Cracovia, desemnată cel mai curat oraș din lume. A depășit metropole din Japonia și Emiratele Arabe

Un tânăr de 22 de ani, militar prin contract în cadrul unei unități a Armatei Naționale din Florești, se află în stare critică la Spitalul Raional Florești, după ce, în dimineața zilei de astăzi, ar fi încercat să-și ia viața. Potrivit informațiilor preliminare, tânărul a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj de adio, [...] Articolul Tânăr militar din Florești, în stare critică după ce ar fi încercat să se sinucidă. A lăsat un mesaj de adio pe Instagram apare prima dată în NordNews.