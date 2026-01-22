Ironiile și amenințările lui Trump care tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE
Moldova1, 22 ianuarie 2026 09:10
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni, remarcă BBC.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
09:10
Ironiile și amenințările lui Trump care tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE # Moldova1
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni, remarcă BBC.
09:10
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova, în timp ce în sud drumurile sunt, în mare parte, uscate, anunță joi, 22 ianuarie, Administrația Națională a Drumurilor.
Acum o oră
09:00
Temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au provocat un val de infecții respiratorii. Într-o săptămână, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu aproape 70 la sută, cei mai vulnerabili fiind copiii. La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, toate cele 100 de paturi sunt ocupate, așa că instituția a suplimentat numărul de spații pentru internare. Medicii spun că situația nu este ieșită din comun și se repetă în fiecare iarnă, dar părinții trebuie să rămână vigilenți și să meargă la spital de la apariția primelor simptome, pentru a evita cazurile grave.
Acum 2 ore
08:30
Vicepremierul pentru Reintegrare, la Moldova 1: Situația energetică din regiunea transnistreană rămâne instabilă și vulnerabilă # Moldova1
Riscul sistării livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană persistă în continuare, în condițiile în care zona se află de mai bine de un an sub regim de urgență economică, determinat de blocajele din sectorul energetic și de evoluțiile geopolitice din regiune. Această stare de incertitudine afectează direct economia și populația regiunii, cetățeni ai R. Moldova, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
08:10
Școlile din R. Moldova, îndemnate să aprindă lumânări în memoria victimelor Holocaustului # Moldova1
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova vor organiza, în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului.
Acum 4 ore
07:30
Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS) și-a publicat concluziile pentru anul 2025, analizând separat toate cele 45 de țări semnatare și felul în care au aplicat Carta Socială Europeană, acea convenție a Consiliului Europei, lansată în 1961 și ratificată de Republica Moldova în noiembrie 2001.
07:00
Trump face un pas înapoi în disputa privind Groenlanda și renunță la amenințarea cu tarife împotriva Europei # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat miercuri la amenințările privind impunerea unor tarife comerciale împotriva mai multor state europene, folosite ca pârghie în disputa legată de Groenlanda. Aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul american a exclus explicit folosirea forței și a sugerat că este posibil un acord cu aliații occidentali privind securitatea și resursele din regiunea arctică, notează Reuters.
Acum 12 ore
21:40
ÎN CONTEXT | Valeriu Chiveri: „Un plan de reintegrare practic nu este posibil de realizat. Ideea unui fond de convergență rămâne pe masă” # Moldova1
Reintegrarea R. Moldova rămâne un obiectiv strategic, însă acesta se află într-o etapă de reconfigurare determinată de noul context geopolitic regional. În condițiile în care Tiraspolul refuză dialogul, un „plan clasic” de reintegrare nu mai este fezabil și vor fi aplicate noi mecanisme pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 21 ianuarie.
21:30
CSM spune „nu”: magistratul din Soroca, cercetat pentru conducere în stare de ebrietate, rămâne suspendat # Moldova1
Magistratul Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca rămâne suspendat din funcție cât este cercetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, ca fiind inadmisibilă, cererea lui Ghenadie Tocaiuc de a-și relua activitatea. Potrivit imaginilor apărute în presă, magistratul împreună cu trei colegi ar fi făcut scandal la o stație de alimentare din orașul Soroca.
21:30
ÎN CONTEXT | Valeriu Chiveri: „Un plan de de reintegrare practic nu este posibil de realizat” # Moldova1
Reintegrarea R. Moldova rămâne un obiectiv strategic, însă acesta se află într-o etapă de reconfigurare determinată de noul context geopolitic regional. În condițiile în care Tiraspolul refuză dialogul, un „plan clasic” de reintegrare nu mai este fezabil și vor fi aplicate noi mecanisme pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 21 ianuarie.
