(foto) Bărbatul de 28 de ani, care ar fi împușcat un tânăr la Botanica, căutat de Poliție. Oamenii legii cer ajutor de la cetățeni: „Ar putea deține o armă”
UNIMEDIA, 24 ianuarie 2026 13:00
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea bărbatului cu vârsta de 28 de ani, implicat în incidentul armat produs în sectorul Botanica din capitală.
Acum 10 minute
13:10
Autoplaza, cel mai mare parc auto din Moldova, confirmă detalii despre achiziția Porsche-ului condus de Elisoa Cynthia. Subiectul a devenit rapid viral, iar interesul pentru această mașină a scos din nou în evidență rolul Autoplaza în segmentul de vanzari automobile.
Acum 30 minute
13:00
Poliția confirmă, după două zile, că un tânăr a fost împușcat în sectorul Botanica al capitalei de niște persoane necunoscute. Principalul suspect ar fi fugit în stânga Nistrului, anunță oamenii legii.
13:00
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea bărbatului cu vârsta de 28 de ani, implicat în incidentul armat produs în sectorul Botanica din capitală.
13:00
Premierul Danemarcei, vizită-surpriză în Groenlanda: „Ne aflăm încă într-o situație gravă” # UNIMEDIA
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a efectuat vineri o vizită neanunțată în Groenlanda, în contextul în planurilor SUA privind insula care stârnește îngrijorări în rândul oficialilor și populației, relatează NYT, într-un reportaj, scrie adevărul.ro.
12:50
Poliția confirmă, după două zile, că un tânăr a fost împușcat în sectorul Botanica al capitalei de niște persoane necunoscute. Principalul suspect a fugit în stânga Nistrului, anunță oamenii legii.
Acum 2 ore
12:10
(video) „Totul a fost o iluzie”. Iubirea de poveste a unei femei cu un medic s-a încheiat cu trădare: M-a lăsat cu un copil de dragul unei studente cu 15 ani mai tânără # UNIMEDIA
Povestea Elenei Crăciun din Chișinău pare desprinsă dintr-un scenariu de film, dar este realitatea crudă a unei femei care a căutat iubirea și a găsit suferința. De la o primă întâlnire pe masa de operație, la o căsnicie marcată de infidelități și episoade de o violență extremă, Elena a reușit să supraviețuiască și să se reconstruiască. Acum, ea vorbește deschis despre trauma de a fi fost la un pas de moarte, într-un interviu cu Adrian Prodan, scrie shok.md.
11:50
O aliniere majoră planetară aduce astăzi schimbări și provocări pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de forța interioară sau de decizii dificile, astrele ne îndeamnă să ne ascultăm inima și intuiția. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic personalizat.
11:50
Rusia lovește Kievul și Harkov în timp ce au loc discuții de pace la Abu Dhabi. Un mort și cel puțin 15 răniți # UNIMEDIA
Atacuri rusești cu drone și rachete au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă Kievul și orașul Harkov, soldându-se cu un mort și cel puțin 15 răniți, în timp ce Ucraina, Rusia și Statele Unite participă la discuții de pace la Abu Dhabi. Negocierile, reluate sâmbătă, sunt cele mai importante de la începutul războiului, scrie adevărul.ro.
Acum 4 ore
11:10
(video) Va fi sau nu limitat accesul copiilor la rețelele de socializare? Cum răspunde Maia Sandu # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit, până în prezent, rezultate clare. „Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că această problemă va fi una pe care eu mă voi strădui să o abordez”, a declarat președinta, la conferința de presă din 22 ianuarie.
10:40
Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, eliberat pentru o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni # UNIMEDIA
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat vineri punerea în libertate sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar împreună cu soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu a provocat 40 de morți, printre care și un român, iar alte 116 persoane au fost rănite, transmite AFP, citată de hotnews.ro.
10:30
Ultima oră! Militarul din Florești, care s-a împușcat în timpul serviciului, a decedat la spital: Acesta avea 24 de ani # UNIMEDIA
Ministerul Apărării anunță că militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, pe 20 ianuarie, a decedat astăzi la spital. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020.
