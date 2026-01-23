MEC: Elevii sunt obligați să-și lichideze corigențele înainte de examenele finale de gimnaziu
Radio Moldova, 23 ianuarie 2026 11:50
Elevii din ciclul primar și gimnazial nu repetă anul, indiferent de notele obținute, prevede noul Regulament privind evaluarea elevilor. Totuși, acest lucru nu înseamnă că situațiile școlare rămân nerezolvate. Elevii sunt obligați să-și lichideze corigențele sau situațiile neîncheiate înainte de examenele de absolvire a gimnaziului. În cazul elevilor de la liceu, aceștia pot fi exmatriculați, dacă nu obțin promovarea în termele stabilite.
• • •
Acum 10 minute
12:00
Grosu: „Nu este momentul” pentru un referendum privind reunirea, însă „toate opțiunile trebuie să fie pe masă” # Radio Moldova
Organizarea, în acest moment, a unui referendum privind reunirea Republicii Moldova cu România ar fi o acțiune „populistă”, lipsită de șanse reale de succes și cu potențial de a compromite însăși ideea unirii, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu.
12:00
Transport-„capcană” în Chișinău: Cinci cetățeni turci, prejudiciați cu peste 335 de mii de lei # Radio Moldova
Cinci cetățeni turci au fost tâlhăriți la Chișinău și au rămas fără 335 de mii de lei. Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru complicitate la comiterea acestei infracțiuni.
12:00
Peste un miliard de lei pentru universități în 2026. UTM ia cei mai mulți bani, USMF conduce la performanță # Radio Moldova
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii, vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1.1 miliarde de lei, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult față de anul 2025.
Acum 30 minute
11:50
11:40
Promo-LEX: Deciziile regimului de la Tiraspol riscă să agraveze situația economică și socială din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Situația în regiunea transnistreană s-ar putea agrava, în contextul unor noi măsuri adoptate de pretinsa administrație de la Tiraspol, avertizează experții. Așa-zisele autorități din stânga Nistrului au decis ca agenții economici să vândă până la 40% din veniturile lor în valută, pentru a susține „rublă transnistreană”, ceea ce reflectă dificultățile economice cu care se confruntă regiunea.
Acum o oră
11:20
Elevii din stânga Nistrului, nevoiți să parcurgă ore întregi pentru a învăța în limba română: „Este un pic obositor” # Radio Moldova
Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și înscrie copiii la cele opt școli cu predare în limba română este în creștere. Instituțiile, care își continuă activitatea în pofida presiunilor la care sunt supuse din partea regimului nerecunoscut de la Tiraspol, devin, în ultimii ani, tot mai atractive pentru locuitorii din stânga Nistrului.
Acum 2 ore
10:50
Instituțiile nu coordonează eficient acțiunile, ceea ce facilitează fuga condamnaților. Igor Grosu: „Vom analiza situația în Parlament” # Radio Moldova
Lacunele legislative și lipsa unei coordonări eficiente între instituțiile statului ajută persoanele certate cu legea să fugă în stânga Nistrului sau peste hotare cu puțin timp înainte de a fi condamnate de instanțele de judecată, recunoaște președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul promite modificări legislative pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor.
10:20
Revista presei internaționale | Întâlnirea Zelenski-Trump, fără progrese pentru Ucraina; Secretarul general al NATO, mediator-cheie între Trump și Europa # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul celor mai importante rezultate ale Forumului Economic Mondial de la Davos, care s-a încheiat aseară. Mai multe publicații remarcă depășirea problemelor transatlantice legate de Groenlanda și revenirea în prim-planul agendei occidentale a războiului ruso-ucrainean.
10:20
Temele dezbătute de urgență la sesiunea de iarnă a APCE, sub Președinția R. Moldova, vizează Venezuela, Groenlanda, Gaza și Ucraina # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu va efectua, la finele săptămânii curente, o vizită în Polonia. Ulterior, la începutul săptămânii viitoare, șefa statului va merge la Strasbourg, Franța, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), unde va ține un discurs și va răspunde la întrebările parlamentarilor.
10:10
Acum 4 ore
10:00
După plecarea a 7 jucători în această pauză de mercato, Zimbru Chișinău urmează să se întărească în vederea meciurilor din primăvară. Clubul din capitală are în vizor câțiva fotbaliști, iar conform presei, sub comanda lui Oleg Kubarev ar putea ajunge un fundaș din Panama, unul din Ucraina și un atacant din Belarus.
09:20
DJ Vance reia atacurile: „Vrem ca Europa să fie capabilă să se apere, dacă, Doamne ferește, ar fi invadată” # Radio Moldova
Vicepreședintele american JD Vance a criticat dur, pe 22 ianuarie, țările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizației”, relatează CNN.
