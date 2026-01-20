Trei sate din nordul Republicii Moldova, dotate cu mașini de pompieri, cu sprijinul UE și al Poloniei
NordNews, 20 ianuarie 2026 10:30
Trei localități din nordul Republicii Moldova, Călinești, Sofia și Pepeni au fost dotate, în 2025, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, alături de alte trei sate din centrul țării. Măsura vizează creșterea siguranței comunităților locale și consolidarea capacităților de răspuns la situații de urgență. În total, șase localități au beneficiat de autospeciale donate
• • •
Trei persoane au murit într-o zi, după incendii izbucnite din cauza utilizării necorespunzătoare a sobelor și aparatelor electrice de încălzit. Tragediile au avut loc pe 19 ianuarie în raioanele Fălești, Glodeni și Soroca, iar victimele sunt persoane în etate, cele mai vulnerabile în sezonul rece. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de luni
VIDEO Prințul iranian Reza Pahlavi îl avertizează pe ayatollahul Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști"
Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe care îl acuză de crime împotriva poporului iranian și îl avertizează că va fi tras la răspundere „precum criminalii naziști", transmite digi24.ro.
Rusia a încheiat anul 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii cinci ani, pe fondul prăbușirii veniturilor din petrol și gaze, principalul pilon al economiei ruse. Creșterea cheltuielilor publice și scăderea încasărilor au depășit semnificativ țintele stabilite inițial de guvernul de la Moscova. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor de la Moscova, Rusia
Doi oameni au murit de frig în regiunea transnistreană. Temperaturi de +5 grade în școli din Tiraspol și Grigoriopol
În unele școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii se plâng că temperatura din sălile de clasă scade până la +8 și chiar și până +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că orele au fost prescurtate, elevii afirmă că stau întreaga zi în săli de clasă reci, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană.
În cazul desfășurării unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, acesta ar urma să fie susținut, în primul rând, de moldovenii care dețin cetățenie română, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi. Oficialul a precizat că astfel de decizii pot fi luate doar în contexte extrem de complicate, când este amenințată viața oamenilor, suveranitatea și integritatea
Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu fermitate intensificarea campaniilor de denigrare și hărțuire îndreptate împotriva instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova. Amploarea fenomenului hărțuirii presei independente în mediul online nu mai poate fi neglijată. Un exemplu elocvent, avut loc recent, care ilustrează acest fenomen nociv este cazul jurnalistei TV8 Mariana
Irinel Ionel Scrioșteanu: Autostrada Unirii va ajunge în Republica Moldova. Lucrările în teren ar putea începe în 2027
Lucrările în teren la Autostrada Unirii (A8) ar urma să înceapă în primăvara anului 2027, iar infrastructura rutieră va ajunge pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, potrivit ipn. Potrivit oficialului român, proiectul
Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc pe 20 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. Sărbătoarea marchează finalul ciclului sărbătorilor de iarnă celebrate pe stil vechi, relatează MOLDPRES. Conform tradiției bisericești, Sfântul Ioan este numit și Înaintemergătorul, fiind cel care a vestit venirea lui Hristos și
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,09 lei. Carburantul costă 22,70 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,13 lei până la costul de 19,23 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
NordNews LIVE Primarul de Răuțel, chemat la covor. T. Istrati: „Trebuie să fim sat european"
După o pauză de peste cinci ani, NordNews revine pe micile ecrane cu emisiunea „Primar la covor". O ediție în care discutăm cu aleșii locali din diferite localități despre ce au reușit să facă, ce vor face și cum țin pieptul la întrebările și obiecțile cetățenilor săi. În prima ediție discutăm cu alesul local al
