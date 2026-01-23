Revista presei internaționale | Întâlnirea Zelenski-Trump, fără progrese pentru Ucraina; Secretarul general al NATO, mediator-cheie între Trump și Europa

12:50

Toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea formală a negocierilor pentru aderarea R. Moldova la blocul comunitar, dar procesul este blocat, pe moment, de vetoul Ungariei în privința Ucrainei. Cu toate acestea, „promisiunea fermă” a Comisiei Europene este că se va găsi o soluție pentru ambele state, afirmă președinta Maia Sandu.