4 conceilere accesibile care ascund perfect cearcănele – ieftine și eficiente
EA.md, 25 ianuarie 2026 09:10
Cearcănele pot strica rapid aspectul odihnit al tenului, dar nu trebuie să-ți golești portofelul pentru a le ascunde. Iată patru conceilere accesibile care acoperă complet imperfecțiunile și oferă un look fresh: Maybelline Fit Me Concealer – Un clasic accesibil, cu textură lejeră, care se întinde uniform și acoperă cearcănele fără să încarce zona ochilor. Perfect […] Articolul 4 conceilere accesibile care ascund perfect cearcănele – ieftine și eficiente apare prima dată în ea.md.
• • •
Acum 30 minute
09:20
Deputa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, ar urma să-și depună mandatul de parlamentar, la început de februarie, potrivit surselor SPPOT. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat și nici infirmat informațiile. Anterior, sportiva Anastasia Nichita, de curând deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a lăsat de înțeles că se apropie un moment decisiv în cariera sa. […] Articolul Lovitură în PAS: Anastasia Nichita părăsește Parlamentul. Decizie surpriză a olimpicei apare prima dată în ea.md.
09:10
Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului tichetele de masă, extinzând accesul angajaților la acest beneficiu. Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă, transmite stiri.md. Totodată, este îmbunătățită protecția drepturilor angajaților la încetarea raporturilor de muncă, prin garantarea utilizării sumelor deja transferate până la […] Articolul Tichetele de masă se schimbă: Sistemul, îmbunătățit și extins, a fost aprobat apare prima dată în ea.md.
09:10
09:10
Mâinile uscate pot fi incomode și neplăcute la atingere, mai ales în sezonul rece sau după folosirea detergentului. Nu trebuie să cheltuiești o avere pe creme scumpe pentru a le hidrata eficient. Iată câteva soluții accesibile și testate: Nivea Soft Cream – O cremă clasică, cu ulei de jojoba și vitamina E, care pătrunde rapid […] Articolul Piele uscată a mâinilor? Cele mai ieftine și eficiente soluții care chiar funcționează apare prima dată în ea.md.
09:10
Balonarea poate fi neplăcută și inconfortabilă, dar natura vine cu soluții accesibile și eficiente. Iată câteva remedii naturiste care te ajută să scapi de senzația de abdomen umflat și să te simți din nou ușoară: Ceai de mentă – Are efect antispastic și ajută digestia. O cană de ceai după masă poate reduce gazele și […] Articolul Balonare? Remedii naturiste simple care te fac să te simți din nou ușoară apare prima dată în ea.md.
09:10
Adevărata fericire începe atunci când înveți să te iubești pe tine însăți. Să fii femeia pe care și tu să o iubești nu înseamnă egoism, ci respect, grijă și armonie interioară. Iată cum poți face asta: 1. Învață să te cunoști Petrece timp cu tine însăți, explorează pasiunile, limitele și dorințele tale. Cunoașterea profundă a […] Articolul Fii femeia pe care și tu să o iubești – Ghid pentru autoapreciere și putere personală apare prima dată în ea.md.
09:10
Ai observat că după anumite mese te simți balonată, grea sau cu stomacul deranjat? Cauza poate fi combinarea greșită a alimentelor, un aspect adesea ignorat, dar crucial pentru o digestie sănătoasă. Iată care sunt combinațiile care îți pot sabota digestia: 1. Proteine și carbohidrați în exces De exemplu: carne + pâine, pizza sau paste cu […] Articolul Combinațiile alimentare care îți distrug digestia fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
09:10
Mulți dintre noi obișnuim să mâncăm în timp ce urmărim emisiuni sau seriale preferate, fără să ne dăm seama cât de mult afectează acest obicei digestia și sănătatea. Iată ce se întâmplă în corpul tău atunci când combini mâncarea cu televizorul: 1. Mănânci mai mult decât ai nevoie Când atenția ta e captată de ecran, […] Articolul Mănânci în timp ce te uiți la TV? Iată ce se întâmplă în corpul tău apare prima dată în ea.md.
