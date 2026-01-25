Un Volkswagen a derapat într-o curbă și s-a izbit frontal într-un Lexus, la Peresecina: Un bărbat, transportat la spital

11:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit, până în prezent, rezultate clare. „Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că această problemă va fi una pe care eu mă voi strădui să o abordez”, a declarat președinta, la conferința de presă din 22 ianuarie.