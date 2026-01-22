Președinta R. Moldova: O pace care i-ar asigura Kremlinului timp să-și consolideze forțele este „o noutate proastă pentru toată lumea”
O „pace injustă” în Ucraina ar însemna „un risc” și pentru R. Moldova, recunoaște președinta Maia Sandu. Totuși, șefa statului nu vede, în acest moment, semnale că Kremlinul ar dori să semneze acordul de pace propus de administrația americană și să oprească războiul.
Maia Sandu: Stabilitatea țării depinde de soluționarea crizei din Găgăuzia și a conflictului transnistrean # Radio Moldova
Stabilitatea Republicii Moldova este influențată de modul în care autoritățile gestionează două dosare sensibile: criza politică din Găgăuzia, unde miza imediată este organizarea unor alegeri „libere și corecte”, și regiunea transnistreană, unde procesul de reintegrare rămâne blocat, în primul rând, de „prezența ilegală a trupelor ruse”. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, joi, 22 ianuarie, după conferința de presă, în care a prezentat prioritățile Președinției pentru anul 2026.
Primele probe pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței energetice”, au avut loc joi, 22 ianuarie. Testările s-au încheiat cu rezultate pozitive: linia a fost pusă sub tensiune și operează în condiții normale, la parametrii tehnici prevăzuți, anunță Ministerul Energiei.
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open de Naomi Osaka: la finalul partidei, cele două jucătoare au avut un schimb de replici dur # Radio Moldova
Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la Australian Open. Într-o partidă din turul 2, românca a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka. Nipona a câștigat în trei seturi, scor 6:3, 4:6, 6:2. Cîrstea, care a anunțat că se va retrage la finalul acestui an, a pierdut ultima sa partidă la Australian Open după exact două ore de joc. Osaka, locul 17 în ierarhia mondială a fost net superioară la mingi direct câștigătoare, dar a comis și mai multe erori neforțate.
Două tentative de transportare ilegală a țigărilor prin punctul de trecere a frontierei Sculeni au fost deconspirate de către polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, asistați de o echipă canină.
Studiu: Angajamentele PAS față de alegători, transpuse parțial în Programul de guvernare # Radio Moldova
Promisiunile electorale făcute alegătorilor de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu se regăsesc în totalitate în Programul de guvernare al actualului Executiv, constată Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) într-o analiză intitulată „De la promisiuni la guvernare: analiza Programului de guvernare PAS în raport cu angajamentele electorale”.
Corespondență Sabina Fati | Boicot UE împotriva lui Donald Trump și a Consiliul său pentru Pace? # Radio Moldova
În vreme ce președintele României Nicușor Dan a declarat că analizează participarea la Consiliul Păcii, unde a fost invitat de Donald Trump, șeful Guvernului sloven, Robert Golog, a anunțat că refuză invitația liderului de la Casa Albă pe motiv că noul organism „interferează în mod periculos cu actuala ordine internațională”.
Drona căzută la Crocmaz a lăsat oamenii fără lumină. Localnici: „Am găsit-o în grădina unei case” # Radio Moldova
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie la Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ, a lăsat mai mulți locuitori fără lumină, după ce aceasta a căzut peste liniile de electricitate, noaptea, în jurul orei 02:00. Localnicii povestesc înspăimântați despre aparatul de zbor încărcat cu explozibil, găsit în grădina unei case.
Un tânăr de 21 de ani din raionul Hâncești a fost împușcat cu o armă de foc de către un bărbat din aceeași localitate. Cazul s-a produs pe 22 ianuarie, pe o stradă din satul Secărenii Noi, iar poliția a reușit să rețină suspectul.
„Consilierii nu se prezintă la locurile lor de muncă”: Primarul Ceban, solicitat să examineze oportunitatea dizolvării CMC # Radio Moldova
Consilierii municipali nu au aprobat nicio decizie nici pe 22 ianuarie, în a treia zi a aceleiași ședințe cu tentative de a dezbate subiectele incluse pe ordinea de zi. După o altă ceartă în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), un consilier din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, a solicitat dizolvarea acestuia.
