Tragic: Tânăra de 19 ani implicată în accidentul rutier din Ștefan Vodă a decedat

18:10

O fetiță de doi ani și jumătate a murit în Italia după ce s-a înecat cu o bucată de cârnat. Medicii de la Urgențe au făcut tot posibilul să o resusciteze, dar nu au reușit. Parchetul ar putea deschide o anchetă. O fetiță de doi ani și jumătate din localitatea Vibo Valentia, regiunea Calabria, s-a … Articolul O fetiță de doi ani și jumătate a murit în Italia după ce s-a înecat cu mâncare apare prima dată în BreakingNews.