Valeriu Demidețchi, despre ieșirea Moldovei din CSI: „Decizia provoacă nedumerire”
Noi.md, 25 ianuarie 2026 05:30
Jurnalistul Valeriu Demidețchi și-a exprimat îndoielile cu privire la decizia Moldovei de a părăsi Comunitatea Statelor Independente, menționînd că măsuri similare luate de alte țări au dus la rezultate ambigue. El a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Федорова Show”.„Georgia a ieșit din CSI. Și ce vedem? O creștere a comerțului cu Rusia cu 10%. Și Ucraina a ieșit. Iar acum trimitem prem
Acum o oră
05:30
Acum 2 ore
04:30
Președintele SUA, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos, și-a demonstrat superioritatea față de toate țările europene.O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi. El a menționat că forumul de la Davos este un forum al globaliștilor, iar Trump a venit și le-a arătat cum și ce trebuie să fie
Acum 4 ore
03:30
Produs placement-ul a fost și rămîne parte a producției cinematografice, însă reclama „directă” în film funcționează adesea ca antireclamă și doar irită publicul.{{394253}}O astfel de opinie a exprimat într-un interviu pentru TABURET MAGAZINE academician al Academiei Televiziunii din Rusia, membră a Asociației Naționale a Radiodifuzorilor din Rusia, academician al Academiei Eurasiatice de Tele
02:30
La New York, poliția a sosit la bancă după declanșarea alarmei și a descoperit că în clădire pătrunsese un cerb, care a spart o fereastră.Potrivit Oxu.Az, agenția UPI relatează despre acest incident. Acesta s-a produs la filiala Webster Bank. Răspunzînd semnalului de jaf, forțele de ordine au ajuns rapid la fața locului, unde au găsit cerbul în interior.Se menționează că animalul sălbatic
Acum 6 ore
01:30
Unul dintre cele mai celebre și frumoase edificii arhitecturale de pe Canalul Mare din Veneția, palatul Ca’ Dario, a fost construit în secolul al XV-lea. În ciuda frumuseții sale remarcabile și a amplasamentului său unic, palatul stă gol de cîțiva ani, în ciuda valorii sale istorice.Acum, după o recentă renovare, palatul este din nou pus la vînzare pentru 20 de milioane de euro, conform hotnew
Acum 8 ore
23:30
Două sori au răsărit deasupra unei regiuni din Rusia.Potrivit Oxu.Az, cu referire la canalul de Telegram Sputnik Belarus, locuitorii din Sahalin au observat un fenomen optic rar. Este vorba despre parhelie, care apare din cauza refracției luminii în cristale de gheață cu formă hexagonal-prismatică. Acestea se formează în norii cirrus la o altitudine de 6–10 kilometri deasupra solului.Dar n
22:30
În perioada rece a anului, animalele de la Î.M. Grădina Zoologică din Chișinău beneficiază de îngrijire specială, adaptată necesităților fiecărei specii, pentru a le asigura confortul necesar în această perioadă friguroasă.{{859505}}Adăposturile animalelor sînt încălzite, iar acestea primesc hrană suplimentată cu vitamine pentru a le sprijini sănătatea.În prezent, la Grădina Zoologică se a
Acum 12 ore
21:30
Amazon se pregătește pentru al doilea val de concedieri masive: cîți angajați sînt în pericol # Noi.md
Compania americană Amazon intenționează să desfășoare săptămîna viitoare al doilea val de concedieri, aproximativ 14 mii de persoane fiind vizate de reduceri.{{849848}}Potrivit Oxu.Az, agenția Reuters a relatat aceasta, citînd surse.Conform informațiilor, concedierile vor afecta Amazon Web Services, divizia de comerț cu amănuntul, Prime Video și departamentul de resurse umane. Agenția subl
20:30
Clădirea Palatului Republicii din Chișinău (fosta Casă a Prieteniei) trebuie să fie luată sub protecția oficială a statului.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md în cadrul proiectului „Orașul Alb – 590” de către renumitul arhitect, membru al Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, Mih
19:30
Locuitorii din Bugeac și Basarabia, în sudul regiunii Odesa, vorbesc acasă și cîntă în moldovenească, găgăuză, bulgară și alte limbi, ceea ce le permite să își păstreze rădăcinile naționale.Despre aceasta se menționează într-un material al publicației Odesskaia Jizni, care a aflat în ce limbă comunică de fapt locuitorii din Bugeac și Basarabia, în sudul regiunii Odesa, și ce influențează alege
19:00