09:10
Dacă vrei un desert delicios, rapid și fără bătăi de cap, această prăjitură cu biscuiți și budincă este alegerea perfectă. Nu ai nevoie de cuptor, iar rezultatul este întotdeauna moale, cremos și savuros. Ingrediente: 300 g biscuiți simpli sau digestivi 1 plic budincă de vanilie (sau ciocolată, după preferință) 500 ml lapte 3-4 linguri zahăr […] Articolul Prăjitură cu biscuiți și budincă – rețeta rapidă, fără coacere, care nu dă greș niciodată apare prima dată în ea.md.
09:10
Iubirea de sine nu e egoism – e baza pentru o viață echilibrată și relații sănătoase. Când te iubești, totul în jurul tău se schimbă: te simți mai puternică, mai încrezătoare și mai fericită. Iată de ce ar trebui să te iubești: 1. Îți crești încrederea Când te apreciezi și te respecți, iei decizii mai […] Articolul De ce ar trebui să te iubești – secretul unei vieți mai fericite apare prima dată în ea.md.
09:10
Vrei să reaprinzi scânteia în relație și să creezi momente pasionale cu partenerul tău? Uneori, gesturile mici spun mai multe decât cuvintele. Iată cinci trucuri simple și excitante care îl vor aduce mai aproape de tine: 1. Contact vizual intens O privire lungă, directă și jucăușă poate fi mult mai seducătoare decât orice cuvânt. Folosește […] Articolul 5 gesturi care-l vor ademenea instant în dormitor – trucuri sexy pentru cuplu apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
09:00
Curtea Constituțională a respins sesizarea fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, declarând-o inadmisibilă. Anunțul a fost făcut de avocatul Dorin Podlisnic, reprezentantul mamei lui Mihăiță, victima accidentului din 19 februarie 2024. Decizia este definitivă și intră imediat în vigoare. „Pornind de la argumentele invocate, Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind exceptia de neconstitutionalitate a […] Articolul Curtea Constituțională respinge sesizarea lui Nicanor Ciochină: Inadmisibilă apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
17:00
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie. În finala extragerii, acesta a concurat cu alți patru pretendenți. Deși nu s-a considerat niciodată o persoana norocoasă, lon a decis să […] Articolul Norocul i-a surâs la 24 de ani! Un tânăr din Telenești a câștigat un apartament în Chișinău apare prima dată în ea.md.
11:30
Militarul din Florești care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat astăzi, 24 ianuarie, la ora 3:50, la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. Potrivit autorităților, tânărul avea 24 de ani și îndeplinea serviciul militar în Armata Națională din anul 2020. „Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic și exprimă […] Articolul Final tragic pentru militarul împușcat la Florești: a murit la spital apare prima dată în ea.md.
11:30
Părinții elevilor din grupele cu program prelungit vor plăti mai mult pentru prânzul copiilor. Începând cu 12 ianuarie, costul meniului zilnic – felul întâi și doi – a crescut cu 3,65 lei și a ajuns la 18 lei. Autoritățile explică scumpirea prin majorarea prețurilor la produsele alimentare. În incinta Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Capitală, […] Articolul Mai scump la școală: prânzul elevilor din grupele cu program prelungit, majorat apare prima dată în ea.md.
Ieri
08:50
ANRE a stabilit prețurile maxime la carburanți pentru 24-26 ianuarie 2026: Benzina ajunge la 22,94 lei/litru (+4 bani), iar motorina la 19,62 lei/litru (+9 bani). Articolul Benzina urcă cu 9 bani în weekend: Află și prețul motorinei apare prima dată în ea.md.
08:50
Pasiunea într-o relație nu se menține singură – uneori mici obiceiuri sau factori nevăzuți pot diminua dorința și intimitatea. Iată cinci elemente care îți pot afecta viața sexuală și cum să le eviți: 1. Stresul zilnic Munca, grijile financiare sau problemele personale scad nivelul de energie și dorința sexuală. Soluție: Încearcă tehnici de relaxare împreună, […] Articolul 5 factori care ucid pasiunea în cuplu și îți afectează viața sexuală apare prima dată în ea.md.
