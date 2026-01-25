Creștinii ortodocși de stil vechi o prăznuiesc pe Sfânta Mucenița Tatiana, ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor: Semnificația zilei de astăzi

22:50

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu noi explicații, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea combustibilului vândut în unele stații de alimentare, făcând referire în special la temperaturile joase din ultima perioadă. Acestea, însă, i-au enervat și mai mult pe internauți, care nu s-au abținut de la comentarii: „Pentru ce primiți salariu? Dacă staționau autocarele, mașinile de Salvare, pompierii sau poliția? Bla, bla cui e necesar? Demisia și gata, despăgubiri la toți”, „Chiar considerați cetățenii atât de proști?”, „Cât se poate de hrănit cu... combustibil rău moldovenii?”.