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei propune obligarea cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în străinătate să notifice autoritățile, în termen de 60 de zile, despre obținerea unei cetățenii străine sau a unui permis de ședere.Măsura îi vizează și pe cetățenii Republicii Moldova care dețin dublă cetățenie. Pentru nerespectarea acestei obligații este prevăzută răspundere penală — amendă
19:00
Mod de preparare:Ştiuletele semicopt se curăţă de pănuşi, de mătase, se fierbe cu capac, acoperit cu pănuşi, la foc mic. Se dezghioacă grăunţele. Sfecla mărunţită se înăbuşă în grăsime şi oţet. Varza se taie fidea. Ceapa şi morcovul, tăiate fidea, se prăjesc în pasta de roşii. Bulionul se dă în clocot, se pune varza, peste 10-15 minute - sfecla, ceapa şi morcovul. Cu 5-7 minute înainte de a se
18:30
Femeile fermier din Republica Moldova vor beneficia de măsuri extinse de sprijin financiar și facilități preferențiale începînd cu anul 2026, în contextul desemnării acestui an drept Anul Internațional al Femeii Fermier de către Adunarea Generală a ONU și al ajustării politicii agricole naționale.Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inițiativa globală lansată de Organiz
18:30
Negocierile privind Ucraina în Abu-Dabi s-au încheiat. Nu va exista continuare pe 24 ianuariePotrivit unui raport al Oxu.Az, sursa TASS a transmis că nu va exista o continuare a negocierilor pe 24 ianuarie.{{860906}}„Nu se poate spune că întîlnirea a fost fără rezultate, au existat cîteva progrese. Despre rezultatele discuțiilor va anunța persoanele autorizate din capitalele respective”, a
18:30
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie.{{852172}}Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență
17:30
Tenismenul sîrb Novak Djoković a ajuns în turul al 4-lea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului.În turul al treilea, sîrbul de 38 de ani, cap de serie numărul patru, l-a învins pe olandezul Botic van de Zandschulp, locul 75 mondial, cu scorul 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Următorul adversar al lui Djoković va fi cîștigătorul dintre Jakub Menšík (Cehia) și Ethan Quinn (SUA), transm
17:30
Primăria Chișinău aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în ultima perioadă, au fost înregistrate situații în care persoane neidentificate se prezintă la domiciliile acestora, declarînd în mod fals că sînt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială.Aceste persoane propun spre comercializare diverse produse de uz casnic, invocînd existența unor „promoții” sau „prețuri reduse”. În rea
Acum 24 ore
17:00
În Alaska, în timpul transportării, cea mai mare instalație de foraj — Doyon 26, cunoscută sub numele de „Fiară” — s-a răsturnat și a luat foc.{{860266}}Potrivit Oxu.Az, despre incident scrie publicația The Alaska Landmine.Incidentul s-a produs pe versantul nordic al Alaskăi, în apropiere de zăcămîntul Alpine. Instalația are o greutate de aproximativ 4.500 de tone. Conform datelor prelimin
16:30
La Abu Dhabi a demarat a doua zi de negocieri privind Ucraina, cu participarea delegațiilor ruse, ucrainene și americane, informează TASS.{{860906}}În prima zi a întîlnirii trilaterale pe tema Ucrainei la Abu Dhabi a fost menținut un regim de confidențialitate maximă, locul reuniunii delegațiilor nefiind dezvăluit, relatează RBC. Principala temă a negocierilor va fi chestiunea teritorială,
16:30
FIFA nu i-a permis atacantului moldovean al lui „Dinamo” Kiev, Vladislav Blănuță, să evolueze în acest sezon pentru încă o echipă.Astfel, încercările lui „Dinamo” București și ale Federației Române de Fotbal de a obține de la FIFA o derogare pentru Vladislav Blănuță nu s-au soldat cu succes. Potrivit Media Sport, în acest sezon Blănuță, pe lîngă meciurile disputate pentru „Dinamo” Kiev, a juca
16:30
Un moment rar din viața sălbatică a fost surprins recent pe Lacul Ghidighici, unde o vidră a fost filmată ieșind de sub stratul de gheață. Imaginile, care au devenit virale pe rețelele sociale, confirmă abilitatea speciei de a se adapta la condițiile dificile ale iernii.Vidra europeană este cunoscută pentru comportamentul său activ și pentru abilitățile avansate de scufundare. Acesta este un i
16:00
