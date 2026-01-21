„Vă rog, pâine”. Disperarea unei bătrâne din Donețk, scrisă în zăpadă și surprinsă de o dronă
Realitatea.md, 21 ianuarie 2026 20:40
O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc într-un oraș din Donețk, Ucraina, într-o zonă tampon a frontului. O bătrână a scris în zăpadă un mesaj în care cere de mâncare, iar soldații ucraineni care au văzut cu ajutorul dronei cererea femeii, au trimis alimente pe calea aerului. Din păcate, evacuarea nu a fost posibilă, […] Articolul „Vă rog, pâine”. Disperarea unei bătrâne din Donețk, scrisă în zăpadă și surprinsă de o dronă apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
20:40
„Vă rog, pâine”. Disperarea unei bătrâne din Donețk, scrisă în zăpadă și surprinsă de o dronă # Realitatea.md
O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc într-un oraș din Donețk, Ucraina, într-o zonă tampon a frontului. O bătrână a scris în zăpadă un mesaj în care cere de mâncare, iar soldații ucraineni care au văzut cu ajutorul dronei cererea femeii, au trimis alimente pe calea aerului. Din păcate, evacuarea nu a fost posibilă, […] Articolul „Vă rog, pâine”. Disperarea unei bătrâne din Donețk, scrisă în zăpadă și surprinsă de o dronă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:00
Aurul a depășit marți, 20 ianuarie, 4.700 de dolari pe uncie, atingând un nou maxim istoric, potrivit Reuters. Investitorii se „refugiază” în aur pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor legate de politicile marilor puteri. Creșterea prețului a fost alimentată și de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a amenințat cu tarife vamale suplimentare pentru […] Articolul Prețul aurului a atins un nou record pe fondul tensiunilor globale apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Instituțiile de învățământ vor organiza activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în perioada 26–30 ianuarie 2026, în cadrul decadei educației interculturale. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a transmis o circulară în acest sens. Potrivit MEC, activitățile urmăresc promovarea drepturilor omului, combaterea discriminării și consolidarea respectului față de diversitatea etnică, culturală […] Articolul Școlile din țară vor organiza activități de comemorare a victimelor Holocaustului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
18:40
Denis Dermenji, directorul agenției IPN Sunt în jurnalism de aproape zece ani. Am lucrat ca reporter și prezentator, am făcut reportaje video, am gestionat rețele sociale, colaborat cu media internaționale, am fost fixer și am văzut știrea în starea ei naturală – brută, neinteresantă, fără structură, lumină de studio și fără perspectiva de a „deveni […] Articolul Cine mai are nevoie de o agenție de presă în epoca rețelelor sociale? apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată. O spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Potrivit edilului, acum în regiune are loc o schimbare semnificativă în dinamica relațiilor, de la influența grupării criminale Șor la cooperare și atragerea fondurilor europene, transmite […] Articolul Primarul de Comrat, despre cum a scăzut influența grupării Șor în Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Valoarea maximă a tichetelor de masă urmează să fie majorată de la 55 la 70 de lei pe zi, potrivit unui proiect de modificare legislativă care va fi examinat de Guvernul Republicii Moldova. Documentul prevede și posibilitatea ca angajatorii să acorde tichete de masă cu o valoare mai mare decât plafonul stabilit, iar diferența să […] Articolul Vești bune pentru angajați. Tichetele de masă ar putea fi majorate apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Un bărbat a decedat la spital: Prezenta semne de hipotermie severă și intoxicație alcoolică # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 66 de ani a ajuns în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, prezentând hipotermie severă și intoxicație alcoolică. Acesta a fost transportat ulterior de un echipaj de terapie intensivă mobilă, în timp ce manevrele de resuscitare erau în curs, aflându-se în șoc hipotermic. Potrivit reprezentanților spitalului, victima […] Articolul Un bărbat a decedat la spital: Prezenta semne de hipotermie severă și intoxicație alcoolică apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Anatolie Barbacar a devenit președinte al Uniunii Avocaților din Moldova. Candidatul a obținut 852 de voturi, la concursul pentru funcția de conducere a organizației. La alegerile pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților s-au înscris cinci candidați: Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu. Aceștia au fost votați în cadrul Congresului […] Articolul Anatolie Barbacar a devenit președinte al Uniunii Avocaților din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
