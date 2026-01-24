Dumitru Roibu: „Moldova va exista atîta timp cît moldovenii vor rămîne stăpîni pe propriul destin”
Președintele partidului politic Alianța „Moldovenii”, Dumitru Roibu, a felicitat cetățenii țării cu ocazia aniversării a 108 ani de la proclamarea independenței Moldovei (1918-2026).În mesajul său adresat cetățenilor, el a subliniat că pe 24 ianuarie 2026, marcăm 108 ani de la un moment istoric fundamental pentru destinul nostru ca popor: proclamarea independenței Republicii Democratice Moldov
• • •
"Lumea se schimbă sub ochii noștri, iar discursurile recente de la Davos — de la cel al lui Donald Trump pînă la luările de poziție ale unor lideri precum Mark Carney sau Aleksandar Vučić — au readus în prim-plan o temă vitală: suveranitatea statelor mici într-o lume marcată de haos". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."În timp ce alții discu
Muravschi, despre ieșirea Moldovei din CSI: O nouă încercare a guvernării de a se conforma politicii UE # Noi.md
Hotărîrea privind ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente este în mod evident prematură. Despre acest lucru a declarat expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei, Alexandru Muravschi, relatează Noi.md.{{860432}}Potrivit acestuia, în ciuda faptului că în ultimii ani volumul relațiilor economice ale Moldovei cu țările CSI s-a redus, aces
Declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind sprijinul pentru referendumul privind posibila unire cu România ar putea fi adresată în primul rînd Uniunii Europene, cu scopul de a o speria și de a o îndemna să nu încetinească negocierile privind aderarea Republicii Moldova la UE.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi, în cadrul emisiunii „Без галстуков
Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist politic din România, a menționat în cadrul emisiunii online "Podcast Politic" moderată de jurnalista Natalia Morari despre faptul că, în prezent, putem vorbi de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca despre oa alianță, care s-a terminat, notează Noi.md."După anul 1947, după discursul lui Truman [n.r. - Harry S. Truman - al 33-lea preș
Potrivit barometrului, și Japonia se află printre aceste țări. Publicată de UN Tourism, prima ediție din 2026 a acestei analize a dezvăluit că Japonia înregistrează o creștere de două cifre a sosirilor internaționale.Numărul total de turiști a crescut cu 17% în perioada precedentă lunii noimebrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, notează mediafax.roAlte destinații care de
Aurul și argintul ating noi recorduri, pe fondul instabilității, al diversificării investițiilor și al cererii industriale # Noi.md
Instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei și Japoniei, precum și perspectivele AI fac piețele nervoase și determină creșterea prețului aurului și argintului, relevă o analiză eToro.Într-o singură sesiune, marți, indicele S&P 500 a șters toate câștigurile din acest an, pentru a reveni ușor în zona verde miercuri și j
"Am impresia că există unanimitate că vechea ordine mondială nu mai este". De această părere este juristul Nicolae Eșanu, fost reprezentant al Republicii Moldova în Comisia de la Veneția, ex-viceministru al Justiției, notează Noi.md."Nu sînt sigur că mulți chiar înțeleg în ce a constat acea ordine și de ce nu mai există, dar nu sînt expert în acest domeniu și nu mă hazardez să expun o opinie p
Un incident neobișnuit a avut loc duminică în localitatea Ridge, din Suffolk County, New York, cînd un cerb a intrat cu forță într-o sucursală Webster Bank, spărgînd o fereastră și declanșînd alarma.Potrivit autorităților, animalul a alergat prin clădire, răsturnînd scaune și împrăștiind documente, pînă cînd poliția a reușit să-l captureze și să-l elibereze în siguranță, transmite mediafax.ro
Scene șocante în America: agenții de poliție ICE au reținut elevi în drum spre școală, inclusiv un copil de 5 ani # Noi.md
Doi dintre copii se aflau în drum spre școală în momentul intervenției, a declarat Zena Stenvik, superintendentul districtului școlar Columbia Heights Public Schools, din nordul orașului Minneapolis.Marți după-amiază, băiatul de 5 ani, Liam Conejo Ramos, și tatăl său, Adrian Alexander Conejo Arias, au fost reținuți de agenți ICE chiar în fața casei lor, imediat după ce copilul se întorsese de
Oamenii de știință au descoperit că cactușii sînt astăzi printre plantele cele mai expuse riscului de dispariție, în principal din cauza schimbărilor climatice.În ciuda reputației lor de locuitori rezistenți ai deșerturilor aspre, majoritatea cactușilor sînt destul de vulnerabili la orice schimbări în ecosistemele lor.Cercetătorii au selectat peste 400 de specii de cactuși, acordînd o aten
