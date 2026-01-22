Sistemul tichetelor de masă, modificat: vor putea fi acordate pentru schimburile de noapte și utilizate la plata online a produselor alimentare
Ziarul de Garda, 22 ianuarie 2026 22:00
Guvernul a aprobat joi, 22 ianuarie, modificarea Regulamentului privind tichetele de masă. Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă, conform unui comunicat de presă emis de Executiv. În Regulament sunt clarificate condițiile de acordare a tichetelor, inclusiv pentru salariații care lucrează în schimburi de noapte. Totodată,...
• • •
Acum 5 minute
22:20
LIVE TEXT/ Atacurile rusești de joi asupra regiunii Dnipropetrovsk au rănit cel puțin 19 persoane, dintre care 5 copii. Război în Ucraina, ziua 1429 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:10 Numărul victimelor în urma atacurilor rusești asupra raionului Zaporijjea a crescut la 9. „La ora 21:00, în urma atacului, un bărbat de 85 de ani a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite, dintre care șapte femei și doi bărbați. Toți răniții au fost internați în unități medicale. O persoană a fost...
Acum 30 minute
22:00
Sistemul tichetelor de masă, modificat: vor putea fi acordate pentru schimburile de noapte și utilizate la plata online a produselor alimentare
Guvernul a aprobat joi, 22 ianuarie, modificarea Regulamentului privind tichetele de masă. Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă, conform unui comunicat de presă emis de Executiv. În Regulament sunt clarificate condițiile de acordare a tichetelor, inclusiv pentru salariații care lucrează în schimburi de noapte. Totodată,...
Acum 2 ore
21:20
Încă un magistrat de la Curtea de Apel Centru rămâne fără dreptul de a deține funcția de judecător, pentru următorii 6 ani. CSJ a respins contestația acestuia împotriva deciziei de eliberare din funcție # Ziarul de Garda
Magistratul de la Curtea de Apel Centru Grigore Dașchevici rămâne fără dreptul de a deține funcții publice, pentru următorii 6 ani. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins joi, 22 ianuarie, contestația depusă de acesta împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a acceptat raportul privind nepromovarea evaluării integrității de către magistrat. Decizia contestată...
Acum 4 ore
20:10
Marina franceză a interceptat un petrolier rus sancționat, în Marea Mediterană. Macron: „Activitățile flotei fantomă contribuie la finanțarea războiului împotriva Ucrainei” # Ziarul de Garda
Marina franceză a interceptat joi, 22 ianuarie, în Marea Mediterană, un petrolier rus suspectat că face parte din flota fantomă care permite Rusiei să exporte petrol în ciuda sancțiunilor, relatează Reuters. „Această operațiune a fost desfășurată cu sprijinul mai multor aliați. Ea a fost efectuată în deplină conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării”,...
19:40
LIVE TEXT/ O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite, în urma bombardamentelor rusești din regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1429 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 În regiunea Zaporijjea, o persoană a murit și alte șapte au fost rănite, în urma bombardamentelor rusești, au anunțat salvatorii. „Trupele ruse au lovit una dintre localitățile din regiune. În urma atacului, 24 de case private și clădiri anexe au fost avariate. Echipele de salvare au stins incendiul care a izbucnit pe acoperișul...
19:30
Ministerul Energiei confirmă calitatea „ieșită din parametri” a motorinei, de care s-au plâns mai mulți cetățeni în ultima perioadă # Ziarul de Garda
Calitatea unei cantități din motorina care a fost importată în R. Moldova în sezonul rece ar fi fost „oleacă ieșită din parametri”, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce mai mulți consumatori au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili. „Adevărul este că motorina de iarnă trebuie să...
Acum 6 ore
18:20
Drona găsită într-o gospodărie din raionul Ștefan Vodă avea un dispozitiv explozibil de 50 de kg. Aparatul de zbor a fost distrus controlat # Ziarul de Garda
Drona depistată în dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite, a fost detonată. Oamenii legii au stabilit că drona este de model „Gheran- 2” – „cu partea de luptă de model БСТ-52, care consta din substanța explozivă cu masa de 50 de kg și...