Balcoanele unui bloc de pe strada Nicolae Costin din Chișinău rămîn periculoase pentru locatari, la o lună după ce o porțiune a unui balcon de la etajul 11 s-a prăbușit.Zona afectată a fost doar împrejmuită, iar accesul locatarilor interzis, însă reparațiile nu au început, iar oamenii avertizează că și celelalte balcoane sînt degradate și pot ceda în orice moment. Autoritățile nu au oferit un
16:00
Iurii Pușneac: „Situația privind securitatea cibernetică în Moldova poate deveni catastrofală” # Noi.md
Moldova își riscă securitatea cibernetică, iar mediul de afaceri al țării noastre trebuie să treacă la standarde post-cuantice.Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru Noi.md de către doctorul în științe tehnice, conferențiar universitar și expert în criptografie, Iurii Pușneac.Potrivit acestuia, în timp ce țările lider la nivel mondial – SUA, China, Japonia și statele UE –
15:30
Moldovenii.md a lansat un nou proiect intitulat „Cronici, înviate de IA", care va avea un caracter informativ, urbanistic și, uneori, nostalgic. În aceste imagini Chişinăul poate fi recunoscut din primele secunde, în ciuda faptului că orașul modern și aspectul său istoric sînt despărțite de zeci de ani. În fața Pieței Marii Adunări Naționale și a clădirii Guvernului, pe aceeași linie cu clo
15:00
Accesul copiilor la rețelele de socializare va fi restricționat sau nu? Ce răspuns a dat Maia Sandu # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit, pînă în prezent, rezultate clare. {{860603}}„Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că această problemă va f
14:30
China nu consideră regiunea arctică drept o arenă pentru rivalitatea geopolitică dintre marile puteri.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta scrie un editorialist al ziarului Global Times.{{859921}}„Din perspectiva Chinei, în viitor Arctica nu ar trebui să fie un cîmp de luptă pentru rivalitatea geopolitică, ci o regiune cu un nivel scăzut de tensiune, orientată spre cooperare internațională în d
14:30
Kedmi: Europa a devenit dependentă de seringa americană și culege roadele dependenței totale de SUA # Noi.md
Europa a devenit dependentă de seringa americană și astăzi rămîne serios în urmă față de Statele Unite și față de întreaga lume în domeniul dezvoltării tehnologiilor avansate, industriei, industriei militare, puterii militare, iar dependența țărilor europene de Statele Unite în aceste domenii este absolută.O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al servi
14:00
Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în zonele de Nord, Centru și Sud, desfășurat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului.În cadrul acțiunilor au fost antrenate:{{859173}}66 muncitori rutieri;68 utilaje speciale;12 tone de material antiderapant;488,5 tone de sare tehnică.Unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în special pe
13:30
Autoritățile încă nu au reușit să aducă țara în UE, dar deja ard toate punțile cu CSI, trecînd la denunțarea activă a acordurilor încheiate în cadrul acesteia.Acest lucru pune în pericol economia și securitatea multora dintre compatrioții noștri care locuiesc în țările CSI.Apare o întrebare firească: dacă nu va funcționa cu Europa, vom avea o cale de întoarcere - sau o retragere nu mai
13:30
Pe 22 ianuarie, Poliția a fost informată despre tragerea unor focuri de armă într-o curte de pe bd. Dacia din Chișinău. La fața locului, s-a stabilit că un tînăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute și a fost transportat la spital.Doi complici au fost reținuți, însă în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, principalul suspect a reușit s
13:30
Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și poate cere radierea din registru.Acest lucru poate avea loc, în cazul în care:-a expirat termenul pentru care a fost desemnat;-calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de
13:00
Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 s-a produs în partea de vest a Turciei.{{860681}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean.Conform datelor sale, epicentrul mișcărilor subterane s-a aflat la 62 km sud-est de provincia Balıkesir, unde locuiesc 238 000 de persoane.Focarul s-a situat la o adîncime de 11 km. Nu au fost raportate informații despre vi
12:30
