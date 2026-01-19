FOTO Victorie istorică pentru Dacia la Raliul Dakar: Nasser al-Attiyah câștigă cursa auto
NordNews, 19 ianuarie 2026 10:50
Raliul Dakar, cea mai celebră şi mai exigentă cursă auto din lume, desfăşurat timp de 2 săptămâni în Arabia saudită, a fost câştigat anul acesta, la „categoria auto", de pilotul qatarez Nasser al-Attiyah la bordul unei maşini Dacia. Constructorul din România participa doar pentru a doua oară la această cursă, scrie rfi.ro. Nasser al-Attiyah este
• • •
Raliul Dakar, cea mai celebră şi mai exigentă cursă auto din lume, desfăşurat timp de 2 săptămâni în Arabia saudită, a fost câştigat anul acesta, la „categoria auto", de pilotul qatarez Nasser al-Attiyah la bordul unei maşini Dacia. Constructorul din România participa doar pentru a doua oară la această cursă, scrie rfi.ro. Nasser al-Attiyah este
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială la Chișinău și a fost întâmpinat luni dimineață, 19 ianuarie, la Președinție, de șefa statului Maia Sandu. Ceremonia oficială a inclus onorul Gărzii de Onoare și intonarea imnurilor de stat ale Albaniei și Republicii Moldova, după care cei doi lideri au intrat în clădirea prezidențială pentru discuții.
Un tânăr tată, prins într-o cursă contracronometru. Victor Savitchi are nevoie de ajutor pentru a continua lupta pentru viață # NordNews
La doar 30 de ani, Victor Savitchi trăiește o realitate pe care puțini și-o pot imagina. Tată al unui copil de un an și cinci luni, Victor se află în prezent în Turcia, unde se pregătește pentru o etapă decisivă a tratamentului său oncologic, după ce a fost diagnosticat cu meningiom atipic gradul 3, o
Creștinii ortodocși de rit vechi marchează astăzi, 19 ianuarie, Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului religios, care încheie ciclul tradițional al sărbătorilor de iarnă. Sărbătoarea amintește de botezul lui Iisus Hristos în apele râului Iordan, oficiat de Ioan Botezătorul, la vârsta de 30 de ani. Cu acest prilej, în
VIDEO La 17 ani de eternitate, Grigore Vieru rămâne fără stradă la Bălți, dar nu fără oameni care îl poartă în memorie # NordNews
Șaptesprezece ani fără Grigore Vieru și 17 ani fără nicio stradă în memoria marelui poet la Bălți. Însă la Pererîta, baștina promotorului mișcării de eliberare națională și a limbii române, memoria sa este vie, fie în casa sa părintească, fie în rândul prietenilor de copilărie, care au mai rămas, fie în cei, care i-au fost
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026 spune că ziua vine cu o energie profund emoțională, în care trăirile interioare cântăresc mai mult decât faptele concrete. Se simte o nevoie accentuată de autenticitate, de apropiere și de sens, iar fiecare zodie este invitată să privească mai atent spre propria lume interioară. Nu este o zi grăbită,
Au trecut 17 ani de la dispariția lui Grigore Vieru, unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului XX, vocea care a vorbit despre mamă, limbă și neam și care a stat, prin cuvânt, în prima linie a Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia. Poetul s-a stins din viață pe 18 ianuarie 2009, la vârsta
Fragmente dintr-o dronă au fost găsite, pe 17 ianuarie într-o gospodărie din localitatea Tănăsoaia a județului Vrancea, la aproape 50 de kilometri de granița României cu Republica Moldova. Localnicul a alertat autoritățile după ce a observat mai multe bucăți metalice în curte. La fața locului au intervenit echipe ale poliției și specialiști trimiși de Ministerul
Paula Seling a venit cu explicații și scuze publice după momentul controversat de la Finala Națională Eurovision Moldova 2026. Artista, membră a juriului internațional, a clarificat de ce a folosit pe scenă expresia „Molodieț, Moldova", care a stârnit reacții critice în rândul unei părți a publicului. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Paula Seling
Satoshi va urca pe scena Eurovision 2026 pentru Republica Moldova. Artistul a câștigat finala națională cu piesa „Viva, Moldova", după ce a obținut cele mai multe voturi atât din partea juriului, cât și a publicului, competiția reunind 16 interpreți din țară. Vlad Sabajuc, cunoscut publicului sub numele de scenă Satoshi, a dominat clasamentul final, fiind
VIDEO Focar de pestă porcină africană la Pîrlița. Localitatea, plasată în carantină pentru 30 de zile # NordNews