17:40
R. Moldova are ambasadori noi în România, Ucraina, Franța și China. Numirea acestora, aprobată de Guvern # Ziarul de Garda
R. Moldova are patru ambasadori noi, în România, Ucraina, Franța și China. În ședința de joi, 22 ianuarie, cabinetul de miniștri a aprobat un nou pachet de numiri diplomatice, „reconfirmând angajamentul R. Moldova pentru o politică externă activă, coerentă și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice”, conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Guvernul a decis numirea următorilor...
17:30
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat mai multe modificări la Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește joi, 22 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea volumelor de recoltare a masei lemnoase din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030 și proiectul de hotărâre cu privire la Planul de formare și dezvoltare...
17:20
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat proiectul privind modificări la Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă
Cabinetul de miniștri se întrunește joi, 22 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea volumelor de recoltare a masei lemnoase din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030 și proiectul de hotărâre cu privire la Planul de formare și dezvoltare...
17:10
Cabinetul de miniștri se întrunește joi, 22 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea volumelor de recoltare a masei lemnoase din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030 și proiectul de hotărâre cu privire la Planul de formare și dezvoltare...
16:50
LIVE TEXT/ Trump, despre negocierile cu Zelenski: „O întâlnire bună. Toți își doresc ca războiul să se încheie”. Război în Ucraina, ziua 1429 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:48 La Davos s-a încheiat întâlnirea între președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodîmîr Zelenski, scrie Meduza. Potrivit administrației prezidențiale de la Kiev, discuțiile au durat aproape o oră, iar cei doi lideri au avut inclusiv un scurt dialog tête-à-tête. La Kiev, întrevederea a fost apreciată drept „bună”. La rândul său, Trump...
16:50
Regiunea transnistreană și localitățile din Zona de Securitate, fără electricitate din cauza unei „avarii la unul dintre blocurile energetice” # Ziarul de Garda
În unele raioane ale regiunii transnistrene și în Zona de Securitate este posibilă întreruperea temporară a furnizării energiei electrice. Despre acest lucru a anunțat așa-numitul minister al economiei al regiunii, scrie Zona de Securitate. Întreruperile vor afecta și localitățile din Zona de Securitate care sunt conectate la sistemul energetic al regiunii transnistrene. Potrivit comentariilor din...
16:50
Cabinetul de miniștri se întrunește joi, 22 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea volumelor de recoltare a masei lemnoase din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030 și proiectul de hotărâre cu privire la Planul de formare și dezvoltare...
Acum 8 ore
16:20
Magistratul Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, nu a promovat evaluarea externă a integrității. Raportului de evaluare întocmit de Comisie a fost Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) joi, 22 ianuarie. Decizia de nepromovare în privința lui Bușuleac a fost adoptată de Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a constatat...
16:00
De la promisiuni la guvernare: analiza Programului de guvernare PAS în raport cu angajamentele electorale | Studiu ADEPT # Ziarul de Garda
Promisiunile electorare ale Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 se regăsesc într-o proporție medie în Programul de guvernare al executivului învestit de PAS, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu, constată autorii studiului „De la promisiuni la guvernare: analiza Programului de guvernare PAS în raport cu angajamentele...
15:30
Directoarea Centrului de plasament pentru copii din Bălți a încuiat ușile în fața Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Vizita era legată de un presupus abuz sexual asupra unei minore # Ziarul de Garda
Directoarea interimară a Centrului de plasament pentru copii în situație de risc „Drumul spre casă” din municipiul Bălți a refuzat să prezinte documentele solicitate și nu a permis accesul în interiorul instituției reprezentantei Direcției Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Vizita de monitorizare a fost planificată ca urmare a sesizării din oficiu privind un...
15:10
Au fost efectuate primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinau. Dorin Junghietu: „Acestea s-au desfășurat cu succes” # Ziarul de Garda
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești – Chișinau au fost efectuate astăzi, 22 ianuarie. „Acestea s-au desfășurat cu succes, linia fiind energizată și funcționând la parametrii standard”, a declarat Dorin Junghietu, ministrul Energiei, într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit ministrului, LEA Vulcănești-Chișinău, supranumită și Linia independenței energetice, a fost finalizată în luna decembrie,...
14:50
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), a susținut că lumea este „mai bogată, mai sigură și mult mai pașnică decât era acum doar un an”, în timp ce a găzduit un eveniment de lansare pentru inițiativa sa de creare a „Consiliului pentru Pace” (Board of Peace) la Forumul Economic Mondial de la Davos,...