A doua zi a negocierilor privind Ucraina la Abu Dhabi, cu acordul tuturor celor trei părți, va avea loc din nou în regim închis, fără presă.{{860716}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat o sursă a agenției TASS.„Presa nu este din nou prevăzută, funcționează regimul închis, iar cu acest lucru sÎnt de acord participanții din toate cele trei părți”, a declarat interlocutorul agenției.
12:30
Chișinăul anilor '70-'80 a fost „epoca de aur” a arhitecturii moldovenești și a uimit nu numai prin ritmul de creștere, dar și prin calitatea înaltă a soluțiilor profesionale.Această opinie a fost exprimată de membrul Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, renumitul arhitect Mihail Orlov, care, în cadrul proiectului „Or
12:00
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Închiderea târgului de Crăciun - 25 Ianuarie 2026, 18:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Brunch la Castel Mimi - 25 Ianuarie 2026, 11:00, Castelul Mimi Atelier pentru copii „Confecționarea b
11:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 24 ianuarie sînt:24 ianuarie — a 24-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 341 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:11 24 Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii de obşteCe se sărbăt
11:30
Coproprietarul barului din Crans-Montana, unde a avut loc tragedia, a fost eliberat din arest # Noi.md
Jacques Moretti, coproprietarul barului „La Constellation”, care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, va fi eliberat vineri, după ce a stat două săptămîni în arest, a decis justiţia din cantonul Valais. {{858628}}Tragedia, provocată de lumînări cu artificii, s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Dintre aceştia, 70 sînt în continuare în spital, relatează AFP
11:00
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, a anunțat că a inițiat procedura de solicitare a azilului politic în Germania, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare, în Republica Moldova, în dosarul angajărilor fictive de la Inspectoratul General de Poliție (IGP). {{860007}}Potrivit declarațiilor sale, Cojocaru se află în prezent la Berlin, unde locuiește și este angajat în cîmpu
10:30
Militarii Statelor Unite au atacat o navă în Oceanul Pacific. Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale SUA a anunțat că aceasta aparținea traficanților de droguri.{{860146}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta comandamentul a scris pe rețeaua de socializare X.„La dispoziția ministrului american al apărării Pete Hegseth, grupul operativ comun Southern Spear a efectuat o lovitură cinetică letal
10:30
Militarul rănit prin împușcare la Florești a decedat la spital: declarație a Ministerului Apărării # Noi.md
Ministerul Apărării informează că militarul prin contract, care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare pe 20 ianuarie, a decedat astăzi, la ora 3.50, la spital.Tînărul, în vîrstă de 24 de ani, era în serviciu în Armata Națională din 2020.{{860004}}"Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic şi exprimă condoleanţe familiei îndurerate. Instituția va oferi tot sprijinul pentru
10:30
Valeriu Kuciuk: „Declarația despre unire este un flagrant constituțional notoriu”. Partea 2 # Noi.md
(Continuare. Începutul – la 23.01.2026) Dle Kuciuk, din cele afirmate de Dvs. apare problema conflictului de interese la persoanele care dețin dublă cetățenie?{{860465}}Așa este. Trebuie de remarcat că legislația privind conflictele de interese prevede expres că „subiecți ai declarării intereselor personale sînt persoanele care dețin funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la
10:00
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei a fost de 48 008 traversări, iar cel al mijloacelor de transport a fost de 11 221 traversări.Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău cu 13 944 traversări, PTF Leușeni cu 7 197 traversări, PTF Sculeni cu 6 363 traversări, PTF Palanca cu 3 500 traversări și PTF Otaci cu 3 22
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Se așteaptă precipitații slabe sub formă de lapoviță. Vîntul va sufla din sud, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... +1°C.În centru se așteaptă -3...-1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -6... -3°C.
