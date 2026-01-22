Zelenski anunță acord cu Trump pentru garanții de securitate, dar recunoaște că disputa teritorială cu Rusia rămâne deschisă
Ziarul National, 22 ianuarie 2026 21:45
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanţiile de securitate necesare pentru men...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
21:45
OSCE cere autorităților române să oprească hărțuirea și amenințările cu moartea la adresa Emiliei Șercan # Ziarul National
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei (RFoM), Jan Braathu, şi-a exprimat într-o declaraţie îngrijorarea profundă faţă de "hărţuirea, discred...
21:45
Vremea în Republica Moldova pe 23.01.2026: nori persistenți și episoade de ninsoare slabă # Ziarul National
Vineri, 23 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, dar cu schimbări vizibile față de ziua precedentă: apar tot mai fr...
21:45
Zelenski anunță acord cu Trump pentru garanții de securitate, dar recunoaște că disputa teritorială cu Rusia rămâne deschisă # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanţiile de securitate necesare pentru men...
Acum 4 ore
19:45
Maia Sandu: unirea cu România rămâne opțiune „eventuală”, prioritară este aderarea Republicii Moldova la UE pentru a rămâne parte a lumii libere # Ziarul National
Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile prin care Republica Moldova ar putea avea garanţia că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în ...
19:45
Guvernul continuă consultările pe reforma administrației locale pentru primării mai puternice și servicii mai aproape de cetățeni # Ziarul National
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, unde au avut loc discuții cu un grup de primari - membr...
18:45
Zelenski, după discuția cu Trump la Davos, acuză UE de slăbiciune în Groenlanda și cere strategie clară pentru securitatea arctică și apărarea Europei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi, după întâlnirea cu Donald Trump la Davos, răspunsul slab al Uniunii Europene în privinţa ...
18:45
Maia Sandu anunță agenda Președinției pentru 2026: integrarea europeană, securitatea națională și protejarea copiilor în mediul online # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026, trasând direcțiile principale de acțiune ...
18:45
Zelenski anunță documente aproape gata pentru încheierea războiului și prima rundă de negocieri trilaterale Ucraina–SUA–Rusia în Emiratele Arabe Unite # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capă...
Acum 6 ore
17:45
MAIA și partenerii de dezvoltare stabilesc direcțiile de modernizare și integrare europeană a agriculturii moldovenești # Ziarul National
22 ianuarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat ședința Consiliului sectorial pentru asistență externă în...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Drona căzută la Crocmaz era încărcată cu 50 kg de substanțe EXPLOZIVE și un focos # Ziarul National
Drona de 2,5 metri depistată într-o gospodărie din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, era încărcată cu 50 de kg de substanțe explozibile și p...
17:45
Valeriu Chiveri a discutat cu ambasadoarea Austriei despre situația regională și sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova # Ziarul National
Pe 22 ianuarie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Ava...
17:00
Maia Sandu a prezintat prioritățile Președinției pentru 2026: pace, integrare europeană, securitate și protecția copiilor în fața riscurilor lumii digitale # Ziarul National
Președinția a prezentat prioritățile pentru anul 2026, într-un context global tot mai incert și instabil. Lumea trece prin schimbări rapide, mar...
17:00
Întâlnirea care poate decide PACEA în Ucraina. Trump anunță o conversație „bună” cu Zelenski și că va vorbi și cu Putin # Ziarul National
Donald Trump și Volodimir Zelenski au purtat astăzi, 22 ianuarie, discuții la Davos, în Elveția. Purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei,...
16:45
Universitățile din Moldova primesc 1,1 miliarde lei în 2026, cu bonusuri bugetare pentru performanță academică și de cercetare # Ziarul National
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cerc...
16:45
Procuratura Generală propune înăsprirea Codului penal pentru combaterea traficului ilegal de arme și alinierea la standardele internaționale # Ziarul National
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului penal, care urmărește consolidarea cadrului normativ în domeniul comb...
16:45
UNPR deschide filială la Chișinău: parteneriat extins cu MDED pentru investiții și digitalizare # Ziarul National
Secretarii de stat ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban, Natalia Selevestru și Oleg Bivol, au avut o întrevedere ...
