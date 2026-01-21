VIDEO Ministrul Culturii, în prima vizită oficială la Bălți: proiecte și dialog cu angajații din cultură

20:50

Șaptesprezece ani fără Grigore Vieru și 17 ani fără nicio stradă în memoria marelui poet la Bălți. Însă la Pererîta, baștina promotorului mișcării de eliberare națională și a limbii române, memoria sa este vie, fie în casa sa părintească, fie în rândul prietenilor de copilărie, care au mai rămas, fie în cei, care i-au fost [...]