ChatGPT va încerca să ghicească vârsta utilizatorilor și va limita conținutul pentru minori # Realitatea.md
ChatGPT va începe să estimeze dacă un utilizator are sub 18 ani, pe baza unor indicii precum vechimea contului, orele de utilizare și tipul de întrebări adresate, relatează Euronews. Dacă sistemul identifică un utilizator ca fiind minor, vor fi activate automat măsuri suplimentare de protecție, inclusiv limitarea accesului la conținut violent, sexual sau periculos. Adolescenții […] Articolul ChatGPT va încerca să ghicească vârsta utilizatorilor și va limita conținutul pentru minori apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
VIDEO Istoria emoționantă a Angelinei, fetița ucraineană victimă a atacurilor rusești de la începutul invaziei # Realitatea.md
Angelina, o fetiță ucraineană în vârstă de 10 ani din regiunea Harikov, a rămas fără familie după ce tatăl ei a fost ucis într-un bombardament rusesc. Copila a fost grav rănită în timpul atacului din orașul Kupyansk, toamna anului 2022. Mama sa biologică și-a abandonat fetița și soțul când Angelina era încă un bebeluș, iar […] Articolul VIDEO Istoria emoționantă a Angelinei, fetița ucraineană victimă a atacurilor rusești de la începutul invaziei apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Sprijin de la UE: 8 milioane de euro se alocă pentru ajutor umanitar în Republica Moldova # Realitatea.md
Comisia Europeană alocă 1,9 miliarde de euro pentru ajutoare umanitare în anul 2026. Dintre acești bani, 8 milioane de euro urmează să ajungă în Republica Moldova. Circa 557 de milioane de euro vor fi alocate zonelor din Africa de Vest şi Centrală, 448 de milioane de euro – Orientului Mijlociu, în special Fâşiei Gaza, precum […] Articolul Sprijin de la UE: 8 milioane de euro se alocă pentru ajutor umanitar în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
17:00
Ziua de mâine, 22 ianuarie, va aduce primele temperaturi cu plus din ultimele două săptămâni de ger, potrivit prognozei meteo. Maximele diurne vor urca până la +3°C, după o perioadă îndelungată cu valori exclusiv negative. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat. Cerul va fi variabil spre noros pe întreg teritoriul țării. În […] Articolul Joi, prima zi cu temperaturi pozitive după două săptămâni de ger apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Trump anunță o întâlnire cu Zelenski la Davos: Kievul confirmă absența liderului ucrainean # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în cadrul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos că intenționează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful Casei Albe a afirmat că poartă discuții atât cu liderul de la Kremlin, cât și cu președintele ucrainean, în contextul războiului din Ucraina, scrie presa ucraineană. […] Articolul VIDEO Trump anunță o întâlnire cu Zelenski la Davos: Kievul confirmă absența liderului ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Primarul Comratului, Serghei Anastasov, nu exclude că ar putea candida pentru funcția de bașcan al Găgăuziei # Realitatea.md
Primarul Comratului, Serghei Anastasov, nu exclude că ar putea candida pentru funcția de bașca al Găgăuziei. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, oficialul menționând că va analiza profilul potențialilor concurenți electorali, înainte de a lua o decizie. În același timp, Anastasov a exclus participarea sa la alegerile pentru […] Articolul Primarul Comratului, Serghei Anastasov, nu exclude că ar putea candida pentru funcția de bașcan al Găgăuziei apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Pachetul trimis de greci: identități din 6 țări pe numele lui Plahotniuc. Procurorul, despre un nou proces penal # Realitatea.md
După desigilarea unui pachet expediat din Grecia, procurorii au stabilit că Vladimir Plahotniuc deținea mai multe cărți de identitate și permise de conducere emise de diferite state, printre care Vanuatu, Irak, Federația Rusă, România, Bulgaria și Ucraina. Documentele conțin fotografia lui Plahotniuc, dar sunt eliberate pe identități diferite, a precizat procurorul Alexandru Cernei după ședința […] Articolul Pachetul trimis de greci: identități din 6 țări pe numele lui Plahotniuc. Procurorul, despre un nou proces penal apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Percheziții la domiciliile a doi bărbați de 35 de ani din satul Zgărdești, raionul Telenești. Oamenii legii au depistat mai multe arme. „În urma acțiunilor desfășurate la domiciliile părinților acestora, au fost depistate și ridicate o armă lungă cu țeavă lisă de model necunoscut, una pneumatică de