09:10
Condițiile meteo complică circulația rutieră. Posibile întreruperi temporare de curent electric # Radio Moldova
Precipitațiile mixte, poleiul și ceața, semnalate pentru ziua de vineri, 23 ianuarie, reduc vizibilitatea și creează condiții dificile de circulație, motiv pentru care drumarii, poliția și echipele din sectorul energetic sunt mobilizate, iar șoferii și cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită.
09:10
08:30
Vremea rea pune autoritățile în alertă pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile mixte, poleiul și ceața reduc vizibilitatea și creează condiții dificile de circulație, motiv pentru care drumarii, poliția și echipele din sectorul energetic sunt mobilizate, iar șoferii și cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită.
08:20
Ministerul Apărării pregătește achiziția unui nou radar. Nosatîi: „Sistemul pe care l-am procurat este unul bun, dar are limite” # Radio Moldova
Republica Moldova pregătește achiziția unui nou radar de supraveghere aeriană, în condițiile în care sistemul cumpărat anterior nu acoperă integral noile riscuri de securitate. Informația a fost comunicată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe fondul intensificării amenințărilor din regiune.
Acum 6 ore
08:00
07:40
SUA, Ucraina și Rusia discută la Abu Dhabi despre securitate. Moscova condiționează pacea de acordul teritorial # Radio Moldova
SUA, Ucraina și Rusia vor purta vineri, 23 ianuarie, discuții de securitate la Abu Dhabi, în cadrul unor negocieri menite să exploreze posibilitatea încheierii unui acord de pace. Kremlinul avertizează însă că o soluție durabilă nu este posibilă fără rezolvarea chestiunilor teritoriale, scrie Reuters.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Summit UE de urgență: în fața lui Trump, cei 27 se confruntă cu interesele lor divergente # Radio Moldova
Un nou eșec la Bruxelles în fața SUA… Chiar dacă Donald Trump a renunțat surprinzător de ușor la tarifele pe care amenințase că le va impune Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Finlandei, Franței, Germaniei, Regatului Unit și Olandei, António Costa, președintele Consiliului European, a decis să convoace un summit european de criză, obiectivul fiind coordonarea răspunsului european în fața ofensivei lui Trump. Liderii europeni s-au reunit însă la Bruxelles, joi seara, 22 ianuarie, din nou fără a găsi un răspuns comun.
Acum 24 ore
21:00
Platon nu a putut depune mărturii prin videoconferință în dosarul fostului procuror, Alexandr Stoianoglo # Radio Moldova
Omul de afaceri Veaceslav Platon nu a putut depune astăzi, 22 ianuarie, mărturii prin videoconferință în dosarul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo, care este învinuit de corupție și abuz de serviciu. Asta deși anterior anunțase că va dezvălui detalii despre grupurile criminale din Republica Moldova.
21:00
Milsami Orhei, deocamdată fără antrenor principal, va pleca în cantonament în Turcia pe o perioadă de o lună # Radio Moldova
Milsami Orhei, campioana Republicii Moldova, este în plină pregătire pentru partea a doua a sezonului, însă fără antrenorul principal Igor Picușceac, care a părăsit clubul. După plecarea acestuia, antrenamentele sunt conduse de Vladimir Gudev, membrul al staff-ului tehnic, iar în trecut și fost antrenor principal.
20:20
Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei: De vină ar fi echipamentele vechi # Radio Moldova
Pană de curent în regiunea transnistreană, după ce unul din blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan a cedat. Pe întreg teritoriul regiunii au avut loc deconectări de la rețea, iar pretinsele autorități de la Tiraspol dau asigurări că situația ar fi fost remediată treptat.
20:10
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei # Radio Moldova
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat pe 22 ianuarie, de către ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Takeuchi Kazuyuki împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii.
19:30
Marina militară franceză a interceptat joi dimineață, 22 ianuarie, în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” prin care Rusia exportă petrol ocolind sancțiunile care i-au fost impuse de țările occidentale. Anunțul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.
18:50
Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual. Noi reguli pentru gestionarea pădurilor din R. Moldova # Radio Moldova
Pădurile din Republica Moldova vor fi îngrijite și gestionate mai responsabil, fiind anunțate lucrări planificate de curățare, pentru ca acestea să se dezvolte sănătos. Guvernul a aprobat, pe 22 ianuarie, noi reguli pentru administrarea pădurilor în perioada 2026 - 2030.