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Program național pentru siguranța copiilor în 2026. Maia Sandu: „Dacă nu acționăm acum, riscăm să pierdem generații” # Radio Moldova
Siguranța copiilor și a tinerilor va deveni una dintre prioritățile Președinției în 2026, a anunțat președinta Maia Sandu, avertizând asupra riscurilor tot mai mari generate de mediul digital, problemele de sănătate mintală, consumul de droguri și vulnerabilitatea socială în rândul minorilor. Șefa statului a declarat că datele disponibile indică o situație îngrijorătoare, care necesită intervenții rapide și coordonate ale autorităților, școlii și familiei.
FSB anunță reținerea unui rus care ar fi lucrat pentru SIS-ul de la Chișinău. Maia Sandu: „Acuzații false” # Radio Moldova
Republica Moldova dezminte informațiile Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse precum că Serviciul de Informații și Securitate ar fi implicat într-o misiune în detrimentul securității statului rus colaborând cu un agent sub acoperire, care ar fi fost reținut la Moscova.
Sârbul s-a calificat în turul trei al primului turneu de Mare Șlem al anului. Djokovic l-a învins pe italianul Francesco Maestrelli și a obținut cu această ocazie victoria 101 din carieră la turneul de la Melbourne.
„Eu și UE” | Timpul limitat și graba reprezintă cele mai mari provocări ale reformei administrativ-teritoriale, spun experții # Radio Moldova
Timpul limitat și riscul grabei reprezintă unele dintre cele mai mari provocări ale reformei administrativ-teritoriale, avertizează experții și reprezentanții administrației publice locale. În timp ce autoritățile centrale insistă asupra adoptării rapide a reformei, pentru a putea fi aplicată înaintea următorului scrutin local, vocile din teritoriu atenționează că pașii făcuți în grabă pot compromite obiectivul esențial: beneficiul real pentru cetățeni.
Treizeci de grădinițe din capitală vor fi renovate și eficientizate energetic cu sprijinul BERD # Radio Moldova
Treizeci de grădinițe din capitală vor fi renovate și eficientizate energetic. Acordul privind împrumutul a 11.5 milioane de euro dintre municipiul Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost semnat joi, 22 ianuarie, la Chișinău.
Maia Sandu: „Odată deveniți membri ai UE, protecția și securitatea noastră va fi mult mai înaltă” # Radio Moldova
Toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea formală a negocierilor pentru aderarea R. Moldova la blocul comunitar, dar procesul este blocat, pe moment, de vetoul Ungariei în privința Ucrainei. Cu toate acestea, „promisiunea fermă” a Comisiei Europene este că se va găsi o soluție pentru ambele state, afirmă președinta Maia Sandu.
Bayern Munchen și Arsenal Londra s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor # Radio Moldova
Bayern Munchen s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor. În etapa a 7-a a grupei unice, bavarezii au dispus de Royale Union Saint-Gilloise cu scorul de 2:0. În urma rezultetelor partidelor disputate miercuri-seară, și Arsenal Londra și-a asigurat un loc în această fază a competiției.
Cazul celor opt ucraineni depistați ascunși într-un camion la vamă: Un moldovean de 29 de ani ar fi implicat # Radio Moldova
Un cetățean moldovean, în vârstă de 29 de ani, ar fi organizat șederea migranților pe teritoriul R. Moldova și tranzitarea acestora către statele Uniunii Europene (UE). Tânărul este implicat în cazul depistat la începutul lunii ianuarie, la vama Palanca, când opt persoane intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul R. Moldova, fiind ascunse într-un camion cu marfă.
