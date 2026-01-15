Mașinile distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică
Unghiul, 15 ianuarie 2026 14:40
Persoanele care au introdus în Moldova un autoturism cu numere străine, aflat în regim de admitere temporară, dar care între timp a fost distrus sau vândut la piese, pot încheia regimul vamal printr-o procedură simplificată, intrată în vigoare din 1 ianuarie și valabilă până pe 31 decembrie 2027, transmite IPN. Potrivit Serviciului Vamal, măsura se […]
• • •
Alte ştiri de Unghiul
Acum 10 minute
14:50
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, printre care Rusia și Iran # Unghiul
Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, din cauza unor verificări suplimentare de securitate. Măsura este prevăzută într-un document intern al Departamentului de Stat al SUA, analizat de Fox News. Printre statele vizate se numără Rusia, Iran și Afganistan, transmite IPN. Potrivit sursei citate, suspendarea va fi […]
Acum 30 minute
14:40
Mașinile distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică # Unghiul
Persoanele care au introdus în Moldova un autoturism cu numere străine, aflat în regim de admitere temporară, dar care între timp a fost distrus sau vândut la piese, pot încheia regimul vamal printr-o procedură simplificată, intrată în vigoare din 1 ianuarie și valabilă până pe 31 decembrie 2027, transmite IPN. Potrivit Serviciului Vamal, măsura se […]
Acum 6 ore
09:20
Ninge în toată țara. Pe drumuri se va menține ghețuș, pe alocuri se va forma polei și va fi ceață slabă. Zăpada va cădea pe parcursul zilei de joi și în noaptea de joi spre vineri, avertizează meteorologii. Contactată de IPN, șefa secției prognoze meteo din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Nadejda Stolear, a comunicat […]
Acum 24 ore
15:50
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă. Operatorii locali își adaptează serviciile în baza regimului „Roam Like at Home”, ceea ce permite apeluri, mesaje și internet mobil fără costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. Contactată de IPN, Michelle […]
Ieri
12:10
Ninsorile căzute recent sunt benefice pentru agricultură, ele protejează culturile de toamnă în sezonul rece, precum grâul, orzul sau rapița. Iar agricultorii salută căderea precipitațiilor, deoarece sunt necesare în această perioadă a anului, afirmă secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Contactat de IPN, oficialul a explicat că stratul de […]
12:10
Femeile gravide, copiii și vârstnicii – cei mai vulnerabili la antibioticele din alimente, ANSP # Unghiul
Femeile gravide, în special în primele luni de sarcină, copiii sugari, seniorii și persoanele cu boli hepatice se numără printre cele mai vulnerabile categorii în cazul expunerii la metronidazol, un antibiotic interzis depistat recent la o fermă autohtonă în ouăle și carnea de pasăre. Este constatarea făcută pentru IPN de către șefa Secției sănătate nutrițională […]
12:00
Orice persoană are dreptul să își aleagă medicul de familie în Republica Moldova, indiferent de cetățenie sau statut de ședere. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că, de regulă, se optează pentru instituția din zona de domiciliu, însă este posibilă alegerea unui alt prestator, dacă medicul dorit are locuri disponibile, transmite IPN. Pentru a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Serviciul Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni: 101 beneficiare asistate # Unghiul
Pe parcursul fazei-pilot de doi ani, Serviciul Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale a oferit sprijin cuprinzător pentru 101 femei supraviețuitoare. Amplasat în Ungheni și gestionat de furnizorul specializat de servicii Centrul Internațional „La Strada”, serviciul oferă, într-un singur loc, asistență medicală, juridică, psihologică și socială, acoperind șase raioane: Ungheni, Fălești, Sîngerei, Călărași, Nisporeni și […]
13:40
Guvernul analizează foarte strict toate cheltuielile publice, iar cei mai mulți bani din bugetul de stat vor fi redirecționați către investiții, considerate principalul motor al creșterii economice. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, după o perioadă de stagnare, anul 2026 va fi anul creșterii economice, transmite IPN. Potrivit ministrului, deficitul […]
10:30
Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie, pe fondul extinderii procesului de înregistrare. O spune ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialei, cetățenii care n-au reușit să se înregistreze pentru a primi ajutor din partea statului încă o pot face pe platforma compensatii.gov.md, transmite IPN. Natalia Plugaru a anunțat că […]
10:20
Lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie a fost extinsă cu trei preparate, din 1 ianuarie. Cele trei noi denumiri comune internaționale sunt destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, transmite IPN. Pentru persoane cu diabet zaharat de tip 2 este inclus un preparat compensat parțial, care […]
12 ianuarie 2026
