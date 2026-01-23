Romgaz a devenit trader de gaze naturale în R. Moldova: Țintește până la 30% din piață
Radio Moldova, 23 ianuarie 2026 18:10
Subsidiara din R. Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Responsabilii companiei cred că ar putea asigura 20% - 30% din gazele importate de R. Moldova.
• • •
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
Mai mulți struguri „Moldova” pe piața UE: Cinci producători din sudul R. Moldova au obținut certificarea GlobalG.A.P. # Radio Moldova
Cinci producători din sudul R. Moldova s-au pregătit intens timp de aproape un an pentru a îndeplini condițiile și a obține actele care să le permită să exporte pe piața Uniunii Europene. Ei spun că a fost dificil, însă nu și imposibil.
Acum 2 ore
17:10
Primele 10 milioane de euro pentru tribunalul care va judeca crima de agresiune a Rusiei în Ucraina, alocate de UE # Radio Moldova
Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru finanțarea unui tribunal special care va investiga rolul oficialilor de rang înalt din Rusia, inclusiv al președintelui Vladimir Putin, în crima de agresiune împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe rețeaua socială X.
17:00
Ambasador: R. Moldova își propune să reducă tarifele pentru exporturile moldovenești în SUA până la maximum 15% # Radio Moldova
Republica Moldova își propune să majoreze cu 25% schimburile comerciale cu Statele Unite ale Americii (SUA) și să reducă tarifele pentru exporturile moldovenești de la 25% la maximum 15%. Anunțul a fost făcut de ambasadorul R. Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA), Vladislav Kulminski.
16:50
Experți, despre Acordul UE - Mercosur: Exportatorii moldoveni vor trebui să se adapteze la o concurență mai mare pe piețele europene # Radio Moldova
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană (UE) și blocul latino-american Mercosur, aflat în proces de ratificare, va avea efecte indirecte asupra economiei Republicii Moldova, în special prin presiuni asupra prețurilor la produsele agricole, avertizează experții. Președinta Maia Sandu susține că acest context reprezintă o provocare necesară, care obligă agricultura moldovenească să devină mai competitivă și mai modernă.
16:40
UE reconfirmă dialogul cu SUA, dupa reuniunea extraordinară a Consiliului. Kaja Kallas: „80 de ani de relații transatlantice nu se aruncă la gunoi” # Radio Moldova
Uniunea Europeană a ales calea dialogului cu Statele Unite și mizează pe detensionarea relațiilor transatlantice. Mesajul comun transmis de oficialii europeni la reuniunea informală a liderilor europeni din 22 ianuarie, de la Bruxelles, a fost unul de menținere a parteneriatului strategic cu Washingtonul, într-un context marcat de imprevizibilitate.
Acum 4 ore
16:20
Dosarul privind frauda bancară | Andronachi nu depune mărturii, Plahotniuc pregătește declarații înainte de dezbateri # Radio Moldova
Vladimir Andronachi nu a depus mărturii în ședința de judecată din dosarul Frauda Bancară, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc, deși audierea acestuia era programată să aibă loc vineri, 23 ianuarie, prin videoconferință. Andronachi, cunoscut ca apropiat al fostului lider democrat, partener de afaceri și coleg de partid, a refuzat să facă declarații în fața instanței, invocând existența unui dosar penal conex în care este cercetat în prezent.
16:10
Ucraina, SUA și Rusia, prima trilaterală la Abu Dhabi: Situația din Donbas, tema principală a discuțiilor # Radio Moldova
Reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și Federației Ruse s-au reunit, pe 23 ianuarie, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pentru primele negocieri trilaterale. Tema principală a discuțiilor este situația din Donbas, regiune aflată de aproape doi ani în centrul conflictului dintre Kiev și Moscova, transmite RBK-Ucraina.
16:00
Maia Sandu a numit în funcție mai mulți judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru și instanțele de la Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni au judecători noi. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a numit în funcție cinci judecători, iar decretele au fost publicate în Monitorul Oficial vineri, 23 ianuarie.
15:50
Activități extrașcolare pentru copiii din 13 raioane, sprijinite de UE cu 500.000 de euro # Radio Moldova
Un număr de 2.500 de copii din 13 raioane vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive, oferite de zece organizații ale societății civile, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). Inițiativa este dezvoltată în cadrul proiectului „BOOST: O experiență extrașcolară memorabilă” și are un buget de 500.000 de euro.
