Înmormântarea e permisă fără certificat de deces

16:00

Peste 40 de mii de beneficiari au primit, în acest an, sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi și ineficiente prin programul EcoVoucher. Programul a generat economii de 8 milioane de kWh, echivalentul a 29,8 milioane de lei anual la facturile familiilor. Datele au fost prezentate de șeful Centrul Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, la o […]