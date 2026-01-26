Marcel Pascal: Adulții îmbătrînesc pentru că încetează să mai învețe
Adulții nu încetează să mai învețe pentru că îmbătrânesc. Ei îmbătrânesc pentru că încetează să mai învețe. {{860840}}Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de pe rețelele sociale de către psihologul și coach-ul Marcel Pascal. Vă propunem atenției cîteva dintre observațiile, reflecțiile și sfaturile sale valoroase.De ce adulții nu mai învață — și de ce nu e vorba de leneExist
Relațiile dintre SUA și NATO devin tot mai puțin eficiente, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o problemă serioasă, deoarece nu mai poate conta pe Statele Unite pentru apărarea țărilor europene. O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi. Potrivit lui, cazul Groenlandei a demonstrat un paradox. NA
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, în conformitate cu recomandările Ministerului Educației și având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile care afectează întreaga țară, școlile din capitală nu vor funcționa mâine.Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului, pentru a nu afecta procesul educațional.„Având în vedere prognoza meteo și riscuri
Unul dintre principalele neajunsuri ale politicii din Republica Moldova constă în faptul că ea este nerealistă, declarativă, are un caracter pur declarativ, îi lipsește realismul sau pragmatismul în raport cu totul.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Fără cravată” cu Alexandr Stahurschi la postul de televiziune N4, transmite Noi.md. P
Oxana Barkovskaia: Orice conținut, chiar și cel mai distractiv, trebuie să poarte în sine o idee și o semnificație socială # Noi.md
În ultimii ani, structura industriei cinematografice s-a schimbat considerabil, iar astăzi regulile jocului pe piață sînt în mare parte determinate de Institutul pentru Dezvoltarea Internetului (IRI). Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru TABURET MAGAZINE de către academician al Academiei Televiziunii din Rusia, membru al Asociației Naționale a Radiodifuzorilor din Rusia,
Casa cu secret: subsolul s-a dovedit a fi intrarea într-un buncăr uitat din perioada Războiului Rece # Noi.md
Un cuplu din California (SUA) a fost uluit de o descoperire neașteptată după cumpărarea unei case. Pe teren s-a aflat un adevărat adăpost antiaerian din perioada Războiului Rece, despre existența căruia nu era menționat nimic în anunțul de vînzare.După cum transmite focus.ua, despre aceasta a povestit americanca Gail Gatan pe TikTok. Ea a relatat că locuința din micul oraș Lodi părea întotdeau
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a anunțat crearea propriei formației muzicale și i-a invitat pe toți la primul concert.Despre aceasta, după cum scrie „Adevărul European”, informează Armenia Today. Pașinian a împărtășit pe rețelele de socializare logoul și denumirea trupei. Formația se numește „Varcaband” – denumirea este alcătuită din primele două silabe ale cuvîntului „prim-ministru”
Noi cercetări ştiinţifice arată că scorţişoara poate ajuta în cazul durerilor de stomac şi la menţinerea unui sistem digestiv sănătos.Cercetătorii de la RMIT University School of Engineering din Melbourne au descoperit că inclusiv o cantitate foarte mică de scorţişoară poate contribui la scăderea nivelului de dioxid de carbon din stomac, ajutînd digestia. De asemenea, protejează pereţii stomac
Președintele UFC, Dana White, a anunțat majorarea bonusurilor pentru „Cel mai bun meci al serii” și „Cea mai bună prestație a serii”.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta informează ESPN.{{858501}}De acum înainte, bonusurile vor fi de 100 000 de dolari, ceea ce înseamnă o dublare față de suma anterioară — 50 000 de dolari. În plus, începînd cu turneul UFC 324 va fi introdus un bonus suplimentar:
Noua societate mixtă americană TikTok a actualizat politica de confidențialitate, extinzînd lista de date care pot fi colectate despre utilizatorii din SUA. În special, este vorba despre datele de geolocalizare.{{860623}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la mignews.com, conform condițiilor actualizate, compania a obținut dreptul de a colecta date exacte privind locația utilizatorilor – în funcție d
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, cu temperaturi scăzute și polei pe drumuri, municipalitatea Chișinău a hotărît că, în data de 26 ianuarie 2026, școlile să rămînă închise. Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului, iar autoritățile au îndemnat părinții să manifeste înțelegere."Ținînd cont de recomandările Ministerului Educației, în condițiile vremii nefavorabile p
Mii de locuitori ai Japoniei se îndreaptă spre grădina zoologică Ueno din Tokyo pentru a vedea pentru ultima dată urșii panda Xiao-Xiao și Lei-Lei înainte de întoarcerea lor în China.Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, după trimiterea mamiferelor în patria lor, Japonia va rămîne fără panda în grădinile zoologice – pentru prima dată în jumătate de secol.{{858497}}Conform administrației grăd
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, în conformitate cu recomandările Ministerului Educației și având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile care afectează întreaga țară, școlile din capitală nu vor funcționa mâine.Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul semestrului, pentru a nu afecta procesul educațional.„Având în vedere prognoza meteo și riscuri
În Marea Britanie s-a propus emiterea de obligațiuni militare: cum îi va afecta pe cetățeni # Noi.md
Partidul Liberal-Democrat din Marea Britanie îndeamnă guvernul să înceapă emiterea de obligațiuni militare, pentru a atrage circa 20 de miliarde de lire sterline destinate consolidării armatei.{{860507}}Despre aceasta, potrivit „Adevărului European”, relatează BBC.Conform planului propus de liderul liberal-democraților, Ed Davey, populația ar putea împrumuta guvernului bani sub formă de ob
Ministerul Educației recomandă măsuri speciale pentru instituțiile de învățămînt din cauza condițiilor meteorologice # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățămînt și organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului să evalueze situația specifică fiecărei școli.{{860993}}De asemenea, aceștia trebuie să decidă dacă pentru ziua de mîine, 26 ianuarie 2026, este necesar un regim special de desfășura
Poliția atenționează șoferii că pe traseele din țară circulația rutieră continuă să se desfășoare în condiții de polei, ceea ce prezintă un risc major de accidente.Autoritățile solicită conducătorilor auto să manifeste prudență maximă, să reducă viteza și să evite deplasările neesențiale, mai ales pe timp de noapte. Echipajele de poliție monitorizează continuu traficul și intervin pentru asigu
În urma lapoviței și a temperaturilor scăzute, pe mai multe străzi și trotuare din Chișinău s-a format ghețuș. În aceste condiții, cea mai eficientă măsură este aplicarea materialului antiderapant – amestec de sare și nisip.Pe unele străzi, intervențiile se fac repetat, în funcție de situația de pe teren.{{861029}}Tot efectivul serviciilor municipale de profil și al preturilor este mobiliz
Un grup internațional de reclamanți a dat în judecată compania americană Meta Platforms, acuzînd-o de înșelăciune în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea aplicației de mesagerie WhatsApp, care îi aparține din 2014.Totuși, în plîngerea depusă la tribunalul districtual din San Francisco, grupul de reclamanți acuză Meta de inducerea în eroare a utilizatorilor din întreaga lume și su
