„În doi ani, mai mult decât în trei decenii”. Cum văd oficialii europeni parcursul Republicii Moldova spre UE

„Când strigi Ioane, răspund mai mulți odată!” Această expresie este perfect valabilă când vorbim despre satul Ruseștii Noi, din Ialoveni, acolo unde cel puțin 600 de bărbați poartă acest nume și care marți au sărbătorit Sfântul Ion. Tradiția este respectată cu fast în localitate de mai bine de 20 de ani. Și astăzi, localnicii au sărbătorit cu bucate tradiționale. Nu a lipsit mămăliga, friptura, vinul fiert, muzica și voia bună.