Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, România, Ucraina și Albania se vor reuni în cadrul unei ședințe comune
Oficial.md, 22 ianuarie 2026 09:30
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
09:30
Instituțiile de învățământ din raionul Hâncești reduc facturile la energie cu până la 40% # Oficial.md
Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la..
09:30
Ex-prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat a anunțat că, în curând, va lansa „Cartea albă a..
09:30
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, România, Ucraina și Albania se vor reuni în cadrul unei ședințe comune # Oficial.md
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul..
09:30
Progresele Republicii Moldova în parcursul european, discutate la Davos de către Alexandru Munteanu și Comisara Europeană pentru Extindere # Oficial.md
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat..
09:20
Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea cu încă 30 de..
Acum o oră
09:10
Se circulă în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord..
Acum 24 ore
17:00
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22..
15:20
Aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari cu produse alimentare și bunuri de primă necesitate în atenția autorităților # Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri,..
14:30
Reforma administrativă promovată de Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) reprezintă o bombă pregătită să detoneze..
14:10
Premierul, la Forumul Economic Mondial: Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare # Oficial.md
Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației..
13:40
Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, continuă seria de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare,..
13:30
Astăzi continuă ședința Consiliului Municipal Chișinău. Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au comunicat că fracțiunea..
13:20
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști...
13:00
Primarii și angajați ai primăriilor din țară pot deveni Ambasadori locali ai integrării europene # Oficial.md
Proiectul moldo-suedez PACE Local, implementat de SALAR International cu sprijinul Guvernului Suediei (Sida), împreună cu..
13:00
Parlamentul lucrează la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților # Oficial.md
Parlamentul lucrează la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților, inclusiv la instituirea unei..
12:00
Petr Vlah, despre suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei : Avem timp suplimentar pentru a face claritate şi în cazul posibilelor alegeri anticipate ale başcanului # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să..
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi..
11:40
Aseară, în jurul orei 19:00, poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident..
11:10
Expert: De ce iniţiativa Irinei Vlah privind un referendum în problema statalităţii Republicii Moldova trebuie tratată cu maximă atenţie # Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea afirmă că „iniţiativa Irinei Vlah de organizare a unui referendum în problema..
11:00
Acordul dintre Republica Moldova și Franța privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere a fost autorizat spre aprobare de partea franceză # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind..
11:00
Adunarea Populară a Găgăuziei se va întruni luni pentru a discuta blocarea desfășurării alegerilor în regiune # Oficial.md
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei (APG) se va întruni luni, 26 ianuarie, într‑o ședință de..
10:30
Dmitri Torner: Avem o situaţie confuză şi nu e clar ce reformă pregăteşte Guvernul: reformă administrativ-teritorială sau reformă administraţiei publice locale # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, se întreabă „ce vom avea,..
10:20
Juriștii MAN – îngrijorați de declarațiile politice ale consilierilor municipali ai PAS # Oficial.md
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) constată cu îngrijorare tentativa consilierilor..
10:20
Desfășurarea alegerilor deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru data de 22 martie 2026,..
10:10
Partidele politice atenționate să prezinte listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor de partid care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a atenționat 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției..
10:10
Proiectul internațional Open Fun Football Schools este în continuare implementat cu succes în țara noastră de către..
09:50
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul..
Ieri
09:40
Delegația Republicii Moldova s-a întâlnit cu delegația română la Forumul Economic Mondial # Oficial.md
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată..
09:40
În atenția moldovenilor din Italia privind eliberarea cărților de identitate eliberate de autoritățile italiene # Oficial.md
Cu referire la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul..
09:30
Un procuror – condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate # Oficial.md
La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție..
09:30
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, întreprinde astăzi o vizită de lucru la Bălți. În cadrul vizitei,..
20 ianuarie 2026
17:40
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de rapoartele privind..
17:00
Satul Topala din Cimișlia își va alege primarul, iar Copceac din UTA Găgăuzia consiliul local pe 17 mai # Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea, în data de 17 mai 2026,..
16:40
Cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și proiectele majore de dezvoltare implementate la Chișinău,..
16:20
Liderul PNM: Când statul își obligă cetățeanul să treacă fiecare leu prin bancă, să plătească comisioane, taxe și să justifice fiecare pas, nu face piața mai sănătoasă # Oficial.md
Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), a constatat că„ volumul apartamentelor vândute în Chișinău..
16:20
Discuții la BNM cu delegație a ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România și din Republica Moldova # Oficial.md
O delegație comună a ministerelor Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova și Transporturilor și..
15:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru..
15:40
Ion Ceban a avut o întrevedere cu o delegație din Grecia: Ne propunem extinderea cooperării în domeniile de interes comun # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu delegația din Republica Elenă, condusă de..
14:50
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și impactul..
13:50
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului...
13:40
BPR: 356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova # Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat..
13:10
CNAM va aloca în jur de 1,2 milioane de lei pentru primul lot de vaccin antirabic din acest an # Oficial.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină va aloca circa 1,2 milioane de lei din fondul..
12:50
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău spune că ședința CMC care a început..
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior,..
12:00
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele..
11:40
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești,..
11:30
Guvernul a anunțat că începe consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. „Obiectivul reformei..
11:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, împreună cu Eugen Osmochescu, viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, participă, în..
11:10
Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur – FIV la doar 60 000 lei pentru 10 cupluri! # Oficial.md
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, desfășoară în perioada 12-31 ianuarie 2026, Promoția de..
11:00
Bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 mii de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.