15:40
Sistemul de returnare a recipientelor: Mai multe companii au inițiat crearea rețelei naționale de colectare a ambalajelor # Radio Moldova
Republica Moldova face, în sfârșit, un pas important spre practicile europene de protecție a mediului, prin implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje. Este vorba despre un mecanism prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele de băuturi din plastic, sticlă sau metal, urmând să primească câte doi lei pentru fiecare ambalaj returnat.
15:10
Tarifele la apă, mai scumpe de trei ori la Edineț decât cele de la Chișinău: ANRE demarează o reformă menită să reducă diferențele # Radio Moldova
Anul 2026 va fi decisiv pentru inițierea procesului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova, reformă care ar putea reduce diferențele mari de tarif existente între localități. În prezent, tarifele la apa de la robinet variază semnificativ: de la aproximativ 13 lei pentru un metru cub la Chișinău, până la aproape 40 de lei la Edineț.
14:50
De la rețineri arbitrare la condamnări ilegale: alte 18 cazuri din regiunea transnistreană, în procedură la CtEDO # Radio Moldova
Detenții ilegale, condiții inumane de detenție și alte abuzuri comise în regiunea transnistreană, de la rețineri arbitrare și condamnări pronunțate de „instanțe” nerecunoscute, până la restricții de circulație, percheziții și încălcarea dreptului la viață de familie, fac obiectul unui nou grup de 18 cauze aflate acum în procedură la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
14:40
Mai mulți consumatori se plâng de facturi exagerate pentru consumul de gaze. Răspunsul Energocom # Radio Moldova
Mai mulți consumatori se plâng pe facturile exagerate pentru consumul de gaze, situații care, potrivit Energocom, pot apărea din mai multe motive. Printre acestea se numără refuzul unor persoane de a permite verificarea contoarelor, precum și accesul limitat în blocuri pentru colectarea datelor. Reprezentanții Energocom dau asigurări că discută permanent cu operatorii pentru a identifica și remedia aceste probleme.
Acum 6 ore
14:30
Un polițist din capitală, condamnat la șase ani de închisoare și amendat cu 300.000 de lei pentru luare de mită # Radio Moldova
Un polițist de la Chișinău, care a pretins o mită de 500 de euro de la un moldovean pentru a nu-l preda autorităților din România, a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei ani cu executare. Totodată, omul legii a fost amendat cu 300.000 de lei pentru corupere pasivă.
14:10
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 45 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore. Rusia a lansat, pe timp de noapte, peste 100 de drone, inclusiv aproximativ 60 de vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed, cu rază mare de acțiune.
14:00
Regiunea transnistreană, din nou fără curent: A doua avarie la MGRES în doar 24 de ore # Radio Moldova
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu întreruperi de curent electric, pe fondul unei noi defecțiuni la termocentrala de la Cuciurgan (MGRES). Incidentul este deja al doilea înregistrat în ultimele 24 de ore. Experții atenționează că lipsa unui control efectiv asupra regiunii din stânga Nistrului menține Republica Moldova vulnerabilă la crize energetice repetate.
13:40
Nicușor Dan anunță, de la Bruxelles, condiția care trebuie îndeplinită pentru reunirea României cu R. Moldova # Radio Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat optimist în legătură cu viitorul relației dintre România și Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea unei eventuale reuniri a celor două state, subliniind, însă, că orice astfel de pas depinde exclusiv de voința cetățenilor Republicii Moldova.
13:30
O femeie de 75 de ani, prejudiciată cu 550.000 de lei. Suspecții, reținuți în timp ce comiteau o infracțiune similară # Radio Moldova
O femeie de 75 de ani din R. Moldova a rămas fără 550.000 de lei, fiind păcălită să transmită banii pentru a preveni pretinse fraude bancare în conturile sale. Victima a fost telefonată de două persoane, care s-au prezentat ca fiind angajați ai instituțiilor de drept.
13:10
Amenda de cinci milioane de lei nu a speriat Lukoil-ul: Infrastructura petrolieră de la aeroport nu a fost predată statului # Radio Moldova
Compania Lukoil-Moldova nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități sătpămâna trecută, a expirat.
13:00
Cele mai multe pensii din R. Moldova, trimise pentru conaționali stabiliți în Germania și România # Radio Moldova
R. Moldova transferă lunar peste hotare aproape 2.7 mii de pensii, în crește cu peste 400 pe parcursul anului 2025. Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) arată că beneficiarii de pensii moldovenești sunt stabiliți pe teritoriul a 17 țări, cei mai mulți fiind în Germania și România.
