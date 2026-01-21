Feroviarii spanioli au declarat greva
Noi.md, 21 ianuarie 2026 14:30
Sindicatul spaniol al mecanicilor de locomotivă Semaf a declarat starea de grevă, cerînd garanții privind siguranța și fiabilitatea rețelei după două accidente majore, în urma cărora au murit mai multe persoane, printre care și trei mecanici de locomotivă.Despre aceasta relatează „Adevărul European”, citînd EFE.Semaf a menționat în declarația sa că va solicita răspunderea penală a persoane
• • •
13:30
Škoda a vândut peste 1.000.000 de automobile în 2025. Rezultate solide și în Republica Moldova # Noi.md
Škoda Auto a încheiat anul 2025 cu un rezultat comercial remarcabil, livrând 1.043.900 de automobile la nivel global, în creștere cu 12,7% față de anul precedent. Performanța confirmă stabilitatea și atractivitatea mărcii pe piețele europene, dar și relevanța sa pe piețele locale, inclusiv în Republica Moldova.Europa – o piață-cheie pentru ŠkodaÎn Europa (UE 27 + 4), Škoda a livrat 836.200
13:30
Gata pentru orice provocare: carabinierii au arătat cum s-a desfășurat pregătirea lor specială # Noi.md
Pe parcursul unei săptămîni, în cadrul Direcției regionale „Centru”, s-a desfășurat un curs practic de instruire cu efectivul companiei din cadrul Batalionului 1 al Regimentului 2 „Bogdan Voievod”.Activitățile au inclus exerciții aplicative și simulări bazate pe situații reale, avînd drept scop dezvoltarea reacției operative, îmbunătățirea coordonării în echipă și respectarea strictă a procedu
13:30
Avionul președintelui SUA, Donald Trump, s-a întors la baza aeriană Andrews după ce a decolat spre Davos, din cauza unor probleme tehnice la echipamentele electrice.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de purtătorul de cuvînt al Casei Albe.{{860045}}Purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Caroline Levitt, a declarat jurnaliștilor că incidentul a fost cauzat de o „defecțiune electrică
13:00
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, anunță desfășurarea Concursului municipal „Pedagogul Anului”, ediția 2026, în perioada 9 ianuarie – 13 februarie 2026.Scopul concursului constă în promovarea excelenței în educație; sporirea prestigiului profesiei de pedagog; stimularea creativității și inovării didactice și motivarea cadrelor didac
13:00
Polițiștii din Telenești au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii de 35 de ani, locuitori ai satului Zgărdești.{{859737}}În urma acțiunilor desfășurate la domiciliile părinților acestora, au fost găsite și preluate o armă lungă cu țeavă lisă de model necunoscut, una pneumatică de calibrul 5,5 mm, alta de model necunoscut, 58 de cartușe de calibrul 12x70, precum și praf de pu
13:00
Scriitorul, publicistul, istoricul literar, Iurie Colesnic, revine în atenția cititorilor, de această dată, în calitate de protagonist al unei monografii bibliografice semnate de Lidia Kulikovski.Lucrarea, de peste 600 de pagini, reprezintă o formă de exprimare a recunoștinței pentru întreaga activitate a cercetătorului Iurie Colesnic.{{858508}}„Biobibliografia conține 2400 de surse unice
Acum 4 ore
12:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a atenționat 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției Servicii Publice și Comisiei listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale.CEC reamintește că, potrivit Legii privind partidele politice, formațiunile sînt obli
12:30
Aceștia afirmă că, începînd cu luna noiembrie a anului 2025, mai mulți cîini vagabonzi care perindau gunoiștea centrală a orașului ar fi fost împușcați și astupați ulterior cu buldozerele în groapa de gunoi.Voluntarii afirmă că au văzut mai multe cadavre de animale desfigurate și că cei care au împușcat animalele ar fi un grup de persoane, și nu un singur om. Cazul a fost înregistrat la poliți
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 21 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 22 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,82 lei/litru (+6 bani), iar al motorinei standard – 19,40 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
12:00
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strînsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună.Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ș
12:00
Administrația președintelui francez Emmanuel Macron a inițiat desfășurarea exercițiilor militare în Groenlanda pe fondul agravării crizei din jurul insulei.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.„Franța a solicitat desfășurarea exercițiilor NATO în Groenlanda și este gata să contribuie la acestea”, se arată în comunicatul Reuters.Se menționează că administrați
11:30
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța primesc o veste importantă. Adunarea Națională a Franței a votat pentru adoptarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești.Decizia deschide calea pentru aplicarea efectivă a acordului, care urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către Emmanuel Macron.{{859532}}Odată finalizată procedura, cetățeni
11:30
În timp ce iarna ne ține într-un ger de crapă pietrele, primăvara a și venit într-o seră din satul Bardar, raionul Ialoveni.Gheorghe Tonu, un fermier cu peste patru decenii de experiență, crește lalele pe apă. Totuși, temperaturile scăzute și piața în care se atestă o concurență mare creează probleme mari producătorului în a-și vinde florile.{{843139}}"Ele stau la rădăcinare două-trei săpt
11:30
Directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, împreună cu reprezentanţii Ministerului Muncii și Protecției Sociale, participă în cadrul primei runde de negocieri asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Quebecului în domeniul securităţii sociale care are loc în Quebec, Canada.Proiectul Acordului prevede acordarea pensiei p
11:00
A fost inițiat concurs public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor # Noi.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor. Potrivit CSP, la funcția de inspector în cadrul Inspecției procurorilor este în drept să candideze persoana care:{{857776}}-deține diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;-are o vechime în specialitatea juridică de cel puțin 1
