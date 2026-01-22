Industria Republicii Moldova accelerează în 2025: producția industrială urcă cu 4,9%, împinsă de industria prelucrătoare, alimentară și energetică

Ziarul National, 22 ianuarie 2026 15:45

Volumul producției industriale a înregistrat o creștere de 4,9% în perioada ianuarie–noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
15:45
Industria Republicii Moldova accelerează în 2025: producția industrială urcă cu 4,9%, împinsă de industria prelucrătoare, alimentară și energetică Ziarul National
Volumul producției industriale a înregistrat o creștere de 4,9% în perioada ianuarie–noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut...
15:45
„Linia INDEPENDENȚEI energetice” Vulcănești – Chișinău, TESTATĂ cu succes. Linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim Ziarul National
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, supranumită și „Linia independenței energetice”, au fost efectuate astăzi. Minis...
Acum o oră
15:30
ULTIMA ORĂ // Dodon, întrevedere cu ambasadorul NEACREDITAT al Rusiei în ziua când o dronă rusească cu EXPLOZIBIL a fost depistată la Crocmaz. Socialistul nu a scos un cuvânt despre „Shahed-ul” UCIGAȘ, dar a criticat autoritățile R. Moldova Ziarul National
Socialistul Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în cadrul căreia a adus cri...
Acum 2 ore
14:45
Maia Sandu, despre o eventuală UNIRE a R. Moldova cu România: „Vrem să rămânem parte a lumii LIBERE, iar acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la UE și, eventual, dacă R. Moldova ar fi sub protecția României” Ziarul National
Aderarea la Uniunea Europeană sau o eventuală unirea a R. Moldova cu România ar fi singurele opțiuni pentru ca țara noastră să poată rămâne part...
14:45
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a discutat cu ambasadoarea Regatului Unit despre sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova și reîntregirea țării Ziarul National
La data de 22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Regatului Uni...
14:30
ULTIMA ORĂ // Drona lansată de armata lui Putin și depistată într-o gospodărie din Crocmaz conține un dispozitiv EXPLOZIBIL. Cetățenii sunt EVACUAȚI din acea zonă Ziarul National
Drona cu lungimea de circa 2,5 metri, care a fost depistată în această dimineață în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionu...
14:15
EVO, ghișeul unic digital al statului: peste 600 de servicii publice accesibile pe evo.gov.md Ziarul National
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – A fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. Portalul evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciil...
14:15
Mediul de afaceri român, chemat să investească în infrastructura energetică a Republicii Moldova Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), în cadrul căreia au fost...
14:15
FSB anunţă arestarea unui presupus agent al serviciilor secrete moldovene, SIS respinge acuzaţiile şi denunţă o tentativă de manipulare Ziarul National
Serviciul rus de securitate (FSB) anunţă joi că a arestat un cetăţean rus, pe care îl acuză că este agent al serviciilor moldovene de informaţii, p...
Acum 4 ore
13:15
Republica Moldova își promovează parcursul european și atrage investiții la Forumul Economic Mondial de la Davos Ziarul National
În perioada 19–22 ianuarie 2026, viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a participat, alături ...
Acum 6 ore
11:15
ULTIMA ORĂ // O nouă PROVOCAREA pusă la cale de Kremlin? Un ex-consilier prezidențial al lui Dodon ar fi fost reținut la Moscova, sub pretextul că îndeplinea „o misiune” a SIS. Instituția de inteligență din R. Moldova: „Tentativă de manipulare” Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia susține că ar fi curmat activitatea „ilegală” a unui cetățean moldovean, care fi venit în Rusi...
11:00
SUA transferă mii de deținuți ISIS din Siria în Irak pentru a preveni evadările în urma luptelor dintre armata siriană și kurzi Ziarul National
Statele Unite desfăşoară operaţiuni pentru transferarea a până la 7.000 de deţinuţi aparţinând grupării Statul Islamic (SI) din Siria către Irakul ...
10:15
ULTIMA ORĂ // O altă DRONĂ a pătruns neautorizat în spațiul aerian al R. Moldova. Aparatul zburător s-a PRĂBUȘIT într-o gospodărie din Crocmaz Ziarul National
O dronă cu lungimea de circa 2,5 metri a fost depistată în această dimineață într-o casă nelocuită din localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodǎ...
Acum 8 ore
09:45
Trei jurnalişti palestinieni, între care un colaborator AFP, ucişi într-un atac israelian în centrul Fâşiei Gaza Ziarul National
Un colaborator regulat al unei agenții internaționale de presă şi alţi doi jurnalişti palestinieni au fost ucişi miercuri, într-un atac israelian î...