12:50
Acum 8 ore
12:20
Un nou contingent de militari ai Armatei Naționale, detașat în Kosovo pentru șase luni # Radio Moldova
Patruzeci și unu de militari moldoveni, printre care șapte femei, vor participa, în următoarele șase luni, la misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Cel de-al 24-lea contingent de militari al Armatei Naționale a fost detașat pe 23 ianuarie și urmează să execute misiuni de securitate, pază a obiectivelor militare și de patrulare în aria de responsabilitate.
12:10
Universitățile din R. Moldova vor primi de la stat peste un miliard de lei, în 2026. UTM va beneficia de cea mai are sumă # Radio Moldova
Instituțiile de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, vor primi, în anul 2026, finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult față de anul 2025.
12:10
12:00
Grosu: „Nu este momentul” pentru un referendum privind reunirea, însă „toate opțiunile trebuie să fie pe masă” # Radio Moldova
Organizarea, în acest moment, a unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România ar fi o acțiune „populistă”, lipsită de șanse reale de succes și cu potențial de a compromite însăși ideea unirii, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu.
12:00
Transport-„capcană” în Chișinău: Cinci cetățeni turci, prejudiciați cu peste 335 de mii de lei # Radio Moldova
Cinci cetățeni turci au fost tâlhăriți la Chișinău și au rămas fără 335 de mii de lei. Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la comiterea acestei infracțiuni.
Peste un miliard de lei pentru universități în 2026. UTM ia cei mai mulți bani, USMF conduce la performanță # Radio Moldova
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii, vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult față de anul 2025.
11:50
MEC: Elevii sunt obligați să-și lichideze corigențele înainte de examenele finale de gimnaziu # Radio Moldova
Elevii din ciclul primar și gimnazial nu repetă anul, indiferent de notele obținute, prevede noul Regulament privind evaluarea elevilor. Totuși, acest lucru nu înseamnă că situațiile școlare rămân nerezolvate. Elevii sunt obligați să-și lichideze corigențele sau situațiile neîncheiate înainte de examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul elevilor de la liceu, aceștia pot fi exmatriculați, dacă nu obțin promovarea în termele stabilite.
11:40
Promo-LEX: Deciziile regimului de la Tiraspol riscă să agraveze situația economică și socială din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Situația în regiunea transnistreană s-ar putea agrava, în contextul unor noi măsuri adoptate de pretinsa administrație de la Tiraspol, avertizează experții. Așa-zisele autorități din stânga Nistrului au decis ca agenții economici să vândă până la 40% din veniturile lor în valută, pentru a susține „rublă transnistreană”, ceea ce reflectă dificultățile economice cu care se confruntă regiunea.
11:20
Elevii din stânga Nistrului, nevoiți să parcurgă ore întregi pentru a învăța în limba română: „Este un pic obositor” # Radio Moldova
Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și înscrie copiii la cele opt școli cu predare în limba română este în creștere. Instituțiile, care își continuă activitatea în pofida presiunilor la care sunt supuse din partea regimului nerecunoscut de la Tiraspol, devin, în ultimii ani, tot mai atractive pentru locuitorii din stânga Nistrului.
10:50
Instituțiile nu coordonează eficient acțiunile, ceea ce facilitează fuga condamnaților. Igor Grosu: „Vom analiza situația în Parlament” # Radio Moldova
Lacunele legislative și lipsa unei coordonări eficiente între instituțiile statului ajută persoanele certate cu legea să fugă în stânga Nistrului sau peste hotare cu puțin timp înainte de a fi condamnate de instanțele de judecată, recunoaște președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul promite modificări legislative pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor.
Acum 12 ore
10:20
Revista presei internaționale | Întâlnirea Zelenski-Trump, fără progrese pentru Ucraina; Secretarul general al NATO, mediator-cheie între Trump și Europa # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul celor mai importante rezultate ale Forumului Economic Mondial de la Davos, care s-a încheiat aseară. Mai multe publicații remarcă depășirea problemelor transatlantice legate de Groenlanda și revenirea în prim-planul agendei occidentale a războiului ruso-ucrainean.
10:20
Temele dezbătute de urgență la sesiunea de iarnă a APCE, sub Președinția R. Moldova, vizează Venezuela, Groenlanda, Gaza și Ucraina # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu va efectua, la finele săptămânii curente, o vizită în Polonia. Ulterior, la începutul săptămânii viitoare, șefa statului va merge la Strasbourg, Franța, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), unde va ține un discurs și va răspunde la întrebările parlamentarilor.
