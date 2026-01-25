Ascultă Noi: Are Moldova nevoie de FMI?

12:30

A doua zi a negocierilor privind Ucraina la Abu Dhabi, cu acordul tuturor celor trei părți, va avea loc din nou în regim închis, fără presă.{{860716}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat o sursă a agenției TASS.„Presa nu este din nou prevăzută, funcționează regimul închis, iar cu acest lucru sÎnt de acord participanții din toate cele trei părți”, a declarat interlocutorul agenției.