Acum 8 ore
15:45
Industria Republicii Moldova accelerează în 2025: producția industrială urcă cu 4,9%, împinsă de industria prelucrătoare, alimentară și energetică # Ziarul National
Volumul producției industriale a înregistrat o creștere de 4,9% în perioada ianuarie–noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut...
15:45
„Linia INDEPENDENȚEI energetice” Vulcănești – Chișinău, TESTATĂ cu succes. Linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim # Ziarul National
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, supranumită și „Linia independenței energetice”, au fost efectuate astăzi. Minis...
15:30
ULTIMA ORĂ // Dodon, întrevedere cu ambasadorul NEACREDITAT al Rusiei în ziua când o dronă rusească cu EXPLOZIBIL a fost depistată la Crocmaz. Socialistul nu a scos un cuvânt despre „Shahed-ul” UCIGAȘ, dar a criticat autoritățile R. Moldova # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în cadrul căreia a adus cri...
14:45
Maia Sandu, despre o eventuală UNIRE a R. Moldova cu România: „Vrem să rămânem parte a lumii LIBERE, iar acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la UE și, eventual, dacă R. Moldova ar fi sub protecția României” # Ziarul National
Aderarea la Uniunea Europeană sau o eventuală unirea a R. Moldova cu România ar fi singurele opțiuni pentru ca țara noastră să poată rămâne part...
14:45
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a discutat cu ambasadoarea Regatului Unit despre sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova și reîntregirea țării # Ziarul National
La data de 22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Regatului Uni...
14:30
ULTIMA ORĂ // Drona lansată de armata lui Putin și depistată într-o gospodărie din Crocmaz conține un dispozitiv EXPLOZIBIL. Cetățenii sunt EVACUAȚI din acea zonă # Ziarul National
Drona cu lungimea de circa 2,5 metri, care a fost depistată în această dimineață în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionu...
14:15
EVO, ghișeul unic digital al statului: peste 600 de servicii publice accesibile pe evo.gov.md # Ziarul National
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – A fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. Portalul evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciil...
14:15
Mediul de afaceri român, chemat să investească în infrastructura energetică a Republicii Moldova # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), în cadrul căreia au fost...
14:15
FSB anunţă arestarea unui presupus agent al serviciilor secrete moldovene, SIS respinge acuzaţiile şi denunţă o tentativă de manipulare # Ziarul National
Serviciul rus de securitate (FSB) anunţă joi că a arestat un cetăţean rus, pe care îl acuză că este agent al serviciilor moldovene de informaţii, p...
Acum 12 ore
13:15
Republica Moldova își promovează parcursul european și atrage investiții la Forumul Economic Mondial de la Davos # Ziarul National
În perioada 19–22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a participat, alături ...
11:15
ULTIMA ORĂ // O nouă PROVOCAREA pusă la cale de Kremlin? Un ex-consilier prezidențial al lui Dodon ar fi fost reținut la Moscova, sub pretextul că îndeplinea „o misiune” a SIS. Instituția de inteligență din R. Moldova: „Tentativă de manipulare” # Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia susține că ar fi curmat activitatea „ilegală” a unui cetățean moldovean, care fi venit în Rusi...
11:00
SUA transferă mii de deținuți ISIS din Siria în Irak pentru a preveni evadările în urma luptelor dintre armata siriană și kurzi # Ziarul National
Statele Unite desfăşoară operaţiuni pentru transferarea a până la 7.000 de deţinuţi aparţinând grupării Statul Islamic (SI) din Siria către Irakul ...
10:15
ULTIMA ORĂ // O altă DRONĂ a pătruns neautorizat în spațiul aerian al R. Moldova. Aparatul zburător s-a PRĂBUȘIT într-o gospodărie din Crocmaz # Ziarul National
O dronă cu lungimea de circa 2,5 metri a fost depistată în această dimineață într-o casă nelocuită din localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodǎ...
09:45
Trei jurnalişti palestinieni, între care un colaborator AFP, ucişi într-un atac israelian în centrul Fâşiei Gaza # Ziarul National
Un colaborator regulat al unei agenții internaționale de presă şi alţi doi jurnalişti palestinieni au fost ucişi miercuri, într-un atac israelian î...
09:45
Școlile și întreprinderile din Hâncești taie cu până la 40% costurile la energie datorită fotovoltaicelor, cu recuperarea investițiilor în doar doi ani # Ziarul National
Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la facturile pentru energie, dator...
