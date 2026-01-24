Cronici, înviate de IA. Arcul de Triumf
Noi.md, 24 ianuarie 2026 15:30
Moldovenii.md a lansat un nou proiect intitulat „Cronici, înviate de IA", care va avea un caracter informativ, urbanistic și, uneori, nostalgic. În aceste imagini Chişinăul poate fi recunoscut din primele secunde, în ciuda faptului că orașul modern și aspectul său istoric sînt despărțite de zeci de ani. În fața Pieței Marii Adunări Naționale și a clădirii Guvernului, pe aceeași linie cu clo
Acum 15 minute
16:00
Balcoanele unui bloc de pe strada Nicolae Costin din Chișinău rămîn periculoase pentru locatari, la o lună după ce o porțiune a unui balcon de la etajul 11 s-a prăbușit.Zona afectată a fost doar împrejmuită, iar accesul locatarilor interzis, însă reparațiile nu au început, iar oamenii avertizează că și celelalte balcoane sînt degradate și pot ceda în orice moment. Autoritățile nu au oferit un
16:00
Iurii Pușneac: „Situația privind securitatea cibernetică în Moldova poate deveni catastrofală” # Noi.md
Moldova își riscă securitatea cibernetică, iar mediul de afaceri al țării noastre trebuie să treacă la standarde post-cuantice.Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru Noi.md de către doctorul în științe tehnice, conferențiar universitar și expert în criptografie, Iurii Pușneac.Potrivit acestuia, în timp ce țările lider la nivel mondial – SUA, China, Japonia și statele UE –
Acum o oră
15:30
Acum 2 ore
15:00
Accesul copiilor la rețelele de socializare va fi restricționat sau nu? Ce răspuns a dat Maia Sandu # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut mai multe precizări referitoare la limitarea accesului copiilor la spațiul online, subliniind că măsurile de restricționare strictă aplicate în alte state nu au oferit, pînă în prezent, rezultate clare. {{860603}}„Nu aș vrea să anunț acum niște măsuri concrete, pentru că încă urmează să le discutăm. Am vrut să spun că această problemă va f
14:30
China nu consideră regiunea arctică drept o arenă pentru rivalitatea geopolitică dintre marile puteri.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta scrie un editorialist al ziarului Global Times.{{859921}}„Din perspectiva Chinei, în viitor Arctica nu ar trebui să fie un cîmp de luptă pentru rivalitatea geopolitică, ci o regiune cu un nivel scăzut de tensiune, orientată spre cooperare internațională în d
14:30
Kedmi: Europa a devenit dependentă de seringa americană și culege roadele dependenței totale de SUA # Noi.md
Europa a devenit dependentă de seringa americană și astăzi rămîne serios în urmă față de Statele Unite și față de întreaga lume în domeniul dezvoltării tehnologiilor avansate, industriei, industriei militare, puterii militare, iar dependența țărilor europene de Statele Unite în aceste domenii este absolută.O astfel de opinie a exprimat analistul politic, expertul militar și fostul șef al servi
Acum 4 ore
14:00
Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în zonele de Nord, Centru și Sud, desfășurat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului.În cadrul acțiunilor au fost antrenate:{{859173}}66 muncitori rutieri;68 utilaje speciale;12 tone de material antiderapant;488,5 tone de sare tehnică.Unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în special pe
13:30
Autoritățile încă nu au reușit să aducă țara în UE, dar deja ard toate punțile cu CSI, trecînd la denunțarea activă a acordurilor încheiate în cadrul acesteia.Acest lucru pune în pericol economia și securitatea multora dintre compatrioții noștri care locuiesc în țările CSI.Apare o întrebare firească: dacă nu va funcționa cu Europa, vom avea o cale de întoarcere - sau o retragere nu mai
13:30
Pe 22 ianuarie, Poliția a fost informată despre tragerea unor focuri de armă într-o curte de pe bd. Dacia din Chișinău. La fața locului, s-a stabilit că un tînăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute și a fost transportat la spital.Doi complici au fost reținuți, însă în urma difuzării premature a unor informații în spațiul public, principalul suspect a reușit s
13:30
Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și poate cere radierea din registru.Acest lucru poate avea loc, în cazul în care:-a expirat termenul pentru care a fost desemnat;-calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de
13:00
Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 s-a produs în partea de vest a Turciei.{{860681}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean.Conform datelor sale, epicentrul mișcărilor subterane s-a aflat la 62 km sud-est de provincia Balıkesir, unde locuiesc 238 000 de persoane.Focarul s-a situat la o adîncime de 11 km. Nu au fost raportate informații despre vi
12:30
A doua zi a negocierilor privind Ucraina la Abu Dhabi, cu acordul tuturor celor trei părți, va avea loc din nou în regim închis, fără presă.{{860716}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat o sursă a agenției TASS.„Presa nu este din nou prevăzută, funcționează regimul închis, iar cu acest lucru sÎnt de acord participanții din toate cele trei părți”, a declarat interlocutorul agenției.
