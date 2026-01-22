Ironiile și amenințările lui Trump care tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE
Radio Moldova, 22 ianuarie 2026 09:10
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni, remarcă BBC.
• • •
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova, în timp ce în sud drumurile sunt, în mare parte, uscate, anunță joi, 22 ianuarie, Administrația Națională a Drumurilor.
Creștere alarmantă a cazurilor de infecții respiratorii acute, copiii - cei mai afectați # Radio Moldova
Temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au provocat un val de infecții respiratorii. Într-o săptămână, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu aproape 70 la sută, cei mai vulnerabili fiind copiii. La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, toate cele 100 de paturi sunt ocupate, așa că instituția a suplimentat numărul de spații pentru internare. Medicii spun că situația nu este ieșită din comun și se repetă în fiecare iarnă, dar părinții trebuie să rămână vigilenți și să meargă la spital de la apariția primelor simptome, pentru a evita cazurile grave.
Valeriu Chiveri: Problema gazelor în regiunea transnistreană este politică, nu tehnică # Radio Moldova
Riscul sistării livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană persistă în continuare, în condițiile în care zona se află de mai bine de un an sub regim de urgență economică, determinat de blocajele din sectorul energetic și de evoluțiile geopolitice din regiune. Această stare de incertitudine afectează direct economia și populația regiunii, cetățeni ai R. Moldova, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului, organizate în școlile din R. Moldova # Radio Moldova
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova vor organiza, în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului.
Revista Presei | Comisari europeni: „În doi ani, în Republica Moldova s-a muncit pentru aderarea la UE mai mult decât în trei decenii” # Radio Moldova
Opt milioane de euro pentru proiecte umanitare din partea Uniunii Europene; suspendarea alegerilor din Autonomia Găgăuză și când ar putea fi organizat scrutinul; probabilitatea unui plan de reintegrare a Republicii Moldova – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS) și-a publicat concluziile pentru anul 2025, analizând separat toate cele 45 de țări semnatare și felul în care au aplicat Carta Socială Europeană, acea convenție a Consiliului Europei, lansată în 1961 și ratificată de Republica Moldova în noiembrie 2001.
Davos 2026: Trump schimbă tonul și vorbește despre un acord „pe termen lung” privind Arctica # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat miercuri la amenințările privind impunerea unor tarife comerciale împotriva mai multor state europene, folosite ca pârghie în disputa legată de Groenlanda. Aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul american a exclus explicit folosirea forței și a sugerat că este posibil un acord cu aliații occidentali privind securitatea și resursele din regiunea arctică, notează Reuters.
CSM: Suspendarea din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc, menținută pe durata anchetei penale # Radio Moldova
Magistratul Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca rămâne suspendat din funcție cât este cercetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, ca fiind inadmisibilă, cererea lui Ghenadie Tocaiuc de a-și relua activitatea. Potrivit imaginilor apărute în presă, magistratul împreună cu trei colegi ar fi făcut scandal la o stație de alimentare din orașul Soroca.
Vicepremierul Chiveri afirmă că reintegrarea poate fi construită prin pași calculați, cu sprijin extern: „Necesită discreție” # Radio Moldova
Reintegrarea R. Moldova rămâne un obiectiv strategic, însă acesta se află într-o etapă de reconfigurare determinată de noul context geopolitic regional. În condițiile în care Tiraspolul refuză dialogul, un „plan clasic” de reintegrare nu mai este fezabil și vor fi aplicate noi mecanisme pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 21 ianuarie.
Loc de vacanță inedit pentru doi jucători ai Petrocubului: Ion Borș și Dan Pușcaș s-au odihnit în Vietnam # Radio Moldova
Loc de vacanță inedit pentru doi dintre jucătorii echipei Petrocub Hâncești. Fundașul Ion Borș și mijlocașul Dan Pușcaș au călătorit în sud-estul Peninsulei Indochineze.
„Trump, pleacă acasă”, scris în zăpadă la Davos. Liderul american acritică UE și revendică Groenlanda # Radio Moldova
După ce a trebuit să se întoarcă din drum și să schimbe avionul, președintele american Donald Trump a fost întâmpinat la Davos, în Elveția, cu mesajul „Trump, du-te acasă” scris cu litere mari în zăpadă. Donald Trump a ținut un discurs impulsiv, în care a vorbit despre dorința sa de a controla Groenlada și a invocat presupuse slăbiciuni ale Uniunii Europene.
Aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri, asigurată de Chișinău prin înțelegeri cu Tiraspolul # Radio Moldova
Înghețarea râului Nistru și sistarea activității feribotului de la Molovata, raionul Dubăsari, au complicat semnificativ aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri cu produse necesare. În același timp, traversarea pe la Dubăsari este tratată de pretinsa administrație de la Tiraspol drept operațiune de import-export, fapt ce ar presupune aplicarea unor taxe pentru medicamente și produse alimentare. Autoritățile constituționale de la Chișinău anunță că au fost identificate soluții de compromis, agreate cu structurile din stânga Nistrului.
UE și BERD, piloni ai dezvoltării Republicii Moldova: mesajele premierului Alexandru Munteanu de la Davos # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează parcursul european și agenda de modernizare economică prin dialoguri la nivel înalt purtate de premierul Alexandru Munteanu în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Șeful Executivului a discutat cu comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre stadiul reformelor și sprijinul UE pentru aderare. Iar discuțiile cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, au vizat investițiile strategice în infrastructură, energie și conectivitate regională.
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open # Radio Moldova
Gabriela Ruse a eliminat-o din competiție pe australianca Ajla Tomljanovic. Românca a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic în două seturi încheiate cu același scor, 6:4, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate. Românca nu și-a pierdut serviciul în această confruntare nici măcar o singură dată.
Judecătoria Chișinău prelungește arestul preventiv în dosarele lui Vladimir Plahotniuc # Radio Moldova
Măsura arestului preventiv aplicată fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost prelungită cu încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 21 ianuarie, la solicitarea Procuraturii Anticorupție.
Mai mulți șoferi au semnalat că, odată cu temperaturile joase, motorina din rezervoare fie s-a cristalizat, fie a format un strat de parafină, astfel că au fost nevoiți să recurgă la reparații costisitoare. După ce mai multe astfel de filmulețe cu șoferii păgubași au ajuns în spațiul online, Inspectoratul Național Pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a anunțat inițierea unor controale inopinate la stațiile de alimentare.
UE anunță un nou pachet de ajutor umanitar: sprijin pentru R. Moldova, Ucraina și alte regiuni afectate # Radio Moldova
Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca Republicii Moldova 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în 2026 și 145 de milioane de euro Ucrainei.
Cele mai multe cazuri de pneumonie cu evoluție fatală apar din cauza adresării tardive a pacienților la medic. În multe situații, bolnavii ajung la spital atunci când boala este deja complicată, constată medicul internist Cornelia Talmaci, conferențiar universitar. În anul 2025, în R. Moldova au decedat peste o mie de oameni din cauza pneumoniei.
PE blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea amenințărilor la adresa Groenlandei. Trump: Europa se îndreaptă în direcție greșită # Radio Moldova
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra așa-numitei legislații Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul amenințărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei și Danemarcei. Anunțul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European și raportor permanent pentru relațiile comerciale cu SUA.
Companiile românești, implicate în proiecte de infrastructură și dezvoltare regională, implementate în R. Moldova # Radio Moldova
Companiile din România sunt încurajate să se implice direct în proiectele de infrastructură și dezvoltare regională din Republica Moldova, în baza unui parteneriat inițiat între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), care vizează atragerea investițiilor și a expertizei românești în domenii strategice.
Procurorul Alexandru Găină neagă orice legătură de rudenie cu presupusul ucigaș de la Beriozchi: „Coincidență de nume” # Radio Moldova
Procurorul Alexandru Găină cere să fie supus verificărilor pentru a demonstra că nu este rudă cu presupusul ucigaș de la Beriozchi, raionul Anenii Noi, așa cum a fost acuzat în spațiul public. Cererea acestuia privind apărarea reputației profesionale a fost aprobată, pe 21 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), iar verificările vor fi efectuate de Inspecția Procurorilor.
Republica Moldova nu va putea părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI) mai devreme de primăvara anului 2027, chiar dacă autoritățile de la Chișinău au demarat deja procesul de denunțare a acordurilor constitutive ale acestei structuri. Calendarul este determinat de procedurile prevăzute în Statutul CSI, care impun un termen de notificare și retragere de cel puțin un an, după finalizarea etapelor interne.
Noi tehnologii pentru tratarea cancerelor hematologice, în atenția medicilor moldoveni # Radio Moldova
Metode inovative pentru tratarea bolilor grave, precum leucemia, vor fi disponibile la Institutul Oncologic din capitală. Spitalul urmează să beneficieze de tehnologii moderne și expertiză specializată. Totodată, specialiști internaționali din Israel au prezentat și au discutat cele mai noi tehnologii în domeniul transplantului medular care poate salva viețile pacienților ce suferă de forme grave de cancer limfatic. Subiectul a fost dezbătut în cadrul unei conferințe desfășurate la Chișinău.