Maia Sandu avertizează asupra riscurilor de securitate: Rusia rămâne principala amenințare, iar „integrarea europeană este ancora noastră de siguranță” # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să-și apere pacea și libertatea într-o lume tot mai instabilă, iar integrarea europeană reprezintă cea mai realistă strategie de supraviețuire, securitate și dezvoltare, a declarat președinta Maia Sandu, miercuri, 22 ianuarie, la prezentarea priorităților Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a avertizat că Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare în regiune, iar războiul declanșat împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri directe pentru securitatea Republicii Moldova.
Portalul integrat EVO - un „*ghișeu unic”* virtual: peste 620 de servicii publice, disponibile online pentru cetățenii R. Moldova # Radio Moldova
Portalul integrat EVO - o platformă unică care reunește serviciile publice într-un singur ecosistem digital - a fost lansat oficial pe 22 ianuarie. Acesta integrează funcționalitățile fostelor servicii.gov.md și mcabinet.gov.md, devenind punctul unic de acces pentru toate serviciile statului.
Milsami a rămas fără antrenor. Clubul orheiean și tehnicianul Igor Picușceac au reziliat contractul de comun acord. Specialistul de 42 de ani a preluat banca tehnică a „vulturilor roșii" în vara anului 2024. Cu el la timonă, în sezonul trecut Milsami a devenit campioană și s-a calificat în finala Cupei Moldovei. În următoarele zile, echipa din Orhei se va deplasa în Turcia, unde va defășura un cantonament de pregătire.
Valeriu Chiveri: „Prezența militară rusă pe teritoriul țării este un impediment în procesul de reintegrare a țării” # Radio Moldova
Prezența militară ilegală a Federației Ruse în regiunea transnistreană este legată de noua arhitectură de securitate regională și de deznodământul războiului din Ucraina. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a subliniat că soluționarea acestui dosar a depășit limitele unui conflict local, iar până la o rezolvare definitivă, eforturile autorităților se concentrează pe exercitarea presiunii internaționale și pe eliberarea cetățenilor moldoveni aflați în detenție ilegală la Tiraspol.
FSB anunță reținerea unui rus care ar fi lucrat pentru SIS-ul de la Chișinău: Reacția autorităților R. Moldova # Radio Moldova
Angajații Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse anunță că au reținut, la Moscova, un „agent al serviciilor speciale moldovenești”, care urma „să îndeplinească o misiune în detrimentul securității” statului rus. Autoritățile de la Chișinău califică declarațiile FSB-ului ca fiind „o tentativă de manipulare a opiniei publice”.
Cinci escrocherii telefonice, într-o singură zi, la Cahul: Persoanele în vârstă, ținta răufăcătorilor # Radio Moldova
Cinci escrocherii telefonice au fost documentate de polițiști într-o singură zi la Cahul. Victimele apelurilor au fost înșelate de persoane necunoscute, iar prejudiciul total cauzat se ridică la suma de 765.800 de lei.
De la Davos la Chișinău: Franța pregătește o misiune economică și noi proiecte de investiții în Republica Moldova # Radio Moldova
O misiune economică a celei mai mari federații patronale din Franța va avea loc la Chișinău în martie 2026, în contextul intensificării cooperării comercial-economice dintre Republica Moldova și Franța. Anunțul a fost făcut joi, 22 ianuarie, în urma întrevederii dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul delegat pentru Comerț Exterior și Atragerea de Investiții al Franței, Nicolas Forissier, în marja Forumul Economic Mondial de la Davos.
O dronă cu lungimea de 2.5 metri a fost depistată, în dimineața zilei de 22 ianuarie, în grădina unei case din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ.
Două ambulanțe aflate în misiune au fost tractate de salvatori, după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului și a ninsorii. Intervențiile au avut loc pe parcursul zilei de 21 ianuarie, în raioanele Criuleni și Leova, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
ULTIMA ORĂ | Dronă depistată în grădina unei case din Crocmaz: Oamenii legii anunță cercetări la fața locului # Radio Moldova
O dronă cu lungimea de 2.5 metri a fost depistată, în dimineața zilei de 22 ianuarie, în grădina unei case din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodǎ.