21:00
Loc de vacanță inedit pentru doi jucători ai Petrocubului: Ion Borș și Dan Pușcaș s-au odihnit în Vietnam # Moldova1
Loc de vacanță inedit pentru doi dintre jucătorii echipei Petrocub Hâncești. Fundașul Ion Borș și mijlocașul Dan Pușcaș au călătorit în sud-estul Peninsulei Indochineze.
20:50
Sala Consiliului local din Cimișlia, modernizată cu sprijinul Poloniei: vot automatizat și ședințe transmise în direct # Moldova1
Sala de ședințe a Consiliului orășenesc din orașul Cimișlia a fost modernizată din punct de vedere tehnic cu sprijinul Ambasadei Republicii Polone la Chișinău. Proiectul a fost implementat în doar două luni și a permis dotarea sălii cu echipamente de sonorizare, camere video și sistem de vot automatizat.
20:50
„Trump, du-te acasă”, mesaj de protest la Davos. Liderul SUA cere negocieri pentru achiziționarea Groenlandei # Moldova1
După ce a trebuit să se întoarcă din drum și să schimbe avionul, președintele american Donald Trump a fost întâmpinat la Davos, în Elveția, cu mesajul „Trump, du-te acasă” scris cu litere mari în zăpadă. Donald Trump a ținut un discurs impulsiv, în care a vorbit despre dorința sa de a controla Groenlada și a invocat presupuse slăbiciuni ale Uniunii Europene.
20:40
Chișinăul anunță soluții negociate cu Tiraspolul pentru aprovizionarea localităților din Zona de Securitate # Moldova1
Înghețarea râului Nistru și sistarea activității feribotului de la Molovata, raionul Dubăsari, au complicat semnificativ aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri cu produse necesare. În același timp, traversarea pe la Dubăsari este tratată de pretinsa administrație de la Tiraspol drept operațiune de import-export, fapt ce ar presupune aplicarea unor taxe pentru medicamente și produse alimentare. Autoritățile constituționale de la Chișinău anunță că au fost identificate soluții de compromis, agreate cu structurile din stânga Nistrului.
Acum 24 ore
20:20
Premierul Munteanu, discuții cu Marta Kos, la Davos: „Sprijinul pe care îl primim ne oferă încredere că drumul nostru european nu este zadarnic” # Moldova1
Sprijinul oferit de partenerii externi în realizarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova este extrem de important pentru atingerea dezideratului aderării la UE. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, și președintei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, la întrevederile avute, pe 21 ianuarie, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.
19:50
Parcursul european și investițiile strategice ale R. Moldova, în centrul discuțiilor premierului Munteanu la Davos # Moldova1
Republica Moldova își consolidează parcursul european și agenda de modernizare economică prin dialoguri la nivel înalt purtate de premierul Alexandru Munteanu în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Șeful Executivului a discutat cu comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre stadiul reformelor și sprijinul UE pentru aderare. Iar discuțiile cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, au vizat investițiile strategice în infrastructură, energie și conectivitate regională.
19:10
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open # Moldova1
Gabriela Ruse a eliminat-o din competiție pe australianca Ajla Tomljanovic. Românca a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic în două seturi încheiate cu același scor, 6:4, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate. Românca nu și-a pierdut serviciul în această confruntare nici măcar o singură dată.
18:40
Măsura arestului preventiv aplicată fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost prelungită cu încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 21 ianuarie, la solicitarea Procuraturii Anticorupție.
18:20
Mai mulți șoferi au semnalat că, odată cu temperaturile joase, motorina din rezervoare fie s-a cristalizat, fie a format un strat de parafină, astfel că au fost nevoiți să recurgă la reparații costisitoare. După ce mai multe astfel de filmulețe cu șoferii păgubași au ajuns în spațiul online, Inspectoratul Național Pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a anunțat inițierea unor controale inopinate la stațiile de alimentare.
18:10
Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca Republicii Moldova 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în 2026 și 145 de milioane de euro Ucrainei.
18:00
Cele mai multe cazuri de pneumonie cu evoluție fatală apar din cauza adresării tardive a pacienților la medic. În multe situații, bolnavii ajung la spital atunci când boala este deja complicată, constată medicul internist Cornelia Talmaci, conferențiar universitar. În anul 2025, în R. Moldova au decedat peste o mie de oameni din cauza pneumoniei.