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Pîrlița, raionul Fălești. Localitatea a fost plasată în carantină pentru o perioadă de 30 de zile, iar autoritățile au instituit restricții stricte pentru a preveni răspândirea virusului. Cazul a fost depistat pe 13 ianuarie, după ce un localnic a observat simptome de boală la
Horoscopul zilei de 18 ianuarie 2026 aduce o energie echilibrată, în care lucrurile par să se lege mai ușor decât de obicei. Ritmul este mai blând, iar presiunea scade, lăsând loc pentru claritate, emoții autentice și mici bucurii care fac diferența. Influențele astrale favorizează conștientizarea nevoilor personale și găsirea unui echilibru între responsabilități și dorințe,
În ultimii trei ani, aproape 20.800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova, iar jumătate dintre acestea au obținut-o în 2024, arată datele furnizate de Agenția Servicii Publice (ASP) într-un răspuns oferit IPN. Potrivit ASP, 10.227 de persoane au obținut cetățenia moldovenească în 2024, față de 6.093 în 2023 și 4.454 în 2022. Tot în
IGP: Drona identificată la Nucăreni era de tip „Gerbera” și nu avea încărcătură explozivă # NordNews
Drona găsită în această dimineață pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, este de tip „Gerbera" și nu avea încărcătură explozivă, informează MOLDPRES. Poliția anunță că aparatul de zbor a fost examinat de experții secției tehnico-explozive, care au stabilit că acesta este un model Gerbera, similar celor descoperite în ultimele
VIDEO Focar de pestă porcină africană la Pîrlița. Localitatea, plasată în carantină pentru 30 de zile # NordNews
Plata ajutorului social, precum și a indemnizațiilor destinate familiilor cu copii, a fost finanțată. Beneficiarii vor putea intra în posesia banilor după procesarea transferurilor prin serviciul guvernamental de plăți electronice Mpay, informează IPN. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, suma totală alocată constituie 185,32 milioane de lei. Fondurile acoperă indemnizațiile unice la nașterea copilului, plățile
FOTO IGSU lansează campania de prevenire a prăbușirilor sub gheața subțire a lacurilor și râurilor # NordNews
Pe 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI a lansat „Campania de prevenire a incidentelor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice", în contextul sezonului rece. Evenimentul a avut loc la stația de salvare din Parcul „Valea Morilor", municipiul Chișinău, cu participarea conducerii IGSU și a reprezentanților Asociației de
Școlile din Kiev, închise până în februarie din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # NordNews
Toate școlile din Kiev vor fi închise în perioada 19 ianuarie – 1 februarie, din cauza crizei energetice generate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, transmite IPN. Edilul a precizat că pauza forțată va necesita ajustări ale calendarului școlar. Astfel, vacanța din ianuarie va
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 18–20 ianuarie. Potrivit IPN, luni, oficialul albanez va fi primit la Președinția de la Chișinău de către șefa statului, Maia Sandu, cei doi urmând să susțină declarații de presă comune. Administrația prezidențială precizează că agenda discuțiilor va include aprofundarea cooperării bilaterale,
Dronă de mari dimensiuni, descoperită la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona, izolată de poliție # NordNews
O dronă de aproximativ 2,5 metri lungime a fost descoperită la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz. Poliția a fost sesizată în urmă cu aproximativ o oră de un vânător care a observat aparatul de zbor. Potrivit oamenilor legii, zona a fost imediat izolată, iar la fața locului urmează să
În contextul sărbătorii religioase Boboteaza, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, măsura fiind impusă atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru respectarea regimului frontierei de stat, transmite IPN. Autoritățile precizează că Prutul și Nistrul se află în zona de frontieră, unde este aplicat un regim
Podcast „Vin cu Pelin” | Invitat – Ion Marcoci. Jumătate de secol pe scena Naționalului bălțean # NordNews
Un nou episod al podcastului „Vin cu Pelin" îl are ca invitat pe Artistul Poporului Ion Marcoci, care aniversează 50 de ani de activitate pe scena Teatrului din Bălți. Un dialog sincer despre artă, viață, sacrificii și bucuria de a rămâne fidel scenei.
