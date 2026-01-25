Primăria Chișinău avertizează: Polei pe străzi și trotuare
Noi.md, 25 ianuarie 2026 14:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că meteorologii anunță vreme instabilă, iar pe străzi se formează polei.Serviciile municipale din domeniul gospodăresc continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei, pe trotuare, în preajma stațiilor de așteptare a transportului public, în parcuri și pe alei.{{860960}}Intervențiile vizează aplicarea materialului antiderapant pe
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a făcut bilanțul anului sportiv, desemnînd cei mai buni sportivi în 19 nominalizări și antrenorii acestora, transmite boxing.md.Chișinăuianul Alexandru Paraschiv (antrenor Iurie Paraschiv) — medaliat cu bronz la Campionatul Mondial, medaliat cu argint și bronz la Campionatele Europene — a devenit laureat al „Premiul pentru determinare”.
În Statele Unite a crescut riscul unui shutdown parțial din cauza obiecțiilor democraților privind finanțarea Ministerului Securității Interne (DHS).{{860914}}Democrații doresc amendamente la proiectul de lege privind finanțarea instituției pentru a „face față abuzurilor poliției de imigrație (ICE)”.„Democrații vor bloca proiectul de lege privind cheltuielile guvernamentale după moartea un
Recîștigarea statutului de capitală verde de către Chișinău trebuie să devină o prioritate pentru autorități.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md în cadrul proiectului „Orașul alb – 590” de către renumitul arhitect, membru al Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, Mihail Orlov.P
SUA, lovite de furtuna de iarnă „Fern”: în mai multe state a fost instituită stare de urgență # Noi.md
Statele Unite au fost lovite de furtuna de iarnă „Fern” – una dintre cele mai puternice din ultimii 100 de ani. Mii de zboruri au fost anulate, în mai multe orașe au avut loc pene de curent, există victime, iar în numeroase state a fost declarată stare de urgență.Peste 13.000 de zboruri au fost anulate în SUA din cauza furtunii de iarnă „Fern”, care a acoperit o mare parte a țării. Viscolul, n
Fondul Monetar Internațional (FMI) continuă să solicite insistent Moldovei o politică bugetară strictă și reducerea cheltuielilor pe fondul crizei multidimensionale.În ciuda cooperării de lungă durată cu fondul, țara rămîne dependentă de ajutorul extern, iar întrebările privind eficacitatea reală a acestui parteneriat devin din ce în ce mai actuale. Moldova se află în fața unei alegeri: să con
Numeroși șobolani au fost surprinși în apropierea unei biserici de pe strada Mihai Viteazul din Capitală.Potrivit localnicilor, pe acel teren se desfășoară activități gospodărești, inclusiv creșterea păsărilor. Șobolanii aleargă nestingheriți prin zonă, fără teamă, transmite point.md.Rozătoarele sînt purtătoare ale multor boli. Numărul lor depinde direct de comportamentul oamenilor: popula
Oficialii americani au numit negocierile dintre Ucraina și Rusia din Emiratele Arabe Unite, desfășurate pe 23-24 ianuarie, un „pas” către o posibilă întîlnire între președintele ucrainean Vladimir Zelenski și liderul Federației Ruse, Vladimir Putin.{{860953}}Despre aceasta, potrivit „Adevărul European”, relatează publicația Axios.Oficialii americani, familiarizați cu desfășurarea întîlniri
Bagajul de mînă pentru călătorii cu avionul: Nu vă porniți la drum cu aceste obiecte în geantă # Noi.md
Dacă călătoriți cu avionul, trebuie să știți că greutatea şi dimensiunile bagajului de mînă sînt stabilite de compania aeriană în dependenţă de clasa de deservire pe care o alegeţi.Pentru confortul şi siguranţa pasagerilor, bagajul de mînă ce depăşeşte limitele prevăzute, trebuie înregistrat ca bagaj însoţitor. În bagajul de mînă puteţi transporta o cantitate limitată de lichide, cu condiţia c
Poliția a fost notificată despre un caz de escrocherie în capitală. O persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentîndu-se în limba rusă drept reprezentant al organelor de drept.Sub pretextul implicării unei rude într-un accident rutier, aceasta a păcălit victima și a obținut o sumă de aproximativ 100.000 de lei.{{860409}}Ulterior, mijloacele bănești au fost
Poliția informează că pe majoritatea străzilor și traseelor s-a format polei, iar în zona de sud se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă.Carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante. Inspectorii de patrulare monitorizează permanent traficul și intervin pentru prevenirea accidentelor.{{860640}}Asigurați-vă că mașina este echipată coresp
Deputa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, ar urma să-și depună mandatul de parlamentar, la început de februarie, potrivit surselor SPPOT.Deocamdată, autoritățile nu au confirmat și nici infirmat informațiile, transmite Unimedia.{{855937}}Anterior, sportiva Anastasia Nichita, de curînd deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a lăsat de înțeles că se apropie un