12:30
Chișinăul anilor '70-'80 a fost „epoca de aur” a arhitecturii moldovenești și a uimit nu numai prin ritmul de creștere, dar și prin calitatea înaltă a soluțiilor profesionale.Această opinie a fost exprimată de membrul Uniunii Arhitecților din Moldova, membru al Uniunii Designerilor din RM, membru al Uniunii Arhitecților din URSS, renumitul arhitect Mihail Orlov, care, în cadrul proiectului „Or
Acum 6 ore
12:00
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Închiderea târgului de Crăciun - 25 Ianuarie 2026, 18:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Brunch la Castel Mimi - 25 Ianuarie 2026, 11:00, Castelul Mimi Atelier pentru copii „Confecționarea b
11:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 24 ianuarie sînt:24 ianuarie — a 24-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 341 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:11 24 Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii de obşteCe se sărbăt
11:30
Coproprietarul barului din Crans-Montana, unde a avut loc tragedia, a fost eliberat din arest # Noi.md
Jacques Moretti, coproprietarul barului „La Constellation”, care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, va fi eliberat vineri, după ce a stat două săptămîni în arest, a decis justiţia din cantonul Valais. {{858628}}Tragedia, provocată de lumînări cu artificii, s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Dintre aceştia, 70 sînt în continuare în spital, relatează AFP
11:00
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, a anunțat că a inițiat procedura de solicitare a azilului politic în Germania, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare, în Republica Moldova, în dosarul angajărilor fictive de la Inspectoratul General de Poliție (IGP). {{860007}}Potrivit declarațiilor sale, Cojocaru se află în prezent la Berlin, unde locuiește și este angajat în cîmpu
10:30
Militarii Statelor Unite au atacat o navă în Oceanul Pacific. Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale SUA a anunțat că aceasta aparținea traficanților de droguri.{{860146}}Potrivit Oxu.Az, despre aceasta comandamentul a scris pe rețeaua de socializare X.„La dispoziția ministrului american al apărării Pete Hegseth, grupul operativ comun Southern Spear a efectuat o lovitură cinetică letal
10:30
Militarul rănit prin împușcare la Florești a decedat la spital: declarație a Ministerului Apărării # Noi.md
Ministerul Apărării informează că militarul prin contract, care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare pe 20 ianuarie, a decedat astăzi, la ora 3.50, la spital.Tînărul, în vîrstă de 24 de ani, era în serviciu în Armata Națională din 2020.{{860004}}"Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic şi exprimă condoleanţe familiei îndurerate. Instituția va oferi tot sprijinul pentru
10:30
Valeriu Kuciuk: „Declarația despre unire este un flagrant constituțional notoriu”. Partea 2 # Noi.md
(Continuare. Începutul – la 23.01.2026) Dle Kuciuk, din cele afirmate de Dvs. apare problema conflictului de interese la persoanele care dețin dublă cetățenie?{{860465}}Așa este. Trebuie de remarcat că legislația privind conflictele de interese prevede expres că „subiecți ai declarării intereselor personale sînt persoanele care dețin funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la
Acum 8 ore
10:00
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei a fost de 48 008 traversări, iar cel al mijloacelor de transport a fost de 11 221 traversări.Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău cu 13 944 traversări, PTF Leușeni cu 7 197 traversări, PTF Sculeni cu 6 363 traversări, PTF Palanca cu 3 500 traversări și PTF Otaci cu 3 22
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Se așteaptă precipitații slabe sub formă de lapoviță. Vîntul va sufla din sud, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -2... +1°C.În centru se așteaptă -3...-1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -6... -3°C.