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026 aduce o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la ce se întâmplă în interiorul tău, dar și la felul în care reacționezi la mediul din jur. Astrele conturează contexte diferite pentru fiecare zodie, însă mesajul general este legat de asumare, echilibru și conștientizare. Nimic
Pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Bălți prinde contur o poveste despre distanțele care cresc, uneori, între părinți și copii. „Retro" – tragicomedia regizată de Alexandru Cozub – aduce în prim-plan singurătatea, nevoia de afecțiune și reconcilierea. „Un spectacol atât de sufletist. Are societatea de astăzi nevoie de oamenii de vârsta a doua și
Oamenii de cultură din municipiul Bălți, au fost premiați cu trofee și diplome pentru rezultatele obținute pe parcursul anului 2025, în cadrul Galei Performanței în Cultură. Evenimentul festiv a fost organizat de Primăria Municipiului Bălți. În cadrul ceremoniei au fost evidențiate succesele instituțiilor de cultură din municipiu, dar și rezultatele frumoase ale parteneriatelor și colaborărilor
De Ziua Culturii Naționale, municipiul Bălți a marcat 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Capitala nordului găzduiește în prezent cinci repere dedicate Luceafărului poeziei românești, cu unul mai puțin decât la Chișinău: două busturi, o statuie decorativă, un bulevard ce-i poartă numele și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu". În curtea instituției de
Consilier municipal din Bălți, vizat de un control ANI: venituri declarate minime, mașini cumpărate și numerar cu proveniență neclară # NordNews
Averea consilierului municipal din Bălți, Eduard Pleșca, ales pe lista Partidul Nostru, urmează să fie supusă controlului de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Deci
EDITORIAL Nicolae Federiuc // Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București # NordNews
O declarație aparent confuză și superficială, făcută de președintele României, Nicușor Dan, ridică la alt nivel dezbatarea privind o posibilă reunire a celor două maluri ale Prutului. Șeful statului român a aruncat o frază care merită a fi tratată cu maximă atenție, deoarece schimbă substanțial retorica oficială cu care ne-au obișnuit înalții demnitari de la București, care [...] Articolul EDITORIAL Nicolae Federiuc // Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București apare prima dată în NordNews.
Petițiile cetățenilor la Parlament în 2025: justiție, protecție socială și siguranță în topul sesizărilo # NordNews
În 2025, cetățenii au depus peste 4.400 de petiții la Parlamentul Republicii Moldova, iar cele mai frecvente probleme vizate au fost justiția, lezarea demnității, dreptul la securitate, asistența medicală și protecția socială, transmite IPN. Alte subiecte reclamate de petiționari au inclus starea infrastructurii, dificultăți în agricultură, probleme în proprietatea privată și deficiențe în activitatea administrației [...] Articolul Petițiile cetățenilor la Parlament în 2025: justiție, protecție socială și siguranță în topul sesizărilo apare prima dată în NordNews.
Șase cetățeni ucraineni, care se ascunseră într-un camion pentru a intra ilegal în Republica Moldova, au fost descoperiți de autorități și reținuți. Incidentul s-a produs la postul vamal de frontieră Palanca. Potrivit Serviciului Vamal, persoanele au fost depistate în timpul unui control efectuat de vameșii și polițiștii de frontieră din Republica Moldova, în cooperare cu [...] Articolul Șase ucraineni, depistați ascunși într-un camion la vama Palanca apare prima dată în NordNews.