Un pasager al unui avion Airbus A220 al Delta Air Lines a fost stropit accidental cu lichid de degivrare pe aeroportul JFK din New York, pe 18 ianuarie. Zborul spre Jacksonville, Florida, a fost întors la terminal și a fost amînat pentru a gestiona incidentul, a relatat Onet. {{860430}}Incidentul s-a petrecut după finalizarea procesului de degivrare, cînd lichidul folosit pentru îndepă
Oamenii de știință au creat prima hartă globală care modelează riscul de eroziune catastrofală a solului după incendiile de pădure.Focul distruge vegetația și modifică proprietățile solului, făcîndu-l hidrofug.{{858421}}Cînd în astfel de zone au loc ploi torențiale, apa nu este absorbită, dar se scurge pe suprafață, provocînd șuvoaie de noroi și alunecări de teren puternice care mătură tot
Geologii, studiind urmele geologice antice, au ajuns la concluzia că unele dintre cele mai mari mega-tsunamiuri din istoria planetei nu au fost provocate de cutremure, dar de alunecări subacvatice colosale.Unul dintre aceste exemple este considerat evenimentul Sturegg, care a avut loc în largul coastelor Norvegiei cu aproximativ 8200 de ani în urmă.{{860250}}Atunci, o porțiune uriașă a pla
He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și vicepremier al Consiliului de Stat, a participat la Forumul Economic Mondial de anul acesta, unde a susținut un discurs axat pe patru piloni fundamentali: sprijinirea fermă a comerțului liber, apărarea multilateralismului, promovarea cooperării reciproc avantajoase și garantarea respectului reciproc prin consultări de la egal l
Arheologii au descoperit o placă de piatră cu inscripții misterioase în timpul săpăturilor din nord-vestul Peninsulei Iberice.Inscripția reprezintă o serie de simboluri atent sculptate, care nu corespund niciunui alfabet cunoscut din regiunea antică, inclusiv scrierea lusitană și celtiberică, și nu au analogii evidente cu sisteme lingvistice mai îndepărtate.{{860301}}Unicitatea simbolurilo
Administrația Națională a Proprietății Intelectuale din China a anunțat vineri bilanțul impresionant al anului 2025, scrie romanian.cgtn.comPe parcursul anului trecut, au fost autorizate nu mai puțin de 972.000 de invenții, alături de 1,46 milioane de brevete de utilitate și 666.000 de brevete de design industrial.Pînă la finalul lui 2025, portofoliul total de brevete de invenție active di
Geofizicienii, analizînd datele despre trecerea undelor seismice prin nucleul intern al Pămîntului, au lansat ipoteza că materia acestuia se poate afla într-o stare exotică, asemănătoare cu cea superionică.În această stare, atomii de fier care constituie baza nucleului formează o rețea cristalină rigidă, iar elementele mai ușoare — probabil hidrogenul, oxigenul și carbonul — se comportă ca un
Xi Jinping felicită conducerea Partidului Comunist Vietnamez și subliniază consolidarea relațiilor bilaterale # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, i-a transmis un mesaj de felicitare lui To Lam cu ocazia alegerii sale în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Vietnamez, scrie romanian.cgtn.com.În mesaj, Xi Jinping a afirmat că, de la cel de-al 13-lea Congres Național al Partidului Comunist Vietnamez, partidul a urmat fe
O echipă de experți din cadrul ONU a susținut recent existența unui model persistent de muncă forțată, orchestrat de stat, care ar viza minoritățile etnice din diverse regiuni ale Chinei.Ca replică la aceste afirmații, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a subliniat că autoritățile de la Beijing rămîn dedicate promovării și protejării drepturilor omului, scrie r
Oficialii din Țările de Jos, Germania şi Spania concurează pentru conducerea Băncii Centrale Europene # Noi.md
Fostul preşedinte al Băncii Centrale din Ţările de Jos, Klaas Knot, este considerat favorit pentru conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), după Christine Lagarde, arată un sondaj realizat de Bloomberg în rîndul economiştilor, potrivit Agerpres.Klaas Knot, dacă va fi numit, ar deveni doar al doilea olandez care conduce BCE, după Wim Duisenberg. Fostul preşedinte al Băncii Centrale a Ţărilor
Președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul său brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, au avut, vineri, o convorbire telefonică, scrie romanian.cgtn.com. Xi Jinping i-a spus că împreună cu președintele Lula au îmbunătățit în 2024 relația bilaterală, ridicînd-o la nivelul de comunitate chino-brazilienă cu destin comun, ce vizează realizarea unei lumi mai drepte și a unei plante mai durabile. Ce
Municipiul Chișinău lansează un amplu proiect de eficientizare energetică a instituțiilor preșcolare din Capitală.În acest context, Primarul General, Ion Ceban, a semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro, care permite demararea Proiectului „Eficiența Energetică a Grădinițelor din Chișinău”.{{860077}}Potrivit edilului, proiectul vizează modernizarea grădinițelor din t