08:50
Vrei o gustare sau un fel principal sănătos, rapid și delicios? Aceste chifteluțe din conopidă sunt perfecte! Fără carne, fără prăjeli grele, ușor de făcut și ideale chiar și pentru copii. Ingrediente: 1 conopidă medie 2 ouă 4-5 linguri pesmet (poți folosi și fulgi de ovăz) 2-3 linguri parmezan ras (opțional) Sare și piper după […] Articolul Chifteluțe sănătoase din conopidă – rețeta simplă și gustoasă pe care toată familia o va iubi apare prima dată în ea.md.
08:50
Alergia la frig, cunoscută și ca urticarie la frig, este o reacție a organismului la expunerea la temperaturi scăzute. Aceasta poate provoca mâncărimi, roșeață și umflături pe piele, dar poate avea efecte și mai serioase în cazurile severe. Iată ce trebuie să știi: Ce este urticaria la frig? Este o reacție alergică declanșată de frig […] Articolul Alergia la frig: De ce apare și cum îți afectează viața – tot ce trebuie să știi apare prima dată în ea.md.
08:40
Igor Grosu a reacționat la mesajele schimbate de deputații PAS în chatul „Kenții”, chiar în timpul ședinței Parlamentului. Liderul partidului de guvernare spune că au avut loc „discuții interne” pe acest subiect. „Le-am spus de fiecare dată. Ăsta e un caz clasic și foarte clar că, atunci când ești în sala de plen, tu […] Articolul Grosu, despre „chatul Kenții” și shoppingul online al consilierilor PAS: Urmează taxe! apare prima dată în ea.md.
08:40
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, citat ca martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a refuzat să depună declarații în fața instanței. Acesta și-a motivat decizia prin existența unui dosar penal conex, în care este cercetat în calitate de inculpat, transmite zdg.md. Andronachi, aflat în arest preventiv, urma să fie audiat prin […] Articolul Demers depus oficial: Andronachi încearcă să evite mărturiile în dosarul Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
08:40
O nuntă cu sute de invitați s-a transformat într-o tragedie în Germania, după ce un bărbat a fost împușcat mortal chiar în timpul petrecerii. Victima, un român de 47 de ani, ar fi fost executată cu șase focuri de armă de către fostul ginere. Nimic nu avea să anunțe tragedia care a zguduit comunitatea […] Articolul Execuție ca-n filme: Un român, împușcat mortal la o nuntă în Germania apare prima dată în ea.md.
08:40
Joi seară, Sindicatul Europol a publicat fotografii cu adrese din județul Botoșani unde ar locui moldoveni, ucraineni și ruși care ar fi obținut documente românești pe acte false. Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni, fără a avea condiţii potrivite pentru locuit. Adresele au fost vizate de percheziţii în cadrul dosarului instrumentat […] Articolul (Foto) Cum arată casele la care se presupune că locuiesc moldovenii, ucrainenii și rușii cu acte românești obținute ilegal apare prima dată în ea.md.
08:40
Frigul din Capitală nu iartă nici transportul public: Pasagerii reclamă troleibuze și autobuze înghețate, în timp ce RTEC susține că sistemul de încălzire funcționează în toate vehiculele. Echipa Jurnal TV a încercat să afle de la șoferul unui troleibuz din ce motiv nu este conectat sistemul de încălzire. Iar un taxator a spus că, […] Articolul Frigul se simte și în autobuze: Reacția RTEC apare prima dată în ea.md.
08:40
Președinta Maia Sandu, întrebată joi, 22 ianuarie, de jurnaliști, cât ar trebui să fie salariul șefului statului. Maia Sandu a evitat să ofere o cifră exactă, subliniind că discuția despre salariu trebuie raportată la posibilitățile reale ale țării și la complexitatea funcției, transmite unimedia.info. „Nu este tocmai firesc ca aproape ⅓ sau ¼ din […] Articolul Salariul Maiei Sandu, mai mic decât al unui sfert dintre subalterni: „Nu e tocmai normal” apare prima dată în ea.md.
