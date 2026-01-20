Creștinii ortodocși din Republica Moldova îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe stil vechi

09:10

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, anunță că va candida pentru un al treilea mandat la conducerea instituției, în cazul în care vor fi operate modificări la Codul Educației care să permită acest lucru pentru universitățile ce au trecut prin procese de fuziune. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor cu privire la modificările ...