17:50
PE blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea amenințărilor la adresa Groenlandei. Trump: Europa se îndreaptă în direcție greșită # Moldova1
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra așa-numitei legislații Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul amenințărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei și Danemarcei. Anunțul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European și raportor permanent pentru relațiile comerciale cu SUA.
17:30
Mediul de afaceri din România, invitat să participe la proiectele de infrastructură din Republica Moldova # Moldova1
Companiile din România sunt încurajate să se implice direct în proiectele de infrastructură și dezvoltare regională din Republica Moldova, în baza unui parteneriat inițiat între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), care vizează atragerea investițiilor și a expertizei românești în domenii strategice.
17:30
Procurorul Alexandru Găină respinge „legăturile de rudenie” cu presupusul ucigaș de la Beriozchi și cere să fie verificat # Moldova1
Procurorul Alexandru Găină cere să fie supus verificărilor pentru a demonstra că nu este rudă cu presupusul ucigaș de la Beriozchi, raionul Anenii Noi, așa cum a fost acuzat în spațiul public. Cererea acestuia privind apărarea reputației profesionale a fost aprobată, pe 21 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), iar verificările vor fi efectuate de Inspecția Procurorilor.
17:20
Mediul de afaceri din România, chemat să participe la proiectele de infrastructură din Republica Moldova # Moldova1
Companiile din România sunt încurajate să se implice direct în proiectele de infrastructură și dezvoltare regională din Republica Moldova, în baza unui parteneriat inițiat între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), care vizează atragerea investițiilor și a expertizei românești în domenii strategice. Inițiativa a fost discutată miercuri, 21 ianuarie, la Chișinău, în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul Vladimir Bolea și o delegație a UNPR, aflată în Republica Moldova.
17:10
Republica Moldova nu va putea părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI) mai devreme de primăvara anului 2027, chiar dacă autoritățile de la Chișinău au demarat deja procesul de denunțare a acordurilor constitutive ale acestei structuri. Calendarul este determinat de procedurile prevăzute în Statutul CSI, care impun un termen de notificare și retragere de cel puțin un an, după finalizarea etapelor interne.
17:00
Tratamente inovatoare pentru leucemie și cancer limfatic, discutate la o conferință medicală la Chișinău # Moldova1
Metode inovative pentru tratarea bolilor grave, precum leucemia, vor fi disponibile la Institutul Oncologic din capitală. Spitalul urmează să beneficieze de tehnologii moderne și expertiză specializată. Totodată, specialiști internaționali din Israel au prezentat și au discutat cele mai noi tehnologii în domeniul transplantului medular care poate salva viețile pacienților ce suferă de forme grave de cancer limfatic. Subiectul a fost dezbătut în cadrul unei conferințe desfășurate la Chișinău.
16:50
Toleranță zero față de braconaj: Amenzi de jumătate de milion de lei și dosare penale pentru vânat și pescuit ilegal # Moldova1
Inspectorii de mediu anunță intensificarea raziilor inopinate pentru a preveni vânatul și pescuitul ilegal pe teritoriul R. Moldova. În ultima săptămână, au fost întocmite opt procese-verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole, fiind aplicate amenzi de mii de lei.
16:40
VIDEO | „În doi ani, mai mult decât în trei decenii”. Cum văd oficialii europeni parcursul R. Moldova spre UE # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii doi ani, un avans pe calea integrării europene care depășește progresele realizate în cele peste trei decenii de la independență, iar acest ritm plasează țara în fruntea statelor candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. În opinia oficialilor europeni și a analiștilor occidentali, evoluțiile recente arată atât determinarea politică de la Chișinău, cât și efectele concrete ale reformelor asupra economiei și instituțiilor statului.
