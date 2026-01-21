Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open

18:20

Mai mulți șoferi au semnalat că, odată cu temperaturile joase, motorina din rezervoare fie s-a cristalizat, fie a format un strat de parafină, astfel că au fost nevoiți să recurgă la reparații costisitoare. După ce mai multe astfel de filmulețe cu șoferii păgubași au ajuns în spațiul online, Inspectoratul Național Pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a anunțat inițierea unor controale inopinate la stațiile de alimentare.