După succesul răsunător al filmului CARBON, considerat cel mai de succes film autohton din istoria Moldovei independente, echipa de producție revine cu HOTARUL – o comedie cinematografică autohtonă ce promite să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. Filmul HOTARUL explorează conflictele dintre vecini și micile dispute care ne apropie sau ne separă. Povestea urmărește [...] Articolul „HOTARUL” – noul film autohton de comedie după succesul fenomenal al filmului CARBON apare prima dată în NordNews.
Aproape 300 de pompieri sud-coreeni intervin vineri pentru a stinge un incendiu major izbucnit în satul Guryong, o zonă defavorizată din Gangnam, unul dintre cele mai bogate cartiere din Seul, Coreea de Sud, a transmis Reuters, citat de digi24.ro. Autoritățile nu au raportat victime, dar 47 de locuitori au fost evacuați. În zonă locuiau aproximativ [...] Articolul Incendiu în Seul: satul Guryong, zona săracă din Gangnam, cuprins de foc apare prima dată în NordNews.
Circulația pe drumurile naționale din Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. La această oră, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, în zona de nord a țării, pe anumite segmente se înregistrează porțiuni înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții, drumarii au fost mobilizați [...] Articolul Drumurile din nordul Moldovei, practicabile, dar cu porțiuni înzăpezite apare prima dată în NordNews.
Începând cu 15 ianuarie, călătoriile în transportul electric urban și pe rutele interurbane din regiunea transnistreană se efectuează doar prin plata cu cardul. Măsura face parte din implementarea sistemului automatizat de plată a călătoriilor (ASOP), care înregistrează atât călătoriile plătite, cât și cele gratuite pentru pensionari și alte categorii beneficiare, potrivit corespondentului IPN de pe [...] Articolul Transportul public din Transnistria trece la plata exclusivă cu cardul de la 15 ianuarie apare prima dată în NordNews.
Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni și conducerea IP Glodeni, suspendați din funcție după ce Muncă ar fi fost prins băut la volan. # NordNews
Inspectoratul General al Poliției a anunțat suspendarea din funcție a șefului Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, precum și a șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni, după ce Muncă ar fi fost prins băut la volan. Potrivit comunicatului oficial al IGP, în noaptea de 15 ianuarie, polițiștii au intervenit în urma unei sesizări telefonice privind [...] Articolul Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni și conducerea IP Glodeni, suspendați din funcție după ce Muncă ar fi fost prins băut la volan. apare prima dată în NordNews.
Tone de apă au inundat, în dimineața zilei de 16 ianuarie, mai multe străzi din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, inundațiile s-au produs în urma spargerii unei rețele de țevi de pe strada Păcii. Apa s-a revărsat rapid pe carosabil, afectând mai multe sectoare din apropiere. Contactat pentru un comentariu, Vitalie Ungureanu, directorul tehnic al [...] Articolul VIDEO Inundații pe mai multe străzi din Bălți, după spargerea unei conducte apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,11 lei. Carburantul costă 22,59 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,10 lei până la costul de 19,06 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții, mai scumpi. Tarifele pentru 16 ianuarie apare prima dată în NordNews.
VIDEO Prin „Muncă”, Eminescu e slăvit la Glodeni. Șeful serviciului patrulare, prins beat la volan # NordNews
În seara de 15 ianuarie, ziua în care Republica Moldova marchează nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, un incident a fost documentat în orașul Glodeni. Șeful Serviciului Patrulare din raion, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate. Potrivit documentării [...] Articolul VIDEO Prin „Muncă”, Eminescu e slăvit la Glodeni. Șeful serviciului patrulare, prins beat la volan apare prima dată în NordNews.
NordNews LIVE Amalgamarea voluntară a primăriilor: oportunitate sau risc pentru localități? # NordNews
Tema emisiunii de astăzi este reforma administrației publice locale, mai exact amalgamarea voluntară a primăriilor, un subiect discutat intens în Republica Moldova de mai bine de doi ani. Este vorba despre o inițiativă a Guvernului care propune, pe înțelesul tuturor, unirea a două sau mai multe primării într-o singură unitate administrativă, cu scopul de a [...] Articolul NordNews LIVE Amalgamarea voluntară a primăriilor: oportunitate sau risc pentru localități? apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026 spune că astăzi este o zi în care Universul te invită să încetinești, să asculți mai atent semnalele din jur și să te reconectezi cu nevoile tale reale. Fie că vorbim despre liniște, schimbare, decizii importante sau dorința de afirmare, fiecare zodie primește un mesaj clar: este momentul să [...] Articolul Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 16 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.9170 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.1241 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.9145 lei; Hrivna ucraineană: 0.3939 lei; Rubla rusească: 0.2180 [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 16 ianuarie apare prima dată în NordNews.