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” a urcat, în anul 2025, pe poziția a III-a printre cele 28 de instituții de învățămînt din țară incluse în clasamentul UNIRANKS (World’s Largest University Rankings 2026), comparativ cu locul IV în anul precedent.De asemenea, instituția a avansat cu 484 de poziții la nivel mondial, plasîndu-se pe locul 4 768 în clasament
Aproape jumătate din cele mai mari 100 de orașe ale lumii se confruntă cu un deficit grav de resurse acvatice. 39 de megapolisuri se află în zone cu un nivel critic de deficit.Analiza cartografică realizată de Watershed Investigations și The Guardian a clasificat Beijingul, New Yorkul, Los Angelesul, Rio de Janeiro și Delhi în categoria orașelor cu deficit extrem de apă. Londra, Bangkok și Jak
Republica Moldova face, în sfîrșit, un pas important spre practicile europene de protecție a mediului, prin implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje.Este vorba despre un mecanism prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele de băuturi din plastic, sticlă sau metal, urmînd să primească cîte doi lei pentru fiecare ambalaj returnat.{{860539}}„În Republic
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție de weekend a spectacolelor muzicale # Noi.md
Primăria Chișinău invită seniorii din Capitală la o nouă ediție de weekend a spectacolelor muzicale, organizate în cadrul Proiectului socio-cultural „Dialog între generații”.Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 24–25 ianuarie, la Casa de Cultură a USM (str. Tighina, 2), în intervalul 13:00–16:00. Locuitorii și oaspeții Capitalei sînt așteptați să se bucure de muzică de calitate, dans
Moldova a inițiat negocierile cu Provincia Quebec privind Acordul în domeniul securității sociale # Noi.md
În perioada 20–23 ianuarie 2026, în Quebec, au avut loc negocierile asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Provincia Quebec în domeniul securității sociale, cu participarea delegației Republicii Moldova, compusă din Cristina Jandîc-Vintilă, Secretară generală adjunctă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaeș, Șefa direcției politici de asigurări sociale la Minister
Elon Musk și-a exprimat încrederea în posibilitatea de a învinge îmbătrînirea omului după identificarea cauzelor fundamentale ale acestui proces.El a făcut această declarație în cadrul discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos. {{859679}}„Cred că, atunci cînd vom descoperi ce provoacă îmbătrînirea, vom constata că este ceva incredibil de evident și nu este o chestiune subtilă
Școlile din provincia iraniană Teheran vor trece la învățămîntul la distanță pe 24 ianuarie.Anunțul a fost făcut de Departamentul de Educație și Relații Publice din Teheran.{{855650}}Din cauza ninsorilor și a vremii reci, cursurile se vor desfășura online în această zi. Nu există încă informații despre dacă acest format va continua și în zilele următoare, relatează Noi.md, citînd report.az
Curtea Constituţională a Bulgariei a anunţat vineri că a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev, deschizînd calea pentru ca acesta să părăsească funcţia.Radev a demisionat săptămîna aceasta, alimentînd speculaţiile că va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare.{{859686}}El urma să ocupe funcţia prezidenţială, în mare parte ceremonială, pînă în i
Binecuvîntare cu aripi albe: povestea cocostîrcilor care trăiesc la o biserică din Chișinău # Noi.md
De mai bine de patru ani, doi cocostîrci s-au stabilit în curtea Bisericii Ortodoxe „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din Chișinău, unde au ales să rămînă pe tot parcursul anului, deși ar fi trebuit să migreze.Hrănirea cocostîrcilor a devenit o rutină zilnică. În fiecare dimineață, bucătăreasa bisericii, Ludmila Budnea, le pregătește mîncare, pe care păsările o așteaptă deja obișnuite cu program
Precizări despre proiecte, finanțate din fondul de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale # Noi.md
Un număr de 109 proiecte investiționale au fost admise pentru următoarea etapă de evaluare în cadrul concursului de proiecte finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).În total, la concurs au fost depuse 113 dosare, notează Noi.md.{{860449}}Comisia specializată de selectare și evaluar
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretele de numire în funcție a cinci judecători, care vor activa în mai multe instanțe din țară.Documentele au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare la data publicării.Potrivit decretelor prezidențiale, Vladislav Schimbin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru, iar Ion Bocan va exercita funcția de m
La Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Ungheni va fi construită o sală de sport modernă. Anunțul a fost făcut de președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi.Potrivit lui Dionisie Ternovschi, în anul curent va fi demarată prima etapă a lucrărilor, pentru care au fost alocate 10 milioane de lei de către Ministerul Educației, iar restul finanțării va fi asigurat de Consiliu