calibrul 5,5 mm, alta de model necunoscut, 58 […] Articolul Arsenal de arme, descoperit la doi bărbați. Imagini VIDEO de la percheziții apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un accident rutier grav s-a produs astăzi dimineață pe un drum din apropierea localității Simeria, în județul Hunedoara, România. Potrivit informațiilor transmise de autorități, o femeie în vârstă de 26 de ani și-a pierdut viața în urma impactului. În același accident, copilul acesteia, în vârstă de 6 ani, precum și un bărbat care se afla […] Articolul VIDEO Un mort și doi răniți într-un accident produs în România apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Tăierea arborilor va fi autorizată?! Ministerul Mediului pregătește o lege care să reglementeze vânzarea lemnului # Realitatea.md
Ministerul Mediului elaborează o lege separată, care să reglementeze tăierea arborilor. Noile prevederi vor stabili regulile de circulație și vânzare a lemnului. Autoritatea a inițiat consultări pentru inițierea elaborării deciziilor. Documentul propriu-zis ar urma să fie publicat în primăvară. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Actualmente, tăierea arborilor este reglementată în […] Articolul Tăierea arborilor va fi autorizată?! Ministerul Mediului pregătește o lege care să reglementeze vânzarea lemnului apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
O suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, precum și o cameră, au fost distruse în totalitate în urma unui incendiu. Flăcările au izbucnit marți noaptea, 20 ianuarie, în Rîbnița. Potrivit autorităților din regiune, proprietara locuinței a aprins focul în sobă, apoi a plecat la mama sa, lăsând acasă fiul în vârstă de 37 de […] Articolul VIDEO Flăcări într-o locuință din Rîbnița: O cameră a ars în totalitate apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Trump a sosit la forumul de la Davos pentru a discuta cu Europa revendicările sale asupra Groenlandei # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sosit miercuri, 21 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde este așteptat să aibă discuții cu liderii europeni privind intențiile sale legate de Groenlanda. Tema Groenlandei se află în centrul agendei, după ce Donald Trump și-a exprimat dorința ca teritoriul aflat sub suveranitate daneză să devină parte […] Articolul VIDEO Trump a sosit la forumul de la Davos pentru a discuta cu Europa revendicările sale asupra Groenlandei apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Victor Bodiu nu răspunde, iar Marian Lupu – de negăsit. Noi detalii despre martorii din dosarul lui Plahotniuc # Realitatea.md
Victor Bodiu nu a răspuns la citațiile expediate, iar contactul grefierei a fost blocat, în timp ce Marian Lupu este de negăsit. Acestea sunt noile detalii despre martorii din dosarul lui Plahotniuc, prezentate în cadrul ședinței de miercuri, 21 ianuarie, la care inculpatul a cerut să nu fie adus. În ședința de astăzi a fost […] Articolul Victor Bodiu nu răspunde, iar Marian Lupu – de negăsit. Noi detalii despre martorii din dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Iwona Piorko continuă discuțiile cu opoziția. Liderii blocului Alternativa, invitați la Delegația UE # Realitatea.md
Șefa Delegației UE la Chișinău continuă discuțiile cu opoziția din Moldova. După Vasile Costiuc, liderii blocului Alternativa au fost invitați la discuții cu Iwona Piorko. În imaginile publicate de către diplomații europeni Iwona Piorko apare alături de Ion Ceban, Ion Chicu, Gaik Vartanean, Mark Tkaciuk și Alexandr Stoianoglo. Serviciul de presă al Delegației transmite că […] Articolul Iwona Piorko continuă discuțiile cu opoziția. Liderii blocului Alternativa, invitați la Delegația UE apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Vizită pe platoul Cocieri: Chișinăul cere Tiraspolului circulație liberă peste podul de la Dubăsari # Realitatea.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri, scopul deplasării fiind documentarea situației localităților aflate pe malul stâng al râului Nistru. În cadrul vizitei, oficialul a avut întrevederi cu primarii localităților Molovata Nouă și Cocieri. Tema centrală a discuțiilor a fost asigurarea aprovizionării populației cu produse alimentare și […] Articolul Vizită pe platoul Cocieri: Chișinăul cere Tiraspolului circulație liberă peste podul de la Dubăsari apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Alexandru Munteanu, la Davos: Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei # Realitatea.md
