Aplică la proiectul internațional Open Fun Football Schools 2026!

Oficial.md, 21 ianuarie 2026 10:10

Proiectul internațional Open Fun Football Schools este în continuare implementat cu succes în țara noastră de către..

Acum 5 minute
10:20
Juriștii MAN – îngrijorați de declarațiile politice ale consilierilor municipali ai PAS Oficial.md
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) constată cu îngrijorare tentativa consilierilor..
10:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au fost „puse pe pauză” Oficial.md
Desfășurarea alegerilor deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru data de 22 martie 2026,..
Acum 15 minute
10:10
Partidele politice atenționate să prezinte listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor de partid care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a atenționat 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției..
10:10
Acum o oră
09:50
Calitatea motorinei va fi verificată Oficial.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul..
09:40
Delegația Republicii Moldova s-a întâlnit cu delegația română la Forumul Economic Mondial Oficial.md
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată..
09:40
În atenția moldovenilor din Italia privind eliberarea cărților de identitate eliberate de autoritățile italiene Oficial.md
Cu referire la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul..
09:30
Un procuror – condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate Oficial.md
La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție..
09:30
Ministrul Culturii merge astăzi la Bălți Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, întreprinde astăzi o vizită de lucru la Bălți. În cadrul vizitei,..
Acum 24 ore
17:40
59 de partide politice au prezentat rapoartele financiare la CEC Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de rapoartele privind..
17:00
Satul Topala din Cimișlia își va alege primarul, iar Copceac din UTA Găgăuzia consiliul local pe 17 mai Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea, în data de 17 mai 2026,..
16:40
Primarul Chișinăului a prezentat proiectele comune dintre Republica Moldova și România Oficial.md
Cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și proiectele majore de dezvoltare implementate la Chișinău,..
16:20
Liderul PNM: Când statul își obligă cetățeanul să treacă fiecare leu prin bancă, să plătească comisioane, taxe și să justifice fiecare pas, nu face piața mai sănătoasă Oficial.md
Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), a constatat că„ volumul apartamentelor vândute în Chișinău..
16:20
Discuții la BNM cu delegație a ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România și din Republica Moldova Oficial.md
O delegație comună a ministerelor Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova și Transporturilor și..
15:40
MEC continuă Programul național de învățare a limbii române pentru perioada 2026-2028 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru..
15:40
Ion Ceban a avut o întrevedere cu o delegație din Grecia: Ne propunem extinderea cooperării în domeniile de interes comun Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu delegația din Republica Elenă, condusă de..
14:50
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său luxemburghez Oficial.md
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și impactul..
13:50
MAN condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului...
13:40
BPR: 356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat..
13:10
CNAM va aloca în jur de 1,2 milioane de lei pentru primul lot de vaccin antirabic din acest an Oficial.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină va aloca circa 1,2 milioane de lei din fondul..
12:50
Consilierii MAN din CMC își cheamă colegii la „maturitate politică” Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău spune că ședința CMC care a început..
12:50
Un lot de ceai de import cu pesticide returnate producătorului Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior,..
12:00
Sesiunea de primăvară a Parlamentului începe pe 2 februarie Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele..
11:40
Un militar s-a rănit cu arma din dotare Oficial.md
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești,..
11:30
Guvernul inițiază reforma administrației publice locale Oficial.md
Guvernul a anunțat că începe consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. „Obiectivul reformei..
11:20
Premierul participă în acest zile la Forumul Economic Mondial: Obiectivul este clar… Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, împreună cu Eugen Osmochescu, viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, participă, în..
11:10
Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur – FIV la doar 60 000 lei pentru 10 cupluri! Oficial.md
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, desfășoară în perioada 12-31 ianuarie 2026, Promoția de..
11:00
Bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 mii de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața..
11:00
A șantajat o femeie timp de șase ani cu publicarea imaginilor intime. Inculpatul – condamnat la 12 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în..
10:30
3 persoane au decedat în incendii Oficial.md
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit locuințele a provocat izbucnirea..
10:30
Se caută un condamnat care a părăsit neautorizat locul de muncă Oficial.md
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, la data de 19 ianuarie 2026, aproximativ la ora..
10:30
Igor Dodon: Decizia privind ieșirea Moldovei din CSI contravine intereselor poporului moldovean Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), spune că „decizia privind ieșirea Moldovei..
Ieri
10:20
De la începutul anului au fost confirmate 4 cazuri de pestă porcină africană în gospodării și 5 cazuri la mistreți Oficial.md
De la începutul anului curent, potrivit informațiilor  ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA..
10:20
A fost inițiată plata sumelor indexate deponenților Băncii de Economii, care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți Oficial.md
Începând cu 19 ianuarie 2026, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de..
10:20
Un alt învinuit, în dosarul unei femei, traficate în scop de exploatare sexuală în Atena – trimis în judecată Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale..
10:20
Discuții la MEC despre școlarizarea copiilor de etnie romă Oficial.md
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost subiectul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul..
10:20
Mihai Popșoi: MAE a inițiat procedurile pentru denunțarea acordurilor de constituire ale CSI Oficial.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a anunțat că Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a inițiat procedurile..
10:20
Peste 104 milioane lei rambursate investitorilor prin evms.md Oficial.md
Investițiile realizate prin platforma evms.md se desfășoară în condiții de siguranță, iar investitorii beneficiază de..
10:20
Crește numărul urgențelor medicale: Peste 16 mii de apeluri într-o săptămână Oficial.md
În perioada 12-18 ianuarie curent, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 16232 persoane, inclusiv la..
10:10
Dorin Junghietu în vizită de lucru în SUA: Discuții privind securitatea energetică, investițiile și cooperarea strategică Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la Washington D.C., în perioada..
10:10
Irina Vlah propune un referendum ca în 1994: Cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent Oficial.md
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din..
10:00
Copii și juniori. Tragerea la sorți pentru Liga Tineret, Liga Tineret-2 și turul de promovare Oficial.md
Astăzi, 19 ianuarie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru a doua parte..
09:00
Reprezentanții FMF, prezenți la workshop-ul UEFA Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a participat la un workshop de comunicare strategică organizat de UEFA,..
09:00
Moldova rămâne pe acelaşi loc în clasamentul FIFA Oficial.md
Naționala Moldovei începe anul pe locul 158 în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni, 19 ianuarie...
08:50
PLDM – îngrijorat de procesul gestionării reformei administrativ – teritoriale a țării Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de modul netransparent și..
08:50
Primăria Chișinău inițiază consultări publice pe marginea Planului municipal de prevenție și combatere a consumului de droguri Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a vorbit despre Planul Municipal de Prevenție și Combatere..
08:40
Parlamentul invită liceele să participe la jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE..
08:40
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ion Botezătorul Oficial.md
Ziua Sfîntului Ion Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise pe 19 decembrie..
19 ianuarie 2026
15:30
Cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 7777 la început de 2026 Oficial.md
Cum arată topul celor mai scumpi jucători din Liga 7777 potrivit cotelor de piață furnizate de transfermarkt.com..
15:20
„Banii pe înțelesul copiilor” – curs de educație financiară pentru copii, lansat de Double Case Junior Oficial.md
„Banii pe înțelesul copiilor” este cursul lansat de compania Double Case Junior pentru copiii cu vârste între 8..
