Adjunctul bașcanului Găgăuziei, sancționat de UE, oprit de două ori să intre în România. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași

Republica Moldova este pe finalul celei mai dificile reforme posibile în justiție – evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Doar că sistemul are și o altă realitate. După evaluarea externă, procedură numită vetting, în sistem au rămas mai puțini judecători și procurori, funcțiile vacante se ocupă greu, iar profesiile juridice rămân, în continuare, puțin atractive. Justiția, unul din capitolele foarte importante pentru aderarea la UE, este și unul din domeniile cele mai dificile de reformat. Care este etapa la care se află această reformă în Republica Moldova și ce provocări stau în fața autorităților și a factorilor din domeniu? Subiectul este discutat la Forumul anual al Justiției care are loc zilele acestea la Chișinău, iar Liliana Barbăroșie are detalii.