Revista presei internaționale | Compromis în problema Groenlandei la Davos; Trump și Zelenski poartă noi discuții pe tema păcii # Radio Moldova
Presa internațională comentează prestația președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde problema insulei daneze Groenlanda a umbrit alte probleme geopolitice importante. Mai multe publicații scriu, în același timp, despre reluarea discuțiilor privind procesul de pace în Ucraina, mediat de Statele Unite.
Plafonul tichetelor de masă ar putea crește la 70 de lei, odată cu trecerea completă la formatul electronic # Radio Moldova
Valoarea maximă a tichetului de masă ar putea fi majorată de la 55 la 70 de lei pe zi, potrivit unui proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, care prevede modificarea Regulamentului privind modul de operare cu tichetele de masă. Potrivit autorilor, inițiativa vizează adaptarea sistemului la realitățile economice actuale și la utilizarea predominantă a tichetelor în format electronic
Studierea limbii române, cu accent pe dezvoltarea comunicării orale: Noutățile Programului național pentru anii 2026 - 2028 # Radio Moldova
Predarea, învățarea și evaluarea la disciplina Limba română va fi aliniată la nivelurile de competență prevăzute de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, accentul va fi pus pe dezvoltarea comunicării orale, iar statul promite sprijin pentru a stimula și a menține profesorii de Limbă română în școli.
Percheziții la 73 de adrese din România într-un dosar de documente de identitate false pentru moldoveni, ucraineni și ruși # Radio Moldova
Poliția de Frontieră a României a efectuat 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, într-un dosar privind obținerea frauduloasă de documente de identitate românești pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Acțiunea a avut loc joi, 22 ianuarie, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță Poliția de Frontieră Română.
Învățământul superior din Rusia este mai scump decât în 22 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Totodată, diferența dintre costul studiilor și venitul median mediu din Rusia s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la datele unei analize.
Ironiile și amenințările lui Trump care tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE # Radio Moldova
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni, remarcă BBC.
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova, în timp ce în sud drumurile sunt, în mare parte, uscate, anunță joi, 22 ianuarie, Administrația Națională a Drumurilor.
Creștere alarmantă a cazurilor de infecții respiratorii acute, copiii - cei mai afectați # Radio Moldova
Temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au provocat un val de infecții respiratorii. Într-o săptămână, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu aproape 70 la sută, cei mai vulnerabili fiind copiii. La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, toate cele 100 de paturi sunt ocupate, așa că instituția a suplimentat numărul de spații pentru internare. Medicii spun că situația nu este ieșită din comun și se repetă în fiecare iarnă, dar părinții trebuie să rămână vigilenți și să meargă la spital de la apariția primelor simptome, pentru a evita cazurile grave.
Valeriu Chiveri: Problema gazelor în regiunea transnistreană este politică, nu tehnică # Radio Moldova
Riscul sistării livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană persistă în continuare, în condițiile în care zona se află de mai bine de un an sub regim de urgență economică, determinat de blocajele din sectorul energetic și de evoluțiile geopolitice din regiune. Această stare de incertitudine afectează direct economia și populația regiunii, cetățeni ai R. Moldova, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului, organizate în școlile din R. Moldova # Radio Moldova
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova vor organiza, în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului.
Revista Presei | Comisari europeni: „În doi ani, în Republica Moldova s-a muncit pentru aderarea la UE mai mult decât în trei decenii” # Radio Moldova
Opt milioane de euro pentru proiecte umanitare din partea Uniunii Europene; suspendarea alegerilor din Autonomia Găgăuză și când ar putea fi organizat scrutinul; probabilitatea unui plan de reintegrare a Republicii Moldova – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS) și-a publicat concluziile pentru anul 2025, analizând separat toate cele 45 de țări semnatare și felul în care au aplicat Carta Socială Europeană, acea convenție a Consiliului Europei, lansată în 1961 și ratificată de Republica Moldova în noiembrie 2001.
