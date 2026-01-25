În Irak a fost stabilită data alegerilor prezidențiale
Noi.md, 25 ianuarie 2026 18:30
Alegerile pentru funcția de președinte al Irakului vor avea loc în Consiliul Reprezentanților (parlamentul) țării la 27 ianuarie 2026.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a anunțat președintele parlamentului irakian, Haibat al-Halbusi.{{860832}}„Ședința parlamentului pentru alegerea președintelui republicii a fost programată pentru marțea viitoare, 27 ianuarie”, a adăugat al-Halbusi. În lista f
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
18:30
18:30
În luna ianuarie, temperaturile scăzute fac ca locuința să piardă căldură mai rapid, iar centrala pornește mai des pentru a menține confortul, ceea ce crește consumul de energie. Există însă cîteva lucruri prin care cetățenii pot controla consumul.Primul lucru pe care îl pot face cetățenii este să mențină o temperatură constantă, transmite reprezentanții Centrului Național pentru Energie Durab
Acum o oră
18:00
Maria Toropina, o tînără din stînga Nistrului, este căutată de familie și de poliție, după ce a dispărut în noaptea de 21 ianuarie, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, pe bulevardul Dacia. {{860741}}Potrivit rudelor, Maria a luat ultima dată legătura cu apropiații în jurul orei 23:30. Ulterior, la ora 02:37, aceasta s-ar fi aflat la o stație PECO, unde a comunicat că așteaptă di
18:00
Președintele Elveției a răspuns la indignarea provocată de eliberarea suspectului în incendiul din Crans-Montana # Noi.md
Președintele Elveției, Guy Parmelin, a declarat că înțelege indignarea oficialilor de rang înalt din Italia față de eliberarea pe cauțiune a coproprietarului barului din Crans-Montana, unde, în noaptea de Anul Nou, a avut loc un incendiu mortal soldat cu 40 de victime.Despre aceasta, potrivit „Adevărul European”, relatează Reuters.{{860882}}Președintele Elveției a subliniat că magistrații
18:00
Dodon: Pentru prima dată, președintele Moldovei a exclus SUA din rîndul partenerilor strategici # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că Statele Unite ale Americii nu ar mai figura în lista partenerilor strategici ai Republicii Moldova.Liderul PSRM a susținut, în cadrul emisiunii „На грани” de la Exclusiv TV, că o asemenea abordare ar putea avea consecințe asupra relațiilor bilaterale cu Washingtonul, inclusiv asupra activității diplomatice, transmite Unimedia.
Acum 2 ore
17:00
Liderul partidului german „Alternativa pentru Germania”, Alice Weidel, a criticat dur livrările de arme germane către Ucraina și a declarat că Berlinul ar trebui să recupereze fondurile alocate, precum și să compenseze pierderile pentru avarierea gazoductului „Nord Stream”.Despre aceasta relatează „Interfax-Ucraina”.{{860953}}Vorbind în orașul Mülheim, Weidel a criticat actualul guvern al
Acum 4 ore
16:30
Poliția informează că pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile.{{860977}}Șoferii sînt rugați să circule cu maximă prudență, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele riscante.Echipajele de poliție sînt în teren și monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor rutiere.