08:30
Dumitru Roibu: „Moldova va exista atîta timp cît moldovenii vor rămîne stăpîni pe propriul destin” # Noi.md
Președintele partidului politic Alianța „Moldovenii”, Dumitru Roibu, a felicitat cetățenii țării cu ocazia aniversării a 108 ani de la proclamarea independenței Moldovei (1918-2026).În mesajul său adresat cetățenilor, el a subliniat că pe 24 ianuarie 2026, marcăm 108 ani de la un moment istoric fundamental pentru destinul nostru ca popor: proclamarea independenței Republicii Democratice Moldov
08:30
"Lumea se schimbă sub ochii noștri, iar discursurile recente de la Davos — de la cel al lui Donald Trump pînă la luările de poziție ale unor lideri precum Mark Carney sau Aleksandar Vučić — au readus în prim-plan o temă vitală: suveranitatea statelor mici într-o lume marcată de haos". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."În timp ce alții discu
Acum 12 ore
07:30
Muravschi, despre ieșirea Moldovei din CSI: O nouă încercare a guvernării de a se conforma politicii UE # Noi.md
Hotărîrea privind ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente este în mod evident prematură. Despre acest lucru a declarat expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei, Alexandru Muravschi, relatează Noi.md.{{860432}}Potrivit acestuia, în ciuda faptului că în ultimii ani volumul relațiilor economice ale Moldovei cu țările CSI s-a redus, aces
06:30
Declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind sprijinul pentru referendumul privind posibila unire cu România ar putea fi adresată în primul rînd Uniunii Europene, cu scopul de a o speria și de a o îndemna să nu încetinească negocierile privind aderarea Republicii Moldova la UE.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi, în cadrul emisiunii „Без галстуков
05:30
Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist politic din România, a menționat în cadrul emisiunii online "Podcast Politic" moderată de jurnalista Natalia Morari despre faptul că, în prezent, putem vorbi de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca despre oa alianță, care s-a terminat, notează Noi.md."După anul 1947, după discursul lui Truman [n.r. - Harry S. Truman - al 33-lea preș
05:30
Potrivit barometrului, și Japonia se află printre aceste țări. Publicată de UN Tourism, prima ediție din 2026 a acestei analize a dezvăluit că Japonia înregistrează o creștere de două cifre a sosirilor internaționale.Numărul total de turiști a crescut cu 17% în perioada precedentă lunii noimebrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, notează mediafax.roAlte destinații care de
04:30
Aurul și argintul ating noi recorduri, pe fondul instabilității, al diversificării investițiilor și al cererii industriale # Noi.md
Instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei și Japoniei, precum și perspectivele AI fac piețele nervoase și determină creșterea prețului aurului și argintului, relevă o analiză eToro.Într-o singură sesiune, marți, indicele S&P 500 a șters toate câștigurile din acest an, pentru a reveni ușor în zona verde miercuri și j
04:30
"Am impresia că există unanimitate că vechea ordine mondială nu mai este". De această părere este juristul Nicolae Eșanu, fost reprezentant al Republicii Moldova în Comisia de la Veneția, ex-viceministru al Justiției, notează Noi.md."Nu sînt sigur că mulți chiar înțeleg în ce a constat acea ordine și de ce nu mai există, dar nu sînt expert în acest domeniu și nu mă hazardez să expun o opinie p
03:30
Un incident neobișnuit a avut loc duminică în localitatea Ridge, din Suffolk County, New York, cînd un cerb a intrat cu forță într-o sucursală Webster Bank, spărgînd o fereastră și declanșînd alarma.Potrivit autorităților, animalul a alergat prin clădire, răsturnînd scaune și împrăștiind documente, pînă cînd poliția a reușit să-l captureze și să-l elibereze în siguranță, transmite mediafax.ro
Acum 24 ore
02:30
Scene șocante în America: agenții de poliție ICE au reținut elevi în drum spre școală, inclusiv un copil de 5 ani # Noi.md