16:20
Sala Consiliului local din Cimișlia, modernizată cu sprijinul Poloniei: Vot automatizat și ședințe transmise în direct # Moldova1
Sala de ședințe a Consiliului orășenesc din orașul Cimișlia a fost modernizată din punct de vedere tehnic cu sprijinul Ambasadei Republicii Polone la Chișinău. Proiectul a fost implementat în doar două luni și a permis dotarea sălii cu echipamente de sonorizare, camere video și sistem de vot automatizat.
16:20
Inițiativă economică trilaterală: Chișinăul, Bucureștiul și Kievul își unesc eforturile pentru redresarea Ucrainei # Moldova1
Republica Moldova, România și Ucraina vor înființa o Cameră de Comerț Trilaterală, ca instrument comun de coordonare a eforturilor economice dedicate reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Structura va consolida cooperarea între cele trei state și va facilita accesul la fonduri europene. România și Republica Moldova sunt considerate elemente-cheie în procesul de redresare a Ucrainei post-conflict, atât ca state de tranzit, cât și ca hub-uri logistice și energetice.
16:10
„În doi ani, mai mult decât în trei decenii”. Cum văd oficialii europeni parcursul Republicii Moldova spre UE # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii doi ani, un avans pe calea integrării europene care depășește progresele realizate în cele trei decenii de la independență, iar acest ritm plasează țara în fruntea statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În opinia oficialilor europeni și a analiștilor occidentali, evoluțiile recente arată atât determinarea politică de la Chișinău, cât și efectele concrete ale reformelor asupra economiei și instituțiilor statului.
16:00
Amalgamarea voluntară a localităților avansează cu pași lenți, deși reforma presupune fonduri mai mari pentru primăriile mici care acceptă să fie absorbite. De la aprobarea reformei, în 2023, doar două astfel de procese au fost încheiate cu succes. În timp ce unii primari au rezerve, alții consideră amalgamarea voluntară drept o oportunitate. Un astfel de exemplu vine din raionul Strășeni.
16:00
Specialiști: Numeroase produse alimentare comercializate în R. Moldova conțin cantități ridicate de grăsimi trans # Moldova1
Numeroase produse alimentare comercializate în Republica Moldova conțin cantități ridicate de acizi grași trans, potrivit celor mai recente studii realizate la nivel național. Consumul frecvent de grăsimi trans, în cantități mai mari de două grame pe zi, poate crește semnificativ riscul apariției bolilor cardiovasculare, infertilității, bolii Alzheimer, diabetului, obezității și anumitor tipuri de cancer.
16:00
The Supreme Court of Justice (CSJ) of Moldova has issued a final ruling suspending the executive decisions of the People's Assembly of Gagauzia regarding its regional electoral body.
15:40
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), începută pe 20 ianuarie și reluată pe 21 ianuarie, a fost marcată din nou de blocaje politice. Disputele între consilierii municipali au crescut în intensitate după ce proiectul de decizie privind Planul de Mobilitate Urbană a fost întors la reexaminare, moment în care socialiștii au părăsit ședința, lăsând forul municipal fără cvorum și amânând, încă o dată, examinarea bugetului capitalei pentru anul 2026.
15:30
Guvernul Rusiei a aprobat lista de dotări pentru cabinetele disciplinei „Bazele securității și apărării Patriei” (OBZR). În școli urmează să fie achiziționate kituri pentru asamblarea dronelor, simulatoare de zbor și software pentru desfășurarea unor „aerocurse” virtuale, scrie postul TV Dojdi.
14:50
Parlamentul European a adoptat, pe 21 ianuarie, o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE, pentru a evalua conformitatea conținutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie.
14:40
Premierul Munteanu, discurs la Davos: „R. Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” # Moldova1
R. Moldova „a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii”. Totodată, soluțiile pentru provocările de securitate trebuie să reprezinte un angajament colectiv.
14:00
În stare de ebrietate și fără permis de conducere, la volan: Doi bărbați din Chișinău, condamnați la închisoare # Moldova1
Au urcat la volan fără a deține permise de conducere și aflându-se în stare de ebrietate. Doi bărbați cu vârste de 26 și 42 de ani din Chișinău au fost condamnați la închisoare, pedepsele urmând a fi executate în penitenciar de tip semiînchis.