15:40
Circa 8 500 de persoane au efectuat anul trecut screening colorectal cu testul imunochimic # Unghiul
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic. Rezultatele testării au fost pozitive în cazul a peste 460 de persoane, dintre care 311 au fost programate pentru servicii de colonoscopie, transmite IPN. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, testarea a fost efectuată în rândul […]
12:50
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Comisia raională pentru situații excepționale a instituit carantină timp de cel puțin 30 de zile în mai multe localități, pentru a preveni răspândirea bolii, transmite IPN. Carantina vizează municipiul Ungheni, inclusiv localitățile Zagarancea, Petrești, Todirești, Pârlița, Alexeevca, Unțești și Cetireni. De […]
11:30
Serviciul Fiscal de Stat a modificat, din 1 ianuarie, modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, transmite IPN. Potrivit SFS, schimbările vizează atât introducerea, cât și excluderea unor coduri de clasificare economică (ECO). Astfel, plățile pentru acordurile de preț în avans privind prețurile de transfer […]
10:30
Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a menține incluziunea persoanelor vârstnice în comunitate, va fi consolidat serviciul centrelor de zi, care oferă sprijin zilnic prin alimentație, îngrijire, consiliere, asistență juridică, reabilitare și activități sociale, contribuind la prevenirea izolării și instituționalizării, transmite IPN. Decizia face parte dintr-un pachet de hotărâri aprobate de cabinetul de miniștri, care […]
9 ianuarie 2026
14:50
O sumă de aproape 20 de milioane de lei din impozitul pe venit al cetățenilor a fost virată în 2025 către organizații necomerciale și entități religioase. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, peste 41 de mii de contribuabili au ales să doneze 2% din impozitul achitat statului, transmite IPN. 2025 este al nouălea an de aplicare […]
14:40
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au renunțat să reia orele de vineri, după vacanța de iarnă. Astfel, astăzi la studii au revenit elevii din 563 de școli din cele 834 care au anunțat revenirea la studii pe 9 ianuarie. Celelalte instituții școlare reiau procesul educațional de luni, transmite IPN. […]
14:40
Politicile sociale din 2025: copiii rămân cei mai vulnerabili în fața sărăciei, expert UNICEF # Unghiul
Politicile sociale din Republica Moldova au reușit în 2025 să evite reculuri majore, în pofida presiunilor economice și bugetare, dar sărăcia în rândul copiilor rămâne una dintre cele mai mari restanțe. De această părere este Artiom Sîci, specialist în politici sociale în cadrul UNICEF, care a menționat pentru IPN că în acest an ritmul reformelor […]
5 ianuarie 2026
18:00
3,3 milioane de moldoveni au drept de vot: cei mai mulți în capitală, cei mai puțini la Ungheni # Unghiul
Registrul de stat al alegătorilor numără peste 3,29 de milioane de cetățeni cu drept de vot, majoritatea în raioane și municipii, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN. Potrivit CEC, cei mai mulți alegători sunt înregistrați în municipiul Chișinău – 666 923, urmat de UTA Găgăuzia – 129 314, municipiul Bălți – 99 […]
17:50
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu fonduri europene # Unghiul
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. În același contract vor fi realizați și primii 5 kilometri ai Autostrăzii Ungheni-Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al României, transmite […]
17:40
Regimul fără vize pentru moldoveni se păstrează în spațiul Schengen. Raportul Comisiei Europene # Unghiul
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele spațiului Schengen, transmite IPN. Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, document care constată că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsurile necesare de aplicare a recomandărilor din raportul precedent. Au fost […]
17:40
Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul legii Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026, cu votul a 86 de deputați. Comparativ cu 2025, alocațiile pentru sănătate și medicamente compensate vor fi mai mari. Prima fixă de asigurare medicală rămâne de 12 636 de lei, iar contribuția procentuală la salariu – 9%, […]
17:40
Rețeaua școlară națională este alcătuită din 1 173 de instituții de învățământ primar și secundar general, dintre care 97,9% sunt finanțate de autorități. Cele mai numeroase sunt gimnaziile, în număr de 746, urmate de 336 de licee, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la începutul anului școlar, în instituțiile de învățământ erau înscriși […]
17:40
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în decembrie, 34 de medicamente. Dintre acestea, 14 medicamente sunt autorizate în premieră, iar 20 au primit autorizare repetată, transmite IPN. Potrivit AMDM, printre medicamentele noi se află Trixeo Aerosphere, un inhalator destinat adulților cu boală pulmonară obstructivă cronică. Tratamentul îmbunătățește respirația și reduce episoadele acute de […]
17:30
