LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat mai multe numiri

Serviciul de fact-checking al BBC (BBC Verify) a primit de la surse din Iran sute de fotografii care surprind fețele unor persoane ucise în timpul reprimării protestelor antiguvernamentale din țară. Imaginile au fost realizate la un centru de medicină legală din sudul Teheranului. Jurnaliștii au analizat 392 de fotografii și au reușit să identifice 326...