10:10
(video) Satoshi, într-o posibilă relație? Detaliul care l-ar fi dat de gol la Selecția Națională de la Eurovision # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă „Satoshi”, a atras atenția publicului în cadrul Selecției Naționale Eurovision, după ce a fost surprins sărutând pe păr una dintre dansatoarele din echipa sa. Momentul a fost filmat și ulterior distribuit pe rețelele de socializare, unde a stârnit reacții imediate din partea fanilor.
09:40
Ministrul Apărării anunță că militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie, curent, a decedat, astăzi, la ora 3.50, la spital. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020.
Acum 6 ore
09:10
(video) Fostul șef al Direcției 5 cere azil în Germania, după ce a fost condamnat în Moldova la 3 ani de pușcărie: „Organele de drept sunt capturate” # UNIMEDIA
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, a anunțat că a inițiat procedura de solicitare a azilului politic în Germania, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare, în Republica Moldova, în dosarul angajărilor fictive de la Inspectoratul General de Poliție (IGP). Potrivit declarațiilor sale, Cojocaru se află în prezent la Berlin, unde locuiește și este angajat în câmpul muncii.
09:10
Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza și deschiderea primului Parlament unic au marcat transformări fundamentale în istoria României.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea în Moldova va fi predominant înnorată astăzi, cu temperaturi scăzute specifice sezonului de iarnă.
08:40
O aliniere majoră planetară aduce astăzi schimbări și provocări pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de forța interioară sau de decizii dificile, astrele ne îndeamnă să ne ascultăm inima și intuiția. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic personalizat.
08:30
O aliniere majoră planetară aduce astăzi schimbări și provocări pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de forța interioară sau de decizii dificile, astrele ne îndeamnă să ne ascultăm inima și intuiția. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic personalizat.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea în Moldova va fi predominant înnorată astăzi, cu temperaturi scăzute specifice sezonului de iarnă.
Acum 24 ore
22:50
„Ne considerați de proști? Demisia!” Junghietu, noi explicații după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe motorina „ca untura”: Nu rezistă la gerul de -25°C din ultimele nopți # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu noi explicații, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea combustibilului vândut în unele stații de alimentare, făcând referire în special la temperaturile joase din ultima perioadă. Acestea, însă, i-au enervat și mai mult pe internauți, care nu s-au abținut de la comentarii: „Pentru ce primiți salariu? Dacă staționau autocarele, mașinile de Salvare, pompierii sau poliția? Bla, bla cui e necesar? Demisia și gata, despăgubiri la toți”, „Chiar considerați cetățenii atât de proști?”, „Cât se poate de hrănit cu... combustibil rău moldovenii?”.
22:30
Germania își schimbă aliatul-cheie: Friedrich Merz și Giorgia Meloni, noul cuplu de putere al Uniunii Europene # UNIMEDIA
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, s-au întâlnit vineri la Villa Doria Pamphilj din Roma, pentru a consolida o alianță emergentă, care ar putea remodela direcția Uniunii Europene. Conform Politico, la care face referire Libertatea, această colaborare vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Berlin și Paris, care au slăbit tradiționala axă franco-germană.
22:10
„Cetățenia nu se creează prin buletin.” Stamate, după ce un tânăr care a făcut armata s-a pomenit că e apatrid: „Un nonsens juridic într-un stat care își abandonează propriii oameni” # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS Olesea Stamate a comentat cazul tânărului din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, dar a rămas fără cetățenia RM. „Un non-sens juridic, care spune mult despre statul nostru. Dacă statul a chemat un tânăr sub arme, l-a evidențiat militar, i-a cerut să apere țara — atunci statul l-a recunoscut ca cetățean. Ulterior, același stat nu poate veni și spune: „De fapt, nu ești cetățean””, a menționat politiciana.
