Învățământul superior din Rusia este mai scump decât în 22 din cele 27 de țări europene. În același timp, diferența dintre costul studiilor și venitul mediu din Rusia s-a dovedit a fi, de asemenea, una dintre cele mai mari, anunță The Moscow Times. În decembrie 2025, președintele Rusiei, Vladimir Putin, la o ședință a Consiliului...