În Franța se dorește protejarea copiilor de „influența nocivă” a rețelelor sociale. Conform unui raport guvernamental, fiecare al doilea adolescent petrece între două și cinci ore pe zi pe smartphone.Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că intenționează să accelereze procesul legislativ, astfel încît interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani să in
Mod de preparare:Făina de porumb se amestecă cu ouăle, se adaugă făina de grîu. Carnea se taie cuburi, se prăjeşte puţin. Brînza se taie cuburi de mărime medie. Tavă se unge cu ulei. Brînza şi carnea de porc prăjită se adaugă la amestecul de ou şi făină, se mai adaugă sare, piper negru măcinat. Totul se amestecă, se toarnă într-o tavă sau într-o formă pentru copt. Se dă la cuptor, încălzit, în
Alegerile pentru funcția de președinte al Irakului vor avea loc în Consiliul Reprezentanților (parlamentul) țării la 27 ianuarie 2026.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a anunțat președintele parlamentului irakian, Haibat al-Halbusi.{{860832}}„Ședința parlamentului pentru alegerea președintelui republicii a fost programată pentru marțea viitoare, 27 ianuarie”, a adăugat al-Halbusi. În lista f
În luna ianuarie, temperaturile scăzute fac ca locuința să piardă căldură mai rapid, iar centrala pornește mai des pentru a menține confortul, ceea ce crește consumul de energie. Există însă cîteva lucruri prin care cetățenii pot controla consumul.Primul lucru pe care îl pot face cetățenii este să mențină o temperatură constantă, transmite reprezentanții Centrului Național pentru Energie Durab
Maria Toropina, o tînără din stînga Nistrului, este căutată de familie și de poliție, după ce a dispărut în noaptea de 21 ianuarie, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, pe bulevardul Dacia. {{860741}}Potrivit rudelor, Maria a luat ultima dată legătura cu apropiații în jurul orei 23:30. Ulterior, la ora 02:37, aceasta s-ar fi aflat la o stație PECO, unde a comunicat că așteaptă di
Președintele Elveției a răspuns la indignarea provocată de eliberarea suspectului în incendiul din Crans-Montana # Noi.md
Președintele Elveției, Guy Parmelin, a declarat că înțelege indignarea oficialilor de rang înalt din Italia față de eliberarea pe cauțiune a coproprietarului barului din Crans-Montana, unde, în noaptea de Anul Nou, a avut loc un incendiu mortal soldat cu 40 de victime.Despre aceasta, potrivit „Adevărul European”, relatează Reuters.{{860882}}Președintele Elveției a subliniat că magistrații
Dodon: Pentru prima dată, președintele Moldovei a exclus SUA din rîndul partenerilor strategici # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că Statele Unite ale Americii nu ar mai figura în lista partenerilor strategici ai Republicii Moldova.Liderul PSRM a susținut, în cadrul emisiunii „На грани” de la Exclusiv TV, că o asemenea abordare ar putea avea consecințe asupra relațiilor bilaterale cu Washingtonul, inclusiv asupra activității diplomatice, transmite Unimedia.
Liderul partidului german „Alternativa pentru Germania”, Alice Weidel, a criticat dur livrările de arme germane către Ucraina și a declarat că Berlinul ar trebui să recupereze fondurile alocate, precum și să compenseze pierderile pentru avarierea gazoductului „Nord Stream”.Despre aceasta relatează „Interfax-Ucraina”.{{860953}}Vorbind în orașul Mülheim, Weidel a criticat actualul guvern al
Poliția informează că pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile.{{860977}}Șoferii sînt rugați să circule cu maximă prudență, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante.Echipajele de poliție sînt în teren și monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor rutiere.