22:00
(video) Negocierile Ucraina-SUA-Rusia din EAU s-au încheiat fără semne de compromis: Primele declarații ale lui Zelenski # UNIMEDIA
Negocieri cruciale între Ucraina, SUA și Rusia s-au purtat în Emiratele Arabe Unite. Înainte de debutul discuțiilor oficiale, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a consultat cu echipa sa de negociatori și a transmis că „toată lumea înțelege ce trebuie făcut”. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat poziția Moscovei și anume ca armata ucraineană să părăsească Donbasul. Un oficial al Casei Albe a anunțat încheierea discuțiilor, calificând întrevederea ca fiind „productivă”, scrie digi24.ro.
21:40
(foto/video) „Mai ieri te țineam pentru prima dată în brațe.” Nepoțica lui Emilian Crețu, Emily, împlinește 2 ani: Cum arată acum micuța # UNIMEDIA
Fetița surorii mai mari al lui Emilian Crețu, Emily, a împlinit astăzi doi ani. „Parcă ieri te țineam pentru prima dată în brațe. La mulți ani, dragostea lui nanu”, a menționat actorul, într-un mesaj pe rețele, postând și mai multe imagini foto și video cu micuța.
21:10
(galerie foto) Șase români, ucraineni, rusi, belaruși și indieni au depus jurământul la Primărie pentru obținerea cetățeniei RM: Care este procedura # UNIMEDIA
Un grup de persoane care domiciliază în capitală sau în localitățile suburbane din componența municipiului au depus, vineri, 23 ianuarie, jurământul pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova.
20:40
(video) Sunstroke Project, DoReDoS și Adrian Ursu, pe scena din PMAN la 25 ianuarie: Chișinăuienii și oaspeții capitalei, invitați la marea tombolă # UNIMEDIA
Chișinăuienii și oaspeții capitalei sunt invitați, pe data de 25 ianuarie, în Piața Marii Adunări Naționale, la evenimentul dedicat închiderii Târgului de Crăciun. Începând cu ora 18:00, formațiile DoReDoS, Sunstroke Project și Adrian Ursu vor susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în cadrul tombolei, organizate de Primăria Chișinău, împreună cu partenerii săi.
20:30
Ungaria nu va permite în următorii 100 de ani Ucrainei să adere la UE, spune Viktor Orban: Declarația care l-a supărat pe premierul maghiar # UNIMEDIA
Ungaria nu va permite în următorii 100 de ani Ucrainei să adere la Uniunea Europeană, a susținut premierul maghiar Viktor Orban într-o nouă serie de critici virulente, însoțite de acuzații, la adresa țării atacate de Rusia, relatează Libertatea, cu referire la The Moscow Times.
20:00
(video) Un tânăr care a făcut armata a devenit apatrid, deoarece nu avea buletin de identitate. Costiuc: Așa se întâmplă când RM e condusă de „kenți” # UNIMEDIA
Un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia statului pe care l-a apărat. Totul din cauza că părinții săi nu i-au perfectat buletin de identitate cât timp era minor. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, scrie Ziua.md.
19:50
(foto) O influenceriță, fostă vedetă TV, a murit la 31 de ani într-un accident în Slovacia: Maybach-ul în care se afla s-a rupt în bucăți, apoi a luat foc # UNIMEDIA
Influencerița Mónika Jákliová, fosta soție a luptătorului MMA Gábor Boráros, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier petrecut în sudul Slovaciei. Mașina în care se afla a luat foc după impact, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, scrie Libertatea.
19:20
(foto/video) Victoria Beckham, ridiculizată pe internet după acuzațiile fiului său privind dansul de la nuntă: Val de meme-uri după declarațiile lui Brooklyn # UNIMEDIA
Victoria Beckham a devenit ținta ironiior după ce fiul său cel mare, Brooklyn, a acuzat-o că ar fi dansat într-un mod nepotrivit la nunta lui cu Nicola Peltz, scrie Can Can. „Victoria este foarte jenată acum că este batjocorită online, este pur și simplu devastator pentru ea”, a declarat o sursă apropiată vedetei.