Cooperarea pentru pace, stabilitate și prosperitate și consecințele războiului din Ucraina au fost subiectele discutate de premierul Alexandru Munteanu la Forumul de la Davos. Șeful Guvernului a participat la un panel dedicat situației economice, în contextul provocărilor regionale și globale. Șeful Guvernului a reiterat angajamentul țării noastre de a contribui activ la construcția unei Europe […] Articolul Alexandru Munteanu, la Davos: Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:00
Moldindconbank lansează o nouă promoție care transformă plățile obișnuite într-o experiență care îți poate aduce beneficii suplimentare importante. Pe parcursul anului 2026, utilizarea cardului Mastercard de la Moldindconbank, fie că este un card salarial sau social, poate aduce un premiu bănesc de 10 000 de lei, fără înscriere prealabilă sau pași suplimentari. Campania se desfășoară […] Articolul Achită cu cardul tău Mastercard de la Moldindconbank și poți câștiga 10 000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Accident cu implicarea unui troleibuz la Ciocana: Doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale # Realitatea.md
Un troleibuz a fost implicat în accidente în sectorul Ciocana al Capitalei. Conform Regiei Transport Electric Chișinău, șoferul unui vehicul de pe ruta nr. 12 a frânat brusc, după ce șoferul unui automobil a făcut manevra de virare la dreapta, fără a se asigura. Totul s-a întâmplat în jurul orei 13:00. Conducătorul troleibuzului a încercat […] Articolul VIDEO Accident cu implicarea unui troleibuz la Ciocana: Doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Judecătoria Chișinău a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a mandatului de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Decizia reprezintă a patra prelungire aprobată la solicitarea procurorilor după extrădarea fostului lider democrat în Republica Moldova, la data de 25 septembrie. Hotărârea instanței a fost luată în urma demersului înaintat de procurorul de caz, Alexandru […] Articolul Mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Au uitat să le declare? FOTO cu lingouri, bijuterii și monede, găsite la pasagerii de la Aeroport # Realitatea.md
Mai multe bunuri care se presupune că ar fi din metale prețioase, au fost ridicate la trei persoane care traversau hotarul. Este vorba despre 2 cetățeni ucraineni și unul al Afganistanului. Aceștia plecau spre Portugalia, Germania și Turcia. În bagajul unui bărbat de 49 de ani, care pleca spre Berlin, au fost descoperite monede. Valoarea […] Articolul Au uitat să le declare? FOTO cu lingouri, bijuterii și monede, găsite la pasagerii de la Aeroport apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Chișinăul a permis! Centrala de la Cuciurgan are liber la produs energie electrică până în iulie 2026 # Realitatea.md
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe […] Articolul Chișinăul a permis! Centrala de la Cuciurgan are liber la produs energie electrică până în iulie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
LIVE O nouă ședință de judecată în care este vizat Plahotniuc. Un martor, adus SILIT # Realitatea.md
Astăzi continuă procesul împotriva fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, însă în lipsa acestuia. Urmează să fie audiați cel puțin doi martori. De asemenea, procurorul urmează să înainteze un demers privind audierea unor martori ai acuzării care, la etapa anterioară, lipseau din țară sau nu au putut fi citați. Ghenadie Lupu, fost director de filială a băncii […] Articolul LIVE O nouă ședință de judecată în care este vizat Plahotniuc. Un martor, adus SILIT apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Băncile din Modova, tot mai bogate, cu un profit RECORD în 2025. Cine a câștigat cei mai mulți bani # Realitatea.md
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un profit net record de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea profitabilității a fost susținută în principal de veniturile din dobânzi, care au depășit 11,16 miliarde de lei, dar și […] Articolul Băncile din Modova, tot mai bogate, cu un profit RECORD în 2025. Cine a câștigat cei mai mulți bani apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Iașiul se pregătește pentru Ziua Unirii! Maia Sandu ar putea participa alături de Nicușor Dan # Realitatea.md
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Iașul va marca Ziua Unirii. Presa din România relatează că, pe lângă Nicușor Dan, la eveniment ar urma să fie prezentă și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Prezența lui Nicușor Dan la manifestările de la Iași este confirmată, iar surse apropiate organizatorilor vorbesc despre o posibilă apariție a Maiei Sandu, care […] Articolul Iașiul se pregătește pentru Ziua Unirii! Maia Sandu ar putea participa alături de Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Steve Witkoff urmează să ajungă la Moscova. Liderul de la Kremlin are planificată joi o întrevedere cu trimisul special al lui Donald Trump. Informația a fost publicată de presa apropiată de Kremlin și confirmată pentru jurnaliștii ruși de Dmitri Peskov. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin nu a făcut publice alte de talii despre […] Articolul Witkoff, din nou la Moscova. Putin planifică joi discuții cu trimisul lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Alegerile din Comrat, amânate: Adunarea Populară a Găgăuziei convoacă o ședință de urgență # Realitatea.md