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.Astăzi ne cufundăm în nostalgia gastronomică, amintindu-ne de clădirea, cîndva plină de viață, a restaurantului „Noroc”, care se afla în inima Chișinăului, pe teritoriul actualului parc Ștefan cel Mare, pe adresa str. Maria Cebotari, nr
Delegările rusă și ucraineană au avut contact direct în cadrul unei întîlniri trilaterale pe tema Ucrainei la Abu Dhabi.Potrivit Oxu.Az, care citează „RIA Novosti”, informația a fost confirmată de Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite.{{860947}}Vineri și sîmbătă, la Abu Dhabi a avut loc prima ședință a grupului de lucru trilateral Rusia–SUA–Ucraina pe probleme de securitate. „Pe
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 25 ianuarie sînt:25 ianuarie — a 25-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 340 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe:12 25 Sf. Mc. Tatiana şi EvtasiaCe se sărbătorește în lume:
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Pe parcursul zilei se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță.În noaptea de 25 spre 26 ianuarie se vor semnala precipitații slabe. Vîntul va sufla din sud, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3... +5°C.În centru se așteaptă +1...+3°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -2... -0°
Analistul român, Ion Cristoiu: "Ne întrebăm, dacă la masa actualilor lideri ai lumii are loc UE" # Noi.md
"Președintele SUA, Donald Trump, cînd a venit acum la putere, a spus, gata, facem lume multipolară. În această lume multipolară, există o masă. Problema mare la ora actuală este, dacă la acea masă va sta și Uniunea Europeană (UE)". Declarația a fost făcută de Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist politic din România, în cadrul emisiunii online "Podcast Politic" moderată de jurnalista Natali
Sensul rareori vine ca inspirație, mai des — ca o alegere făcută nu o singură dată, ci din nou și din nou. O astfel de opinie a exprimat pe pagina sa din rețelele de socializare psihologul și coach-ul Marcel Pascal. Vă propunem atenției sale noi observații, reflecții și sfaturi valoroase.Avem totul. Atunci de ce e atît de gol? Dacă privim strict și în cifre, trăim cea mai bună epocă di
Jurnalistul Valeriu Demidețchi și-a exprimat îndoielile cu privire la decizia Moldovei de a părăsi Comunitatea Statelor Independente, menționînd că măsuri similare luate de alte țări au dus la rezultate ambigue. El a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Федорова Show”.„Georgia a ieșit din CSI. Și ce vedem? O creștere a comerțului cu Rusia cu 10%. Și Ucraina a ieșit. Iar acum trimitem prem
Președintele SUA, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos, și-a demonstrat superioritatea față de toate țările europene.O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi. El a menționat că forumul de la Davos este un forum al globaliștilor, iar Trump a venit și le-a arătat cum și ce trebuie să fie
Produs placement-ul a fost și rămîne parte a producției cinematografice, însă reclama „directă” în film funcționează adesea ca antireclamă și doar irită publicul.{{394253}}O astfel de opinie a exprimat într-un interviu pentru TABURET MAGAZINE academician al Academiei Televiziunii din Rusia, membră a Asociației Naționale a Radiodifuzorilor din Rusia, academician al Academiei Eurasiatice de Tele
La New York, poliția a sosit la bancă după declanșarea alarmei și a descoperit că în clădire pătrunsese un cerb, care a spart o fereastră.Potrivit Oxu.Az, agenția UPI relatează despre acest incident. Acesta s-a produs la filiala Webster Bank. Răspunzînd semnalului de jaf, forțele de ordine au ajuns rapid la fața locului, unde au găsit cerbul în interior.Se menționează că animalul sălbatic
Unul dintre cele mai celebre și frumoase edificii arhitecturale de pe Canalul Mare din Veneția, palatul Ca’ Dario, a fost construit în secolul al XV-lea. În ciuda frumuseții sale remarcabile și a amplasamentului său unic, palatul stă gol de cîțiva ani, în ciuda valorii sale istorice.Acum, după o recentă renovare, palatul este din nou pus la vînzare pentru 20 de milioane de euro, conform hotnew
Două sori au răsărit deasupra unei regiuni din Rusia.Potrivit Oxu.Az, cu referire la canalul de Telegram Sputnik Belarus, locuitorii din Sahalin au observat un fenomen optic rar. Este vorba despre parhelie, care apare din cauza refracției luminii în cristale de gheață cu formă hexagonal-prismatică. Acestea se formează în norii cirrus la o altitudine de 6–10 kilometri deasupra solului.Dar n
În perioada rece a anului, animalele de la Î.M. Grădina Zoologică din Chișinău beneficiază de îngrijire specială, adaptată necesităților fiecărei specii, pentru a le asigura confortul necesar în această perioadă friguroasă.{{859505}}Adăposturile animalelor sînt încălzite, iar acestea primesc hrană suplimentată cu vitamine pentru a le sprijini sănătatea.În prezent, la Grădina Zoologică se a