16:30
Îndepărtarea de valorile tradiționale și abaterea noastră de la normă vine din necredința noastră, din lipsa credinței în Dumnezeu, iar noi sîntem responsabili în fața Lui pentru noi înșine, pentru comportamentul nostru, pentru cei apropiați și pentru atitudinea noastră față de această viață trecătoare.O asemenea opinie a exprimat politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Fă
16:30
În capitala Albaniei, Tirana, au avut loc confruntări violente la un protest antiguvernamental, în urma cărora cel puțin 10 polițiști au fost răniți, iar 25 de participanți au fost arestați. Despre acest lucru a informat agenția Agence France-Presse (AFP).{{860451}}Potrivit presei, protestul a fost condus de liderul opoziției și fostul prim-ministru al țării, Sali Berisha. El a adunat mii de o
16:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, polițiștii sînt mobilizați și acordă sprijin cetățenilor aflați în dificultate.Poliția a publicat imagini cu intervențiile lor pentru a ajuta cetățenii să se deplaseze pe trotuarele unde s-a format polei, pentru a preveni accidentele și rănirile.{{860960}}Pentru siguranța tuturor, poliția recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și ră
16:00
Maestrul Nicolae Botgros împlinește astăzi 73 de ani.Cu acest prilej Direcția Cultură a municipiului Chișinău i-a adresat un mesaj de felicitare, transmite Unimedia.{{495235}}„Din arcușul dumneavoastră s-au născut emoții, doruri și bucurii care ne-au legat de rădăcini. Ați făcut ca notele să spună povești despre cine sîntem și de unde venim, transformînd concertele Orchestrei „Lăutarii” în
15:30
Tîrgul de Crăciun din centrul capitalei se va încheia duminică, 25 ianuarie, cu un spectacol în Piața Marii Adunări Naționale.{{858522}}Pe scenă vor evolua artiștii DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu, informează Primăria Chișinău. Evenimentul va începe la ora 18:00. Tîrgul de Crăciun a fost deschis pe 5 decembrie.Deși inițial era planificată închiderea pe 18 ianuarie, au
15:30
Era criptografiei clasice se apropie de sfîrșit, iar lumea se va confrunta cu o apocalipsă cuantică. Este posibil ca toate sistemele moderne de securitate să fie sparte în decurs de 10 ani.Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru Noi.md de către doctorul în științe tehnice, conferențiar universitar și expert în criptografie, Iurii Pușneac.Potrivit acestuia, apariția computer
15:00
Acum 6 ore
14:30
Alpinistul american Alex Honnold a urcat singur pe zgîrie-norul Taipei 101, cu o înălțime de 508 metri, din Taiwan.Potrivit Oxu.Az, care citează CNA, sportivul a folosit tehnica „free-solo” – fără coardă de siguranță, ham sau orice alt echipament de protecție. Ascensiunea sa a durat 1 oră și 35 de minute.{{838627}}Traseul lui Honnold a urmat partea de colț a zgîrie-norului, unde s-a spriji
14:00
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a făcut bilanțul anului sportiv, desemnînd cei mai buni sportivi în 19 nominalizări și antrenorii acestora, transmite boxing.md.Chișinăuianul Alexandru Paraschiv (antrenor Iurie Paraschiv) — medaliat cu bronz la Campionatul Mondial, medaliat cu argint și bronz la Campionatele Europene — a devenit laureat al „Premiul pentru determinare”.
14:00
În Statele Unite a crescut riscul unui shutdown parțial din cauza obiecțiilor democraților privind finanțarea Ministerului Securității Interne (DHS).{{860914}}Democrații doresc amendamente la proiectul de lege privind finanțarea instituției pentru a „face față abuzurilor poliției de imigrație (ICE)”.„Democrații vor bloca proiectul de lege privind cheltuielile guvernamentale după moartea un
14:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că meteorologii anunță vreme instabilă, iar pe străzi se formează polei.Serviciile municipale din domeniul gospodăresc continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei, pe trotuare, în preajma stațiilor de așteptare a transportului public, în parcuri și pe alei.{{860960}}Intervențiile vizează aplicarea materialului antiderapant pe
13:30