08:30
Dumitru Roibu: „Moldova va exista atîta timp cît moldovenii vor rămîne stăpîni pe propriul destin” # Noi.md
Președintele partidului politic Alianța „Moldovenii”, Dumitru Roibu, a felicitat cetățenii țării cu ocazia aniversării a 108 ani de la proclamarea independenței Moldovei (1918-2026).În mesajul său adresat cetățenilor, el a subliniat că pe 24 ianuarie 2026, marcăm 108 ani de la un moment istoric fundamental pentru destinul nostru ca popor: proclamarea independenței Republicii Democratice Moldov
08:30
"Lumea se schimbă sub ochii noștri, iar discursurile recente de la Davos — de la cel al lui Donald Trump pînă la luările de poziție ale unor lideri precum Mark Carney sau Aleksandar Vučić — au readus în prim-plan o temă vitală: suveranitatea statelor mici într-o lume marcată de haos". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."În timp ce alții discu
07:30
Muravschi, despre ieșirea Moldovei din CSI: O nouă încercare a guvernării de a se conforma politicii UE # Noi.md
Hotărîrea privind ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente este în mod evident prematură. Despre acest lucru a declarat expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei, Alexandru Muravschi, relatează Noi.md.{{860432}}Potrivit acestuia, în ciuda faptului că în ultimii ani volumul relațiilor economice ale Moldovei cu țările CSI s-a redus, aces
06:30
Declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind sprijinul pentru referendumul privind posibila unire cu România ar putea fi adresată în primul rînd Uniunii Europene, cu scopul de a o speria și de a o îndemna să nu încetinească negocierile privind aderarea Republicii Moldova la UE.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi, în cadrul emisiunii „Без галстуков
Ieri
05:30
Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist politic din România, a menționat în cadrul emisiunii online "Podcast Politic" moderată de jurnalista Natalia Morari despre faptul că, în prezent, putem vorbi de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca despre oa alianță, care s-a terminat, notează Noi.md."După anul 1947, după discursul lui Truman [n.r. - Harry S. Truman - al 33-lea preș
05:30
Potrivit barometrului, și Japonia se află printre aceste țări. Publicată de UN Tourism, prima ediție din 2026 a acestei analize a dezvăluit că Japonia înregistrează o creștere de două cifre a sosirilor internaționale.Numărul total de turiști a crescut cu 17% în perioada precedentă lunii noimebrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, notează mediafax.roAlte destinații care de
04:30
Aurul și argintul ating noi recorduri, pe fondul instabilității, al diversificării investițiilor și al cererii industriale # Noi.md
Instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei și Japoniei, precum și perspectivele AI fac piețele nervoase și determină creșterea prețului aurului și argintului, relevă o analiză eToro.Într-o singură sesiune, marți, indicele S&P 500 a șters toate câștigurile din acest an, pentru a reveni ușor în zona verde miercuri și j