09:45
Școlile și întreprinderile din Hâncești taie cu până la 40% costurile la energie datorită fotovoltaicelor, cu recuperarea investițiilor în doar doi ani Ziarul National
Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la facturile pentru energie, dator...
08:45
Horoscopul zilei 22.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul zilei cere hotărâre și ritm alert, însă tactul face diferența. O discuție tensionată poate fi tranșată elegant, cu argumente cl...
08:45
Delcy Rodriguez își consolidează controlul armatei venezuelene după capturarea lui Maduro și este invitată la Casa Albă pentru discuții cu Trump Ziarul National
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a numit noi comandanţi militari după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către Statele ...
Acum 12 ore
04:30
Emisarul ucrainean Rustem Umerov, întâlnire la Davos cu Jared Kushner și Steve Witkoff înaintea discuțiilor acestora cu Vladimir Putin la Moscova Ziarul National
Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a anunţat într-o postare pe Telegram că s-a întâlnit miercuri la Davos cu ginerele preşedintelui american Dona...
Acum 24 ore
00:30
Putin condiționează intrarea Rusiei în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump de folosirea fondurilor ruse înghețate în SUA Ziarul National
Donald Trump a anunţat miercuri, la Davos, că preşedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitaţia de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, un ...
21 ianuarie 2026
22:30
Maia Sandu, invitată la manifestările de Ziua Unirii de la Iași: participarea rămâne încă neconfirmată Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este aşteptată să participe la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii la Iaşi, iar o confirmar...
21:30
Încălzire bruscă și lapoviță în Republica Moldova, joi 22.01.2026 Ziarul National
Joi, 22 ianuarie 2026, Republica Moldova trece de la ger persistent la o vreme simțitor mai blândă. Temperaturile urcă în medie cu peste 10 grade f...
21:30
Grindeanu cere ca România să spună „da” fără rezerve invitaţiei lui Trump la Consiliul pentru Pace, chiar cu un cost de un miliard de dolari Ziarul National
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi a subliniat că, pentru asigurarea secur...
19:30
Trump şi Zelenski, întâlnire la Davos pentru discuţii de pace în conflictul din Ucraina Ziarul National
Preşedintele Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi, la Davos, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit unor persoane famil...
19:30
MAE avertizează românii care călătoresc prin Muntenegru: proteste ale transportatorilor pot bloca frontierele spre spațiul Schengen Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Munten...
18:30
Mediul de afaceri românesc, tot mai prezent în proiectele de infrastructură din Republica Moldova Ziarul National
Conectarea mediului antreprenorial roman la oportunitățile investiționale din domeniul infrastructurii din țara noastră a fost discutată astăzi în ...
18:30
Trump, la Davos: Putin şi Zelenski ar vrea un acord de pace, iar NATO poate opri războiul din Ucraina Ziarul National
Donald Trump a declarat la Davos că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că Vladimir Putin „doreşte să încheie un acor...
18:30
MEC cheamă școlile să organizeze în ianuarie 2026 activități de comemorare a victimelor Holocaustului și educație pentru toleranță Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul ...
17:30
MEC elaborează noi materiale de suport pentru disciplina „Istoria, cultura și tradițiile popoarelor” destinată elevilor din minoritățile naționale Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat procesul de elaborare a unor materiale de suport destinate profesorilor și elevilor la disciplina „Ist...
Ieri
15:45
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, verifică la fața locului aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari și necesitatea reabilitării infrastructurii sociale Ziarul National
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri, scopul deplasării fiind documentarea la ...
14:45
Moldova accelerează integrarea în Piața Unică UE: premierul Munteanu, discuții la Davos cu Valdis Dombrovskis despre Planul de Creștere și sprijinul european Ziarul National
Accelerarea integrării Republicii Moldova în Piața Unică a Uniunii Europene și implementarea Planului de creștere sprijinit de UE au fost principal...
13:45
Mentorii „DigiProf” au preluat în Estonia modele de transformare digitală a școlilor din Republica Moldova Ziarul National
Mentori și formatori de competențe digitale din cadrul Programului național „DigiProf” au participat, în perioada 12-17 ianuarie, la sesiuni avansa...
12:45
Doi șoferi recidiviști din Chișinău, trimiși la închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și fără permis Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, de 26 și, respectiv, 42 de ani, decla...
10:45
Procuror anticorupție de la Cahul, condamnat la 5 ani de închisoare pentru fabricarea unui dosar și amestec în înfăptuirea justiției Ziarul National
CAHUL – La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualme...
