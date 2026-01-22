Minoră din Moldova, dispărută la Paris, a fost găsită
Noi.md, 22 ianuarie 2026 12:30
Marinela, adolescenta de 14 ani din Republica Moldova dată dispărută recent în Franța, a fost găsită în viață. Anunțul a fost făcut de familie printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.„Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi - vom reveni cu informații”, se arată în mesajul transmis de apropia
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
12:30
Arestul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile și în alte trei dosare. Este vorba de dosarele „Metalferos”, „Blanchetele pentru pașapoarte” și dosarul în care figurează Igor Dodon . {{860315}}Măsura preventivă a fost prelungită de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și va rămâne în vigoare până pe 22 februarie, transmite Noi.md cu referire la IPN.Mierc
12:30
În ultima lună, sute de freelanceri și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice # Noi.md
Un număr de 500 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Aceștia și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice (ASP) sau în aplicația EVO.Cifra a fost atinsă în mai puțin de o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, valabil din 1 ianuarie 2026.„Comunitatea freelancerilor crește rapid: 500 de persoane în m
12:30
Marinela, adolescenta de 14 ani din Republica Moldova dată dispărută recent în Franța, a fost găsită în viață. Anunțul a fost făcut de familie printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.„Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi - vom reveni cu informații”, se arată în mesajul transmis de apropia
12:30
O amplă operațiune desfășurată în România scoate la iveală o schemă de obținere ilegală a documentelor de identitate românești, în care apar ca beneficiari și cetățeni ai Republicii Moldova.Joi, 22 ianuarie 2026, autoritățile române au desfățurat 73 de percheziții în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează stabilirea fictivă a domiciliilor pe teritoriul României, informează de Poliția de Fr
12:30
Maia Sandu despre negocierile cu UE: „Căutăm soluția pentru deschiderea formală a aderării” # Noi.md
Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova se află în așteptarea unei soluții politice care să permită deschiderea formală, nu doar tehnică, a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, după ce anterior se discuta despre acest pas în decembrie 2025. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.Șefa statului a precizat că autoritățile de la Chișinău poartă discuț
Acum o oră
12:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a plecat joi, 22 ianuarie, la Davos pentru a se întîlni cu președintele SUA, Donald Trump.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit informațiilor surselor agenției, președintele ucrainean se îndreaptă deja spre Davos pentru a se întîlni cu Trump.Biroul președintelui Ucrainei a confirmat, de asemenea, jurnaliștilor că Vlad
12:00
Siguranța cetățenilor și protecția sănătății publice au fost în centrul unui eveniment internațional la care a participat și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.În perioada 20–22 ianuarie 2026, un reprezentant al instituției a luat parte la Forul Global „Ormen Lange”, organizat la Oslo, eveniment dedicat prevenirii terorismului nuclear și radiologic.În cadrul forumului, reprezentantu
12:00
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova."Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucraine
Acum 2 ore
11:30
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 39 597 traversări de persoane și 10 368 traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 10 916 traversări de persoane; PTF Leușeni – 5 74
11:30
Poliția Republicii Moldova a emis un avertisment pentru următoarele zile, după ce meteorologii au prognozat precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de alte vehi
11:30
Novak Djokovic a obţinut victoria cu numărul 101 din cariera sa la Australian Open, impunîndu-se cu uşurinţă în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, în faţa italianului Francesco Maestrelli, venit din calificări, într-un meci din turul al doilea al turneului de Grand Slam, informează EFE.Djokovic, care a cucerit de zece ori trofeul la Melbourne (un record), îl va avea ca adversar în meciul următor pe c
11:00
Două persoane și-au pierdut viața miercuri în Grecia după ce ploi torenţiale au inundat case şi firme în Atena şi în alte părţi ale ţării, au declarat autorităţile.O femeie a murit după ce a fost lovită de o maşină care a fost luată de viiturile din suburbia Glyfada, din sudul Atenei, a declarat un oficial al pompierilor.{{859600}}Miercuri-dimineaţă, un agent al pazei de coastă a fost luat
11:00
Clubul de fotbal „Milsami” din Orhei a anunțat oficial încetarea colaborării cu antrenorul principal al echipei, Igor Picușceac.În comunicatul „vulturilor” se menționează că decizia a fost luată de comun acord de către părți.Împreună cu „Milsami”, fostul atacant al naționalei Moldovei (24 de meciuri, 3+1) a cîștigat titlul de campion în sezonul 2024/25.Potrivit Media Sport, specialistu
Acum 4 ore
10:30
Partida dintre Olympique Marseille și Liverpool, scor 0-3, care a contat pentru etapa a șaptea din grupa mare a UEFA Champions League, penultima, de pe ”Stade de Marseille”, din Marsilia, condusă la centru de Slavko Vincic din Slovenia, s-a ridicat la nivelul așteptărilor, scrie digisport.ro.Primul moment important al întîlnirii s-a petrecut în minutul 9, atunci cînd Mac Allister a driblat un
10:30
Astǎzi-dimineațǎ, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina unei case nelocuite a fost găsită o dronǎ cu lungimea de aproximativ 2,5 m.Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplaseazǎ la fața locului pentru examinarea în detaliu a acesteia, notează Noi.md."Mulțumim cetățenilor responsabili care au sesizat Poliția și nu au intervenit personal
10:30
În istoria Republicii Moldova și a României au existat atît exemple de aliere, cît și exemple de confruntare. În ultimii 100 de ani am traversat evenimente care ne-au cizelat substanțial și am ajuns astăzi să coexistăm în armonie ca două state, subiecte ale dreptului internațional.Poziția oficială a României a fost mereu una de recunoaștere a independenței, suveranității și neutralității Repub
10:00
Inspectorii de mediu anunță intensificarea raziilor inopinate pentru a preveni vînatul și pescuitul ilegal pe teritoriul R. Moldova.În ultima săptămînă, au fost întocmite opt procese-verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole, fiind aplicate amenzi de mii de lei.Șeful adjunct al Direcției control resurse cinegetice și piscicole din cadrul Inspe
10:00
Aprovizionarea cu produse alimentare în localitățile Cocieri, Molovata Nouă și Corjova din raionul Dubăsari a fost reluată, după ce activitatea feribotului a fost sistată din cauza condițiilor meteo.Livrările au fost posibile în urma identificării unor rute alternative de transport.Informația a fost confirmată pentru IPN de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.Potrivit ace
10:00
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu ghețuș, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova, în timp ce în zona de sud partea carosabilă este, în mare parte, uscată, izolat umedă.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), pe parcursul nopții, echipele de intervenție au acționat pentru prevenirea formării alunecușului pe mai multe drumu
10:00
Escrocherii telefonice în Cahul: cinci cazuri într-o singură zi, prejudiciu de de aproape un milion de lei # Noi.md
Poliția avertizează locuitorii raionului Cahul asupra intensificării escrocheriilor telefonice. În decursul unei singure zile, oamenii legii au înregistrat cinci cazuri de înșelăciune, în care infractorii s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă sau au propus victimelor așa-numite „investiții avantajoase”.Potrivit Poliția Republicii Moldova, persoanele necunoscut
10:00
Justiția și integrarea europeană, sub lupa parlamentară: Moldova, România, Ucraina și Albania se reunesc la Maramureș # Noi.md
Integrarea europeană, statul de drept și cooperarea juridică regională se află pe agenda celei de-a treia ședințe comune a comisiilor parlamentare juridice din Republica Moldova, România, Ucraina și Albania. Reuniunea are loc în perioada 22–25 ianuarie, la Moisei, județul Maramureș, fiind organizată de Senatul României.La lucrările din acest an participă, în calitate de observatori și partener
09:30
Un primar Logofteni, Fălești, a fost obligat de Judecătoria Bălți, pe 19 ianuarie, să acopere un prejudiciu în valoare de peste 743.000 de lei provocat în urma dării în arendă a unui iaz din localitate.„Se recunoaște vinovat Godlevschi Iosif de neglijență în serviciu. Se liberează de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală. Se încasează de
09:30
Cele mai multe cazuri de pneumonie cu evoluție fatală apar din cauza adresării tardive a pacienților la medic. În multe situații, bolnavii ajung la spital atunci cînd boala este deja complicată, constată medicul internist Cornelia Talmaci, conferențiar universitar.În anul 2025, în R. Moldova au decedat peste o mie de oameni din cauza pneumoniei.{{857707}}„În momentul în care apar complicaț
09:00
Președintele interimar al Peru, José Jeri, a afirmat miercuri că este victima unui complot menit să-i forțeze demisia, în timpul unei audieri în fața unei comisii de anchetă parlamentară care investighează presupusul trafic de influență legat de o întîlnire cu un om de afaceri chinez, relatează AFP.Ajuns la putere în octombrie după ce Parlamentul a destitut-o pe Dina Boluarte, José Jeri face,
09:00
Printre cele mai vândute crossovere din China, două modele GEELY s-au clasat în Top 3, confirmând poziția solidă a mărcii pe una dintre cele mai competitive piețe auto din lume.La finalul anului 2025, segmentul SUV din China a înregistrat o creștere moderată, dar stabilă. Conform datelor Asociației Chineze a Autoturismelor (CPCA), vânzările totale de SUV-uri au atins 11,878 milioane de unități
09:00
Alegerile pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat s-au încheiat, iar avocații au stabilit componența noii structuri care va gestiona procesul de admitere și calificare în profesie.În urma votului, au fost aleși următorii membri ai Comisiei: Artur Tarlapan– 595 voturi; Gheorghe Vlas– 593 voturi; Arina Turcan-Dontu – 588 voturi; Svetlana Onici – 526 voturi; Sergiu Zahari
Acum 6 ore
08:30
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie, nu ține de competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.Precizarea a fost făcută pentru IPN de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat imposibilitatea desfășurării scrutinului în urma deciziei Curții Supreme de Justiție.Potrivi
08:30
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că astăzi, în intervalul orelor 10:00 - 12:00, vor fi făcute lucrări de mentenanță la nivelul resurselor informaţionale CNAS, găzduite pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud, desfășurate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.Aceste lucrări sînt necesare pentru asigurarea funcționării optime a unor resurse inf
08:00
În orașul italian Fano (regiunea Marche), arheologii au descoperit o bazilică romană pierdută, proiectată și descrisă în tratatul său de Marc Vitruvius Pollio. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii din Italia pe site-ul său web.„În Fano a fost descoperit un fragment fundamental de mozaic. Este o descoperire extraordinară, care reprezintă ceva cu adevărat unic”, a declarat Francesco Acqua
08:00
Șoferii sînt îndemnați să circule cu prudență în următoarele zile, mai ales în zone cu risc sporit de accidente.Se anunță polei și ghețuș pe drumuri, vizibilitate redusă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsori. Administrația Națională a Drumurilor a emis un avertisment către șoferi, transmite IPN.AND recomandă adaptarea vitezei și păstrarea distanței între vehicule pentru siguranț
08:00
Leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene 0,09 bani, iar dolarului american – mai mult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 22 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9034 lei pentru un euro (+0,09 bani) și 16,9897 lei pentru un dolar (+3,19 bani), în
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 22 ianuarie sînt:22 ianuarie — a 22-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 343 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:9 22 Sf. Mc. Polieuct. Sf. Cuv. EvstratieCe se sărbătorește în l
07:30
Pentru astăzi meteorologii prognozează cer variabil. Pe arii extinse sînt posibile precipitații slabe în fază mixtă, iar izolat se va forma ceață slabă.Pe drumuri se va semnala ghețuș, motiv pentru care cetățenii sînt avertizați cu privire la riscurile crescute pentru circulație.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1... +3
Acum 8 ore
06:30
Dumitru Roibu: „Autoritățile trebuie să păstreze statul moldovenesc și identitatea moldovenească” # Noi.md
Autoritățile din Moldova are datoria să păstreze statul moldovenesc și identitatea moldovenească, precum și să dezvolte economic țara noastră în cadrul marii familii a Uniunii Europene.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, în cadrul emisiunii „Новая неделя cu Anatolie Golea” difuzată pe canalul TV8.El a condamnat dur recente
05:30
Forțele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra lagărului de detenție al-Hawl, care adăpostește zeci de mii de presupuși membri ai Statului Islamic, după ce forțele kurde s-au retras.Soldații au intrat miercuri în tabăra puternic fortificată, ca parte a unei predări de la Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi, care au supravegheat tabăra în ultimii șapte ani, în timp ce
Acum 12 ore
04:30
Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, a venit cu un comentariu în privința discursului lui Mark Carney, premierul Canadei, pe care acesta l-a avut în cadrul Forumului Economic de la Davos, Elveția."S-a terminat cu diplomația de fațadă și cu „ritualurile” de la Davos! Mark Carney a ținut un discurs care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice lider și orice cetățean. Mesaju
04:30
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei.Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern, transmite ipn.mdDocumentul mai prevede înlocuirea termenului „card de plată” cu
03:30
Apărarea Civilă din Gaza a anunțat moartea a trei jurnaliști într-un atac aerian israelian, în ciuda armistițiului.Victimele au fost ucise în zona al-Zahra, iar trupurile lor au fost transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah.Apărarea Civilă din Fîșia Gaza a anunțat miercuri moartea a trei jurnaliști, inclusiv un freelancer care lucra pentru AFP, într-un atac israelian e
03:30
"Mulți dintre noi scriu despre aceste lucruri de mult timp, mult mai direct și apăsat: dar na - trebuie să vină Șefu să spună că ”trăim în minciună și ipocrizie totale” ca să acceptăm". Așa a reacționat la discursul premierului canadian, Mark Carney, de la Forumul Economic de la Davos, Elveția, scriitorul Vasile Ernu, stabilit la București, România, dar care se trage de pe meleagurile noastre, not
02:30
Norvegia, ale cărei relații cu președintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la „Consiliul pentru Pace” propus de acesta, a anunțat miercuri guvernul de la Oslo.Propunerea americană ridică o serie de întrebări care necesită un dialog mai aprofundat cu Statele Unite, a exp
01:30
În orașul italian Fano (regiunea Marche), arheologii au descoperit o bazilică romană pierdută, proiectată și descrisă în tratatul său de Marc Vitruvius Pollio. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii din Italia pe site-ul său web.„În Fano a fost descoperit un fragment fundamental de mozaic. Este o descoperire extraordinară, care reprezintă ceva cu adevărat unic”, a declarat Francesco Acqua
01:30
Agenţia Internațională pentru Energie (IEA) şi-a revizuit, miercuri, în creștere, previziunile privind avansul cererii globale de petrol în 2026, adăugînd că abundența de petrol la nivel global atenuează îngrijorările cu privire la riscurile geopolitice.În primul său raport privind piața petrolului publicat în acest an, IEA a anunțat că se așteaptă ca cererea globală de petrol să crească cu 93
01:00
Un bărbat necunoscut a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo, de cinci ori cîștigător al Balonului de Aur și căpitan al echipei naționale a Portugaliei, care se află în orașul Funchal, pe insula Madeira, locul de baștină al fotbalistului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Correio da Manha. Incidentul a avut loc lîngă muzeul Ronaldo. Bărbatul a postat un videoclip în care
00:00
Tenismenul moldovean Radu Albot a părăsit turneul din seria Challenger, care se desfășoară la Soma Bay, Egipt, la etapa optimilor de finală, informează IPN.În meciul cu tînărul jucător ceh Maxim Mrva (locul 348 în clasamentul ATP), Albot a pierdut în două seturi, cu scorul de 3:6, 1:6.Anterior, Radu Albot a obținut victorii împotriva italianului Giovanni Fonio (locul 458 în clasamentul ATP
00:00
Stabilitate, progres, inovare și vitalitate sînt cuvintele cheie în domeniul dezvoltării industriale și tehnologiei informației din China pentru anul 2025, a declarat viceministru al Industriei și Tehnologiei Informației, Zhang Yunming, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, pe tot parcursul anului 2025, în ciuda schimbărilor profunde și complexe interne și internaționale, economia industri
Acum 24 ore
23:30
Centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală din lume, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima din 2011, care a dus la închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, în ciuda îngrijorărilor majorității populației, transmite France Presse.„Facem pregătiri pentru pornirea reactorului”, a anunțat operatorul Tokyo Electr
23:30
Comisia Europeană a propus în 20 ianuarie un pachet de noi măsuri pentru securitatea cibernetică, intenționînd ca pe baza „trusei de instrumente”existente pentru securitatea rețelelor 5G, să promoveze eliminarea obligatorie a riscurilor provenite din lanțurile de aprovizionare din țările terțe, pentru rețelele de comunicații mobile din Europa, scrie romanian.cgtn.comSînt comentarii potrivit că
23:00
Rechinii sînt locuitori naturali ai apelor adînci din Marea Roșie, în apropierea orașului egiptean Hurghada, de aceea atacurile lor asupra oamenilor sînt inevitabile. Comportamentul lor este influențat și de migrația peștilor prin Canalul Suez, hrănirea peștilor și aruncarea deșeurilor alimentare de pe nave, care atrag prădătorii mai aproape de plaje.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru au comu
22:30
Te întrebi care este temperatura optimă în casă pe timp de iarnă? Specialiștii îți vin în ajutor și dezvăluie cîte grade sînt recomandate în locuință. Vremea de iarnă aduce cu sine condiții de umezeală, frig și aer uscat. {{860135}}Fiecare dintre aceste elemente pune la încercare sistemul de încălzire al locuinței, în timp ce încerci să menții un echilibru între confort, siguranță și costu
22:30
Vicepremierul He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a participat la reuniunea Forumului Economic Mondial 2026 organiat la Davos (Elveția), scrie romanian.cgtn.com.He a declarat că, în Ianuarie 2017, președintele Xi Jinping a participat a Forumul de la Davos, China îndeplinindu-și angajamentele și susținînd ferm multilateralismul și comerțul
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.