Inspectorii de mediu intensifică raziile și aplică sancțiuni pentru încălcarea regulilor la pescuit și vânătoare # Radio Moldova
Inspectorii de mediu anunță intensificarea raziilor inopinate pentru a preveni vânatul și pescuitul ilegal pe teritoriul R. Moldova. În ultima săptămână, au fost întocmite opt procese-verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole, fiind aplicate amenzi de mii de lei.
Primăria din Cimișlia investește în transparență: Sala Consiliului, modernizată cu sprijinul Poloniei # Radio Moldova
Sala de ședințe a Consiliului orășenesc din orașul Cimișlia a fost modernizată din punct de vedere tehnic cu sprijinul Ambasadei Republicii Polone la Chișinău. Proiectul a fost implementat în doar două luni și a permis dotarea sălii cu echipamente de sonorizare, camere video și sistem de vot automatizat.
Cooperare economică regională: R. Moldova, România și Ucraina pun bazele unei Camere de Comerț comune # Radio Moldova
Republica Moldova, România și Ucraina vor înființa o Cameră de Comerț Trilaterală, ca instrument comun de coordonare a eforturilor economice dedicate reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Structura va consolida cooperarea între cele trei state și va facilita accesul la fonduri europene. România și Republica Moldova sunt considerate elemente-cheie în procesul de redresare a Ucrainei post-conflict, atât ca state de tranzit, cât și ca hub-uri logistice și energetice.
Progresele Republicii Moldova, văzute de la Bruxelles: „În doi ani, mai mult decât în 30” # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii doi ani, un avans pe calea integrării europene care depășește progresele realizate în cele trei decenii de la independență, iar acest ritm plasează țara în fruntea statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În opinia oficialilor europeni și a analiștilor occidentali, evoluțiile recente arată atât determinarea politică de la Chișinău, cât și efectele concrete ale reformelor asupra economiei și instituțiilor statului.
Amalgamarea voluntară a localităților avansează cu pași lenți, deși reforma presupune fonduri mai mari pentru primăriile mici care acceptă să fie absorbite. De la aprobarea reformei, în 2023, doar două astfel de procese au fost încheiate cu succes. În timp ce unii primari au rezerve, alții consideră amalgamarea voluntară drept o oportunitate. Un astfel de exemplu vine din raionul Strășeni.
Avertisment: Consumul de grăsimi trans peste limita recomandată sporește riscul bolilor cardiovasculare # Radio Moldova
Numeroase produse alimentare comercializate în Republica Moldova conțin cantități ridicate de acizi grași trans, potrivit celor mai recente studii realizate la nivel național. Consumul frecvent de grăsimi trans, în cantități mai mari de două grame pe zi, poate crește semnificativ riscul apariției bolilor cardiovasculare, infertilității, bolii Alzheimer, diabetului, obezității și anumitor tipuri de cancer.
Planul de Mobilitate Urbană, mărul discordiei în CMC: Chestiunea bugetului pentru anul 2025, din nou amânată # Radio Moldova
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), începută pe 20 ianuarie și reluată pe 21 ianuarie, a fost marcată din nou de blocaje politice. Disputele între consilierii municipali au crescut în intensitate după ce proiectul de decizie privind Planul de Mobilitate Urbană a fost întors la reexaminare, moment în care socialiștii au părăsit ședința, lăsând forul municipal fără cvorum și amânând, încă o dată, examinarea bugetului capitalei pentru anul 2026.
Militarizarea școlilor din Rusia: elevii vor studia drone, arme și tactici de apărare # Radio Moldova
Guvernul Rusiei a aprobat lista de dotări pentru cabinetele disciplinei „Bazele securității și apărării Patriei” (OBZR). În școli urmează să fie achiziționate kituri pentru asamblarea dronelor, simulatoare de zbor și software pentru desfășurarea unor „aerocurse” virtuale, scrie postul TV Dojdi.
Parlamentul European a adoptat, pe 21 ianuarie, o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE, pentru a evalua conformitatea conținutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie.
Alexandru Munteanu, la Forumul de la Davos: „Valorile comune pot deveni scuturi împotriva interferențelor externe” # Radio Moldova
R. Moldova „a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii”. Totodată, soluțiile pentru provocările de securitate trebuie să reprezinte un angajament colectiv.
Fără permis de conducere și băuți, prin Chișinău: doi bărbați, condamnați la închisoare # Radio Moldova
Au urcat la volan fără a deține permise de conducere și aflându-se în stare de ebrietate. Doi bărbați cu vârste de 26 și 42 de ani din Chișinău au fost condamnați la închisoare, pedepsele urmând a fi executate în penitenciar de tip semiînchis.
