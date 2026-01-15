Mașinile distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică

10:20

Farmecul sărbătorilor de iarnă a fost resimțit și la Biblioteca Publică „Dumitru Constantin Moruzi” din cartierul Dănuțeni. Luminițele de pe brad au fost aprinse împreună cu elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă”, care au venit cu un program de urături și colinde de Crăciun, acompaniați de profesorul de muzică Andrei Bulancea, de la aceeași instituție. Chiar […]