Recîștigarea statutului de capitală verde de către Chișinău trebuie să devină o prioritate pentru autorități.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md în cadrul proiectului „Orașul alb – 590” de către renumitul arhitect, membru al Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, Mihail Orlov.P
13:00
SUA, lovite de furtuna de iarnă „Fern”: în mai multe state a fost instituită stare de urgență # Noi.md
Statele Unite au fost lovite de furtuna de iarnă „Fern” – una dintre cele mai puternice din ultimii 100 de ani. Mii de zboruri au fost anulate, în mai multe orașe au avut loc pene de curent, există victime, iar în numeroase state a fost declarată stare de urgență.Peste 13.000 de zboruri au fost anulate în SUA din cauza furtunii de iarnă „Fern”, care a acoperit o mare parte a țării. Viscolul, n
Acum 8 ore
12:30
Fondul Monetar Internațional (FMI) continuă să solicite insistent Moldovei o politică bugetară strictă și reducerea cheltuielilor pe fondul crizei multidimensionale.În ciuda cooperării de lungă durată cu fondul, țara rămîne dependentă de ajutorul extern, iar întrebările privind eficacitatea reală a acestui parteneriat devin din ce în ce mai actuale. Moldova se află în fața unei alegeri: să con
12:00
Numeroși șobolani au fost surprinși în apropierea unei biserici de pe strada Mihai Viteazul din Capitală.Potrivit localnicilor, pe acel teren se desfășoară activități gospodărești, inclusiv creșterea păsărilor. Șobolanii aleargă nestingheriți prin zonă, fără teamă, transmite point.md.Rozătoarele sînt purtătoare ale multor boli. Numărul lor depinde direct de comportamentul oamenilor: popula
12:00
Oficialii americani au numit negocierile dintre Ucraina și Rusia din Emiratele Arabe Unite, desfășurate pe 23-24 ianuarie, un „pas” către o posibilă întîlnire între președintele ucrainean Vladimir Zelenski și liderul Federației Ruse, Vladimir Putin.{{860953}}Despre aceasta, potrivit „Adevărul European”, relatează publicația Axios.Oficialii americani, familiarizați cu desfășurarea întîlniri
11:30
Bagajul de mînă pentru călătorii cu avionul: Nu vă porniți la drum cu aceste obiecte în geantă # Noi.md
Dacă călătoriți cu avionul, trebuie să știți că greutatea şi dimensiunile bagajului de mînă sînt stabilite de compania aeriană în dependenţă de clasa de deservire pe care o alegeţi.Pentru confortul şi siguranţa pasagerilor, bagajul de mînă ce depăşeşte limitele prevăzute, trebuie înregistrat ca bagaj însoţitor. În bagajul de mînă puteţi transporta o cantitate limitată de lichide, cu condiţia c
11:00
Poliția a fost notificată despre un caz de escrocherie în capitală. O persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentîndu-se în limba rusă drept reprezentant al organelor de drept.Sub pretextul implicării unei rude într-un accident rutier, aceasta a păcălit victima și a obținut o sumă de aproximativ 100.000 de lei.{{860409}}Ulterior, mijloacele bănești au fost
11:00
Poliția informează că pe majoritatea străzilor și traseelor s-a format polei, iar în zona de sud se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă.Carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante. Inspectorii de patrulare monitorizează permanent traficul și intervin pentru prevenirea accidentelor.{{860640}}Asigurați-vă că mașina este echipată coresp
Acum 12 ore
10:30
Deputa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, ar urma să-și depună mandatul de parlamentar, la început de februarie, potrivit surselor SPPOT.Deocamdată, autoritățile nu au confirmat și nici infirmat informațiile, transmite Unimedia.{{855937}}Anterior, sportiva Anastasia Nichita, de curînd deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a lăsat de înțeles că se apropie un
10:00
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.Astăzi ne cufundăm în nostalgia gastronomică, amintindu-ne de clădirea, cîndva plină de viață, a restaurantului „Noroc”, care se afla în inima Chișinăului, pe teritoriul actualului parc Ștefan cel Mare, pe adresa str. Maria Cebotari, nr
10:00
Delegările rusă și ucraineană au avut contact direct în cadrul unei întîlniri trilaterale pe tema Ucrainei la Abu Dhabi.Potrivit Oxu.Az, care citează „RIA Novosti”, informația a fost confirmată de Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite.{{860947}}Vineri și sîmbătă, la Abu Dhabi a avut loc prima ședință a grupului de lucru trilateral Rusia–SUA–Ucraina pe probleme de securitate. „Pe