Aproximativ 23% dintre cetățenii moldoveni au lucrat în străinătate în ultimii zece ani, arată noul Barometru iDat, realizat în decembrie, 19 la sută din cei plecați peste hotare au lucrat mai puțin de un an, 21% – între unul și doi ani, 13,2% – între trei și patru ani, 11% – între cinci și șase […]
17:30
Meteorologii au emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul țării, valabil din 6 ianuarie, ora 01:00. Avertizarea se va menține până miercuri, la ora 16:00, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin. De asemenea, luni și marți se va menține poleiul, iar pe drumuri […]
17:30
Cetățenii vor plăti integral energia electrică, după ce mecanismul de compensare, finanțat de Uniunea Europeană, s-a încheiat. Până acum, programul acoperea primii 110 kWh consumați. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ultimele compensații, pentru consumul din noiembrie, au fost incluse în facturile emise în decembrie. Contactată de IPN, Diana Blănaru, șefa Serviciului de informare și […]
17:20
Nicoleta Hîrtie: „Aș vrea ca oamenii să poată dărui mai des lucruri făcute manual, nu doar obiecte produse în serie” # Unghiul
Nicoleta, originară din satul Mircești, comuna Boghenii Noi, este studentă la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității de Stat din Moldova. O tânără calmă și atentă la detalii, ea combină precizia domeniului economic cu delicatețea propriilor creații, fără ca una să o umbrească pe cealaltă. Iubește pisicile, economia și plimbările lungi în natură, iar în […]
17:20
Colibă (n. Bulhac) Eudochia Gheorghe s-a născut la 16 martie 1947 în satul Negurenii Vechi, raionul Ungheni, într-o familie de localnici răzeși – Gheorghe și Maria Bulhac. Părinții, oameni gospodari și respectați în comunitate, aveau studii tehnice și dețineau o prăvălie în sat, transformată ulterior, în perioada regimului comunist, într-un magazin de stat, unde și-au […]
17:20
Drumurile publice din Moldova vor fi inspectate cel puțin odată la cinci ani, iar după accidentele rutiere soldate cu decese sau pe tronsoane cu risc sporit vor fi realizate inspecții specifice. Regulamentul privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere a fost aprobat la ședința Guvernului, transmite IPN. Conforrm regulamentului, rețeaua rutieră […]
17:20
Activitatea de voluntariat va fi reglementată printr-o lege nouă, votată în lectura a doua de 66 de deputați. Sunt prevăzute patru forme de voluntariat: formal, informal, corporativ și internațional. Tinerii pot face voluntariat începând cu vârsta de 14 ani, în cadrul unor programe certificate. Pentru minorii sub 16 ani va fi necesar acordul scris al […]
17:10
Datele recente ale Biroului Național de Statistică ar trebui să ne pună pe gânduri: peste jumătate din populația Republicii Moldova cu vârsta de 15 ani și peste nu a făcut parte din forța de muncă în 2024, adică, la propriu, nu au muncit. Mai exact, 55,5% dintre cetățeni au fost inactivi, față de 54,6% în […]
2 ianuarie 2026
12:30
În lunile august–octombrie, AO „Inovații Sociale”, împreună cu AO „Civis Invest”, a desfășurat proiectul „Conexiuni la înălțime – Construim parteneriate durabile prin încredere și impact comun”, o inițiativă dedicată consolidării colaborării dintre organizațiile societății civile din raioanele Orhei și Ungheni. Proiectul a fost realizat cu sprijinul organizației People in Need, fiind finanțat din fondurile Uniunii […]
30 decembrie 2025
16:40
Copiii-victime ale violenței, neglijării, exploatării sau traficului vor avea parte de un nou mecanism de sprijin. Cabinetul de miniștri a aprobat a aprobat marția trecută crearea Serviciului de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei. Noul serviciu este destinat intervenției rapide și recuperării psihologice a copiilor aflați în situații de risc și de susținere […]
16:20
Moldova pune în circulație permisul de conducere de model 2025, modificarea fiind adoptată de Guvern pentru alinierea legislației noastre la cerințele Uniunii Europene, transmite IPN. Câmpul „Restricții” este extins, pentru a fi indicate eventuale limitări medicale ale șoferilor, informații care nu puteau fi prezentate până acum complet. Pe verso este un cod QR, ce permite […]
16:20
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă” va rămâne și anul viitor la 3%, aceeași valoare ca în 2025, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor, aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie, transmite IPN. Hotărârea va intra în vigoare la […]
16:00
Au fost schimbate rutele de examinare la proba practică auto, în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei, transmite IPN. Noile trasee vor permite o evaluare mai corectă a candidaților și vor reduce aglomerația creată de automobilele școlilor auto, precum și riscul ca rutele de examen să fie cunoscute din timp, explică Agenția Servicii Publice. Potrivit […]
16:00
Peste 40 de mii de beneficiari au primit, în acest an, sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi și ineficiente prin programul EcoVoucher. Programul a generat economii de 8 milioane de kWh, echivalentul a 29,8 milioane de lei anual la facturile familiilor. Datele au fost prezentate de șeful Centrul Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, la o […]