De Ziua Națională a Culturii, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Bălți a marcat 176 de ani de la nașterea celui care a devenit patronul spiritual al instituției. Elevii au recitat versuri, au interpretat melodii inspirate din opera sa și au adus un omagiu Luceafărului literaturii române. „Pentru mine, Mihai Eminescu a fost și va [...] Articolul VIDEO 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu: marele poet, omagiat la Bălți apare prima dată în NordNews.
Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat are o nouă echipă de conducere. Guvernul a aprobat, în ședința din 15 ianuarie, numirea lui Roman Grigoraș în funcția de șef al oficiului, iar pe Ion Buzinschi, în funcția de șef adjunct. Roman Grigoraș a preluat oficial conducerea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat începând cu 15 [...] Articolul Schimbări la vârful Cancelariei de Stat din Bălți apare prima dată în NordNews.
VIDEO De Sfântul Vasile, Edineț și-a desemnat cetățenii de onoare, alături de Marcel Pavel și Ion Paladi, în ciuda frigului # NordNews
Marcel Pavel, Ion Paladi, Cristian Porcari, dar și alți artiști îndrăgiți au urcat pe scenă de hramul orașului Edineț, sărbătorit de Sfântul Vasile. Aproape 600 de ani de la prima atestare documentară, ziua urbei a adunat în Piața „Ștefan cel Mare” sute de localnici și oaspeți, care au ales să celebreze împreună, în pofida temperaturilor [...] Articolul VIDEO De Sfântul Vasile, Edineț și-a desemnat cetățenii de onoare, alături de Marcel Pavel și Ion Paladi, în ciuda frigului apare prima dată în NordNews.
Nicușor Dan evocă discret ideea unirii Republicii Moldova cu România în fața diplomaților străini. Integrarea europeană, „una dintre căile de a fi împreună” # NordNews
Președintele României, Nicușor Dan, a abordat în mod indirect tema unirii Republicii Moldova cu România în cadrul primului său discurs anual de politică externă, susținut joi în fața șefilor misiunilor diplomatice acreditați la București. Șeful statului a afirmat că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una dintre căile de a fi împreună”, formulare cu puternică [...] Articolul Nicușor Dan evocă discret ideea unirii Republicii Moldova cu România în fața diplomaților străini. Integrarea europeană, „una dintre căile de a fi împreună” apare prima dată în NordNews.
Declarația președinteluii Maia Sandu, care a spus într-un interviu pentru presa britanică că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în eventualitatea unui referendum, a stârnit reacții împărțite la Bălți. Șefa statului a menționat că aceasta este poziția ei personală, în timp ce obiectivul politic al autorităților rămâne integrarea europeană, sprijinită, în prezent, de [...] Articolul VIDEO Opinii împărțite la Bălți după declarația Maiei Sandu despre unirea cu România apare prima dată în NordNews.
Statele Unite ale Americii vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, inclusiv Republica Moldova. Măsura face parte din noua politică a administrației Donald Trump privind combaterea imigrației ilegale și va fi aplicată pe termen nelimitat. Potrivit autorităților americane, decizia vizează în special vizele de reunificare familială, [...] Articolul MAE clarifică: Decizia SUA privind vizele nu afectează călătoriile moldovenilor apare prima dată în NordNews.
Miza suspendării emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026, depășește cu mult sfera unor simple ajustări birocratice. Sub eufemismul „reevaluării criteriilor de asistență publică”, administrația de la Washington operează o schimbare de paradigmă istorică: transformarea statutului de imigrant dintr-un drept bazat pe merit și aspirație într-un privilegiu condiționat de [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu // Recviem de la Chișinău pentru „visul american” apare prima dată în NordNews.