Amazon se pregătește pentru al doilea val de concedieri masive: cîți angajați sînt în pericol # Noi.md
Compania americană Amazon intenționează să desfășoare săptămîna viitoare al doilea val de concedieri, aproximativ 14 mii de persoane fiind vizate de reduceri.{{849848}}Potrivit Oxu.Az, agenția Reuters a relatat aceasta, citînd surse.Conform informațiilor, concedierile vor afecta Amazon Web Services, divizia de comerț cu amănuntul, Prime Video și departamentul de resurse umane. Agenția subl
Clădirea Palatului Republicii din Chișinău (fosta Casă a Prieteniei) trebuie să fie luată sub protecția oficială a statului.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md în cadrul proiectului „Orașul Alb – 590” de către renumitul arhitect, membru al Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, Mih
Locuitorii din Bugeac și Basarabia, în sudul regiunii Odesa, vorbesc acasă și cîntă în moldovenească, găgăuză, bulgară și alte limbi, ceea ce le permite să își păstreze rădăcinile naționale.Despre aceasta se menționează într-un material al publicației Odesskaia Jizni, care a aflat în ce limbă comunică de fapt locuitorii din Bugeac și Basarabia, în sudul regiunii Odesa, și ce influențează alege
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei propune obligarea cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în străinătate să notifice autoritățile, în termen de 60 de zile, despre obținerea unei cetățenii străine sau a unui permis de ședere.Măsura îi vizează și pe cetățenii Republicii Moldova care dețin dublă cetățenie. Pentru nerespectarea acestei obligații este prevăzută răspundere penală — amendă
Mod de preparare:Ştiuletele semicopt se curăţă de pănuşi, de mătase, se fierbe cu capac, acoperit cu pănuşi, la foc mic. Se dezghioacă grăunţele. Sfecla mărunţită se înăbuşă în grăsime şi oţet. Varza se taie fidea. Ceapa şi morcovul, tăiate fidea, se prăjesc în pasta de roşii. Bulionul se dă în clocot, se pune varza, peste 10-15 minute - sfecla, ceapa şi morcovul. Cu 5-7 minute înainte de a se
Femeile fermier din Republica Moldova vor beneficia de măsuri extinse de sprijin financiar și facilități preferențiale începînd cu anul 2026, în contextul desemnării acestui an drept Anul Internațional al Femeii Fermier de către Adunarea Generală a ONU și al ajustării politicii agricole naționale.Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiativa globală lansată de Organiz
Negocierile privind Ucraina în Abu-Dabi s-au încheiat. Nu va exista continuare pe 24 ianuariePotrivit unui raport al Oxu.Az, sursa TASS a transmis că nu va exista o continuare a negocierilor pe 24 ianuarie.{{860906}}„Nu se poate spune că întîlnirea a fost fără rezultate, au existat cîteva progrese. Despre rezultatele discuțiilor va anunța persoanele autorizate din capitalele respective”, a
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie.{{852172}}Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență
Tenismenul sîrb Novak Djoković a ajuns în turul al 4-lea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului.În turul al treilea, sîrbul de 38 de ani, cap de serie numărul patru, l-a învins pe olandezul Botic van de Zandschulp, locul 75 mondial, cu scorul 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Următorul adversar al lui Djoković va fi cîștigătorul dintre Jakub Menšík (Cehia) și Ethan Quinn (SUA), transm
Primăria Chișinău aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în ultima perioadă, au fost înregistrate situații în care persoane neidentificate se prezintă la domiciliile acestora, declarînd în mod fals că sînt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială.Aceste persoane propun spre comercializare diverse produse de uz casnic, invocînd existența unor „promoții” sau „prețuri reduse”. În rea
În Alaska, în timpul transportării, cea mai mare instalație de foraj — Doyon 26, cunoscută sub numele de „Fiară” — s-a răsturnat și a luat foc.{{860266}}Potrivit Oxu.Az, despre incident scrie publicația The Alaska Landmine.Incidentul s-a produs pe versantul nordic al Alaskăi, în apropiere de zăcămîntul Alpine. Instalația are o greutate de aproximativ 4.500 de tone. Conform datelor prelimin
La Abu Dhabi a demarat a doua zi de negocieri privind Ucraina, cu participarea delegațiilor ruse, ucrainene și americane, informează TASS.{{860906}}În prima zi a întîlnirii trilaterale pe tema Ucrainei la Abu Dhabi a fost menținut un regim de confidențialitate maximă, locul reuniunii delegațiilor nefiind dezvăluit, relatează RBC. Principala temă a negocierilor va fi chestiunea teritorială,
