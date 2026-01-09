Peste 270 de școli au renunțat să reia orele de vineri

10:00

Sunt ani care trec liniștit, aproape imperceptibil, și sunt ani care ne zdruncină până în măduvă. Anul 2025 a fost dintre aceia care nu ne-au întrebat dacă suntem pregătiți. A venit cu schimbări bruște, cu plecări dureroase, cu răsturnări politice, dar și cu lecții pe care nu le mai putem ocoli. Alegerile parlamentare au fost […]