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 25 ianuarie sînt:25 ianuarie — a 25-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 340 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe:12 25 Sf. Mc. Tatiana şi EvtasiaCe se sărbătorește în lume:
08:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Pe parcursul zilei se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță.În noaptea de 25 spre 26 ianuarie se vor semnala precipitații slabe. Vîntul va sufla din sud, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3... +5°C.În centru se așteaptă +1...+3°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -2... -0°
07:30
Analistul român, Ion Cristoiu: "Ne întrebăm, dacă la masa actualilor lideri ai lumii are loc UE" # Noi.md
"Președintele SUA, Donald Trump, cînd a venit acum la putere, a spus, gata, facem lume multipolară. În această lume multipolară, există o masă. Problema mare la ora actuală este, dacă la acea masă va sta și Uniunea Europeană (UE)". Declarația a fost făcută de Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist politic din România, în cadrul emisiunii online "Podcast Politic" moderată de jurnalista Natali
06:30
Sensul rareori vine ca inspirație, mai des — ca o alegere făcută nu o singură dată, ci din nou și din nou. O astfel de opinie a exprimat pe pagina sa din rețelele de socializare psihologul și coach-ul Marcel Pascal. Vă propunem atenției sale noi observații, reflecții și sfaturi valoroase.Avem totul. Atunci de ce e atît de gol? Dacă privim strict și în cifre, trăim cea mai bună epocă di
Acum 24 ore
05:30
Jurnalistul Valeriu Demidețchi și-a exprimat îndoielile cu privire la decizia Moldovei de a părăsi Comunitatea Statelor Independente, menționînd că măsuri similare luate de alte țări au dus la rezultate ambigue. El a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Федорова Show”.„Georgia a ieșit din CSI. Și ce vedem? O creștere a comerțului cu Rusia cu 10%. Și Ucraina a ieșit. Iar acum trimitem prem
04:30
Președintele SUA, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos, și-a demonstrat superioritatea față de toate țările europene.O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi. El a menționat că forumul de la Davos este un forum al globaliștilor, iar Trump a venit și le-a arătat cum și ce trebuie să fie
03:30
Produs placement-ul a fost și rămîne parte a producției cinematografice, însă reclama „directă” în film funcționează adesea ca antireclamă și doar irită publicul.{{394253}}O astfel de opinie a exprimat într-un interviu pentru TABURET MAGAZINE academician al Academiei Televiziunii din Rusia, membră a Asociației Naționale a Radiodifuzorilor din Rusia, academician al Academiei Eurasiatice de Tele
02:30
La New York, poliția a sosit la bancă după declanșarea alarmei și a descoperit că în clădire pătrunsese un cerb, care a spart o fereastră.Potrivit Oxu.Az, agenția UPI relatează despre acest incident. Acesta s-a produs la filiala Webster Bank. Răspunzînd semnalului de jaf, forțele de ordine au ajuns rapid la fața locului, unde au găsit cerbul în interior.Se menționează că animalul sălbatic
01:30
Unul dintre cele mai celebre și frumoase edificii arhitecturale de pe Canalul Mare din Veneția, palatul Ca’ Dario, a fost construit în secolul al XV-lea. În ciuda frumuseții sale remarcabile și a amplasamentului său unic, palatul stă gol de cîțiva ani, în ciuda valorii sale istorice.Acum, după o recentă renovare, palatul este din nou pus la vînzare pentru 20 de milioane de euro, conform hotnew
24 ianuarie 2026
23:30
Două sori au răsărit deasupra unei regiuni din Rusia.Potrivit Oxu.Az, cu referire la canalul de Telegram Sputnik Belarus, locuitorii din Sahalin au observat un fenomen optic rar. Este vorba despre parhelie, care apare din cauza refracției luminii în cristale de gheață cu formă hexagonal-prismatică. Acestea se formează în norii cirrus la o altitudine de 6–10 kilometri deasupra solului.Dar n
22:30