13:20
Hotărârile Adunării Populare privind autoritatea electorală din Găgăuzia, suspendate de CSJ: Alegerile din 22 martie, „imposibile” # Moldova1
Incertitudine juridică privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 20 ianuarie, recursul depus de Cancelaria de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor Adunării Populare privind completarea componenței autorității electorale a autonomiei. Decizia CSJ este irevocabilă. Experți și reprezentanți ai instituțiilor implicate avertizează că blocajul nu mai poate fi soluționat la nivel local și poate duce fie la amânarea alegerilor, fie la nerecunoașterea rezultatelor.
13:20
Valeriu Chiveri: Localitățile afectate de suspendarea activității bacului peste Nistru vor fi aprovizionate cu bunurile necesare # Moldova1
Situația în satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari „este sub control” în acest moment, însă autoritățile sunt pregătite să intervină în caz de necesitate, dă asigurări vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, care a efectuat, pe 21 ianuarie, o vizită de lucru în zonă.
13:00
Aproximativ 600.000 de oameni s-au refugiat din Kiev, capitala Ucrainei, din cauza bombardamentelor rusești care i-au lăsat fără lumină și căldură, a declarat primarul Vitali Kliciko pentru Agenția France-Presse. Anterior, oficialul i-a îndemnat public pe locuitori să părăsească Kievul dacă au posibilitatea.
13:00
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului # Moldova1
Gabriela Ruse a eliminat-o din competiție pe australianca Ajla Tomljanovic. Românca a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic în două seturi încheiate cu același scor, 6:4, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate. Românca nu și-a pierdut serviciul în această confruntare nici măcar o singură dată.
12:50
Biciclist, ucis de un microbuz în Florești: Momentul impactului, surprins de camerele video # Moldova1
Un biciclist de 68 de ani care circula pe un drum din în localitatea Prodănești din raionul Florești a decedat după ce a fost lovit de un microbuz. Momentul impactului fatal a fost surprins de camerele de supraveghere.
12:40
Un bărbat imobilizat la pat, transportat la spital cu arsuri după un incendiu izbucnit la centrul pentru vârstnici din Cocieri # Moldova1
Salvatorii au evacuat 42 de oameni din cauza unui incendiu izbucnit, în dimineața zilei de 20 ianuarie, la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Un bărbat de 67 de ani, imobilizat la pat, a suferit arsuri la mâini și picioare și a fost transportat la spital.
12:30
Procurorii anticorupție Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără nu au probleme de integritate: Promovare la CSP # Moldova1
Procurorii Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără nu au probleme de integritate financiară și etică. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, pe 21 ianuarie, rapoartele Comisiei de Evaluare Externă, care a recomandat promovarea celor doi acuzatori de stat.
12:10
Fără examene suplimentare: Permisele de conducere din R. Moldova, eliberate începând cu 1 ianuarie 2020, recunoscute în Franța # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor beneficia, în curând, de proceduri simplificate pentru recunoașterea permiselor de conducere eliberate de autoritățile moldovenești. Adunarea Națională a Franței a votat, în unanimitate, Acordul privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la Paris pe 12 iulie 2024.
12:10
Hotărârile Adunării Populare privind autoritatea electorală din Găgăuzia, suspendate de CSJ: Alegerile din 22 martie, sub semnul întrebării # Moldova1
Incertitudine juridică privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 20 ianuarie, recursul depus de Cancelaria de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor Adunării Populare privind completarea componenței autorității electorale a autonomiei. Decizia CSJ este irevocabilă.
12:00
Hotărârile Adunării Populare privind autoritatea electorală din Găgăuzia, suspendate de CSJ: Alegerile din 22 martie, din nou sub semnul întrebării # Moldova1
Incertitudine juridică privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 20 ianuarie, recursul depus de Cancelaria de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor Adunării Populare privind completarea componenței autorității electorale a autonomiei. Decizia CSJ este irevocabilă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.