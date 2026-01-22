Maia Sandu a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026

Oficial.md, 22 ianuarie 2026 15:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026. Pornind de la..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
15:50
Maia Sandu a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026 Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026. Pornind de la..
15:40
Primăria Chișinău a semnat un Memorandum de Înțelegere cu UNICEF Oficial.md
Primăria Chișinău a semnat împreună cu UNICEF Memorandumul de Înțelegere, care stabilește cadrul de cooperare..
15:40
Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a trecut astăzi primele testări tehnice Oficial.md
Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a trecut astăzi primele testări tehnice. Testele s-au desfășurat cu succes,..
Acum o oră
15:10
Alexei Buzu: Am lansat invitația către fracțiunile parlamentare și comisiile de specialitate să discutăm despre pregătirea și implementarea reformei APL Oficial.md
Alexei Buzu, secretar general al Guvernului, a anunțat că au început consultările pentru reforma administrației..
Acum 2 ore
15:00
MAN cere tarife corecte și lansează campania «Plătește tu!» Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică,..
15:00
Procuratura Generală vine cu soluții legislative privind combaterea traficului ilegal de arme Oficial.md
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codului penal, care vizează consolidarea..
15:00
Prestații sociale de peste 138 mln. lei pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană Oficial.md
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale..
Acum 4 ore
13:30
Ministra Agriculturii la întrevedere cu femei fermier, care sunt implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale Oficial.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a avut o întrevedere cu un grup de..
13:30
Igor Dodon – o nouă întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse: Mi-am exprimat regretul față de… Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Oleg Ozerov, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..
13:20
Uniunea Avocaților din Republica Moldova și-a ales Președintele Oficial.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova informează că, în cadrul Congresului Avocaților, au fost desfășurate procedurile..
13:10
Șefa statului: Republica Moldova este în așteptarea soluției pentru deschiderea formală, nu doar tehnică, a negocierilor cu Uniunea Europeană Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că Republica Moldova este..
12:10
Maia Sandu: Nu a fost prima dată când am spus că aș vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România Oficial.md
Președintele Maia Sandu, referindu-se la declarația sa recentă într-un interviu pentru jurnaliști britanici, a spus..
Acum 6 ore
12:00
Operațiune comună a INI și autoritățile din Germania, soldată cu destructurarea unei platforme online de vânzare a drogurilor Oficial.md
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile..
11:30
A fost lansat Portalul integrat EVO – evo.gov.md Oficial.md
Astăzi a fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciile publice și..
11:10
Ce înseamnă integrarea europeană a Republicii Moldova pentru piaţa construcţiilor Oficial.md
Republica Moldova se află în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Şi acest proces..
11:00
Reacția MAE urmare a depistării unei drone la Ștefan Vodă Oficial.md
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență..
10:50
Piața gazelor naturale din Republica Moldova continuă procesul de liberalizare Oficial.md
Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă, având posibilitatea..
10:40
Au fost lansate consultările pentru elaborarea Planului municipal Antidrog Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției generale educație, tineret și sport, a inițiat consultări publice..
10:20
Irina Vlah – 5 întrebări pentru prim-ministru în contextul planului de reintegrare Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că, „la finele anului 2025, factori..
10:20
Dialog cu autoritățile locale pentru aplicarea corectă a legislației privind achizițiile de utilități Oficial.md
Ministerul Finanțelor a organizat o ședință online cu reprezentanții ai Congresului Autorităților Locale din Moldova..
10:10
O dronă de 2,5 m a fost depistată în grădina unei case nelocuite din Ștefan Vodă Oficial.md
Astǎzi dimineațǎ, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina..
Acum 8 ore
09:30
Instituțiile de învățământ din raionul Hâncești reduc facturile la energie cu până la 40% Oficial.md
Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la..
09:30
Vlad Filat va lansa „Cartea albă a guvernării PLDM” Oficial.md
Ex-prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat a anunțat că, în curând, va lansa „Cartea albă a..