FIFA nu i-a permis atacantului moldovean al lui „Dinamo” Kiev, Vladislav Blănuță, să evolueze în acest sezon pentru încă o echipă.Astfel, încercările lui „Dinamo” București și ale Federației Române de Fotbal de a obține de la FIFA o derogare pentru Vladislav Blănuță nu s-au soldat cu succes. Potrivit Media Sport, în acest sezon Blănuță, pe lîngă meciurile disputate pentru „Dinamo” Kiev, a juca
Un moment rar din viața sălbatică a fost surprins recent pe Lacul Ghidighici, unde o vidră a fost filmată ieșind de sub stratul de gheață. Imaginile, care au devenit virale pe rețelele sociale, confirmă abilitatea speciei de a se adapta la condițiile dificile ale iernii.Vidra europeană este cunoscută pentru comportamentul său activ și pentru abilitățile avansate de scufundare. Acesta este un i
Balcoanele unui bloc de pe strada Nicolae Costin din Chișinău rămîn periculoase pentru locatari, la o lună după ce o porțiune a unui balcon de la etajul 11 s-a prăbușit.Zona afectată a fost doar împrejmuită, iar accesul locatarilor interzis, însă reparațiile nu au început, iar oamenii avertizează că și celelalte balcoane sînt degradate și pot ceda în orice moment. Autoritățile nu au oferit un
Iurii Pușneac: „Situația privind securitatea cibernetică în Moldova poate deveni catastrofală” # Noi.md
Moldova își riscă securitatea cibernetică, iar mediul de afaceri al țării noastre trebuie să treacă la standarde post-cuantice.Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru Noi.md de către doctorul în științe tehnice, conferențiar universitar și expert în criptografie, Iurii Pușneac.Potrivit acestuia, în timp ce țările lider la nivel mondial – SUA, China, Japonia și statele UE –
Moldovenii.md a lansat un nou proiect intitulat „Cronici, înviate de IA", care va avea un caracter informativ, urbanistic și, uneori, nostalgic. În aceste imagini Chişinăul poate fi recunoscut din primele secunde, în ciuda faptului că orașul modern și aspectul său istoric sînt despărțite de zeci de ani. În fața Pieței Marii Adunări Naționale și a clădirii Guvernului, pe aceeași linie cu clo
Accesul copiilor la rețelele de socializare va fi restricționat sau nu? Ce răspuns a dat Maia Sandu # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit, pînă în prezent, rezultate clare. {{860603}}„Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că această problemă va f
China nu consideră regiunea arctică drept o arenă pentru rivalitatea geopolitică dintre marile puteri.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta scrie un editorialist al ziarului Global Times.{{859921}}„Din perspectiva Chinei, în viitor Arctica nu ar trebui să fie un cîmp de luptă pentru rivalitatea geopolitică, ci o regiune cu un nivel scăzut de tensiune, orientată spre cooperare internațională în d
Kedmi: Europa a devenit dependentă de seringa americană și culege roadele dependenței totale de SUA # Noi.md
Europa a devenit dependentă de seringa americană și astăzi rămîne serios în urmă față de Statele Unite și față de întreaga lume în domeniul dezvoltării tehnologiilor avansate, industriei, industriei militare, puterii militare, iar dependența țărilor europene de Statele Unite în aceste domenii este absolută.O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al servi
Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în zonele de Nord, Centru și Sud, desfășurat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului.În cadrul acțiunilor au fost antrenate:{{859173}}66 muncitori rutieri;68 utilaje speciale;12 tone de material antiderapant;488,5 tone de sare tehnică.Unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în special pe
Autoritățile încă nu au reușit să aducă țara în UE, dar deja ard toate punțile cu CSI, trecînd la denunțarea activă a acordurilor încheiate în cadrul acesteia.Acest lucru pune în pericol economia și securitatea multora dintre compatrioții noștri care locuiesc în țările CSI.Apare o întrebare firească: dacă nu va funcționa cu Europa, vom avea o cale de întoarcere - sau o retragere nu mai
Pe 22 ianuarie, Poliția a fost informată despre tragerea unor focuri de armă într-o curte de pe bd. Dacia din Chișinău. La fața locului, s-a stabilit că un tînăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute și a fost transportat la spital.Doi complici au fost reținuți, însă în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, principalul suspect a reușit s
Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și poate cere radierea din registru.Acest lucru poate avea loc, în cazul în care:-a expirat termenul pentru care a fost desemnat;-calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de
Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 s-a produs în partea de vest a Turciei.{{860681}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean.Conform datelor sale, epicentrul mișcărilor subterane s-a aflat la 62 km sud-est de provincia Balıkesir, unde locuiesc 238 000 de persoane.Focarul s-a situat la o adîncime de 11 km. Nu au fost raportate informații despre vi