Astăzi, 21 ianuarie, a avut loc ședința Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei în cadrul căreia conducerea organului legislativ al autonomiei a decis convocarea de urgență a unei ședințe plenare extraordinare. Deputații se vor întruni mâine, 22 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Sala Mare de ședințe din municipiul Comrat. Pe ordinea de zi este inclus […] Articolul Alegerile din Comrat, amânate: Adunarea Populară a Găgăuziei convoacă o ședință de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Iar scandal la CMC: Fracțiunea PAS lipsește de la ședință, după ce a părăsit-o pe cea precedentă. PSRM a plecat # Realitatea.md
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) lipsește de la ședința de miercuri, după ce marți toți aleșii locali din această formațiune au părăsit sala cu scandal. Cvorumul s-a format miercuri cu prezența a câțiva consilieri socialiști, comuniști și reprezentanții MAN, Natalia Parasca, Chiril Moțpan și Denis Șova. Neînțelegerile au început după ce s-a propus […] Articolul Iar scandal la CMC: Fracțiunea PAS lipsește de la ședință, după ce a părăsit-o pe cea precedentă. PSRM a plecat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști și economiști. Din cei 101 parlamentari, 22 au studii juridice, iar 19 sunt economiști, ceea ce face din aceste profesii cele mai reprezentate în legislativ. Fracțiunea PAS domină la capitolul juriști, cu 11 deputați, urmată de PSRM cu 6, în timp ce comuniștii, Alternativa […] Articolul Parlamentul Moldovei: între juriști și economiști! Cine decide legea în țară apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Volumul total al conținutului în rusă poate fi reglementat la TV din Moldova? Răspunsul Lilianei Nicolaescu-Onofrei # Realitatea.md
Actualmente, canalele de televiziune din Republica Moldova trebuie să difuzeze 80% din produsele locale în limba română. Autoritățile lucrează la perfecționarea cadrului legal în domeniul serviciilor media-audiovizuale și la noua lege a presei, conform președintei Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Oficiala a precizat că există prevederi și pentru numărul de […] Articolul Volumul total al conținutului în rusă poate fi reglementat la TV din Moldova? Răspunsul Lilianei Nicolaescu-Onofrei apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Uniunea Europeană a inițiat o revizuire amplă a reglementărilor privind ambalajele, care va schimba semnificativ modul în care sunt fabricate, utilizate și eliminate ambalajele pentru produse alimentare și nealimentare. Noul Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) va intra în vigoare în februarie 2025 și va deveni pe deplin aplicabil în toate statele membre […] Articolul UE interzice pliculețele de ketchup și de maioneză în restaurante apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Radu Jigău nu mai vrea să fie judecător la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul a decis să se retragă din concurs. Cererea de retragere a fost transmisă Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii, iar Comisia a luat act de decizie. Radu Jigău se afla în proces de evaluare, procedură inițiată în […] Articolul Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru funcția de judecător la CSJ apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
De două ori pe aceeași greblă! Doi bărbați, condamnați pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis # Realitatea.md
Doi bărbați, de 26 și 42 de ani, au fost condamnați la 3 ani și 6 luni, respectiv 2 ani și 2 luni de detenție, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea autovehicului în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Inculpații au condus vehicule în municipiul Chișinău. În timpul deplasării, […] Articolul De două ori pe aceeași greblă! Doi bărbați, condamnați pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:40
Creditele au explodat în decembrie. Moldovenii au împrumutat aproape 7,8 miliarde lei # Realitatea.md
În decembrie 2025, Republica Moldova a înregistrat contractarea unui volum de 7.785,0 milioane lei sub formă de credite noi, cu 12,3% mai mult decât în luna precedentă. 79% din creditele acordate au fost în lei, în special pe termene de 2–5 ani. Persoanele fizice au luat credite totale de 2.398,8 milioane lei, în creștere cu […] Articolul Creditele au explodat în decembrie. Moldovenii au împrumutat aproape 7,8 miliarde lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Imagini cu puternic impact emoțional: Un biciclist a fost lovit mortal de o mașină, la Florești # Realitatea.md