19:00
„Să te lupți cu Trump e o idee proastă, le-a spus Meloni liderilor UE în spatele ușilor închise: Ce i-a sfătuit prim-ministra Italiei # UNIMEDIA
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Europa ar fi cea care are de pierdut într-un conflict cu Statele Unite și a pledat în favoarea președintelui american Donald Trump, într-o întâlnire cu ceilalți lideri din UE, în spatele ușilor închise, în această săptămână, potrivit Politico, la care face referire HotNews.ro.
18:50
(doc) Ministerul Educației cere școlilor să organizeze activități pentru comemorarea victimelor Holocaustului: Filmele documentare, recomandate # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale.
18:10
După dezvăluirile făcute de Akbar Abdullaev (Abush) despre relația cu Andreea Bostanica, acum a venit rândul influenceriței să dea replica. În cadrul uni live pe TikTok, aceasta a explodat și a aruncat cu acuzații în stânga și în dreapta. Și-a spus varianta ei de poveste, iar jignirile nu au lipsit, scrie cancan.ro.
18:00
Victoria Furtună: „Am fost reținută la Aeroport, împreună cu copilul meu. Fiica, speriată, nu înțelege de ce sunt tratată ca un pericol” # UNIMEDIA
Ex-procuroarea Victoria Furtună, care a candidat independentă la Președinție, declară că a fost reținută împreună cu copilul, astăzi, la Aeroportul Chișinău. „Un copil speriat. Un copil care nu înțelege de ce mama lui e tratată ca un pericol. Dacă o mamă ajunge să-și liniștească fiica pentru că statul a speriat-o, atunci problema nu este mama. Problema este o guvernare care și-a pierdut sufletul”, a scris Furtună, într-o postare pe rețele.
17:40
„A plecat mult prea devreme!” Doliu în educație: Educatoarea Tatiana Gîrla de la Grădinița din Vadul lui Vodă a trecut în neființă # UNIMEDIA
Doliu în domeniul educației. Educatoarea Tatiana Gîrla de la Grădinița nr. 190 din orășelul Vadul lui Vodă a trecut în neființă. Colectivul instuției medicale a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate: „Plecarea sa, mult prea devreme și neașteptată, ne îndurerează profund. A fost un om optimist, puternic și curajos, care a luptat pentru viață, oferind celor din jur un exemplu de speranță și tărie sufletească până în ultimele clipe”.
17:20
SUA și UE speră să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei: „Dronele și rachetele continuă să zboare” # UNIMEDIA
Statele Unite și Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice și private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obținut de Politico, citat de digi24.ro.
17:10
(video) „Съевровидeл нашy песню.” Satoshi, acuzat de membrii trupei ruse Discoteca Avaria că le-a copiat piesa, pentru Eurovision # UNIMEDIA
Presa rusă, dar și membrii trupei din Federația Rusă Discoteca Avaria, îl acuză pe interpretul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, de plagiat. Artiștii ruși susțin că piesa „Viva, Moldova!”, cu care acesta va reprezenta Moldova la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, se aseamănă foarte mult cu una dintre piesele lor.
17:10
„Europa vine mai aproape de fiecare practician în insolvență”. CNI Moldinsolv a devenit membru coordonator al INSOL Europe în R.Moldova # UNIMEDIA
Centrul Național de Insolvabilitate (CNI) Moldinsolv a devenit astăzi, 23 ianuarie 2026, membru coordonator al INSOL Europe în Republica Moldova.
16:50
(video) Costiuc: Un tânăr a fost împușcat, ieri la Botanica. S-au tras mai multe focuri de armă. Dle Cernăuțeanu, ce măsuri au fost luate? # UNIMEDIA
O persoană ar fi fost internată în spital după ce, în noaptea trecută, asupra acesteia s-ar fi tras focuri de armă pe bulevardul Decebal, din sectorul Botanica al capitalei. Informația a fost făcută publică de deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care solicită Poliției să ofere detalii despre circumstanțele incidentului armat.
16:30
Tribunal pentru Putin: Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe liderul rus în fața justiției # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a făcut un pas fără precedent: a alocat 10 milioane de euro pentru tribunalul special care va investiga rolul lui Vladimir Putin și al conducerii Rusiei în crimele de război și agresiune împotriva Ucrainei, scrie adevărul.ro.
