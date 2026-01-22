Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile

Oficial.md, 22 ianuarie 2026 09:20

Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
09:30
Instituțiile de învățământ din raionul Hâncești reduc facturile la energie cu până la 40% Oficial.md
Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la..
09:30
Vlad Filat va lansa „Cartea albă a guvernării PLDM” Oficial.md
Ex-prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat a anunțat că, în curând, va lansa „Cartea albă a..
09:30
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, România, Ucraina și Albania se vor reuni în cadrul unei ședințe comune Oficial.md
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul..
09:30
Progresele Republicii Moldova în parcursul european, discutate la Davos de către Alexandru Munteanu și Comisara Europeană pentru Extindere Oficial.md
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat..
Acum 15 minute
09:20
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de..
Acum 30 minute
09:10
Starea drumurilor naționale în această dimineață Oficial.md
Se circulă în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord..
Acum 24 ore
17:00
Șoferii atenționați despre precipitațiile din zilele următoare Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22..
15:20
Aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari cu produse alimentare și bunuri de primă necesitate în atenția autorităților Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri,..
14:30
Igor Dodon: Reforma administrativă a PAS va duce la desființarea autonomiei locale Oficial.md
Reforma administrativă promovată de Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) reprezintă o bombă pregătită să detoneze..
14:10
Premierul, la Forumul Economic Mondial: Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare Oficial.md
Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației..
13:40
Blocul Alternativa a avut o discuție cu Ambasadoarea UE Oficial.md
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, continuă seria de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare,..
13:30
MAN: PAS iar nu a venit la ședința CMC Oficial.md
Astăzi continuă ședința Consiliului Municipal Chișinău. Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au comunicat că fracțiunea..
13:20
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști și economiști Oficial.md
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști...
13:00
Primarii și angajați ai primăriilor din țară pot deveni Ambasadori locali ai integrării europene Oficial.md
Proiectul moldo-suedez PACE Local, implementat de SALAR International cu sprijinul Guvernului Suediei (Sida), împreună cu..
13:00
Parlamentul lucrează la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților Oficial.md
Parlamentul lucrează la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților, inclusiv la instituirea unei..
12:00
Petr Vlah, despre suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei : Avem timp suplimentar pentru a face claritate şi în cazul posibilelor alegeri anticipate ale başcanului Oficial.md
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să..
11:50
Doi bărbați – condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi..
11:40
Accident la Ungheni: Un pieton a fost lovit mortal Oficial.md
Aseară, în jurul orei 19:00, poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident..
11:10
Expert: De ce iniţiativa Irinei Vlah privind un referendum în problema statalităţii Republicii Moldova trebuie tratată cu maximă atenţie Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea afirmă că „iniţiativa Irinei Vlah de organizare a unui referendum în problema..
11:00
Acordul dintre Republica Moldova și Franța privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere a fost autorizat spre aprobare de partea franceză Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind..
11:00
Adunarea Populară a Găgăuziei se va întruni luni pentru a discuta blocarea desfășurării alegerilor în regiune Oficial.md
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei (APG) se va întruni luni, 26 ianuarie, într‑o ședință de..
10:30
Dmitri Torner: Avem o situaţie confuză şi nu e clar ce reformă pregăteşte Guvernul: reformă administrativ-teritorială sau reformă administraţiei publice locale Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, se întreabă „ce vom avea,..
10:20
Juriștii MAN – îngrijorați de declarațiile politice ale consilierilor municipali ai PAS Oficial.md
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) constată cu îngrijorare tentativa consilierilor..
10:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au fost „puse pe pauză” Oficial.md
Desfășurarea alegerilor deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru data de 22 martie 2026,..
10:10
Partidele politice atenționate să prezinte listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor de partid care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a atenționat 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției..
10:10
Aplică la proiectul internațional Open Fun Football Schools 2026! Oficial.md
Proiectul internațional Open Fun Football Schools este în continuare implementat cu succes în țara noastră de către..
09:50
Calitatea motorinei va fi verificată Oficial.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul..
09:40
Delegația Republicii Moldova s-a întâlnit cu delegația română la Forumul Economic Mondial Oficial.md
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată..
09:40
În atenția moldovenilor din Italia privind eliberarea cărților de identitate eliberate de autoritățile italiene Oficial.md
Cu referire la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul..
Ieri
09:30
Un procuror – condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate Oficial.md
La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție..
09:30
Ministrul Culturii merge astăzi la Bălți Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, întreprinde astăzi o vizită de lucru la Bălți. În cadrul vizitei,..
20 ianuarie 2026
17:40
59 de partide politice au prezentat rapoartele financiare la CEC Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de rapoartele privind..
17:00
Satul Topala din Cimișlia își va alege primarul, iar Copceac din UTA Găgăuzia consiliul local pe 17 mai Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea, în data de 17 mai 2026,..
16:40
Primarul Chișinăului a prezentat proiectele comune dintre Republica Moldova și România Oficial.md
Cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și proiectele majore de dezvoltare implementate la Chișinău,..
16:20
Liderul PNM: Când statul își obligă cetățeanul să treacă fiecare leu prin bancă, să plătească comisioane, taxe și să justifice fiecare pas, nu face piața mai sănătoasă Oficial.md
Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), a constatat că„ volumul apartamentelor vândute în Chișinău..
16:20
Discuții la BNM cu delegație a ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România și din Republica Moldova Oficial.md
O delegație comună a ministerelor Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova și Transporturilor și..
15:40
MEC continuă Programul național de învățare a limbii române pentru perioada 2026-2028 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru..
15:40
Ion Ceban a avut o întrevedere cu o delegație din Grecia: Ne propunem extinderea cooperării în domeniile de interes comun Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu delegația din Republica Elenă, condusă de..
14:50
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său luxemburghez Oficial.md
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și impactul..
13:50
MAN condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului...
13:40
BPR: 356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat..
13:10
CNAM va aloca în jur de 1,2 milioane de lei pentru primul lot de vaccin antirabic din acest an Oficial.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină va aloca circa 1,2 milioane de lei din fondul..
12:50
Consilierii MAN din CMC își cheamă colegii la „maturitate politică” Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău spune că ședința CMC care a început..
12:50
Un lot de ceai de import cu pesticide returnate producătorului Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior,..
12:00
Sesiunea de primăvară a Parlamentului începe pe 2 februarie Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele..
11:40
Un militar s-a rănit cu arma din dotare Oficial.md
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești,..
11:30
Guvernul inițiază reforma administrației publice locale Oficial.md
Guvernul a anunțat că începe consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. „Obiectivul reformei..
11:20
Premierul participă în acest zile la Forumul Economic Mondial: Obiectivul este clar… Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, împreună cu Eugen Osmochescu, viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, participă, în..
11:10
Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur – FIV la doar 60 000 lei pentru 10 cupluri! Oficial.md
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, desfășoară în perioada 12-31 ianuarie 2026, Promoția de..
11:00
Bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 mii de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.