Un biciclist de 68 de ani a decedat pe loc după ce a fost tamponat de un Mercedes. Tragedia s-a produs marți, 20 ianuarie, în satul Prodănești, raionul Florești. La volanul autovehicului se afla un tânăr de 35 de ani. „Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând lipsa alcoolului în aerul expirat. Pe caz […] Articolul Imagini cu puternic impact emoțional: Un biciclist a fost lovit mortal de o mașină, la Florești apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Tânără din Republica Moldova, cerșetoare în România: Se deplasa cu taxiul și plătea 150 de roni noaptea la hotel # Realitatea.md
O tânără din Republica Moldova a fost prinsă de polițiștii români cerșind prin Iași. Femeia are 25 de ani și imita dizabilitatea, folosind un scaun cu rotire. Conaționala avea închiriat un apartament de lux în regim hotelier. Conform Antena3, pentru o noapte de cazare femeia plătea 150 de roni și se deplasa cu taxiul. Polițiștii […] Articolul Tânără din Republica Moldova, cerșetoare în România: Se deplasa cu taxiul și plătea 150 de roni noaptea la hotel apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Declarații la Realitatea TV: Iranienii luptă acum cu un regim care pune în pericol și securitatea internațională # Realitatea.md
Protestele din Iran vizează un regim autoritar care se face vinovat de genocid împotriva propriului popor. Declarațiile aparțin invitaților emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV, care au făcut referire la arestările și masacrele din ultima lună, soldate cu mii de morți. Politologii au subliniat că regimul teocratic de la Teheran reprezintă, astăzi, un pericol […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Iranienii luptă acum cu un regim care pune în pericol și securitatea internațională apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Noi detalii înfiorătoare despre Stepan Găină: Mame veneau la poarta lui să-și caute fiii # Realitatea.md
Noi informații șocante ies la iveală despre Stepan Găină, suspectat de cel puțin trei omoruri în Beriozchi, raionul Anenii Noi. O vecină a acestuia a declarat jurnaliștilor de la Life MD Documentary că mai mulți tineri care au mers la el sau s-au aflat în compania lui au dispărut fără urmă. Persoanele dispărute erau căutate […] Articolul VIDEO Noi detalii înfiorătoare despre Stepan Găină: Mame veneau la poarta lui să-și caute fiii apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
O femeie care își crește cei trei copii în cel mai rece oraș din lume a oferit o perspectivă asupra vieții sale de zi cu zi. De la topirea gheții pentru apă de băut și spălat, până la acoperirea fiecărui centimetru al nou-născutului doar pentru a merge până la mașină, această mamă se confruntă cu […] Articolul Viața la – 64°C! Cum își crește o mamă copiii în cel mai rece oraș din lume apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Potrivit IGSU, flăcările au cuprins […] Articolul 42 de persoane evacuate dintr-un centru de plasament din raionul Dubăsari apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Igor Chiriac și Alexandr Berlinschi, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Igor Chiriac și deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Reforma teritorial-administrativă Extinderea procedurii de vetting […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Igor Chiriac și Alexandr Berlinschi, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
O femeie care își crește cei trei copii în cel mai rece oraș din lume a oferit o perspectivă asupra vieții sale de zi cu zi. De la topirea gheții pentru apă de băut și spălat, până la acoperirea fiecărui centimetru al nou-născutului doar pentru a merge până la mașină, această mamă se confruntă cu […] Articolul Viața la −64°C! Cum își crește o mamă copiii în cel mai rece oraș din lume apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Autoritățile din Kîrgîzstan interzic canalelor TV să difuzeze mai mult de 40% din conținut în rusă # Realitatea.md
Autoritățile din Kîrgîzstan interzic posturilor de televiziune să difuzeze mai mult de 40% din conținut în limba rusă. Ponderea produselor TV în limba națională trebuie să constituie 60%. Anunțul a fost făcut de către ministrul adjunct al Culturii, Informației și Politicii de Tineret al Kârgâzstanului Marat Tagaev, în cadrul unei întrevederi cu firmele care activează […] Articolul Autoritățile din Kîrgîzstan interzic canalelor TV să difuzeze mai mult de 40% din conținut în rusă apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.