Republica Moldova face un nou pas spre desprinderea definitivă de spațiul postsovietic. Ministerul Afacerilor Externe a inițiat procedurile legale pentru retragerea completă a țării din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Un anunț în acest sens a fost făcut de vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi, într-o intervenție la postul public național de radio. Potrivit oficialului, Chișinăul
Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2026 aduce o energie de curaj și deschidere, în care multe bariere interioare încep să se dizolve. Se simte nevoia de a merge mai departe, chiar dacă drumul nu este complet clar. Fricile, îndoielile și atașamentele vechi ies la suprafață nu pentru a bloca, ci pentru a fi înțelese și
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 20 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.9318 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.1419 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.9147 lei; Hrivna ucraineană: 0.3962 lei; Rubla rusească:
VIDEO Cartier cu istorie uitată și probleme nerezolvate. Cum trăiesc oamenii din Berestecico
„Cartierul Berestecico este situat în partea de sud a municipiului Bălți. Istoria sa începe în anul 1906, când un antreprenor evreu, pe nume Meer Berestecico, a deschis o moară și o berărie aici. Deși limitele sale geografice nu sunt stabilite oficial, hărțile postbelice indică zona de-a lungul malului drept al râului Răuțel, între Lacul Orășenesc
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești. Mii de apeluri sunt recepționate zilnic de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de
VIDEO Boboteaza la Călărășeuca: Sute de oameni au învins frigul și s-au scufundat în apa sfințită
Sute de oameni au mers în noaptea dintre 18 și 19 ianuarie la Mănăstirea Călărășeuca din raionul Ocnița, ca să sărbătorească Boboteaza. Unii au venit pentru slujbă, alții pentru agheasmă, iar cei mai curajoși pentru scăldatul în lacul înghețat, o tradiție care simbolizează curățarea sufletească și întărirea trupului. „Prin spălarea corpului, în această zi, noi
Finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost
VIDEO „Maladieț, Moldova". Paula Seling și-a cerut scuze după ce a fost criticată pentru un mesaj în rusă, la Eurovision Moldova. „Am încercat să fiu drăguță"
Artista Paula Seling, membră a juriului internațional în finala națională a concursului Eurovision Moldova, a fost criticată dur pe rețelele de socializare după ce a venit cu mesajul în limba rusă „Maladieț, Moldova" ceea ce înseamnă „Bravo, Moldova". Astfel, a ales artista să felicite publicul de la Chișinău, scrie rfi.ro. Ulterior, Paula Seling și-a cerut
FOTO Victorie istorică pentru Dacia la Raliul Dakar: Nasser al-Attiyah câștigă cursa auto
Raliul Dakar, cea mai celebră şi mai exigentă cursă auto din lume, desfăşurat timp de 2 săptămâni în Arabia saudită, a fost câştigat anul acesta, la „categoria auto", de pilotul qatarez Nasser al-Attiyah la bordul unei maşini Dacia. Constructorul din România participa doar pentru a doua oară la această cursă, scrie rfi.ro. Nasser al-Attiyah este
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială la Chișinău și a fost întâmpinat luni dimineață, 19 ianuarie, la Președinție, de șefa statului Maia Sandu. Ceremonia oficială a inclus onorul Gărzii de Onoare și intonarea imnurilor de stat ale Albaniei și Republicii Moldova, după care cei doi lideri au intrat în clădirea prezidențială pentru discuții.
Un tânăr tată, prins într-o cursă contracronometru. Victor Savitchi are nevoie de ajutor pentru a continua lupta
La doar 30 de ani, Victor Savitchi trăiește o realitate pe care puțini și-o pot imagina. Tată al unui copil de un an și cinci luni, Victor se află în prezent în Turcia, unde se pregătește pentru o etapă decisivă a tratamentului său oncologic, după ce a fost diagnosticat cu meningiom atipic gradul 3, o [...] Articolul Un tânăr tată, prins într-o cursă contracronometru. Victor Savitchi are nevoie de ajutor pentru a continua lupta pentru viață apare prima dată în NordNews.
Creștinii ortodocși de rit vechi marchează astăzi, 19 ianuarie, Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului religios, care încheie ciclul tradițional al sărbătorilor de iarnă. Sărbătoarea amintește de botezul lui Iisus Hristos în apele râului Iordan, oficiat de Ioan Botezătorul, la vârsta de 30 de ani. Cu acest prilej, în [...] Articolul Boboteaza pe stil vechi: slujbe, apă sfințită și obiceiuri care încheie iarna apare prima dată în NordNews.