18:20
Peste 50 de mii de salariați din R. Moldova beneficiază de tichete de masă: sume între 35 și 70 de lei # Radio Moldova
Persoanele care muncesc în schimbul de noapte vor avea dreptul la tichete de masă, care vor fi eliberate, mai nou, în format electronic. Guvernul a modificat, pe 22 ianuarie, Regulamentul privind tichetele de masă, fiind clarificate condițiile de acordare a acestor beneficii.
18:10
Ucraina, SUA și Rusia vor organiza pentru prima dată o întâlnire trilaterală la nivel tehnic. Aceasta va avea loc pe 23 și 24 ianuarie în Emiratele Arabe Unite, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos.
18:00
Premierul Munteanu: Drona de la Crocmaz a fost detonată iar localnicii sunt în siguranță # Radio Moldova
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie la Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ, a fost detonată controlat, iar localnicii sunt în siguranță. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, înaintea ședinței Guvernului. Experții au stabilit cǎ drona era de model „Gheran- 2” și avea 50 de kilograme de explozibil.
17:40
R. Moldova are patru ambasadori noi. Totodată, Guvernul a rechemat, pe 22 ianuarie, ambasadorii din Franța și Kazahstan – Corina Călugăru și Ștefan Gorda, ultimul numit în funcție în martie 2025.
17:20
Lot de motorină care nu respectă standardele, depistat pe piața din R. Moldova. Dorin Junghietu: Situația, în curs de remediere # Radio Moldova
La benzinăriile din R. Moldova ar fi ajuns un lot de motorină care nu respectă pe deplin standardele de calitate. Autoritățile urmează să confirme situația și să stabilească dacă lotul respectă sau nu criteriile impuse, a precizat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
17:10
Amalgamare voluntară și normativă pentru eficientizarea serviciilor publice. Buzu: „Această reformă va avea loc” # Radio Moldova
Reforma administrației publice locale (APL) va fi implementată, iar procesul de reorganizare va include atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă. Guvernul anunță că un concept final va fi prezentat după încheierea primei runde de consultări, obiectivul fiind consolidarea capacității autorităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice. Precizările au fost făcute de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, înainte de ședința Executivului de joi, 22 ianuarie.
16:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, 22 ianuarie, la Davos, un nou format diplomatic - „Consiliul Păcii” - conceput inițial pentru a sprijini încetarea focului în Fâșia Gaza, dar pe care liderul de la Casa Albă îl vede cu un rol mai larg în gestionarea conflictelor internaționale. Trump a declarat că structura va funcționa „în conjuncție cu Organizația Națiunilor Unite”, notează Reuters.
16:50
Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei și-a revocat, pe 22 ianuarie, hotărârea anterioară privind stabilirea datei alegerilor pentru 22 martie. Deputații locali au propus ca scrutinul să aibă loc pe 10 mai, însă propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.
16:30
Săptămâna europeană de prevenire a cancerului de col uterin | Medic: Testarea periodică, o modalitate de a preveni boala # Radio Moldova
Circa 300 de femei din R. Moldova sunt depistate anual cu cancer de col uterin. Boala afectează femeile de orice vârstă și reprezintă a doua cauză de cancer la femeile sub vârsta de 45 de ani din întreaga lume, avertizează medicii, în contextul Săptămânii europene de prevenire a cancerului de col uterin.
16:20
Președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, au discutat joi, 22 ianuarie, la Davos, în marja Forumul Economic Mondial, într-o întrevedere care a durat aproximativ o oră. Întâlnirea s-a desfășurat cu ușile închise și s-a încheiat fără anunțuri concrete.
16:20
Chișinăul a plătit prestații sociale de peste 138 de milioane de lei cetățenilor din regiunea transnistreană, în 2025 # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de prestații sociale în valoare totală de peste 138.5 milioane de lei, bani achitați din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma mai mare cu 40.7% față de cea din anul 2024, când plățile au constituit aproape peste 98.4 milioane de lei.
16:10
Maia Sandu: Stabilitatea R. Moldova depinde de soluționarea crizei din Găgăuzia și a conflictului transnistrean # Radio Moldova
Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat din cauza „prezenței ilegale a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.
16:00
Apărarea antiaeriană devine o necesitate obiectivă, iar integrarea europeană este cea mai realistă strategie, afirmă experții # Radio Moldova
Securitatea națională, reziliența digitală și integrarea europeană definesc pilonii strategici ai celui de-al doilea mandat prezidențial al Maiei Sandu. În actualul climat geopolitic, șefa statului își propune să fortifice sistemul defensiv și să accelereze aderarea la Uniunea Europeană (UE), proces considerat de experții Andrei Curăraru și Ștefan Bejan drept singura strategie realistă pentru stabilitatea și dezvoltarea pe termen lung a Republicii Moldova.