Alegerile din Găgăuzia, „imposibile”: CSJ suspendă actele privind autoritatea electorală locală # Radio Moldova
Incertitudine juridică privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 20 ianuarie, recursul depus de Cancelaria de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor Adunării Populare privind completarea componenței autorității electorale a autonomiei. Decizia CSJ este irevocabilă. Experți și reprezentanți ai instituțiilor implicate avertizează că blocajul nu mai poate fi soluționat la nivel local și poate duce fie la amânarea alegerilor, fie la nerecunoașterea rezultatelor.
Vicepremierul Chiveri: Situația în satele de pe platoul Cocieri este sub control, în ciuda suspendării activității bacului peste Nistru # Radio Moldova
Situația în satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari „este sub control” în acest moment, însă autoritățile sunt pregătite să intervină în caz de necesitate, dă asigurări vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, care a efectuat, pe 21 ianuarie, o vizită de lucru în zonă.
Revista presei internaționale | Ambițiile teritoriale ale SUA și crearea unui „Consiliu al Păcii” stârnesc tensiuni în Europa # Radio Moldova
Presa internațională continuă să reflecte tensiunile dintre SUA și Europa pe tema Groenlandei – subiect care este în centrul atenției la Forumul Economic Mondial, care a început ieri la Davos și se va încheia joi. Mai multe publicații remarcă tensiunile transatlantice provocate atât de ambițiile teritoriale ale administrației americane asupra teritoriului Groenlandei, cât și de intenția liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a crea și conduce un „Consiliu al Păcii”, care ar înlocui rolul ONU.
Primarul Kievului: 600.000 de oameni și-au părăsit casele din cauza atacurilor rusești # Radio Moldova
Aproximativ 600.000 de oameni s-au refugiat din Kiev, capitala Ucrainei, din cauza bombardamentelor rusești care i-au lăsat fără lumină și căldură, a declarat primarul Vitali Kliciko pentru Agenția France-Presse. Anterior, oficialul i-a îndemnat public pe locuitori să părăsească Kievul dacă au posibilitatea.
Un biciclist de 68 de ani care circula pe un drum din în localitatea Prodănești din raionul Florești a decedat după ce a fost lovit de un microbuz. Momentul impactului fatal a fost surprins de camerele de supraveghere.
Incendiu provocat de o lumânare la centrul pentru vârstnici din Cocieri: 42 de oameni au fost evacuați, iar un bărbat a ajuns la spital cu arsuri # Radio Moldova
Salvatorii au evacuat 42 de oameni din cauza unui incendiu izbucnit, în dimineața zilei de 20 ianuarie, la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Un bărbat de 67 de ani, imobilizat la pat, a suferit arsuri la mâini și picioare și a fost transportat la spital.
Procurorii Ivanov și Iapără au promovat evaluarea externă: Rapoartele Comisiei Vetting, aprobate de CSP # Radio Moldova
Procurorii Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără nu au probleme de integritate financiară și etică. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, pe 21 ianuarie, rapoartele Comisiei de Evaluare Externă, care a recomandat promovarea celor doi acuzatori de stat.
Alegerile din Găgăuzia, sub semnul întrebării: CSJ suspendă actele privind autoritatea electorală locală # Radio Moldova
Incertitudine juridică privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 20 ianuarie, recursul depus de Cancelaria de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor Adunării Populare privind completarea componenței autorității electorale a autonomiei. Decizia CSJ este irevocabilă.
FC Barcelona, FC Liverpool, Chelsea Londra și Juventus Torino vor încerca să obțină victorii pentru a prinde primele 8 locuri în clasament care asigură calificarea directă în optimile de finală. FC Liverpool va juca în deplasare cu Olympique Marseille.
Un bărbat de 56 de ani a decedat în seara zilei de 20 ianuarie, după ce a fost lovit de un microbuz.
Disputa privind Groenlanda blochează planul lui Trump pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei # Radio Moldova
Semnarea acordului privind reconstrucția postbelică a Ucrainei, în valoare de 800 de miliarde de dolari, programată la Forumul Economic Mondial de la Davos, a fost amânată din cauza tensiunilor dintre SUA și Europa provocate de controversa privind Groenlanda și inițiativa „Consiliul Păcii” a președintelui Donald Trump.
Dosare penale ilegale și implicare în justiție: Procurorul Lilian Lungu a fost condamnat la cinci ani de închisoare # Radio Moldova
A tras la răspundere o persoană nevinovată. Procurorul Lilian Lungu de la Serviciul Sud al Procuraturii Anticorupție a fost condamnat la cinci ani de închisoare de Judecătoria Cahul. Sentința a fost pronunțată pe 20 ianuarie, în lipsa inculpatului.
Exercițiu al NATO în Groenlanda, solicitat de Franța: Strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianța Nord-Atlantică # Radio Moldova
Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunțat biroul președintelui Emmanuel Macron pe 21 ianuarie, potrivit Reuters.