VIDEO La 17 ani de eternitate, Grigore Vieru rămâne fără stradă la Bălți, dar nu fără oameni care îl poartă în memorie # NordNews
Șaptesprezece ani fără Grigore Vieru și 17 ani fără nicio stradă în memoria marelui poet la Bălți. Însă la Pererîta, baștina promotorului mișcării de eliberare națională și a limbii române, memoria sa este vie, fie în casa sa părintească, fie în rândul prietenilor de copilărie, care au mai rămas, fie în cei, care i-au fost [...] Articolul VIDEO La 17 ani de eternitate, Grigore Vieru rămâne fără stradă la Bălți, dar nu fără oameni care îl poartă în memorie apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026 spune că ziua vine cu o energie profund emoțională, în care trăirile interioare cântăresc mai mult decât faptele concrete. Se simte o nevoie accentuată de autenticitate, de apropiere și de sens, iar fiecare zodie este invitată să privească mai atent spre propria lume interioară. Nu este o zi grăbită, [...] Articolul Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Au trecut 17 ani de la dispariția lui Grigore Vieru, unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului XX, vocea care a vorbit despre mamă, limbă și neam și care a stat, prin cuvânt, în prima linie a Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia. Poetul s-a stins din viață pe 18 ianuarie 2009, la vârsta [...] Articolul 17 ani fără Grigore Vieru: poetul care a unit generații prin limbă și conștiință apare prima dată în NordNews.
Fragmente dintr-o dronă au fost găsite, pe 17 ianuarie într-o gospodărie din localitatea Tănăsoaia a județului Vrancea, la aproape 50 de kilometri de granița României cu Republica Moldova. Localnicul a alertat autoritățile după ce a observat mai multe bucăți metalice în curte. La fața locului au intervenit echipe ale poliției și specialiști trimiși de Ministerul [...] Articolul Fragmente de dronă, găsite în România, la zeci de kilometri de graniță apare prima dată în NordNews.
Paula Seling a venit cu explicații și scuze publice după momentul controversat de la Finala Națională Eurovision Moldova 2026. Artista, membră a juriului internațional, a clarificat de ce a folosit pe scenă expresia „Molodieț, Moldova”, care a stârnit reacții critice în rândul unei părți a publicului. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Paula Seling [...] Articolul VIDEO Un „molodieț” spus pe scenă, explicat a doua zi. Paula Seling vine cu scuze apare prima dată în NordNews.
Satoshi va urca pe scena Eurovision 2026 pentru Republica Moldova. Artistul a câștigat finala națională cu piesa „Viva, Moldova”, după ce a obținut cele mai multe voturi atât din partea juriului, cât și a publicului, competiția reunind 16 interpreți din țară. Vlad Sabajuc, cunoscut publicului sub numele de scenă Satoshi, a dominat clasamentul final, fiind [...] Articolul Satoshi va reprezenta Moldova la Eurovision 2026 cu „Viva, Moldova” apare prima dată în NordNews.
VIDEO Focar de pestă porcină africană la Pîrlița. Localitatea, plasată în carantină pentru 30 de zile # NordNews
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Pîrlița, raionul Fălești. Localitatea a fost plasată în carantină pentru o perioadă de 30 de zile, iar autoritățile au instituit restricții stricte pentru a preveni răspândirea virusului. Cazul a fost depistat pe 13 ianuarie, după ce un localnic a observat simptome de boală la [...] Articolul VIDEO Focar de pestă porcină africană la Pîrlița. Localitatea, plasată în carantină pentru 30 de zile apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 18 ianuarie 2026 aduce o energie echilibrată, în care lucrurile par să se lege mai ușor decât de obicei. Ritmul este mai blând, iar presiunea scade, lăsând loc pentru claritate, emoții autentice și mici bucurii care fac diferența. Influențele astrale favorizează conștientizarea nevoilor personale și găsirea unui echilibru între responsabilități și dorințe, [...] Articolul Leii au nevoie de mai multă atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
În ultimii trei ani, aproape 20.800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova, iar jumătate dintre acestea au obținut-o în 2024, arată datele furnizate de Agenția Servicii Publice (ASP) într-un răspuns oferit IPN. Potrivit ASP, 10.227 de persoane au obținut cetățenia moldovenească în 2024, față de 6.093 în 2023 și 4.454 în 2022. Tot în [...] Articolul Cetățenia moldovenească, tot mai solicitată: datele ASP pentru ultimii trei ani apare prima dată în NordNews.