În perioada rece a anului, animalele de la Î.M. Grădina Zoologică din Chișinău beneficiază de îngrijire specială, adaptată necesităților fiecărei specii, pentru a le asigura confortul necesar în această perioadă friguroasă.{{859505}}Adăposturile animalelor sînt încălzite, iar acestea primesc hrană suplimentată cu vitamine pentru a le sprijini sănătatea.În prezent, la Grădina Zoologică se a
21:30
Amazon se pregătește pentru al doilea val de concedieri masive: cîți angajați sînt în pericol # Noi.md
Compania americană Amazon intenționează să desfășoare săptămîna viitoare al doilea val de concedieri, aproximativ 14 mii de persoane fiind vizate de reduceri.{{849848}}Potrivit Oxu.Az, agenția Reuters a relatat aceasta, citînd surse.Conform informațiilor, concedierile vor afecta Amazon Web Services, divizia de comerț cu amănuntul, Prime Video și departamentul de resurse umane. Agenția subl
20:30
Clădirea Palatului Republicii din Chișinău (fosta Casă a Prieteniei) trebuie să fie luată sub protecția oficială a statului.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md în cadrul proiectului „Orașul Alb – 590” de către renumitul arhitect, membru al Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, Mih
19:30
Locuitorii din Bugeac și Basarabia, în sudul regiunii Odesa, vorbesc acasă și cîntă în moldovenească, găgăuză, bulgară și alte limbi, ceea ce le permite să își păstreze rădăcinile naționale.Despre aceasta se menționează într-un material al publicației Odesskaia Jizni, care a aflat în ce limbă comunică de fapt locuitorii din Bugeac și Basarabia, în sudul regiunii Odesa, și ce influențează alege
19:00
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei propune obligarea cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în străinătate să notifice autoritățile, în termen de 60 de zile, despre obținerea unei cetățenii străine sau a unui permis de ședere.Măsura îi vizează și pe cetățenii Republicii Moldova care dețin dublă cetățenie. Pentru nerespectarea acestei obligații este prevăzută răspundere penală — amendă
19:00
Mod de preparare:Ştiuletele semicopt se curăţă de pănuşi, de mătase, se fierbe cu capac, acoperit cu pănuşi, la foc mic. Se dezghioacă grăunţele. Sfecla mărunţită se înăbuşă în grăsime şi oţet. Varza se taie fidea. Ceapa şi morcovul, tăiate fidea, se prăjesc în pasta de roşii. Bulionul se dă în clocot, se pune varza, peste 10-15 minute - sfecla, ceapa şi morcovul. Cu 5-7 minute înainte de a se
Ieri
18:30
Femeile fermier din Republica Moldova vor beneficia de măsuri extinse de sprijin financiar și facilități preferențiale începînd cu anul 2026, în contextul desemnării acestui an drept Anul Internațional al Femeii Fermier de către Adunarea Generală a ONU și al ajustării politicii agricole naționale.Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiativa globală lansată de Organiz
18:30
Negocierile privind Ucraina în Abu-Dabi s-au încheiat. Nu va exista continuare pe 24 ianuariePotrivit unui raport al Oxu.Az, sursa TASS a transmis că nu va exista o continuare a negocierilor pe 24 ianuarie.{{860906}}„Nu se poate spune că întîlnirea a fost fără rezultate, au existat cîteva progrese. Despre rezultatele discuțiilor va anunța persoanele autorizate din capitalele respective”, a
18:30
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie.{{852172}}Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență
17:30
Tenismenul sîrb Novak Djoković a ajuns în turul al 4-lea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului.În turul al treilea, sîrbul de 38 de ani, cap de serie numărul patru, l-a învins pe olandezul Botic van de Zandschulp, locul 75 mondial, cu scorul 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Următorul adversar al lui Djoković va fi cîștigătorul dintre Jakub Menšík (Cehia) și Ethan Quinn (SUA), transm
17:30
Primăria Chișinău aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în ultima perioadă, au fost înregistrate situații în care persoane neidentificate se prezintă la domiciliile acestora, declarînd în mod fals că sînt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială.Aceste persoane propun spre comercializare diverse produse de uz casnic, invocînd existența unor „promoții” sau „prețuri reduse”. În rea