14:50
LIVE TEXT/ A început întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Davos. Război în Ucraina, ziua 1429 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:48 În după-amiaza zilei de 22 ianuarie, la Davos, a început întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și liderul Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Informația a fost confirmată de RBC-Ucraina, care citează un comentariu oferit jurnaliștilor de purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhii Nikiforov. Cu puțin timp înainte de întrevedere, Trump a...
14:40
Vasile Plevan „nu corespunde criteriilor de integritate etică”. Fostul șef-adjunct al PA nu a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, nu corespunde criteriilor de integritate etică. Joi, 22 ianuarie, Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea evaluării pentru procurorul anticorupție Plevan. „Comisia a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr....
Acum 12 ore
13:50
Agenția „Moldsilva” și Agenția de Mediu vor avea noi directori. Ministrul Mediului urmează să îi propună la ședința Guvernului # Ziarul de Garda
Nicolae Munteanu va fi propus pentru funcția de director general al Agenției „Moldsilva”, iar Nicu Belitei, în funcția de director al Agenției de Mediu, în cadrul ședinței Guvernului de joi, 22 ianuarie, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. „Anul 2026 va fi anul reformelor. Reforma sistemului silvic, continuarea programului de împădurire și combaterea tăierilor ilegale,...
13:30
UPDATE/ Drona depistată în satul Crocmaz, Ştefan Vodǎ, este activă și conține un dispozitiv explozibil. Specialiștii anunță că vor efectua o explozie controlată la fața locului # Ziarul de Garda
UPDATE 13:15 Drona este activă și conține un dispozitiv explozibil, a anunțat IGP. „Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de...
13:20
UPDATE/ Drona depistat în satul Crocmaz, Ştefan Vodǎ, este activă și conține un dispozitiv explozibil
UPDATE 13:15 Drona este activă și conține un dispozitiv explozibil, a anunțat IGP. „Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de...
13:10
Șeful NATO a declarat că aliații trebuie să intensifice securitatea arctică în Groenlanda, încheind acordul cu Trump # Ziarul de Garda
Acordul-cadru privind Groenlanda convenit cu președintele american Donald Trump ar urma să oblige aliații NATO să își intensifice eforturile în materie de securitate arctică, iar primele rezultate ale acestui demers vor fi vizibile chiar în acest an, a declarat joi, 22 ianuarie, pentru Reuters Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Rutte a spus într-un...
13:00
Maia Sandu, despre drona cu explozibil de la Ștefan Vodă: „Nu e suficient doar să condamnăm” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a declarat că o condamnare oficială nu este suficientă atunci când pe teritoriul R. Moldova este identificată o dronă rusească, făcând referire la obiectul depistatat în dimineața zilei de 22 ianuarie în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. În acest context, șefa statului a subliniat necesitatea investițiilor în sectorul apărării. Șefa statului a...
12:50
Centrala de la Cuciurgan obține licență de producere a energiei electrice pentru șase luni # Ziarul de Garda
Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan, cunoscută sub denumirea Moldavskaia GRES, proprietate a gigantului rusesc RAO EES, a obținut licență din partea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE) de a continua producerea energiei electrice până în vara anului 2026. ANRE a eliberat o licență valabilă timp de șase luni, în perioada 15 ianuarie – 14...
12:40
Pentru al cincilea an consecutiv, maib susține vocea care reprezintă Republica Moldova pe cea mai mare scenă europeană a muzicii. În acest sfârșit de săptămână, am trăit emoțiile Finalei Naționale Eurovision 2026, în urma căreia a fost selectat artistul care va reprezenta țara noastră pe scena internațională a concursului. 16 artiști au urcat pe scenă...
12:30
Rețea internațională de trafic de droguri, destructurată cu sprijinul autorităților din Germania # Ziarul de Garda
Un grup specializat în traficul de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet, a fost destructurat de Inspectoratul Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, anunță joi, 22 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) Investigațiile au fost inițiate în martie 2023 și vizează...
12:20
73 de percheziții în România într-un dosar privind stabilirea fictivă a domiciliilor și obținerea ilegală de acte pentru cetățeni moldoveni, ucraineni și ruși # Ziarul de Garda
O amplă operațiune în județul Botoșani, unde au pus în executare 73 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar ce vizează stabilirea fictivă a domiciliilor și obținerea ilegală de documente de identitate românești, a fost desfășurată de către Poliția de Frontieră Română. Potrivit autorităților române, acțiunea este parte a unei anchete complexe privind destructurarea unei...
