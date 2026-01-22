„Milsami” Orhei a rămas fără antrenor principal
22 ianuarie 2026
Clubul de fotbal „Milsami” din Orhei a anunțat oficial încetarea colaborării cu antrenorul principal al echipei, Igor Picușceac.În comunicatul „vulturilor” se menționează că decizia a fost luată de comun acord de către părți.Împreună cu „Milsami”, fostul atacant al naționalei Moldovei (24 de meciuri, 3+1) a cîștigat titlul de campion în sezonul 2024/25.Potrivit Media Sport, specialistu
Două persoane și-au pierdut viața miercuri în Grecia după ce ploi torenţiale au inundat case şi firme în Atena şi în alte părţi ale ţării, au declarat autorităţile.O femeie a murit după ce a fost lovită de o maşină care a fost luată de viiturile din suburbia Glyfada, din sudul Atenei, a declarat un oficial al pompierilor.{{859600}}Miercuri-dimineaţă, un agent al pazei de coastă a fost luat
Partida dintre Olympique Marseille și Liverpool, scor 0-3, care a contat pentru etapa a șaptea din grupa mare a UEFA Champions League, penultima, de pe ”Stade de Marseille”, din Marsilia, condusă la centru de Slavko Vincic din Slovenia, s-a ridicat la nivelul așteptărilor, scrie digisport.ro.Primul moment important al întîlnirii s-a petrecut în minutul 9, atunci cînd Mac Allister a driblat un
Astǎzi-dimineațǎ, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grǎdina unei case nelocuite a fost găsită o dronǎ cu lungimea de aproximativ 2,5 m.Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplaseazǎ la fața locului pentru examinarea în detaliu a acesteia, notează Noi.md."Mulțumim cetățenilor responsabili care au sesizat Poliția și nu au intervenit personal
În istoria Republicii Moldova și a României au existat atît exemple de aliere, cît și exemple de confruntare. În ultimii 100 de ani am traversat evenimente care ne-au cizelat substanțial și am ajuns astăzi să coexistăm în armonie ca două state, subiecte ale dreptului internațional.Poziția oficială a României a fost mereu una de recunoaștere a independenței, suveranității și neutralității Repub
Inspectorii de mediu anunță intensificarea raziilor inopinate pentru a preveni vînatul și pescuitul ilegal pe teritoriul R. Moldova.În ultima săptămînă, au fost întocmite opt procese-verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole, fiind aplicate amenzi de mii de lei.Șeful adjunct al Direcției control resurse cinegetice și piscicole din cadrul Inspe
Aprovizionarea cu produse alimentare în localitățile Cocieri, Molovata Nouă și Corjova din raionul Dubăsari a fost reluată, după ce activitatea feribotului a fost sistată din cauza condițiilor meteo.Livrările au fost posibile în urma identificării unor rute alternative de transport.Informația a fost confirmată pentru IPN de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.Potrivit ace
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu ghețuș, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova, în timp ce în zona de sud partea carosabilă este, în mare parte, uscată, izolat umedă.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), pe parcursul nopții, echipele de intervenție au acționat pentru prevenirea formării alunecușului pe mai multe drumu
Poliția avertizează locuitorii raionului Cahul asupra intensificării escrocheriilor telefonice. În decursul unei singure zile, oamenii legii au înregistrat cinci cazuri de înșelăciune, în care infractorii s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă sau au propus victimelor așa-numite „investiții avantajoase”.Potrivit Poliția Republicii Moldova, persoanele necunoscut
Integrarea europeană, statul de drept și cooperarea juridică regională se află pe agenda celei de-a treia ședințe comune a comisiilor parlamentare juridice din Republica Moldova, România, Ucraina și Albania. Reuniunea are loc în perioada 22–25 ianuarie, la Moisei, județul Maramureș, fiind organizată de Senatul României.La lucrările din acest an participă, în calitate de observatori și partener
Un primar Logofteni, Fălești, a fost obligat de Judecătoria Bălți, pe 19 ianuarie, să acopere un prejudiciu în valoare de peste 743.000 de lei provocat în urma dării în arendă a unui iaz din localitate.„Se recunoaște vinovat Godlevschi Iosif de neglijență în serviciu. Se liberează de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală. Se încasează de
Cele mai multe cazuri de pneumonie cu evoluție fatală apar din cauza adresării tardive a pacienților la medic. În multe situații, bolnavii ajung la spital atunci cînd boala este deja complicată, constată medicul internist Cornelia Talmaci, conferențiar universitar.În anul 2025, în R. Moldova au decedat peste o mie de oameni din cauza pneumoniei.{{857707}}„În momentul în care apar complicaț
Președintele interimar al Peru, José Jeri, a afirmat miercuri că este victima unui complot menit să-i forțeze demisia, în timpul unei audieri în fața unei comisii de anchetă parlamentară care investighează presupusul trafic de influență legat de o întîlnire cu un om de afaceri chinez, relatează AFP.Ajuns la putere în octombrie după ce Parlamentul a destitut-o pe Dina Boluarte, José Jeri face,
Printre cele mai vândute crossovere din China, două modele GEELY s-au clasat în Top 3, confirmând poziția solidă a mărcii pe una dintre cele mai competitive piețe auto din lume.La finalul anului 2025, segmentul SUV din China a înregistrat o creștere moderată, dar stabilă. Conform datelor Asociației Chineze a Autoturismelor (CPCA), vânzările totale de SUV-uri au atins 11,878 milioane de unități
Alegerile pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat s-au încheiat, iar avocații au stabilit componența noii structuri care va gestiona procesul de admitere și calificare în profesie.În urma votului, au fost aleși următorii membri ai Comisiei: Artur Tarlapan– 595 voturi; Gheorghe Vlas– 593 voturi; Arina Turcan-Dontu – 588 voturi; Svetlana Onici – 526 voturi; Sergiu Zahari
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie, nu ține de competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.Precizarea a fost făcută pentru IPN de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat imposibilitatea desfășurării scrutinului în urma deciziei Curții Supreme de Justiție.Potrivi
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că astăzi, în intervalul orelor 10:00 - 12:00, vor fi făcute lucrări de mentenanță la nivelul resurselor informaţionale CNAS, găzduite pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud, desfășurate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.Aceste lucrări sînt necesare pentru asigurarea funcționării optime a unor resurse inf
În orașul italian Fano (regiunea Marche), arheologii au descoperit o bazilică romană pierdută, proiectată și descrisă în tratatul său de Marc Vitruvius Pollio. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii din Italia pe site-ul său web.„În Fano a fost descoperit un fragment fundamental de mozaic. Este o descoperire extraordinară, care reprezintă ceva cu adevărat unic”, a declarat Francesco Acqua
Șoferii sînt îndemnați să circule cu prudență în următoarele zile, mai ales în zone cu risc sporit de accidente.Se anunță polei și ghețuș pe drumuri, vizibilitate redusă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsori. Administrația Națională a Drumurilor a emis un avertisment către șoferi, transmite IPN.AND recomandă adaptarea vitezei și păstrarea distanței între vehicule pentru siguranț
Leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene 0,09 bani, iar dolarului american – mai mult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 22 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9034 lei pentru un euro (+0,09 bani) și 16,9897 lei pentru un dolar (+3,19 bani), în
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 22 ianuarie sînt:22 ianuarie — a 22-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 343 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:9 22 Sf. Mc. Polieuct. Sf. Cuv. EvstratieCe se sărbătorește în l
Pentru astăzi meteorologii prognozează cer variabil. Pe arii extinse sînt posibile precipitații slabe în fază mixtă, iar izolat se va forma ceață slabă.Pe drumuri se va semnala ghețuș, motiv pentru care cetățenii sînt avertizați cu privire la riscurile crescute pentru circulație.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1... +3
Autoritățile din Moldova are datoria să păstreze statul moldovenesc și identitatea moldovenească, precum și să dezvolte economic țara noastră în cadrul marii familii a Uniunii Europene.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, în cadrul emisiunii „Новая неделя cu Anatolie Golea” difuzată pe canalul TV8.El a condamnat dur recente
Forțele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra lagărului de detenție al-Hawl, care adăpostește zeci de mii de presupuși membri ai Statului Islamic, după ce forțele kurde s-au retras.Soldații au intrat miercuri în tabăra puternic fortificată, ca parte a unei predări de la Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi, care au supravegheat tabăra în ultimii șapte ani, în timp ce
Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, a venit cu un comentariu în privința discursului lui Mark Carney, premierul Canadei, pe care acesta l-a avut în cadrul Forumului Economic de la Davos, Elveția."S-a terminat cu diplomația de fațadă și cu „ritualurile” de la Davos! Mark Carney a ținut un discurs care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru orice lider și orice cetățean. Mesaju
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei.Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern, transmite ipn.mdDocumentul mai prevede înlocuirea termenului „card de plată” cu
Apărarea Civilă din Gaza a anunțat moartea a trei jurnaliști într-un atac aerian israelian, în ciuda armistițiului.Victimele au fost ucise în zona al-Zahra, iar trupurile lor au fost transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah.Apărarea Civilă din Fîșia Gaza a anunțat miercuri moartea a trei jurnaliști, inclusiv un freelancer care lucra pentru AFP, într-un atac israelian e
"Mulți dintre noi scriu despre aceste lucruri de mult timp, mult mai direct și apăsat: dar na - trebuie să vină Șefu să spună că ”trăim în minciună și ipocrizie totale” ca să acceptăm". Așa a reacționat la discursul premierului canadian, Mark Carney, de la Forumul Economic de la Davos, Elveția, scriitorul Vasile Ernu, stabilit la București, România, dar care se trage de pe meleagurile noastre, not
Norvegia, ale cărei relații cu președintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la „Consiliul pentru Pace” propus de acesta, a anunțat miercuri guvernul de la Oslo.Propunerea americană ridică o serie de întrebări care necesită un dialog mai aprofundat cu Statele Unite, a exp
Agenţia Internațională pentru Energie (IEA) şi-a revizuit, miercuri, în creștere, previziunile privind avansul cererii globale de petrol în 2026, adăugînd că abundența de petrol la nivel global atenuează îngrijorările cu privire la riscurile geopolitice.În primul său raport privind piața petrolului publicat în acest an, IEA a anunțat că se așteaptă ca cererea globală de petrol să crească cu 93
Un bărbat necunoscut a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo, de cinci ori cîștigător al Balonului de Aur și căpitan al echipei naționale a Portugaliei, care se află în orașul Funchal, pe insula Madeira, locul de baștină al fotbalistului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat ziarul Correio da Manha. Incidentul a avut loc lîngă muzeul Ronaldo. Bărbatul a postat un videoclip în care
Tenismenul moldovean Radu Albot a părăsit turneul din seria Challenger, care se desfășoară la Soma Bay, Egipt, la etapa optimilor de finală, informează IPN.În meciul cu tînărul jucător ceh Maxim Mrva (locul 348 în clasamentul ATP), Albot a pierdut în două seturi, cu scorul de 3:6, 1:6.Anterior, Radu Albot a obținut victorii împotriva italianului Giovanni Fonio (locul 458 în clasamentul ATP
Stabilitate, progres, inovare și vitalitate sînt cuvintele cheie în domeniul dezvoltării industriale și tehnologiei informației din China pentru anul 2025, a declarat viceministru al Industriei și Tehnologiei Informației, Zhang Yunming, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, pe tot parcursul anului 2025, în ciuda schimbărilor profunde și complexe interne și internaționale, economia industri
Centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală din lume, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima din 2011, care a dus la închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, în ciuda îngrijorărilor majorității populației, transmite France Presse.„Facem pregătiri pentru pornirea reactorului”, a anunțat operatorul Tokyo Electr
Comisia Europeană a propus în 20 ianuarie un pachet de noi măsuri pentru securitatea cibernetică, intenționînd ca pe baza „trusei de instrumente”existente pentru securitatea rețelelor 5G, să promoveze eliminarea obligatorie a riscurilor provenite din lanțurile de aprovizionare din țările terțe, pentru rețelele de comunicații mobile din Europa, scrie romanian.cgtn.comSînt comentarii potrivit că
Rechinii sînt locuitori naturali ai apelor adînci din Marea Roșie, în apropierea orașului egiptean Hurghada, de aceea atacurile lor asupra oamenilor sînt inevitabile. Comportamentul lor este influențat și de migrația peștilor prin Canalul Suez, hrănirea peștilor și aruncarea deșeurilor alimentare de pe nave, care atrag prădătorii mai aproape de plaje.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru au comu
Te întrebi care este temperatura optimă în casă pe timp de iarnă? Specialiștii îți vin în ajutor și dezvăluie cîte grade sînt recomandate în locuință. Vremea de iarnă aduce cu sine condiții de umezeală, frig și aer uscat. {{860135}}Fiecare dintre aceste elemente pune la încercare sistemul de încălzire al locuinței, în timp ce încerci să menții un echilibru între confort, siguranță și costu
Vicepremierul He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a participat la reuniunea Forumului Economic Mondial 2026 organiat la Davos (Elveția), scrie romanian.cgtn.com.He a declarat că, în Ianuarie 2017, președintele Xi Jinping a participat a Forumul de la Davos, China îndeplinindu-și angajamentele și susținînd ferm multilateralismul și comerțul
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări.Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova. Mai exact, trei tineri și o tînără, informează Noi.md cu referire la Diez.{{859954}}Iulian Luchin – schi fondIulian Luchin este un tînăr biatlonist din Chișinău care va reprezenta Republica M
Vara lui 2026 ar putea continua trendul îngrijorător al ultimilor ani, cu temperaturi tot mai ridicate, avertizează meteorologii din Marea Britanie.Potrivit Serviciului de meteorologie Met Office, 2026 are șanse să se numere printre primii patru cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor.{{849880}}Prognozele indică faptul că temperatura medie globală ar putea fi cu aproximativ 1,46°C
Миниștrii de externe ai opt țări din Orientul Mijlociu au susținut inițiativa președintelui SUA, Donald Trump, exprimîndu-și intenția de a se alătura „Consiliului de Pace”.Acest lucru este relatat într-o declarație comună publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU).{{859921}}„Ministerele Afacerilor Externe ale Regatului Hașemit al Iordaniei, Emirate
Oficiul medicilor de familie din satul Șamalia, raionul Cantemir, a fost modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a investiției depășește 509 mii de lei: aproximativ 449 mii de lei au fost alocați de CNAM, iar 60 de mii de lei reprezintă contribuția Primăriei Șamalia.{{860077}}P
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie, nu ține de competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.Precizarea a fost făcută pentru IPN de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat imposibilitatea desfășurării scrutinului în urma deciziei Curții Supreme de Justiție.{{856665}
Președintele Chinei Xi Jinping i-a trimis un mesaj președintelui Republicii Centrafricane, Faustin Archange Touadéra, felicitîndu-l pentru realegerea sa în această funcție, scrie romanian.cgtn.com.Xi spune că în ultimii ani, China și Republica Centrafricană au aprofundat continuu încrederea politică reciprocă, și-au oferit sprijin ferm în chestiuni care privesc interesele fundamentale și preoc
Fostul buncăr prezidențial al Casei Albe, un spațiu construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și folosit în crize istorice, este demontat și reconstruit în secret sub aripa de est, într-o operațiune desfășurată cu maximă confidențialitate.Construcția inițială a buncărului a început în 1941, la ordinul președintelui Franklin D. Roosevelt, imediat după atacul de la Pearl Harbor. Ofic
După ninsoare, ger și gheață, pe străzile orașului a apărut un nou risc: țurțurii formați la streșinile clădirilor și pe aparatele de aer condiționat.Aceștia pot cădea în orice moment, punînd în pericol trecătorii și provocînd pagube semnificative autoturismelor parcate prea aproape de imobile.{{860323}}Autoritățile îndeamnă cetățenii să dea dovadă de prudență și, pe cît posibil, să păstre
În urma controlului vamal al unui mijloc de transport, care se deplasa din Germania spre Republica Moldova, funcționarii vamali au depistat trei drone ascunse în compartimentul marfar al automobilului, la postul vamal Costești.Mijlocul de transport era condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vîrstă de 30 de ani. Șoferul a camuflat dispozitivele printre lucrurile personale și, la întreb
Prețurile mondiale ale aurului au crescut pînă la un nivel record de peste 4800 de dolari pe uncie, pe fondul creșterii cererii și al scăderii cursului dolarului.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Reuters.Astfel, prețul spot al aurului a crescut cu 1,2% pînă la 4821,26 dolari pe uncie, după ce anterior, în cadrul sesiunii, a atins un nivel record de 4843,67 dolari. Contractele f
O tînără din Republica Moldova care cerșea la Iași ducea, de fapt, o viață de lux. Femeia folosea un scaun cu rotile pentru a impresiona pe oameni, dar polițiștii au descoperit că avea închiriat un apartament de lux și avea și un telefon de ultimă generație, scrie antena3.ro.De asemenea, avea la ea o sumă impresionantă de bani.{{799857}}Pe 17 ianuarie, polițiștii locali au surprins o tînăr