15:50
Încasările de numerar prin bănci au crescut cu 5,4% și au ajuns sub 167 de miliarde de lei # Unghiul
Volumul încasărilor de numerar prin sistemul bancar a crescut cu 5,4% – cu 8,57 de miliarde de lei, în perioada ianuarie-noiembrie, și a ajuns la 166,9 miliarde lei, se arată în raportul Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, cele mai mari fluxuri de numerar au provenit din comercializarea mărfurilor de consum – 85,3% (97,3 miliarde […]
15:40
Numărul studenților a crescut cu 6,8% într-un an: în universități învață 63 de mii de tineri # Unghiul
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățământ superior din Moldova în acest an de învățământ constituie aproape 63 000. Dintre ei, 46 700 de tineri fac studii de licență, 10 600 – de master și 5 600 – studii integrate. Datele au fost publicate în raportul anual al Biroului Național de Statistică cu privire la […]
15:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va oferi Republicii Moldova 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor, suplimentar celor 150 de milioane acordate în 2024. Majorarea asistenței va permite Guvernului să modernizeze și să lărgească șoseaua de centură M2 a municipiului Chișinău, să reabiliteze tronsonul M1 Chișinău–Leușeni, care face legătura cu frontiera română, […]
15:40
Aproape un miliard de lei ar urma să ajungă la gunoi în Republica Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă, estimează economistul Veaceslav Ioniță. Numărul mare de zile de sărbătoare, din 24 decembrie până la 14 ianuarie – dublu față de media europeană, precum și obișnuința de a cumpăra și a găti de două ori mai […]
15:20
După ce, pe 27 noiembrie, în timpul vizitei de lucru a prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Ungheni, în centrul municipiului au fost expuse 14 unități de transport de model Foton Toano, destinate transportului public urban, municipiul Ungheni a recepționat încă patru autobuze medii. Noile unități au ajuns pe 18 decembrie și vin să completeze flota […]
29 decembrie 2025
15:20
Bugetul raional Ungheni pentru 2026 a fost aprobat: peste 460 milioane lei pentru funcționarea raionului # Unghiul
Consiliul Raional Ungheni a aprobat, în cadrul ședinței din 9 decembrie, bugetul raional pentru anul 2026, în a doua lectură. Documentul prevede venituri și cheltuieli totale în valoare de aproximativ 462,7 milioane de lei. În continuare, ne-am propus să analizăm acest document și să vă informăm cum este format și cum sunt distribuite resursele bugetului […]
12:30
Magia sărbătorilor de iarnă, adusă pe scena Scuarului Înfrățirii de micii artiști din Ungheni # Unghiul
În preajma sărbătorilor de iarnă, membrii Centrului Raional de Creație a Copiilor, Ungheni au oferit un spectacol de zile mari. Pe rând, ansamblurile folclorice „Sălcioara” și „Floare de Dor”, ansamblul de dans popular „Cimbrișorii”, studiourile „Spiridușii” (teatru), „Meloritm” (muzică) și „Amicii” (dans modern), precum și teatrul etno-folcloric „Vatra” au dat glas iernii – prin dans, […]
26 decembrie 2025
10:30
Gala Tinerilor Activi 2025: implicare, voluntariat și rezultate care construiesc viitorul Ungheniului # Unghiul
Recent, Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni a desfășurat Gala Tinerilor Activi 2025, un eveniment de amploare, care a făcut bilanțul activităților desfășurate pe parcursul unui an de zile. Evenimentul a scos în evidență munca tinerilor voluntari, care au demonstrat implicare, curaj și inițiativă în realizarea diverselor activități. „Este foarte important pentru noi, ca echipă, și […]
10:20
Biblioteca „Dumitru Constantin Moruzi” din Dănuțeni: colinde, urături și bucuria sărbătorilor de iarnă # Unghiul
Farmecul sărbătorilor de iarnă a fost resimțit și la Biblioteca Publică „Dumitru Constantin Moruzi” din cartierul Dănuțeni. Luminițele de pe brad au fost aprinse împreună cu elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă”, care au venit cu un program de urături și colinde de Crăciun, acompaniați de profesorul de muzică Andrei Bulancea, de la aceeași instituție. Chiar […]
10:10
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor. Deputații au adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care schimbă modul de desfășurare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor, măsura are scopul de a crește eficiența verificărilor […]
10:10
Din 1 ianuarie, moldovenii vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale # Unghiul
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam […]
24 decembrie 2025
15:30
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de iarnă începând cu 25 decembrie, transmite IPN. Reluarea lecțiilor pentru semestrul al doilea va fi decisă la nivelul fiecărei instituții de învățământ, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 ianuarie, fie pe 12 ianuarie, în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.