Îndepărtarea de valorile tradiționale și abaterea noastră de la normă vine din necredința noastră, din lipsa credinței în Dumnezeu, iar noi sîntem responsabili în fața Lui pentru noi înșine, pentru comportamentul nostru, pentru cei apropiați și pentru atitudinea noastră față de această viață trecătoare.O asemenea opinie a exprimat politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Fă
În capitala Albaniei, Tirana, au avut loc confruntări violente la un protest antiguvernamental, în urma cărora cel puțin 10 polițiști au fost răniți, iar 25 de participanți au fost arestați. Despre acest lucru a informat agenția Agence France-Presse (AFP).{{860451}}Potrivit presei, protestul a fost condus de liderul opoziției și fostul prim-ministru al țării, Sali Berisha. El a adunat mii de o
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, polițiștii sînt mobilizați și acordă sprijin cetățenilor aflați în dificultate.Poliția a publicat imagini cu intervențiile lor pentru a ajuta cetățenii să se deplaseze pe trotuarele unde s-a format polei, pentru a preveni accidentele și rănirile.{{860960}}Pentru siguranța tuturor, poliția recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și ră
Maestrul Nicolae Botgros împlinește astăzi 73 de ani.Cu acest prilej Direcția Cultură a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare, transmite Unimedia.{{495235}}„Din arcușul dumneavoastră s-au născut emoții, doruri și bucurii care ne-au legat de rădăcini. Ați făcut ca notele să spună povești despre cine sîntem și de unde venim, transformînd concertele Orchestrei „Lăutarii” în
Tîrgul de Crăciun din centrul capitalei se va încheia duminică, 25 ianuarie, cu un spectacol în Piața Marii Adunări Naționale.{{858522}}Pe scenă vor evolua artiștii DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu, informează Primăria Chișinău. Evenimentul va începe la ora 18:00. Tîrgul de Crăciun a fost deschis pe 5 decembrie.Deși inițial era planificată închiderea pe 18 ianuarie, au
Era criptografiei clasice se apropie de sfîrșit, iar lumea se va confrunta cu o apocalipsă cuantică. Este posibil ca toate sistemele moderne de securitate să fie sparte în decurs de 10 ani.Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru Noi.md de către doctorul în științe tehnice, conferențiar universitar și expert în criptografie, Iurii Pușneac.Potrivit acestuia, apariția computer
Poliția informează că pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile.{{860977}}Șoferii sînt rugați să circule cu maximă prudență, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante.Echipajele de poliție sînt în teren și monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor rutiere.
Alpinistul american Alex Honnold a urcat singur pe zgîrie-norul Taipei 101, cu o înălțime de 508 metri, din Taiwan.Potrivit Oxu.Az, care citează CNA, sportivul a folosit tehnica „free-solo” – fără coardă de siguranță, ham sau orice alt echipament de protecție. Ascensiunea sa a durat 1 oră și 35 de minute.{{838627}}Traseul lui Honnold a urmat partea de colț a zgîrie-norului, unde s-a spriji
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a făcut bilanțul anului sportiv, desemnînd cei mai buni sportivi în 19 nominalizări și antrenorii acestora, transmite boxing.md.Chișinăuianul Alexandru Paraschiv (antrenor Iurie Paraschiv) — medaliat cu bronz la Campionatul Mondial, medaliat cu argint și bronz la Campionatele Europene — a devenit laureat al „Premiul pentru determinare”.
În Statele Unite a crescut riscul unui shutdown parțial din cauza obiecțiilor democraților privind finanțarea Ministerului Securității Interne (DHS).{{860914}}Democrații doresc amendamente la proiectul de lege privind finanțarea instituției pentru a „face față abuzurilor poliției de imigrație (ICE)”.„Democrații vor bloca proiectul de lege privind cheltuielile guvernamentale după moartea un
Primăria Municipiului Chișinău informează că meteorologii anunță vreme instabilă, iar pe străzi se formează polei.Serviciile municipale din domeniul gospodăresc continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei, pe trotuare, în preajma stațiilor de așteptare a transportului public, în parcuri și pe alei.{{860960}}Intervențiile vizează aplicarea materialului antiderapant pe
Recîștigarea statutului de capitală verde de către Chișinău trebuie să devină o prioritate pentru autorități.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md în cadrul proiectului „Orașul alb – 590” de către renumitul arhitect, membru al Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, Mihail Orlov.P