12:10
LIVE/ Maia Sandu a trasat prioritățile Președinției pentru 2026: „Datoria mea este să spun lucrurilor pe nume” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă joi, 22 ianuarie, în cadrul căreia trasează prioritățile instituției prezidențiale pentru anul 2026. După discursul oficial, președinta răspunde la întrebările jurnaliștilor. UPDATE 11:54 Aceasta și-a încheiat discursul cu un comentariu despre „o lume care se schimbă rapid” și despre „provocări pe care nu le putem ignora”. „Știu...
12:00
„Maladeț, Moldova!” a fost refrenul săptămânii, după ce Paula Seling, artistă din România, a rostit această sintagmă de pe scena Eurovision Moldova, concurs transmis la Moldova 1. Imediat după asta, oamenii s-au împărțit pe grupuri digitale și s-au certat: oare un cuvânt poate să fie considerat atât de important? Un singur cuvânt? „Maladeț” în limba...
11:50
A fost lansat portalul guvernamental integrat EVO. Sunt centralizate 620 de servicii publice, dintre care 396 sunt disponibile online # Ziarul de Garda
A fost lansat joi, 22 ianuarie, portalul guvernamental integrat EVO. Astfel, mai multe servicii publice online vor putea fi accesate dintr-un singur punct. Acum, servicii.gov.md, Cabinetul cetățeanului și antreprenorului – MCabinet, precum pagina dedicată semnăturii electronice sunt împreună pe pagina EVO, anunță Agenția de Guvernare Electronică (AGE). Michelle Iliev, secretara de Stat pentru digitalizare la...
11:40
Opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul R. Moldova, au fost depistate într-un camion, la vama Palanca # Ziarul de Garda
La începutul lunii ianuarie, funcționarii vamali, au depistat opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul R. Moldova prin postul vamal Palanca, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion, anunță joi, 22 ianuarie, Serviciul Vamal (SV). Trei cetățeni moldoveni implicați au fost reținuți. Conform SV, persoanele au fost descoperite în timpul controlului...
11:30
LIVE TEXT/ Zelenski este la Davos pentru discuții cu Trump; emisarul SUA, așteptat la o întrevedere cu Putin. Război în Ucraina, ziua 1429 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:20 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a ajuns la Davos pe 22 ianuarie pentru a participa la Forumul Economic Mondial, unde urmează să se întâlnească în cursul zilei cu președintele SUA, Donald Trump, în timp ce emisarul special american Steve Witkoff se pregătește pentru discuții separate cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie The Kyiv Independent....
11:20
Începând cu 1 aprilie 2026, companiile mari vor avea posibilitatea să încheie contracte de furnizare a gazelor naturale la preț negociat # Ziarul de Garda
Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă, având posibilitatea să încheie contracte de furnizare la preț negociat sau să procure gaze naturale prin platforma de tranzacționare BRM EST Moldova, anunță Ministerul Energiei (ME). Autoritățile precizează că procesul de liberalizare este susținut și de creșterea competitivității pieței, prin intrarea unor...
11:10
Fostul consilier prezidențial al lui Igor Dodon, Serghei Mișin, ar fi presupusul „agent” reținut de FSB la Moscova # Ziarul de Garda
Serghei Mișin, fostul consilier al ex-președintelui Igor Dodon pentru relații interetnice, ar fi presupusul „agent al serviciilor speciale din R. Moldova”, reținut la Moscova de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, scrie IPN. Citând surse, IPN susține că „reținerea ar reprezenta o reglare de conturi între gruparea Șor și alți aliați ai Kremlinului...
11:10
LIVE/ Maia Sandu trasează prioritățile Președinției într-o conferință de presă de două ore # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă joi, 22 ianuarie, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor timp de 2 ore. Evenimentul are loc între orele 11:00 și 13:00.
11:00
Drona depistată în satul Crocmaz este de proveniență rusă, afirmă MAE. „R. Moldova va continua toate demersurile necesare pentru protejarea teritoriului său și a populației sale” # Ziarul de Garda
„Asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova”, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma dronei depistate în satul Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ. Totodată, MAE afirmă că drone este de proveniență rusă. „R. Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva...