Doi dintre copii se aflau în drum spre școală în momentul intervenției, a declarat Zena Stenvik, superintendentul districtului școlar Columbia Heights Public Schools, din nordul orașului Minneapolis.Marți după-amiază, băiatul de 5 ani, Liam Conejo Ramos, și tatăl său, Adrian Alexander Conejo Arias, au fost reținuți de agenți ICE chiar în fața casei lor, imediat după ce copilul se întorsese de
01:30
Oamenii de știință au descoperit că cactușii sînt astăzi printre plantele cele mai expuse riscului de dispariție, în principal din cauza schimbărilor climatice.În ciuda reputației lor de locuitori rezistenți ai deșerturilor aspre, majoritatea cactușilor sînt destul de vulnerabili la orice schimbări în ecosistemele lor.Cercetătorii au selectat peste 400 de specii de cactuși, acordînd o aten
01:00
Un pasager al unui avion Airbus A220 al Delta Air Lines a fost stropit accidental cu lichid de degivrare pe aeroportul JFK din New York, pe 18 ianuarie. Zborul spre Jacksonville, Florida, a fost întors la terminal și a fost amînat pentru a gestiona incidentul, a relatat Onet. {{860430}}Incidentul s-a petrecut după finalizarea procesului de degivrare, cînd lichidul folosit pentru îndepă
00:30
Oamenii de știință au creat prima hartă globală care modelează riscul de eroziune catastrofală a solului după incendiile de pădure.Focul distruge vegetația și modifică proprietățile solului, făcîndu-l hidrofug.{{858421}}Cînd în astfel de zone au loc ploi torențiale, apa nu este absorbită, dar se scurge pe suprafață, provocînd șuvoaie de noroi și alunecări de teren puternice care mătură tot
00:00
Geologii, studiind urmele geologice antice, au ajuns la concluzia că unele dintre cele mai mari mega-tsunamiuri din istoria planetei nu au fost provocate de cutremure, dar de alunecări subacvatice colosale.Unul dintre aceste exemple este considerat evenimentul Sturegg, care a avut loc în largul coastelor Norvegiei cu aproximativ 8200 de ani în urmă.{{860250}}Atunci, o porțiune uriașă a pla
00:00
He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și vicepremier al Consiliului de Stat, a participat la Forumul Economic Mondial de anul acesta, unde a susținut un discurs axat pe patru piloni fundamentali: sprijinirea fermă a comerțului liber, apărarea multilateralismului, promovarea cooperării reciproc avantajoase și garantarea respectului reciproc prin consultări de la egal l
23 ianuarie 2026
23:30
Arheologii au descoperit o placă de piatră cu inscripții misterioase în timpul săpăturilor din nord-vestul Peninsulei Iberice.Inscripția reprezintă o serie de simboluri atent sculptate, care nu corespund niciunui alfabet cunoscut din regiunea antică, inclusiv scrierea lusitană și celtiberică, și nu au analogii evidente cu sisteme lingvistice mai îndepărtate.{{860301}}Unicitatea simbolurilo
23:30
Administrația Națională a Proprietății Intelectuale din China a anunțat vineri bilanțul impresionant al anului 2025, scrie romanian.cgtn.comPe parcursul anului trecut, au fost autorizate nu mai puțin de 972.000 de invenții, alături de 1,46 milioane de brevete de utilitate și 666.000 de brevete de design industrial.Pînă la finalul lui 2025, portofoliul total de brevete de invenție active di
23:00
Geofizicienii, analizînd datele despre trecerea undelor seismice prin nucleul intern al Pămîntului, au lansat ipoteza că materia acestuia se poate afla într-o stare exotică, asemănătoare cu cea superionică.În această stare, atomii de fier care constituie baza nucleului formează o rețea cristalină rigidă, iar elementele mai ușoare — probabil hidrogenul, oxigenul și carbonul — se comportă ca un
23:00
Xi Jinping felicită conducerea Partidului Comunist Vietnamez și subliniază consolidarea relațiilor bilaterale # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, i-a transmis un mesaj de felicitare lui To Lam cu ocazia alegerii sale în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Vietnamez, scrie romanian.cgtn.com.În mesaj, Xi Jinping a afirmat că, de la cel de-al 13-lea Congres Național al Partidului Comunist Vietnamez, partidul a urmat fe