23 ianuarie 2026
13:30
Veaceslav Platon va fi audiat la distanță, prin videoconferință, în dosarul în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este investigat pentru presupus abuz de putere. Hotărârea a fost adoptată în ședința de astăzi de către judecătorii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite tv8.md. Pentru a putea depune declarații în sprijinul apărării, Platon va trebui să se […] Articolul Platon, martor în dosarul lui Stoianoglo, va fi audiat prin videoconferință apare prima dată în ea.md.
13:20
Președintele Nicuşor Dan a declarat joi că unirea cu Republica Moldova ar fi posibilă doar dacă majoritatea din țara vecină își va dori acest lucru, însă „pentru moment, nu suntem acolo”. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la sosirea la Consiliul European informal dacă România este pregătită să ia în serios scenariul unirii cu Republica […] Articolul Scenariul unirii cu Moldova: Nicuşor Dan își spune punctul de vedere apare prima dată în ea.md.
13:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că pe piață a ajuns recent o cantitate de motorină care nu respectă pe deplin standardele de calitate pentru sezonul rece. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN. „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de […] Articolul Confirmare oficială: Junghietu spune că motorina de pe piață nu e bună pentru iarnă apare prima dată în ea.md.
13:00
Dorin Damir, figura-cheie în dosarul angajărilor fictive de la MAI, ar putea executa o pedeapsă mai mică decât foștii săi superiori, deși toți au primit câte trei ani de închisoare cu executare. Diferența apare din modul în care instanța a calculat perioadele deja petrecute în arest, dar și din eventualele reduceri care pot fi […] Articolul Ce făcea Dorin Damir ca ofițer sub acoperire? Detalii care ies la iveală apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Valoarea maximă a tichetului de masă va crește de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern, transmite ipn.md. Documentul mai […] Articolul Vești bune pentru angajați: Tichetul de masă urcă la 70 de lei pe zi apare prima dată în ea.md.
07:20
O instanță din Odesa l-a găsit vinovat pe un cetățean moldovean pentru deținere ilegală și tentativă de a transporta peste frontiera ucraineană substanța psihotropă extrem de periculoasă PVP („sare”). Instanța a constatat că bărbatul a dobândit și deținut ilegal substanțe psihotrope pentru uz personal. În noaptea de 22 ianuarie 2025, acuzatul călătorea cu un […] Articolul Contrabandă cu „sare” din Ucraina: Moldovean condamnat la șase ani apare prima dată în ea.md.
07:20
La doar cinci ani, Sofia Maslii a făcut un gest mai valoros decât mulți ar fi anticipat: și-a donat părul pentru femeile care și-au pierdut podoaba capilară în urma tratamentelor oncologice. Donația a fost făcută pentru beneficiarii Asociației „Casa Valeriu”, singurul spațiu comunitar din Republica Moldova care oferă gratuit cazare și mese calde persoanelor […] Articolul Gest emoționant: O fetiță de 5 ani din Cojușna și-a donat părul pentru femeile cu cancer apare prima dată în ea.md.
07:20
După ce presa rusă a relatat reținerea la Moscova a unui presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova”, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a declarat că acuzațiile autorităților ruse sunt nefondate. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova notează că acuzațiile „reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de tensionare […] Articolul Scandal internațional evitat: SIS respinge acuzațiile privind un „agent” moldovean la Moscova apare prima dată în ea.md.
07:20
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost trimiși în judecată în Ținutul Habarovsk, Rusia, pentru că au organizat un laborator de droguri. Bărbații, în vârstă de 35 și 42 de ani, au preparat din mai până în iunie 2024 precursori pentru droguri sintetice, încercând astfel să achite o datorie mare față de un cunoscut, […] Articolul Droguri la scară largă: Doi cetățeni moldoveni au pus pe picioare un laborator în Rusia apare prima dată în ea.md.