09:30
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, România, Ucraina și Albania se vor reuni în cadrul unei ședințe comune Oficial.md
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul..
09:30
Progresele Republicii Moldova în parcursul european, discutate la Davos de către Alexandru Munteanu și Comisara Europeană pentru Extindere Oficial.md
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat..
09:20
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de..
09:10
Starea drumurilor naționale în această dimineață Oficial.md
Se circulă în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord..
Acum 24 ore
17:00
Șoferii atenționați despre precipitațiile din zilele următoare Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22..
Ieri
15:20
Aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari cu produse alimentare și bunuri de primă necesitate în atenția autorităților Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri,..
14:30
Igor Dodon: Reforma administrativă a PAS va duce la desființarea autonomiei locale Oficial.md
Reforma administrativă promovată de Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) reprezintă o bombă pregătită să detoneze..
14:10
Premierul, la Forumul Economic Mondial: Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare Oficial.md
Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației..
13:40
Blocul Alternativa a avut o discuție cu Ambasadoarea UE Oficial.md
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, continuă seria de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare,..
13:30
MAN: PAS iar nu a venit la ședința CMC Oficial.md
Astăzi continuă ședința Consiliului Municipal Chișinău. Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au comunicat că fracțiunea..
13:20
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști și economiști Oficial.md
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști...
13:00
Primarii și angajați ai primăriilor din țară pot deveni Ambasadori locali ai integrării europene Oficial.md
Proiectul moldo-suedez PACE Local, implementat de SALAR International cu sprijinul Guvernului Suediei (Sida), împreună cu..
13:00
Parlamentul lucrează la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților Oficial.md
Parlamentul lucrează la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților, inclusiv la instituirea unei..
12:00
Petr Vlah, despre suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei : Avem timp suplimentar pentru a face claritate şi în cazul posibilelor alegeri anticipate ale başcanului Oficial.md
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să..
11:50
Doi bărbați – condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi..
11:40
Accident la Ungheni: Un pieton a fost lovit mortal Oficial.md
Aseară, în jurul orei 19:00, poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident..
11:10
Expert: De ce iniţiativa Irinei Vlah privind un referendum în problema statalităţii Republicii Moldova trebuie tratată cu maximă atenţie Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea afirmă că „iniţiativa Irinei Vlah de organizare a unui referendum în problema..
11:00
Acordul dintre Republica Moldova și Franța privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere a fost autorizat spre aprobare de partea franceză Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind..
11:00
Adunarea Populară a Găgăuziei se va întruni luni pentru a discuta blocarea desfășurării alegerilor în regiune Oficial.md
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei (APG) se va întruni luni, 26 ianuarie, într‑o ședință de..
10:30
Dmitri Torner: Avem o situaţie confuză şi nu e clar ce reformă pregăteşte Guvernul: reformă administrativ-teritorială sau reformă administraţiei publice locale Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, se întreabă „ce vom avea,..
10:20
Juriștii MAN – îngrijorați de declarațiile politice ale consilierilor municipali ai PAS Oficial.md
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) constată cu îngrijorare tentativa consilierilor..
10:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au fost „puse pe pauză” Oficial.md
Desfășurarea alegerilor deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru data de 22 martie 2026,..
10:10
Partidele politice atenționate să prezinte listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor de partid care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a atenționat 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției..
10:10
Aplică la proiectul internațional Open Fun Football Schools 2026! Oficial.md
Proiectul internațional Open Fun Football Schools este în continuare implementat cu succes în țara noastră de către..
09:50
Calitatea motorinei va fi verificată Oficial.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul..
09:40
Delegația Republicii Moldova s-a întâlnit cu delegația română la Forumul Economic Mondial Oficial.md
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată..
09:40
În atenția moldovenilor din Italia privind eliberarea cărților de identitate eliberate de autoritățile italiene Oficial.md
Cu referire la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.