22:30
O echipă de experți din cadrul ONU a susținut recent existența unui model persistent de muncă forțată, orchestrat de stat, care ar viza minoritățile etnice din diverse regiuni ale Chinei.Ca replică la aceste afirmații, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a subliniat că autoritățile de la Beijing rămîn dedicate promovării și protejării drepturilor omului, scrie r
22:00
Oficialii din Țările de Jos, Germania şi Spania concurează pentru conducerea Băncii Centrale Europene # Noi.md
Fostul preşedinte al Băncii Centrale din Ţările de Jos, Klaas Knot, este considerat favorit pentru conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), după Christine Lagarde, arată un sondaj realizat de Bloomberg în rîndul economiştilor, potrivit Agerpres.Klaas Knot, dacă va fi numit, ar deveni doar al doilea olandez care conduce BCE, după Wim Duisenberg. Fostul preşedinte al Băncii Centrale a Ţărilor
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul său brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, au avut, vineri, o convorbire telefonică, scrie romanian.cgtn.com. Xi Jinping i-a spus că împreună cu președintele Lula au îmbunătățit în 2024 relația bilaterală, ridicînd-o la nivelul de comunitate chino-brazilienă cu destin comun, ce vizează realizarea unei lumi mai drepte și a unei plante mai durabile. Ce
21:30
Municipiul Chișinău lansează un amplu proiect de eficientizare energetică a instituțiilor preșcolare din Capitală.În acest context, Primarul General, Ion Ceban, a semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro, care permite demararea Proiectului „Eficiența Energetică a Grădinițelor din Chișinău”.{{860077}}Potrivit edilului, proiectul vizează modernizarea grădinițelor din t
21:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” a urcat, în anul 2025, pe poziția a III-a printre cele 28 de instituții de învățămînt din țară incluse în clasamentul UNIRANKS (World’s Largest University Rankings 2026), comparativ cu locul IV în anul precedent.De asemenea, instituția a avansat cu 484 de poziții la nivel mondial, plasîndu-se pe locul 4 768 în clasament
21:00
Aproape jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii se confruntă cu un deficit grav de resurse acvatice. 39 de megapolisuri se află în zone cu un nivel critic de deficit.Analiza cartografică realizată de Watershed Investigations și The Guardian a clasificat Beijingul, New Yorkul, Los Angelesul, Rio de Janeiro și Delhi în categoria orașelor cu deficit extrem de apă. Londra, Bangkok și Jak
21:00
Republica Moldova face, în sfîrșit, un pas important spre practicile europene de protecție a mediului, prin implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje.Este vorba despre un mecanism prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele de băuturi din plastic, sticlă sau metal, urmînd să primească cîte doi lei pentru fiecare ambalaj returnat.{{860539}}„În Republic
20:30
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție de weekend a spectacolelor muzicale # Noi.md
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție de weekend a spectacolelor muzicale, organizate în cadrul Proiectului socio-cultural „Dialog între generații”.Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 24–25 ianuarie, la Casa de Cultură a USM (str. Tighina, 2), în intervalul 13:00–16:00. Locuitorii și oaspeții Capitalei sînt așteptați să se bucure de muzică de calitate, dans
20:30
Moldova a inițiat negocierile cu Provincia Quebec privind Acordul în domeniul securității sociale # Noi.md
În perioada 20–23 ianuarie 2026, în Quebec, au avut loc negocierile asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Provincia Quebec în domeniul securității sociale, cu participarea delegației Republicii Moldova, compusă din Cristina Jandîc-Vintilă, Secretară generală adjunctă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaeș, Șefa direcției politici de asigurări sociale la Minister