Acum 24 ore
08:45
♈️ BerbecContextul zilei cere hotărâre și ritm alert, însă tactul face diferența. O discuție tensionată poate fi tranșată elegant, cu argumente cl...
08:45
Delcy Rodriguez își consolidează controlul armatei venezuelene după capturarea lui Maduro și este invitată la Casa Albă pentru discuții cu Trump # Ziarul National
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a numit noi comandanţi militari după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către Statele ...
04:30
Emisarul ucrainean Rustem Umerov, întâlnire la Davos cu Jared Kushner și Steve Witkoff înaintea discuțiilor acestora cu Vladimir Putin la Moscova # Ziarul National
Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a anunţat într-o postare pe Telegram că s-a întâlnit miercuri la Davos cu ginerele preşedintelui american Dona...
00:30
Putin condiționează intrarea Rusiei în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump de folosirea fondurilor ruse înghețate în SUA # Ziarul National
Donald Trump a anunţat miercuri, la Davos, că preşedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitaţia de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, un ...
21 ianuarie 2026
22:30
Maia Sandu, invitată la manifestările de Ziua Unirii de la Iași: participarea rămâne încă neconfirmată # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este aşteptată să participe la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii la Iaşi, iar o confirmar...
Ieri
21:30
Joi, 22 ianuarie 2026, Republica Moldova trece de la ger persistent la o vreme simțitor mai blândă. Temperaturile urcă în medie cu peste 10 grade f...
21:30
Grindeanu cere ca România să spună „da” fără rezerve invitaţiei lui Trump la Consiliul pentru Pace, chiar cu un cost de un miliard de dolari # Ziarul National
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi a subliniat că, pentru asigurarea secur...
19:30
Trump şi Zelenski, întâlnire la Davos pentru discuţii de pace în conflictul din Ucraina # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi, la Davos, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit unor persoane famil...
19:30
MAE avertizează românii care călătoresc prin Muntenegru: proteste ale transportatorilor pot bloca frontierele spre spațiul Schengen # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Munten...
18:30
Mediul de afaceri românesc, tot mai prezent în proiectele de infrastructură din Republica Moldova # Ziarul National
Conectarea mediului antreprenorial roman la oportunitățile investiționale din domeniul infrastructurii din țara noastră a fost discutată astăzi în ...
18:30
Trump, la Davos: Putin şi Zelenski ar vrea un acord de pace, iar NATO poate opri războiul din Ucraina # Ziarul National
Donald Trump a declarat la Davos că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că Vladimir Putin „doreşte să încheie un acor...
18:30
MEC cheamă școlile să organizeze în ianuarie 2026 activități de comemorare a victimelor Holocaustului și educație pentru toleranță # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul ...
17:30
MEC elaborează noi materiale de suport pentru disciplina „Istoria, cultura și tradițiile popoarelor” destinată elevilor din minoritățile naționale # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat procesul de elaborare a unor materiale de suport destinate profesorilor și elevilor la disciplina „Ist...
15:45
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, verifică la fața locului aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari și necesitatea reabilitării infrastructurii sociale # Ziarul National
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri, scopul deplasării fiind documentarea la ...
14:45
Moldova accelerează integrarea în Piața Unică UE: premierul Munteanu, discuții la Davos cu Valdis Dombrovskis despre Planul de Creștere și sprijinul european # Ziarul National
Accelerarea integrării Republicii Moldova în Piața Unică a Uniunii Europene și implementarea Planului de creștere sprijinit de UE au fost principal...
13:45
Mentorii „DigiProf” au preluat în Estonia modele de transformare digitală a școlilor din Republica Moldova # Ziarul National
Mentori și formatori de competențe digitale din cadrul Programului național „DigiProf” au participat, în perioada 12-17 ianuarie, la sesiuni avansa...
12:45
Doi șoferi recidiviști din Chișinău, trimiși la închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și fără permis # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, de 26 și, respectiv, 42 de ani, decla...
10:45
Procuror anticorupție de la Cahul, condamnat la 5 ani de închisoare pentru fabricarea unui dosar și amestec în înfăptuirea justiției # Ziarul National
CAHUL – La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualme...
10:45
Moldova își întărește securitatea energetică prin digitalizare și infrastructură, cu sprijinul parteneriatului strategic cu România # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a participat la deschiderea Conferinței Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.