SUA, lovite de furtuna de iarnă „Fern”: în mai multe state a fost instituită stare de urgență # Noi.md
Statele Unite au fost lovite de furtuna de iarnă „Fern” – una dintre cele mai puternice din ultimii 100 de ani. Mii de zboruri au fost anulate, în mai multe orașe au avut loc pene de curent, există victime, iar în numeroase state a fost declarată stare de urgență.Peste 13.000 de zboruri au fost anulate în SUA din cauza furtunii de iarnă „Fern”, care a acoperit o mare parte a țării. Viscolul, n
Fondul Monetar Internațional (FMI) continuă să solicite insistent Moldovei o politică bugetară strictă și reducerea cheltuielilor pe fondul crizei multidimensionale.În ciuda cooperării de lungă durată cu fondul, țara rămîne dependentă de ajutorul extern, iar întrebările privind eficacitatea reală a acestui parteneriat devin din ce în ce mai actuale. Moldova se află în fața unei alegeri: să con
Numeroși șobolani au fost surprinși în apropierea unei biserici de pe strada Mihai Viteazul din Capitală.Potrivit localnicilor, pe acel teren se desfășoară activități gospodărești, inclusiv creșterea păsărilor. Șobolanii aleargă nestingheriți prin zonă, fără teamă, transmite point.md.Rozătoarele sînt purtătoare ale multor boli. Numărul lor depinde direct de comportamentul oamenilor: popula
Oficialii americani au numit negocierile dintre Ucraina și Rusia din Emiratele Arabe Unite, desfășurate pe 23-24 ianuarie, un „pas” către o posibilă întîlnire între președintele ucrainean Vladimir Zelenski și liderul Federației Ruse, Vladimir Putin.{{860953}}Despre aceasta, potrivit „Adevărul European”, relatează publicația Axios.Oficialii americani, familiarizați cu desfășurarea întîlniri
Bagajul de mînă pentru călătorii cu avionul: Nu vă porniți la drum cu aceste obiecte în geantă # Noi.md
Dacă călătoriți cu avionul, trebuie să știți că greutatea şi dimensiunile bagajului de mînă sînt stabilite de compania aeriană în dependenţă de clasa de deservire pe care o alegeţi.Pentru confortul şi siguranţa pasagerilor, bagajul de mînă ce depăşeşte limitele prevăzute, trebuie înregistrat ca bagaj însoţitor. În bagajul de mînă puteţi transporta o cantitate limitată de lichide, cu condiţia c
Poliția a fost notificată despre un caz de escrocherie în capitală. O persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentîndu-se în limba rusă drept reprezentant al organelor de drept.Sub pretextul implicării unei rude într-un accident rutier, aceasta a păcălit victima și a obținut o sumă de aproximativ 100.000 de lei.{{860409}}Ulterior, mijloacele bănești au fost
Poliția informează că pe majoritatea străzilor și traseelor s-a format polei, iar în zona de sud se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă.Carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante. Inspectorii de patrulare monitorizează permanent traficul și intervin pentru prevenirea accidentelor.{{860640}}Asigurați-vă că mașina este echipată coresp
Deputa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, ar urma să-și depună mandatul de parlamentar, la început de februarie, potrivit surselor SPPOT.Deocamdată, autoritățile nu au confirmat și nici infirmat informațiile, transmite Unimedia.{{855937}}Anterior, sportiva Anastasia Nichita, de curînd deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a lăsat de înțeles că se apropie un
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.Astăzi ne cufundăm în nostalgia gastronomică, amintindu-ne de clădirea, cîndva plină de viață, a restaurantului „Noroc”, care se afla în inima Chișinăului, pe teritoriul actualului parc Ștefan cel Mare, pe adresa str. Maria Cebotari, nr
Delegările rusă și ucraineană au avut contact direct în cadrul unei întîlniri trilaterale pe tema Ucrainei la Abu Dhabi.Potrivit Oxu.Az, care citează „RIA Novosti”, informația a fost confirmată de Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite.{{860947}}Vineri și sîmbătă, la Abu Dhabi a avut loc prima ședință a grupului de lucru trilateral Rusia–SUA–Ucraina pe probleme de securitate. „Pe
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 25 ianuarie sînt:25 ianuarie — a 25-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 340 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe:12 25 Sf. Mc. Tatiana şi EvtasiaCe se sărbătorește în lume:
