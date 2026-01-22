Percheziții și verificări în România: moldoveni cu domicilii fictive, în atenția poliției

22:30

Te întrebi care este temperatura optimă în casă pe timp de iarnă? Specialiștii îți vin în ajutor și dezvăluie cîte grade sînt recomandate în locuință. Vremea de iarnă aduce cu sine condiții de umezeală, frig și aer uscat. {{860135}}Fiecare dintre aceste elemente pune la încercare sistemul de încălzire al locuinței, în timp ce încerci să menții un echilibru între confort, siguranță și costu