11:00
Fostul consilier prezidențial, Serghei Mișin, ar fi presupusul „agent" reținut de FSB la Moscova
Serghei Mișin, fostul consilier al ex-președintelui Igor Dodon pentru relații interetnice, ar fi presupusul „agent al serviciilor speciale din R. Moldova”, reținut la Moscova de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, scrie IPN. Citând surse, IPN susține că „reținerea ar reprezenta o reglare de conturi între gruparea Șor și alți aliați ai Kremlinului...
10:40
În pofida declarațiilor lui Putin, învățământul superior din Rusia s-a dovedit a fi mai scump decât în majoritatea țărilor europene # Ziarul de Garda
Învățământul superior din Rusia este mai scump decât în 22 din cele 27 de țări europene. În același timp, diferența dintre costul studiilor și venitul mediu din Rusia s-a dovedit a fi, de asemenea, una dintre cele mai mari, anunță The Moscow Times. În decembrie 2025, președintele Rusiei, Vladimir Putin, la o ședință a Consiliului...
10:20
ULTIMA ORĂ/ În grădina unei case nelocuite din satul Crocmaz, Ştefan Vodǎ, a fost depistată o dronă # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 9:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP a menționat că experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului pentru...
10:20
R. Moldova spune adio CSI: „Aflarea într-o structură care, de fapt, nu mai există nu aduce niciun fel de beneficii R. Moldova” # Ziarul de Garda
Pe 19 ianuarie 2026, R. Moldova a anunțat inițierea procedurilor de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI), demers confirmat de autoritățile de la Chișinău și aflat în curs de avizare guvernamentală. În aceeași zi, mai multe canale pro-ruse de Telegram au distribuit mesaje care susțineau că țara noastră ar rămâne membră a CSI, amplificând anumite...
10:20
ULTIMA ORĂ/ SIS respinge informațiile privind reținerea unui presupus „agent” din R. Moldova la Moscova # Ziarul de Garda
După ce presa controlată de Kremlin a relatat despre reținerea, la Moscova, a unui presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova”, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a declarat pentru Ziarul de Gardă că acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse sunt nefondate și „reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de tensionare...
10:10
ULTIMA ORĂ/ În grădina unei case de locuit din satul Crocmaz, Ştefan Vodǎ, a fost depistată o dronă
În dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 9:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP a menționat că experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului pentru...
10:00
VIDEO/ FSB-ul rus ar fi reținut un presupus agent al serviciilor speciale din R. Moldova # Ziarul de Garda
Un presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, iar pe numele acestuia a fost inițiat un dosar penal de presă, scrie RIA, agenția de presă controlată de Kremlin, joi, 22 ianuarie. Potrivit sursei citate, persoana vizată ar fi...
10:00
Escrocherii telefonice în raionul Cahul. Prejudiciul cauzau victimelor este de aproape 766 de mii de lei # Ziarul de Garda
Într-o singură zi, Inspectoratul de poliție Cahul (IP Cahul) a înregistrat 5 cazuri de escrocherii telefonice, în care infractorii s-au dat drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă sau au propus „investiții avantajoase”, anunță joi, 22 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor, persoane necunoscute contactează victimele, invocă situații urgente și solicită date personale,...
09:40
Trump ar obține baze suverane americane în Groenlanda printr-un acord tip Cipru–Marea Britanie, negociat la Davos # Ziarul de Garda
Statele Unite ale Americii (SUA) vor controla părți din Groenlanda prin desemnarea acestora ca zone de bază suverane, în conformitate cu termenii unui acord propus, convenit la Davos. Potrivit acestui proiect, care imită acordul Marii Britanii cu Cipru, bazele americane ar urma să fie considerate teritoriu al SUA în regiunea arctică, transmite The Telegraph. Potrivit...
Acum 24 ore
09:20
Un presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, iar pe numele acestuia a fost inițiat un dosar penal de presă, scrie RIA, agenția de presă controlată de Kremlin, joi, 22 ianuarie. Potrivit sursei citate, persoana vizată ar fi...
09:00
Campania electorală s-a încheiat odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, însă în spațiul online al R. Moldova lupta pentru influențarea opiniei publice continuă. O analiză a sute de comentarii de pe pagina de Facebook a Ziarului de Gardă arată o rețea sofisticată de conturi false, care publică mesaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale...