07:10
O întâmplare emoționantă a avut loc într-un oraș din regiunea Donețk, Ucraina, aflat într-o zonă tampon a frontului. O bătrână, rămasă fără hrană, a scris în zăpadă un mesaj disperat prin care cerea mâncare. Cererea ei a fost observată de soldați ucraineni cu ajutorul unei drone, iar aceștia i-au trimis alimente pe calea aerului. Din […] Articolul „Vă rog, pâine!” – Mesajul sfâșietor al unei bătrâne din Donețk, scris în zăpadă apare prima dată în ea.md.
07:10
Mark Tkaciuk, lider al Partidului Congresul Civic și membru al Blocului Alternativa, afirmă că declarația ministrului de Externe, Mihail Popșoi, potrivit căreia Republica Moldova ar putea lua în calcul unirea cu România în cazul intensificării amenințărilor din partea Rusiei, nu reflectă realitatea. După cum a relatat agenția de știri Infotag, politicianul a scris pe […] Articolul Mark Tkaciuk demontează scenariul unirii: „Nu corespunde realității” apare prima dată în ea.md.
07:10
Judecătoria Bălți (sediul central) a decis încasarea sumei de 743.204 lei de la Iosif Godlevschi, primarul comunei Logofteni, raionul Fălești, în favoarea Primăriei Logofteni, instituție în care acesta a activat în ultimii 15 ani. Decizia a fost pronunțată pe 19 ianuarie 2026, într-un dosar ce vizează neglijența în serviciu. Potrivit sentinței, instanța l-a recunoscut […] Articolul Primar din Fălești, bun de plată: Peste 743.000 de lei către Primărie apare prima dată în ea.md.
07:10
Un fragment muzical interpretat de celebra artistă ucraineană Tina Karol a provocat un val de critici și ironii pe rețelele sociale. Cântăreața și-a prezentat public scuze, explicând că intenția ei a fost să transmită un mesaj de unitate și speranță, nu să minimalizeze dificultățile reale ale populației, scrie adevarul.ro. Un fragment dintr-un cântec interpretat de […] Articolul „Cine s-a gândit că e momentul?” – Ucraina, în fierbere după un cântec despre „lipsa de lumină” apare prima dată în ea.md.
07:10
După dezvăluirile incredibile făcute de Akbar Abdullaev (Abush), despre relația cu Andreea Bostanica, acum a venit rândul tiktokeriței să dea replica. Afaceristul a povestit cum influencerița a orchestrat o întreagă poveste pe rețelele de socializare, și-a mințit urmăritorii în legătură cu acele cadouri scumpe și buchete de flori uriașe, care, de fapt, nu erau de […] Articolul Scandal între influenceri: Replica dură a Andreei Bostanica după acuzațiile lui Abush apare prima dată în ea.md.
07:10
Un bărbat de 41 de ani a fost găsit fără viață miercuri dimineață, în interiorul unui troleibuz care circula pe o rută din capitală. „Miercuri dimineață, Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente în salonul unui troleibuz de pe ruta din capitală. La fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unui […] Articolul Moarte subită într-un troleibuz din Chișinău: Ce anunță Poliția apare prima dată în ea.md.
07:10
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a explicat de ce autoritățile vor să impună taxe pentru toate produsele cumpărate de pe platforme online precum TEMU, SHEIN și altele similare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de One TV, pe fondul dezbaterilor publice legate de tratamentul fiscal al comenzilor online, scrie omniapres.md. Potrivit ministrului, […] Articolul Gavriliță: Comenzile online neimpozitate dăunează comerțului și bugetului apare prima dată în ea.md.
07:10
Premierul Alexandru Munteanu susține că presa a interpretat greșit declarația Maiei Sandu, făcută într-un interviu pentru jurnaliștii britanici, potrivit căreia ar susține unificarea cu România în cazul unui referendum. Munteanu a făcut această declarație în cadrul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie infotag.md. Potrivit acestuia, remarcile președintei s-au referit la […] Articolul Munteanu atacă declarația Maiei Sandu: „Cuvintele ei despre unire sunt rupte din context” apare prima dată în ea.md.
