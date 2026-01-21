VIDEO Ministrul Culturii, în prima vizită oficială la Bălți: proiecte și dialog cu angajații din cultură
NordNews, 21 ianuarie 2026 20:20
21 ianuarie 2026

Noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, a ales municipiul Bălți pentru prima sa vizită oficială în afara Chișinăului. Pe 21 ianuarie, ministrul a ajuns în capitala de nord a republicii, unde a vizitat Universitatea de Stat „Alecu Russo", Casa de Cultură și Teatrul Național „Vasile Alecsandri". Vizita a avut drept scop evaluarea situației din domeniul
Nativii reușesc să se echilibreze. Citește horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Este a 4-a zi lunară și un moment în care poți recunoaște cu încredere dualitatea vieții. Balanța pe care mergi acum vine chiar din interiorul tău, potrivit catine.ro. Indiferent de zodie, ești invitată să stai cu gândurile
Locuitorii satului Pepenii Noi, din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, s-au trezit în plină iarnă fără apă potabilă. Sonda care alimenta localitatea s-a defectat chiar în ajunul sărbătorilor, iar timp de opt zile oamenii au fost lăsați să se descurce cum pot. Aceștia spun că au bătut de mai multe ori la ușa primăriei, dar fără
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată. O spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Potrivit edilului, acum în regiune are loc o schimbare semnificativă în dinamica relațiilor, de la influența grupării criminale Șor la cooperare și atragerea fondurilor europene, transmite IPN.
Muzicienii și lăutarii orchestrei populare „Ciocârlia" au anunțat trecerea la cele veșnice a lui Valeriu Ciobanu, violonist al formației și un artist care și-a consacrat întreaga viață culturii și artei muzicale. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Valeriu Ciobanu a activat timp îndelungat în cadrul orchestrei „Ciocârlia", fiind unul dintre
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești. Mii de apeluri sunt recepționate zilnic de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de
O femeie care cerșea în scaun cu rotile la Iași locuia într-un apartament de lux și mergea doar cu taxiul # NordNews
O tânără din Republica Moldova care cerșea la Iași ducea, de fapt, o viață de lux. Femeia folosea un scaun cu rotile pentru a impresiona pe oameni, dar polițiștii au descoperit că avea închiriat un apartament de lux și avea și un telefon de ultimă generație, scrie antena3.ro. De asemenea, avea la ea o sumă
15 persoane cu deficiențe de vedere au avut parte de o experiență culturală aparte, la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți. Vizita a avut loc pe 20 ianuarie și a fost organizată de Asociația Obștească „Dreptul de a fi". Participanții au explorat exponatele prin atingere, descoperind detalii din trecutul regiunii. „Am atins acolo o
FOTO Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # NordNews
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică
Alegerile din Găgăuzia, blocate din cauza unei scheme ilegale: Curtea Supremă de Justiție suspendă activitatea „comisiei electorale” create de Adunarea Populară # NordNews
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a pus pe pauză organizarea alegerilor din Găgăuzia, după ce a suspendat executarea hotărârilor prin care Adunarea Populară din Găgăuzia a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală". Decizia instanței este irevocabilă și reprezintă un verdict dur asupra unei construcții juridice considerate ilegale, care risca să compromită întregul proces
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a inițiat controale inopinate la mai multe stații de alimentare cu combustibil, ca urmare a sesizărilor primite de la consumatori privind posibile probleme de calitate a motorinei. Potrivit instituției, verificările vizează respectarea cerințelor legale privind calitatea combustibililor comercializați, urmând ca, în cazul depistării unor
Afirmația președintei R. Moldova Maia Sandu că, în cazul organizării unui referendum despre unirea Basarabiei cu România, domnia sa ar vota pentru, a surprins pe mai toată lumea. Asta și pentru că în ultimii ani guvernarea PAS a pledat programatic pentru integrarea directă în Uniunea Europeană în calitate de stat recunoscut oficial de instituțiile internaționale.