Davos 2026: Trump schimbă tonul și vorbește despre un acord „pe termen lung” privind Arctica # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat miercuri la amenințările privind impunerea unor tarife comerciale împotriva mai multor state europene, folosite ca pârghie în disputa legată de Groenlanda. Aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul american a exclus explicit folosirea forței și a sugerat că este posibil un acord cu aliații occidentali privind securitatea și resursele din regiunea arctică, notează Reuters.
CSM: Suspendarea din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc, menținută pe durata anchetei penale # Radio Moldova
Magistratul Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca rămâne suspendat din funcție cât este cercetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, ca fiind inadmisibilă, cererea lui Ghenadie Tocaiuc de a-și relua activitatea. Potrivit imaginilor apărute în presă, magistratul împreună cu trei colegi ar fi făcut scandal la o stație de alimentare din orașul Soroca.
Vicepremierul Chiveri afirmă că reintegrarea poate fi construită prin pași calculați, cu sprijin extern: „Necesită discreție” # Radio Moldova
Reintegrarea R. Moldova rămâne un obiectiv strategic, însă acesta se află într-o etapă de reconfigurare determinată de noul context geopolitic regional. În condițiile în care Tiraspolul refuză dialogul, un „plan clasic” de reintegrare nu mai este fezabil și vor fi aplicate noi mecanisme pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 21 ianuarie.
Loc de vacanță inedit pentru doi jucători ai Petrocubului: Ion Borș și Dan Pușcaș s-au odihnit în Vietnam # Radio Moldova
Loc de vacanță inedit pentru doi dintre jucătorii echipei Petrocub Hâncești. Fundașul Ion Borș și mijlocașul Dan Pușcaș au călătorit în sud-estul Peninsulei Indochineze.
„Trump, pleacă acasă”, scris în zăpadă la Davos. Liderul american acritică UE și revendică Groenlanda # Radio Moldova
După ce a trebuit să se întoarcă din drum și să schimbe avionul, președintele american Donald Trump a fost întâmpinat la Davos, în Elveția, cu mesajul „Trump, du-te acasă” scris cu litere mari în zăpadă. Donald Trump a ținut un discurs impulsiv, în care a vorbit despre dorința sa de a controla Groenlada și a invocat presupuse slăbiciuni ale Uniunii Europene.
Aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri, asigurată de Chișinău prin înțelegeri cu Tiraspolul # Radio Moldova
Înghețarea râului Nistru și sistarea activității feribotului de la Molovata, raionul Dubăsari, au complicat semnificativ aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri cu produse necesare. În același timp, traversarea pe la Dubăsari este tratată de pretinsa administrație de la Tiraspol drept operațiune de import-export, fapt ce ar presupune aplicarea unor taxe pentru medicamente și produse alimentare. Autoritățile constituționale de la Chișinău anunță că au fost identificate soluții de compromis, agreate cu structurile din stânga Nistrului.
UE și BERD, piloni ai dezvoltării Republicii Moldova: mesajele premierului Alexandru Munteanu de la Davos # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează parcursul european și agenda de modernizare economică prin dialoguri la nivel înalt purtate de premierul Alexandru Munteanu în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Șeful Executivului a discutat cu comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre stadiul reformelor și sprijinul UE pentru aderare. Iar discuțiile cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, au vizat investițiile strategice în infrastructură, energie și conectivitate regională.
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open # Radio Moldova
Gabriela Ruse a eliminat-o din competiție pe australianca Ajla Tomljanovic. Românca a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic în două seturi încheiate cu același scor, 6:4, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate. Românca nu și-a pierdut serviciul în această confruntare nici măcar o singură dată.
Judecătoria Chișinău prelungește arestul preventiv în dosarele lui Vladimir Plahotniuc # Radio Moldova
Măsura arestului preventiv aplicată fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost prelungită cu încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 21 ianuarie, la solicitarea Procuraturii Anticorupție.
