Bayern Munchen și Arsenal Londra s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor

Temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au provocat un val de infecții respiratorii. Într-o săptămână, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu aproape 70 la sută, cei mai vulnerabili fiind copiii. La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, toate cele 100 de paturi sunt ocupate, așa că instituția a suplimentat numărul de spații pentru internare. Medicii spun că situația nu este ieșită din comun și se repetă în fiecare iarnă, dar părinții trebuie să rămână vigilenți și să meargă la spital de la apariția primelor simptome, pentru a evita cazurile grave.