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător la Inspecția judiciară.Candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau la adresa de email secretariat@csm.md, pînă la data de 23 februarie, cererea de participare la concurs, anexînd următoarele acte: c
Milioane de oameni se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează DPA.Peste 120 de milioane de americani - sau peste o treime din întreaga populaţie - ar putea fi afectaţi în acest weekend, potrivit ABC News. Furtuna ar putea cuprinde o întinde
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a participat la un eveniment de informare privind noile reglementări de mediu privind reducerea impactului produselor din plastic de unică folosință.Potrivig Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în cadrul evenimentului au fost prezentate proiecte de modificare a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, cu accent pe consolidarea mecanismului de Respons
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a lansat, joi, 22 ianuarie 2026, un parteneriat strategic cu Uniunea Națională a Patronatului Romîn (UNPR), în cadrul inaugurării filialei acesteia în țara noastră.Discuțiile s-au concentrat pe stimularea investițiilor bilaterale și pe crearea unui mediu de afaceri mai transparent și competitiv.{{860183}}Ministrul Andrian Gavriliță a subliniat că
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o alertă pentru perioada 23–30 ianuarie 2026, avertizînd asupra creșterii temperaturilor care va duce la distrugerea treptată a formațiunilor de gheață, informează Noi.md.Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, această situație creează riscul prăbușirii gheții sub poduri și pe suprafețele acvatice.{{860697}}
Poliția Națională avertizează că, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce vizibil semnificativ vizibilitatea și crește riscul accidentelor.Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza, să utilizeze luminile de întîlnire sau de ceață, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să evite ma
La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvîrșirea infracțiunii de corupere pasivă.Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmînd a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.De
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei # Noi.md
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki.Din delegație fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cel al Culturii, Cristian Jardan. La Varșovia, șefa statului va o avea o întrevedere cu Președintele polonez, iar cei doi șefi de stat vor susține declarații de presă. De asemenea, Pr
Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor. {{860409}}Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o femeie de 75
Clubul de fotbal „Șerif” Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu fostul atacant al echipei naționale a Columbiei U-20 (1 meci, 1 gol), Jaider Asprilla.Potrivit Media Sport, el a devenit al patrulea nou-venit al „galben-negrilor” în perioada de transferuri din iarnă.{{859827}}Haider Asprilla s-a născut în localitatea Bajo Baido, situată pe malul Oceanului Pacific. A urmat cursur
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii.Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul trecut, aproximativ 600 de
Elevii din ciclul primar și gimnazial nu repetă anul, indiferent de notele obținute, prevede noul Regulament privind evaluarea elevilor.Totuși, elevii sînt obligați să-și lichideze corigențele sau situațiile neîncheiate înainte de examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul elevilor de la liceu, aceștia pot fi exmatriculați, dacă nu obțin promovarea în termele stabilite.{{855650}}„Elevi
Alertă globală: Loturi de lapte praf pentru sugari retrase din cauza riscului de contaminare # Noi.md
Mai mulți producători importanți de lactate la nivel mondial – Nestle, Danone și Lactalis – au retras loturi de lapte praf pentru sugari în numeroase țări, ca măsură preventivă după suspiciuni de contaminare cu cerulidă toxică, asociată cu bacteria Bacillus cereus, potrivit Euronews.com.Retragerile au vizat formule premium pentru sugari, distribuite începînd cu ianuarie 2025 și cu termene de e
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat satisfacția față de activitatea prim-ministrului Alexandru Munteanu, spunînd că îl vede foarte activ și implicat în discuții cu donatorii și investitorii.„Îl văd foarte bine conectat”, a menționat Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime”, transmite Unimedia.{{860579}}„- Sînteți mulțumit de activitatea prim-ministrului de pînă acum
Fostul basist (1973–1992) al trupei de rock Scorpions, Francis Buchholz, a încetat din viață la vîrsta de aproape 72 de ani.Despre aceasta a anunțat The Sun, citînd soția muzicianului.„A murit mult iubitul basist Francis Buchholz, cel mai bine cunoscut pentru colaborarea sa cu Scorpions și formația lui Michael Schenker, Temple of Rock. Avea 71 de ani. {{858539}}Starul rock german a mur