10:45
Moldova își întărește securitatea energetică prin digitalizare și infrastructură, cu sprijinul parteneriatului strategic cu România Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a participat la deschiderea Conferinței Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă...
10:45
Bazilica romană veche de 2000 de ani descoperită la Fano, prima clădire atribuită cu certitudine arhitectului Vitruviu Ziarul National
Ruinele unei bazilici vechi de aproximativ 2000 de ani au fost descoperite în centrul oraşului Fano, în Italia, iar cercetarea lor dezvăluie o legă...
09:45
Donald Trump avertizează Iranul: va fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul încearcă să îl asasineze Ziarul National
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat marţi că Iranul ar fi „şters de pe hartă” dacă regimul de la Teheran ar încerca să orchestreze asasinarea ...
08:45
Horoscopul zilei 21.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce un impuls de energie și dorința de a finaliza rapid o sarcină amânată. O discuție profesională poate clarifica un detaliu...
01:45
Fetiță de șase ani, singura supraviețuitoare a tragediei feroviare din Andaluzia, după o excursie la musicalul „Regele Leu” și stadionul Bernabéu Ziarul National
O fetiţă de şase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical a fost singurul membru al familiei sale care a supravieţuit dezastrului fe...
20 ianuarie 2026
22:45
Israel demolează sediul UNRWA din Ierusalimul de Est, în pofida imunității ONU și a protestelor internaționale Ziarul National
Israelul a început marţi demolarea sediului UNRWA din Ierusalimul de Est, după adoptarea unei legi care interzice activităţile agenţiei Naţiunilor ...
22:45
Germania pune în discuție participarea la Mondialul din SUA, în contextul amenințărilor lui Trump privind Groenlanda și taxele vamale Ziarul National
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată î...
20:45
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA în replica la presiunile lui Donald Trump, în timp ce naţionaliştii europeni se rup în două Ziarul National
Într-un prim răspuns al Uniunii Europene către preşedintele american, Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului c...
20:45
Încălzire accentuată și cer senin în Republica Moldova, miercuri, 21 ianuarie 2026 Ziarul National
Miercuri, 21 ianuarie 2026, Republica Moldova trece de la o zi mohorâtă, cu nori și ceață persistentă, la o vreme mai prietenoasă. Cerul se însenin...
17:45
VIDEO // Rusia, care este unicul stat care ÎNCALCĂ flagrant suveranitatea R. Moldova, avertizează că un eventual referendum pentru UNIREA cu România ar „distruge statalitatea” Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că presupusele planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referen...
17:45
Macron acuză SUA la Davos că vor să „slăbească și să subordoneze Europa” și amenință cu activarea mecanismului anticoerciție al UE împotriva Washingtonului Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat marţi Statele Unite, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, că ”încearcă să slăbească Europa”...
17:30
Lavrov avertizează că un eventual referendum pentru unirea Moldovei cu România ar „distruge statalitatea”, în timp ce Kremlinul deplânge retragerea Chișinăului din CSI Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că presupusele planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referendum...
17:15
MEC instruiește peste 13.500 de studenți la cursul obligatoriu de etică și integritate academică pentru a combate frauda și plagiatul în universități Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a instruit circa 13.500 de studenți din toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova în...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Kremlinul neagă că ar fi primit invitaţia la summitul G7 de la Paris, sugerată de Macron lui Trump prin SMS Ziarul National
Preşedinţia rusă anunţă marţi că ”nu a primit” nicio invitaţie de a se alătura unui eventual summit G7 la Paris, în urma unor SMS-uri privind acest...
16:00
MEC lansează noul Program național de învățare a limbii române pentru perioada 2026-2028 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028. Noul Program stabi...
16:00
Centrala nucleară de la Cernobîl, rămasă complet fără curent extern după operaţiuni militare intense, în timp ce AIEA avertizează asupra gravităţii situaţiei Ziarul National
Centrala Nucleară de la Cernobîl a rămas marţi dimineaţă fără întreaga alimentare electrică din surse externe, în urma unor operaţiuni militare int...
14:00
REINTEGRAREA R. Moldova, înfăptuită natural. Populația din stânga Nistrului NU crede în viabilitatea Transnistriei conduse de Krasnoselski: 356 833 sunt cetățeni ai R. Moldova și dețin acte de identitate recunoscute la nivel mondial Ziarul National
Cetățenii din stânga Nistrului nu cred în viabilitatea așa-zisei „republici moldovenești nistrene”, iar din acest motiv depun solicitări pentru...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.