Alexandru Munteanu, după întrevederea cu delegația României la Davos: Construim punți care ne apropie de UE # NordNews
Relația dintre Republica Moldova și România este una solidă și durabilă, fundamentată pe prietenie și valori comune, care se consolidează constant prin proiectele dezvoltate în parteneriat. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu delegația României, la Forumul Economic Mondial de la Davos, din care fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana
Prețurile producătorilor au crescut cu 6,3% într-un an, impulsionate de sectorul energetic # NordNews
La sfârșitul anului trecut, prețurile producătorilor au rămas stabile în toate sectoarele. Totuși, față de decembrie 2024, acestea au crescut în medie cu 6,3%, cu majorări de 7,6% în industria extractivă, 3,5% în cea prelucrătoare și 35% în sectorul energetic, transmite IPN. Biroul Național de Statistică precizează că, în decembrie, comparativ cu luna noiembrie, prețurile
Mercur cazimi se află în Vărsător, deci și în prim-plan. Citește horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Acest fenomen celest se întâmplă atunci când planeta este foarte aproape de Soare. Planeta comunicării se încarcă astfel cu vitalitate și claritate, potrivit catine.ro. În timp ce planeta Mercur necesită precizie logică
Baletul clasic „Don Quijote", una dintre cele mai îndrăgite povești ale repertoriului universal, va prinde viață pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri", pe 31 ianuarie la ora 12:00, într-o versiune specială, interpretată de copiii Academiei de Balet „ATTITUDE", alături de artiști ai teatrului liric „Maria Bieșu". Inspirat din celebrul roman al lui Miguel de Cervantes
VIDEO „Ne vedem pe lumea cealaltă!” Un militar, în stare critică după ce a încercat să-și ia zilele # NordNews
Un tânăr de 22 de ani, originar din raionul Soroca și militar prin contract într-o unitate a Armatei Naționale din raionul Florești, luptă pentru viață pe patul de spital. Potrivit medicilor de la Spitalul Raional Florești, starea lui este critică, după ce, în această dimineață, ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. „Ne vedem în
Cracovia, desemnată cel mai curat oraș din lume. A depășit metropole din Japonia și Emiratele Arabe # NordNews
Cracovia, unul dintre cele mai importante orașe istorice din Polonia, a fost desemnat cel mai curat oraș din lume, obținând un scor impresionant de 98,5% într-un clasament global realizat de compania internațională Radical Storage. Orașul european a depășit metropole renumite din Japonia și Emiratele Arabe Unite, cunoscute pentru standardele ridicate de curățenie și ordine urbană,
Tânăr militar din Florești, în stare critică după ce ar fi încercat să se sinucidă. A lăsat un mesaj de adio pe Instagram # NordNews
Un tânăr de 22 de ani, militar prin contract în cadrul unei unități a Armatei Naționale din Florești, se află în stare critică la Spitalul Raional Florești, după ce, în dimineața zilei de astăzi, ar fi încercat să-și ia viața. Potrivit informațiilor preliminare, tânărul a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj de adio,
VIDEO Mai mulți bani, specialiști mai bine plătiți și servicii mai bune: miza amalgamării # NordNews
Reforma administrativă, inițiată de Guvern acum doi ani, a reușit, deocamdată, să unească doar 2 localități din toată republica. În total, 34 de primării din cele 898 au inițiat procedura de amalgamare. În cadrul emisiunii NordNews Live, am analizat cu trei primari, care se află la etape diferite ale acestui proces, ce presupune această inițiativă,
Potrivit datelor oficiale ale Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025, 356.833 de persoane din stânga Nistrului dețin cetățenia moldovenească. Conform Registrului de stat al populației, în evidențele autorităților figurează în total 364.885 de locuitori ai regiunii, diferența fiind reprezentată de persoane cu statut de străin sau apatrid. Statisticile mai arată că 298.851 de persoane dispun de acte
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Nu putem reforma administrația locală doar cu bâlbâieli și timiditate instituțională # NordNews
Actualul demers de reformă a administrației publice locale din Republica Moldova nu reprezintă o simplă ajustare a organigramelor, ci o tentativă critică de a restabili viabilitatea statului la nivel de bază. Teza centrală a guvernării pornește de la o evidență matematică: fragmentarea teritorială excesivă condamnă comunitățile la un statut de asistat permanent, unde bugetele locale
Dosarul penal privind uciderea tânărului Sergiu Oală din Bălți revine în atenția magistraților. Doi noi inculpați, Cumpăna Victor și Pricop Vlad, au fost citați pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți. Ambii sunt acuzați că l-ar fi ajutat pe Nicu Gherman, principalul făptaș, să se ascundă de autorități în perioada în care era dat în urmărire.
Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut de Poliția de Frontieră Română în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, după ce pe numele acestuia a fost identificat un mandat de arestare emis de autoritățile române pentru infracțiuni de fals și uz de fals. Incidentul a avut loc pe 11 ianuarie, în jurul orei 12:10,
Guvernul a dat startul consultărilor publice pentru reforma administrativă, un proces care ar urma să schimbe modul în care sunt organizate localitățile și oferite serviciile publice. Anunțul a fost făcut marți, 20 ianuarie, de secretarul general al Guvernului Alexei Buzu, care a precizat că obiectivul reformei este crearea unor primării mai puternice și servicii mai
Trei persoane au murit într-o zi, după incendii izbucnite din cauza utilizării necorespunzătoare a sobelor și aparatelor electrice de încălzit. Tragediile au avut loc pe 19 ianuarie în raioanele Fălești, Glodeni și Soroca, iar victimele sunt persoane în etate, cele mai vulnerabile în sezonul rece. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de luni,
Trei sate din nordul Republicii Moldova, dotate cu mașini de pompieri, cu sprijinul UE și al Poloniei # NordNews
Trei localități din nordul Republicii Moldova, Călinești, Sofia și Pepeni au fost dotate, în 2025, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, alături de alte trei sate din centrul țării. Măsura vizează cre
VIDEO Prințul iranian Reza Pahlavi îl avertizează pe ayatollahul Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști” # NordNews
Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe care îl acuză de crime împotriva poporului iranian și îl avertizează că va fi tras la răspundere „precum criminalii naziști”, transmite digi24.ro. خطاب من به علی خامنهایِ، رهبر رژیم اشغالگر ایران است: [...] Articolul VIDEO Prințul iranian Reza Pahlavi îl avertizează pe ayatollahul Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști” apare prima dată în NordNews.
Rusia a încheiat anul 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii cinci ani, pe fondul prăbușirii veniturilor din petrol și gaze, principalul pilon al economiei ruse. Creșterea cheltuielilor publice și scăderea încasărilor au depășit semnificativ țintele stabilite inițial de guvernul de la Moscova. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor de la Moscova, Rusia [...] Articolul Deficit bugetar record în Rusia: veniturile din petrol și gaze s-au prăbușit în 2025 apare prima dată în NordNews.
Doi oameni au murit de frig în regiunea transnistreană. Temperaturi de +5 grade în școli din Tiraspol și Grigoriopol # NordNews
În unele școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii se plâng că temperatura din sălile de clasă scade până la +8 și chiar și până +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că orele au fost prescurtate, elevii afirmă că stau întreaga zi în săli de clasă reci, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană. [...] Articolul Doi oameni au murit de frig în regiunea transnistreană. Temperaturi de +5 grade în școli din Tiraspol și Grigoriopol apare prima dată în NordNews.
În cazul desfășurării unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, acesta ar urma să fie susținut, în primul rând, de moldovenii care dețin cetățenie română, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi. Oficialul a precizat că astfel de decizii pot fi luate doar în contexte extrem de complicate, când este amenințată viața oamenilor, suveranitatea și integritatea [...] Articolul Mihai Popșoi: Unirea cu România poate fi decis doar în condiții extreme de complicat apare prima dată în NordNews.
Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu fermitate intensificarea campaniilor de denigrare și hărțuire îndreptate împotriva instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova. Amploarea fenomenului hărțuirii presei independente în mediul online nu mai poate fi neglijată. Un exemplu elocvent, avut loc recent, care ilustrează acest fenomen nociv este cazul jurnalistei TV8 Mariana [...] Articolul ONG-urile de media condamnă atacurile orchestrate împotriva jurnalistei Mariana Rață apare prima dată în NordNews.