10:10
10:00
09:20
DJ Vance reia atacurile: „Vrem ca Europa să fie capabilă să se apere, dacă, Doamne ferește, ar fi invadată” # Radio Moldova
Vicepreședintele american JD Vance a criticat dur, pe 22 ianuarie, țările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizației”, relatează CNN.
09:10
Condițiile meteo complică circulația rutieră. Posibile întreruperi temporare de curent electric # Radio Moldova
Precipitațiile mixte, poleiul și ceața, semnalate pentru ziua de vineri, 23 ianuarie, reduc vizibilitatea și creează condiții dificile de circulație, motiv pentru care drumarii, poliția și echipele din sectorul energetic sunt mobilizate, iar șoferii și cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită.
09:10
08:30
08:20
Ministerul Apărării pregătește achiziția unui nou radar. Nosatîi: „Sistemul pe care l-am procurat este unul bun, dar are limite” # Radio Moldova
Republica Moldova pregătește achiziția unui nou radar de supraveghere aeriană, în condițiile în care sistemul cumpărat anterior nu acoperă integral noile riscuri de securitate. Informația a fost comunicată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul intensificării amenințărilor din regiune.
08:00
07:40
SUA, Ucraina și Rusia discută la Abu Dhabi despre securitate. Moscova condiționează pacea de acordul teritorial # Radio Moldova
SUA, Ucraina și Rusia vor purta vineri, 23 ianuarie, discuții de securitate la Abu Dhabi, în cadrul unor negocieri menite să exploreze posibilitatea încheierii unui acord de pace. Kremlinul avertizează însă că o soluție durabilă nu este posibilă fără rezolvarea chestiunilor teritoriale, scrie Reuters.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Summit UE de urgență: în fața lui Trump, cei 27 se confruntă cu interesele lor divergente # Radio Moldova
Un nou eșec la Bruxelles în fața SUA… Chiar dacă Donald Trump a renunțat surprinzător de ușor la tarifele pe care amenințase că le va impune Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Finlandei, Franței, Germaniei, Regatului Unit și Olandei, António Costa, președintele Consiliului European, a decis să convoace un summit european de criză, obiectivul fiind coordonarea răspunsului european în fața ofensivei lui Trump. Liderii europeni s-au reunit însă la Bruxelles, joi seara, 22 ianuarie, din nou fără a găsi un răspuns comun.
Acum 24 ore
21:00
Platon nu a putut depune mărturii prin videoconferință în dosarul fostului procuror, Alexandr Stoianoglo # Radio Moldova
Omul de afaceri Veaceslav Platon nu a putut depune astăzi, 22 ianuarie, mărturii prin videoconferință în dosarul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo, care este învinuit de corupție și abuz de serviciu. Asta deși anterior anunțase că va dezvălui detalii despre grupurile criminale din Republica Moldova.
21:00
Milsami Orhei, deocamdată fără antrenor principal, va pleca în cantonament în Turcia pe o perioadă de o lună # Radio Moldova
Milsami Orhei, campioana Republicii Moldova, este în plină pregătire pentru partea a doua a sezonului, însă fără antrenorul principal Igor Picușceac, care a părăsit clubul. După plecarea acestuia, antrenamentele sunt conduse de Vladimir Gudev, membrul al staff-ului tehnic, iar în trecut și fost antrenor principal.
20:20
Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei: De vină ar fi echipamentele vechi # Radio Moldova
Pană de curent în regiunea transnistreană, după ce unul din blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan a cedat. Pe întreg teritoriul regiunii au avut loc deconectări de la rețea, iar pretinsele autorități de la Tiraspol dau asigurări că situația ar fi fost remediată treptat.
20:10
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei # Radio Moldova
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat pe 22 ianuarie, de către ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Takeuchi Kazuyuki împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii.
19:30
Marina militară franceză a interceptat joi dimineață, 22 ianuarie, în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile care i-au fost impuse de țările occidentale. Anunțul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.
18:50
Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual. Noi reguli pentru gestionarea pădurilor din R. Moldova # Radio Moldova
Pădurile din Republica Moldova vor fi îngrijite și gestionate mai responsabil, fiind anunțate lucrări planificate de curățare, pentru ca acestea să se dezvolte sănătos. Guvernul a aprobat, pe 22 ianuarie, noi reguli pentru administrarea pădurilor în perioada 2026 - 2030.