22 ianuarie 2026
14:00
În această dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost descoperită o dronă de aproximativ 2,5 metri în grădina unei case nelocuite. Obiectul a fost găsit în mai multe bucăți, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției au intervenit pentru o examinare detaliată. Obiectul a fost găsit pe bucăți, fiind nevoie […] Articolul Pe fragmente, până au descoperit-o: Povestea găsirii dronei în Crocmaz apare prima dată în ea.md.
13:50
Vasile Costiuc a postat pe Facebook un video în care sugerează existența unei presupuse „corupții electorale”, bazându-se pe declarațiile unei femei în vârstă. Aceasta afirmă că a primit un telefon mobil la absolvirea Universității Vârstei a Treia (UV3) și că ar fi fost implicată în realizarea unor materiale video. În înregistrare, femeia spune că a […] Articolul Costiuc acuză: „Maia Sandu ne-a dat telefoane să filmăm” apare prima dată în ea.md.
13:50
Soliștii trupei Discoteca Avaria au anunțat că piesa „Viva, Moldova!” a lui Satoshi este un plagiat. Totodată, artiștii ruși au spus că vor susține Moldova la competiție. Anterior, în mediul online au apărut informații potrivit cărora piesa „Viva, Moldova!” a cântărețului moldovean Satoshi, cu care acesta intenționează să participe la Eurovision 2026, seamănă foarte mult […] Articolul Scandal muzical: Soliștii Discoteca Avaria acuză „Viva, Moldova!” de plagiat apare prima dată în ea.md.
13:50
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a reținut la Moscova un presupus „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova”, pe numele căruia ar fi fost deschis un dosar penal. Potrivit surselor, este vorba despre Serghei Mișin, în trecut consilier pe relații interetnice al lui Igor Dodon. Acesta a fost reținut încă în […] Articolul Moldoveanul reținut de FSB: Serghei Mișin, fost consilier al lui Igor Dodon apare prima dată în ea.md.
07:20
Abush a intrat în atenția presei odată cu relația cu influencerița Andreea Bostanica, deși era deja cunoscut drept nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Relația cu influencerița a amplificat interesul mediatic, mai ales după aparițiile constante ale celor doi în ipostaze luxoase: buchete uriașe de flori, cadouri scumpe, mașini de lux și vacanțe extravagante. Cancan a […] Articolul Abush rupe în fiare „povestea” Andreei Bostanica: „Scenariul a fost creat ca să-și ascundă sponsorii” apare prima dată în ea.md.
07:20
O zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru familia Vicol din raionul Leova. Diana Dermenji, o tânără stabilită în Germania, a revenit acasă nu pentru o vacanță, ci pentru a-și înmormânta tatăl, victimă a unui accident rutier violent. Într-un interviu cu Adrian Prodan, ea a povestetit despre cinismul agresorului care, după ce a urcat beat […] Articolul „Îți dai seama că ai ucis un om?” – strigătul sfâșietor al unei fiice care și-a pierdut tatăl într-un accident apare prima dată în ea.md.
07:20
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost prinsă la cerșit în Iași de către polițiștii locali. Aceasta stătea într-un scaun cu rotile lângă Kaufland-ul din Tătărași, invocând probleme de sănătate pentru a primi ajutor. În realitate, aceasta nu are probleme grave de sănătate. Locuiește într-un apartament nou, în regim hotelier, se […] Articolul O moldoveancă „bolnavă” prinsă cerșind în România: trăiește la hotel cu soțul, merge doar cu taxiul și are ultimul model de telefon apare prima dată în ea.md.
07:20
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin, scrie digi24.ro. Generalul Gheorghiţă Vlad a explicat că Republica […] Articolul România și Moldova: cum s-ar proteja țara noastră în caz de război – explicația șefului Armatei apare prima dată în ea.md.