Irinel Ionel Scrioșteanu: Autostrada Unirii va ajunge în Republica Moldova. Lucrările în teren ar putea începe în 2027 # NordNews
Lucrările în teren la Autostrada Unirii (A8) ar urma să înceapă în primăvara anului 2027, iar infrastructura rutieră va ajunge pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, potrivit ipn. Potrivit oficialului român, proiectul [...] Articolul Irinel Ionel Scrioșteanu: Autostrada Unirii va ajunge în Republica Moldova. Lucrările în teren ar putea începe în 2027 apare prima dată în NordNews.
Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc pe 20 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. Sărbătoarea marchează finalul ciclului sărbătorilor de iarnă celebrate pe stil vechi, relatează MOLDPRES. Conform tradiției bisericești, Sfântul Ioan este numit și Înaintemergătorul, fiind cel care a vestit venirea lui Hristos și [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Botezătorul apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,09 lei. Carburantul costă 22,70 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,13 lei până la costul de 19,23 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 20 ianuarie apare prima dată în NordNews.
NordNews LIVE Primarul de Răuțel, chemat la covor. T. Istrati: „Trebuie să fim sat european” # NordNews
După o pauză de peste cinci ani, NordNews revine pe micile ecrane cu emisiunea „Primar la covor”. O ediție în care discutăm cu aleșii locali din diferite localități despre ce au reușit să facă, ce vor face și cum țin pieptul la întrebările și obiecțile cetățenilor săi. În prima ediție discutăm cu alesul local al [...] Articolul NordNews LIVE Primarul de Răuțel, chemat la covor. T. Istrati: „Trebuie să fim sat european” apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova face un nou pas spre desprinderea definitivă de spațiul postsovietic. Ministerul Afacerilor Externe a inițiat procedurile legale pentru retragerea completă a țării din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Un anunț în acest sens a fost făcut de vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi, într-o intervenție la postul public național de radio. Potrivit oficialului, Chișinăul [...] Articolul Moldova începe retragerea completă din CSI apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2026 aduce o energie de curaj și deschidere, în care multe bariere interioare încep să se dizolve. Se simte nevoia de a merge mai departe, chiar dacă drumul nu este complet clar. Fricile, îndoielile și atașamentele vechi ies la suprafață nu pentru a bloca, ci pentru a fi înțelese și [...] Articolul Racii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 20 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.9318 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.1419 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.9147 lei; Hrivna ucraineană: 0.3962 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 20 ianuarie apare prima dată în NordNews.
VIDEO Cartier cu istorie uitată și probleme nerezolvate. Cum trăiesc oamenii din Berestecico # NordNews
„Cartierul Berestecico este situat în partea de sud a municipiului Bălți. Istoria sa începe în anul 1906, când un antreprenor evreu, pe nume Meer Berestecico, a deschis o moară și o berărie aici. Deși limitele sale geografice nu sunt stabilite oficial, hărțile postbelice indică zona de-a lungul malului drept al râului Răuțel, între Lacul Orășenesc [...] Articolul VIDEO Cartier cu istorie uitată și probleme nerezolvate. Cum trăiesc oamenii din Berestecico apare prima dată în NordNews.
VIDEO Boboteaza la Călărășeuca: Sute de oameni au învins frigul și s-au scufundat în apa sfințită # NordNews
Sute de oameni au mers în noaptea dintre 18 și 19 ianuarie la Mănăstirea Călărășeuca din raionul Ocnița, ca să sărbătorească Boboteaza. Unii au venit pentru slujbă, alții pentru agheasmă, iar cei mai curajoși pentru scăldatul în lacul înghețat, o tradiție care simbolizează curățarea sufletească și întărirea trupului. „Prin spălarea corpului, în această zi, noi [...] Articolul VIDEO Boboteaza la Călărășeuca: Sute de oameni au învins frigul și s-au scufundat în apa sfințită apare prima dată în NordNews.
Finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI # NordNews
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost [...] Articolul Finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI apare prima dată în NordNews.
VIDEO „Maladieț, Moldova”. Paula Seling și-a cerut scuze după ce a fost criticată pentru un mesaj în rusă, la Eurovision Moldova. „Am încercat să fiu drăguță” # NordNews
Artista Paula Seling, membră a juriului internațional în finala națională a concursului Eurovision Moldova, a fost criticată dur pe rețelele de socializare după ce a venit cu mesajul în limba rusă „Maladieț, Moldova” ceea ce înseamnă „Bravo, Moldova”. Astfel, a ales artista să felicite publicul de la Chișinău, scrie rfi.ro. Ulterior, Paula Seling și-a cerut [...] Articolul VIDEO „Maladieț, Moldova”. Paula Seling și-a cerut scuze după ce a fost criticată pentru un mesaj în rusă, la Eurovision Moldova. „Am încercat să fiu drăguță” apare prima dată în NordNews.
FOTO Victorie istorică pentru Dacia la Raliul Dakar: Nasser al-Attiyah câștigă cursa auto # NordNews
Raliul Dakar, cea mai celebră şi mai exigentă cursă auto din lume, desfăşurat timp de 2 săptămâni în Arabia saudită, a fost câştigat anul acesta, la „categoria auto”, de pilotul qatarez Nasser al-Attiyah la bordul unei maşini Dacia. Constructorul din România participa doar pentru a doua oară la această cursă, scrie rfi.ro. Nasser al-Attiyah este [...] Articolul FOTO Victorie istorică pentru Dacia la Raliul Dakar: Nasser al-Attiyah câștigă cursa auto apare prima dată în NordNews.
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială la Chișinău și a fost întâmpinat luni dimineață, 19 ianuarie, la Președinție, de șefa statului Maia Sandu. Ceremonia oficială a inclus onorul Gărzii de Onoare și intonarea imnurilor de stat ale Albaniei și Republicii Moldova, după care cei doi lideri au intrat în clădirea prezidențială pentru discuții. [...] Articolul Președintele Albaniei, primit la Președinție de Maia Sandu apare prima dată în NordNews.
Un tânăr tată, prins într-o cursă contracronometru. Victor Savitchi are nevoie de ajutor pentru a continua lupta pentru viață # NordNews
La doar 30 de ani, Victor Savitchi trăiește o realitate pe care puțini și-o pot imagina. Tată al unui copil de un an și cinci luni, Victor se află în prezent în Turcia, unde se pregătește pentru o etapă decisivă a tratamentului său oncologic, după ce a fost diagnosticat cu meningiom atipic gradul 3, o [...] Articolul Un tânăr tată, prins într-o cursă contracronometru. Victor Savitchi are nevoie de ajutor pentru a continua lupta pentru viață apare prima dată în NordNews.
Creștinii ortodocși de rit vechi marchează astăzi, 19 ianuarie, Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului religios, care încheie ciclul tradițional al sărbătorilor de iarnă. Sărbătoarea amintește de botezul lui Iisus Hristos în apele râului Iordan, oficiat de Ioan Botezătorul, la vârsta de 30 de ani. Cu acest prilej, în [...] Articolul Boboteaza pe stil vechi: slujbe, apă sfințită și obiceiuri care încheie iarna apare prima dată în NordNews.
VIDEO La 17 ani de eternitate, Grigore Vieru rămâne fără stradă la Bălți, dar nu fără oameni care îl poartă în memorie # NordNews
Șaptesprezece ani fără Grigore Vieru și 17 ani fără nicio stradă în memoria marelui poet la Bălți. Însă la Pererîta, baștina promotorului mișcării de eliberare națională și a limbii române, memoria sa este vie, fie în casa sa părintească, fie în rândul prietenilor de copilărie, care au mai rămas, fie în cei, care i-au fost [...] Articolul VIDEO La 17 ani de eternitate, Grigore Vieru rămâne fără stradă la Bălți, dar nu fără oameni care îl poartă în memorie apare prima dată în NordNews.