IGP: Drona identificată la Nucăreni era de tip „Gerbera” și nu avea încărcătură explozivă # NordNews
Drona găsită în această dimineață pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, este de tip „Gerbera” și nu avea încărcătură explozivă, informează MOLDPRES. Poliția anunță că aparatul de zbor a fost examinat de experții secției tehnico-explozive, care au stabilit că acesta este un model Gerbera, similar celor descoperite în ultimele [...] Articolul IGP: Drona identificată la Nucăreni era de tip „Gerbera” și nu avea încărcătură explozivă apare prima dată în NordNews.
Plata ajutorului social, precum și a indemnizațiilor destinate familiilor cu copii, a fost finanțată. Beneficiarii vor putea intra în posesia banilor după procesarea transferurilor prin serviciul guvernamental de plăți electronice Mpay, informează IPN. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, suma totală alocată constituie 185,32 milioane de lei. Fondurile acoperă indemnizațiile unice la nașterea copilului, plățile [...] Articolul Au fost finanțate plățile pentru ajutorul social și indemnizațiile destinate familiilor apare prima dată în NordNews.
FOTO IGSU lansează campania de prevenire a prăbușirilor sub gheața subțire a lacurilor și râurilor # NordNews
Pe 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI a lansat „Campania de prevenire a incidentelor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice”, în contextul sezonului rece. Evenimentul a avut loc la stația de salvare din Parcul „Valea Morilor”, municipiul Chișinău, cu participarea conducerii IGSU și a reprezentanților Asociației de [...] Articolul FOTO IGSU lansează campania de prevenire a prăbușirilor sub gheața subțire a lacurilor și râurilor apare prima dată în NordNews.
Școlile din Kiev, închise până în februarie din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # NordNews
Toate școlile din Kiev vor fi închise în perioada 19 ianuarie – 1 februarie, din cauza crizei energetice generate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, transmite IPN. Edilul a precizat că pauza forțată va necesita ajustări ale calendarului școlar. Astfel, vacanța din ianuarie va [...] Articolul Școlile din Kiev, închise până în februarie din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice apare prima dată în NordNews.
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 18–20 ianuarie. Potrivit IPN, luni, oficialul albanez va fi primit la Președinția de la Chișinău de către șefa statului, Maia Sandu, cei doi urmând să susțină declarații de presă comune. Administrația prezidențială precizează că agenda discuțiilor va include aprofundarea cooperării bilaterale, [...] Articolul Președintele Albaniei, Bajram Begaj, efectuează o vizită oficială la Chișinău apare prima dată în NordNews.
Dronă de mari dimensiuni, descoperită la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona, izolată de poliție # NordNews
O dronă de aproximativ 2,5 metri lungime a fost descoperită la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz. Poliția a fost sesizată în urmă cu aproximativ o oră de un vânător care a observat aparatul de zbor. Potrivit oamenilor legii, zona a fost imediat izolată, iar la fața locului urmează să [...] Articolul Dronă de mari dimensiuni, descoperită la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona, izolată de poliție apare prima dată în NordNews.
În contextul sărbătorii religioase Boboteaza, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, măsura fiind impusă atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru respectarea regimului frontierei de stat, transmite IPN. Autoritățile precizează că Prutul și Nistrul se află în zona de frontieră, unde este aplicat un regim [...] Articolul Scăldatul în Prut și Nistru, interzis de Bobotează. Avertismentul Poliției de Frontieră apare prima dată în NordNews.