16:00
Ar fi cerut 500 de euro de la un moldovean căutat în România, pentru a-i „pierde urma”: Un polițist, condamnat la închisoare # UNIMEDIA
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupere pasivă, anunță Procuratura Anticorupție. Din totalul pedepsei, 3 ani urmează să fie executați în penitenciar de tip semiînchis, iar cealaltă parte a fost suspendată condiționat.
15:40
Bărbatul suspectat de crimele din Anenii Noi va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, măsura a fost prelungită și în cazul concubinei acestuia, care se află în arest la domiciliu.
15:10
Ucraina se confruntă cu efectele atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice, întreruperi de curent apar, printre altele, în Kiev, iar ministrul ucrainean al energiei, Denys Șmihal, a recunoscut că o situație atât de dificilă nu a mai fost din 2022 încoace, potrivit publicației poloneze Wiadomosci Gazeta, citat de libertatea.ro.
15:00
(doc) Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători: Decretul, publicat în Monitorul Oficial # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu i-a numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, prin decret prezidențial, pe magistrații Ion Bocan, Mihail Josanu, Maxim Melnic și Ana Schibin. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.
14:50
Atac virulent al Iranului la adresa lui Zelenski: „Lumea s-a săturat de clovni debusolați” # UNIMEDIA
Ministrul afacerilor externe iranian, Abbas Araghchi, i-a răspuns vineri lui Volodimir Zelenski, care criticase dur regimul de la Teheran în cadrul Forumului de la Davos, scrie adevarul.ro.
14:40
(video) „Mai poți ține adevărul în tine?” Cei doi tineri, condamnați la ani grei pentru omorul lui Sergiu Oală din Bălți, au cotestat sentința. Ce a decis Curtea de Apel # UNIMEDIA
Nicu Gherman și Mihail Cebotari, condamnați la 22 și, respectiv, 17 ani de închisoare pentru omorul lui Sergiu Oală, au ajuns din nou în fața magistraților Curții de Apel Bălți. Cei doi au contestat sentința primei instanțe, solicitând reducerea pedepselor, deși și-au recunoscut anterior vina, scrie nordnews.md.
14:30
(doc) VAZ, Lada și GAZ, scoase la licitație din „garajul” AND: Cea mai ieftină mașină costă 8500 lei # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor (AND) organizează o licitație publică pentru vânzarea mijloacelor de transport neutilizate în procesul tehnologic, care nu mai sunt folosite în activitatea rutieră a instituției.
14:20
(doc) VAZ, Lada și GAZ, scoase la licitație din „garajul” ASD: Cea mai ieftină mașină costă 8500 lei # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor (AND) organizează o licitație publică pentru vânzarea mijloacelor de transport neutilizate în procesul tehnologic, care nu mai sunt folosite în activitatea rutieră a instituției.
14:10
(foto) Mașinile de lux ale legendarului parașutist Baumgartner, scoase la vânzare: Cu cât poți achiziționa Lamborghini, McLaren și Mercedes G500 Brabus # UNIMEDIA
La șase luni după decesul neașteptat al parașutistului austriac Felix Baumgartner, familia acestuia a decis să scoată la vânzare colecția de automobile de lux pe care sportivul o deținea. Procesul de valorificare a bunurilor a început în luna octombrie 2025, iar tranzacțiile sunt realizate prin intermediul unui dealer specializat în vehicule exclusiviste. Mașinile, care reflectă pasiunea lui Baumgartner pentru viteză și senzații tari, au fost evaluate la o valoare totală de aproximativ un milion de euro, scrie cancan.ro.
14:10
Khaby Lame, cel mai urmărit TikToker din lume, are o avere colosală: Cât a câștigat din faima construită fără să rostească vreun cuvânt # UNIMEDIA
Cel mai urmărit TikToker din lume, Khaby Lame, a ajuns la o avere impresionantă! Bărbatul, care a fost dat afară în timpul pandemiei de la fabrica unde lucra, se numără astăzi printre cei mai bogați oameni din lume, scrie protv.ro.