15:40
Maia Sandu: Stabilitatea țării depinde de soluționarea crizei din Găgăuzia și a conflictului transnistrean # Radio Moldova
Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat, în primul rând, de „prezența ilegală a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința de presă, în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.
15:30
Președinta R. Moldova: O pace care i-ar asigura Kremlinului timp să-și consolideze forțele este „o noutate proastă pentru toată lumea” # Radio Moldova
O „pace injustă” în Ucraina ar însemna „un risc” și pentru R. Moldova, recunoaște președinta Maia Sandu. Totuși, șefa statului nu vede, în acest moment, semnale că Kremlinul ar dori să semneze acordul de pace propus de administrația americană și să oprească războiul.
15:00
Primele probe pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței energetice”, au avut loc joi, 22 ianuarie. Testările s-au încheiat cu rezultate pozitive: linia a fost pusă sub tensiune și operează în condiții normale, la parametrii tehnici prevăzuți, anunță Ministerul Energiei.
15:00
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open de Naomi Osaka: la finalul partidei, cele două jucătoare au avut un schimb de replici dur # Radio Moldova
Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la Australian Open. Într-o partidă din turul 2, românca a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka. Nipona a câștigat în trei seturi, scor 6:3, 4:6, 6:2. Cîrstea, care a anunțat că se va retrage la finalul acestui an, a pierdut ultima sa partidă la Australian Open după exact două ore de joc. Osaka, locul 17 în ierarhia mondială a fost net superioară la mingi direct câștigătoare, dar a comis și mai multe erori neforțate.
14:50
Două tentative de transportare ilegală a țigărilor prin punctul de trecere a frontierei Sculeni au fost deconspirate de către polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, asistați de o echipă canină.
14:40
Studiu: Angajamentele PAS față de alegători, transpuse parțial în Programul de guvernare # Radio Moldova
Promisiunile electorale făcute alegătorilor de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu se regăsesc în totalitate în Programul de guvernare al actualului Executiv, constată Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) într-o analiză intitulată „De la promisiuni la guvernare: analiza Programului de guvernare PAS în raport cu angajamentele electorale”.
14:30
Corespondență Sabina Fati | Boicot UE împotriva lui Donald Trump și a Consiliul său pentru Pace? # Radio Moldova
În vreme ce președintele României Nicușor Dan a declarat că analizează participarea la Consiliul Păcii, unde a fost invitat de Donald Trump, șeful Guvernului sloven, Robert Golog, a anunțat că refuză invitația liderului de la Casa Albă pe motiv că noul organism „interferează în mod periculos cu actuala ordine internațională”.
14:30
Drona căzută la Crocmaz a lăsat oamenii fără lumină. Localnici: „Am găsit-o în grădina unei case” # Radio Moldova
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie la Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ, a lăsat mai mulți locuitori fără lumină, după ce aceasta a căzut peste liniile de electricitate, noaptea, în jurul orei 02:00. Localnicii povestesc înspăimântați despre aparatul de zbor încărcat cu explozibil, găsit în grădina unei case.
14:00
Un tânăr de 21 de ani din raionul Hâncești a fost împușcat cu o armă de foc de către un bărbat din aceeași localitate. Cazul s-a produs pe 22 ianuarie, pe o stradă din satul Secărenii Noi, iar poliția a reușit să rețină suspectul.
13:50
„Consilierii nu se prezintă la locurile lor de muncă”: Primarul Ceban, solicitat să examineze oportunitatea dizolvării CMC # Radio Moldova
Consilierii municipali nu au aprobat nicio decizie nici pe 22 ianuarie, în a treia zi a aceleiași ședințe cu tentative de a dezbate subiectele incluse pe ordinea de zi. După o altă ceartă în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), un consilier din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, a solicitat dizolvarea acestuia.
13:30
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, anunță Inspectoratul General al Poliției.
13:30
Program național pentru siguranța copiilor în 2026. Maia Sandu: „Dacă nu acționăm acum, riscăm să pierdem generații” # Radio Moldova
Siguranța copiilor și a tinerilor va deveni una dintre prioritățile Președinției în 2026, a anunțat președinta Maia Sandu, avertizând asupra riscurilor tot mai mari generate de mediul digital, problemele de sănătate mintală, consumul de droguri și vulnerabilitatea socială în rândul minorilor. Șefa statului a declarat că datele disponibile indică o situație îngrijorătoare, care necesită intervenții rapide și coordonate ale autorităților, școlii și familiei.