Podcast „Vin cu Pelin” | Invitat – Ion Marcoci. Jumătate de secol pe scena Naționalului bălțean # NordNews
Un nou episod al podcastului „Vin cu Pelin” îl are ca invitat pe Artistul Poporului Ion Marcoci, care aniversează 50 de ani de activitate pe scena Teatrului din Bălți. Un dialog sincer despre artă, viață, sacrificii și bucuria de a rămâne fidel scenei. Articolul Podcast „Vin cu Pelin” | Invitat – Ion Marcoci. Jumătate de secol pe scena Naționalului bălțean apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026 aduce o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la ce se întâmplă în interiorul tău, dar și la felul în care reacționezi la mediul din jur. Astrele conturează contexte diferite pentru fiecare zodie, însă mesajul general este legat de asumare, echilibru și conștientizare. Nimic [...] Articolul Balanțele sunt atente la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți prinde contur o poveste despre distanțele care cresc, uneori, între părinți și copii. „Retro” – tragicomedia regizată de Alexandru Cozub – aduce în prim-plan singurătatea, nevoia de afecțiune și reconcilierea. „Un spectacol atât de sufletist. Are societatea de astăzi nevoie de oamenii de vârsta a doua și [...] Articolul VIDEO „Retro” – o poveste despre uitare și regăsire, la Teatrul Național din Bălți apare prima dată în NordNews.
Oamenii de cultură din municipiul Bălți, au fost premiați cu trofee și diplome pentru rezultatele obținute pe parcursul anului 2025, în cadrul Galei Performanței în Cultură. Evenimentul festiv a fost organizat de Primăria Municipiului Bălți. În cadrul ceremoniei au fost evidențiate succesele instituțiilor de cultură din municipiu, dar și rezultatele frumoase ale parteneriatelor și colaborărilor [...] Articolul Oamenii de cultură din Bălți, premiați pentru reușitele din anul 2025 apare prima dată în NordNews.
De Ziua Culturii Naționale, municipiul Bălți a marcat 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Capitala nordului găzduiește în prezent cinci repere dedicate Luceafărului poeziei românești, cu unul mai puțin decât la Chișinău: două busturi, o statuie decorativă, un bulevard ce-i poartă numele și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. În curtea instituției de [...] Articolul VIDEO De la monumente la bulevarde. Care sunt reperele lui Eminescu la Bălți apare prima dată în NordNews.
Consilier municipal din Bălți, vizat de un control ANI: venituri declarate minime, mașini cumpărate și numerar cu proveniență neclară # NordNews
Averea consilierului municipal din Bălți, Eduard Pleșca, ales pe lista Partidul Nostru, urmează să fie supusă controlului de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Decizia vine în urma unei sesizări care indică posibile neconcordanțe între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. Potrivit documentelor analizate, în declarația de avere pentru anul 2024, Pleșca a indicat drept unică [...] Articolul Consilier municipal din Bălți, vizat de un control ANI: venituri declarate minime, mașini cumpărate și numerar cu proveniență neclară apare prima dată în NordNews.
EDITORIAL Nicolae Federiuc // Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București # NordNews
O declarație aparent confuză și superficială, făcută de președintele României, Nicușor Dan, ridică la alt nivel dezbatarea privind o posibilă reunire a celor două maluri ale Prutului. Șeful statului român a aruncat o frază care merită a fi tratată cu maximă atenție, deoarece schimbă substanțial retorica oficială cu care ne-au obișnuit înalții demnitari de la București, care [...] Articolul EDITORIAL Nicolae Federiuc // Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București apare prima dată în NordNews.
Petițiile cetățenilor la Parlament în 2025: justiție, protecție socială și siguranță în topul sesizărilo # NordNews
În 2025, cetățenii au depus peste 4.400 de petiții la Parlamentul Republicii Moldova, iar cele mai frecvente probleme vizate au fost justiția, lezarea demnității, dreptul la securitate, asistența medicală și protecția socială, transmite IPN. Alte subiecte reclamate de petiționari au inclus starea infrastructurii, dificultăți în agricultură, probleme în proprietatea privată și deficiențe în activitatea administrației [...] Articolul Petițiile cetățenilor la Parlament în 2025: justiție, protecție socială și siguranță în topul sesizărilo apare prima dată în NordNews.
Șase cetățeni ucraineni, care se ascunseră într-un camion pentru a intra ilegal în Republica Moldova, au fost descoperiți de autorități și reținuți. Incidentul s-a produs la postul vamal de frontieră Palanca. Potrivit Serviciului Vamal, persoanele au fost depistate în timpul unui control efectuat de vameșii și polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în cooperare cu [...] Articolul Șase ucraineni, depistați ascunși într-un camion la vama Palanca apare prima dată în NordNews.