11:00
Diaspora din Italia, avertizată: verifică-ți actele dacă ești născut în Moldova înainte de 1991 # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Italia anunță că autoritățile locale italiene urmează să corecteze greșelile din unele cărți de identitate eliberate cetățenilor moldoveni, în special în nordul Italiei, unde locul de naștere este indicat greșit ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși persoanele sînt născute în Republica Moldova.Potrivit misiunii diplomatice, situațiile au fost semnalate a
11:00
Permisul moldovenesc, recunoscut în Franța: undă verde finală de la Parlamentul de la Paris # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța primesc o veste importantă. Adunarea Națională a Franței a votat pentru adoptarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești.Decizia deschide calea pentru aplicarea efectivă a acordului, care urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către Emmanuel Macron.{{859532}}Odată finalizată procedura, cetățeni
Acum 6 ore
10:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile.În cadrul concursului au participat următorii candidați:{{860086}}• Ana Zabulica, șefă a Serviciului resurse umane, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;• Vitalie S
10:30
Declarația președintei Maia Sandu la podcastul britanic „The Rest Is Politic”, în care a relatat că este pregătită să sprijine unificarea Republicii Moldova cu România, așa cum a relatat o publicație străină, a provocat ”un mic cutremur politic” și s-a extins dincolo de granițele țării - chiar și Europa este șocată.{{859809}}„Sfîrșitul statului european?”, a întrebat ziarul german Frankfurter
10:00
La 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat din funcție, care a exercitat timp de o lună și atribuțiile de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul.Acesta a fost condamnat pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, comise în dou
10:00
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost recepționate apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile nereguli privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili.Totodată, în spațiul online și pe rețelel
09:30
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, iar de la dolarul american – circa 18,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 21 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9025 lei pentru un euro (-2,93 bani) și 16,9578 lei pentru un do
09:30
Inspectoratul General al Poliției informează că, în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile din cauza ceții, iar carosabilul este alunecos pe alocuri.Pentru prevenirea accidentelor, șoferii sînt îndemnați să respecte cîteva reguli esențiale: să reducă viteza și să o adapteze condițiilor de drum; să păstreze o distanță mai mare între vehi
09:30
Un mecanic de locomotivă și-a pierdut viața, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren în apropiere de Barcelona, informează presa locală.Potrivit autorităților locale, trenul Rodalies a intrat în coliziune cu un zid de sprijin care s-a prăbușit pe linia ferată între Gelida și Sant Sadurní, marți seara. Gravitatea rănilor suferite de pasageri este în prezent evalua
09:00
În perioada 12–16 ianuarie 2026, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit aproximativ 1,2 miliarde de lei, potrivit informațiilor operative prezentate de autoritatea fiscală.Fiscul menționează că un rol important în atingerea acestui nivel de colectare îl are promovarea conformării voluntare a contribuabililor. În acest context, pe parcursul
09:00
Statele Unite au anunțat marți că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, a șaptea operațiune de acest fel de cînd președintele american Donald Trump a impus în decembrie o blocadă navelor sub sancțiuni avînd legături cu Venezuela, notează AFP.Nava Sagitta 'a acționat în sfidarea carantinei impuse navelor aflate sub sancțiuni de către președintele Trump', a explicat pe X Comandamentul m
Acum 8 ore
08:30
Două partide riscă să fie dizolvate, din cauza că nu au prezentat rapoartele financiare la CEC # Noi.md
Două partide politice riscă să fie dizolvate din cauza că nu au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară la Comisia Electorală Centrală.Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. În cazul Partidului Politic „Șansă”, procedura de dizolvare este deja pe rolul instanței, iar constatările CEC vor fi anexate la dosaru
08:30
Scumpirea constantă și accentuată a locuințelor în capitală a determinat prăbușirea pieței imobiliare.Datele oficiale arată că, în ultimele trei luni ale anului trecut, numărul tranzacțiilor a scăzut sub o mie, față de peste 4.600 în aceeași perioadă a anului precedent. Vorbim de o scădere cu aproape 80 la sută, iar economiștii spun că intrăm într-o perioadă de stagnare.{{859454}}Oamenii s
08:30
Inter Milano, echipă antrenată Cristian Chivu, a fost învinsă de Arsenal cu scorul de 3-1, marți seara, pe San Siro, în etapa a șaptea a Ligii Campionilor la fotbal.Arsenal a demonstrat că este una dintre cele mai în formă echipe ale momentului și putea cîștiga și mai clar la Milano. Inter, care în sezonul trecut a învins-o pe Arsenal cu 1-0 la Milano, a avut fazele sale în acest meci, dar nu
08:00
Președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz, Vadim Ceban, susține că există premise ca prețul gazelor naturale să scadă cu mai mult de 10%.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”, menționînd că decizia finală privind ajustarea tarifelor va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), notează Noi.md cu referire la unimedia. „S
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 21 ianuarie sînt:21 ianuarie — a 21-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 344 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:8 21 Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul. Sf. Cuv. DomnicaCe se sărbător
07:30
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil. Temperatura va rămîne scăzută, iar pe drumuri se va menține riscul de formare de gheață.Pe teritorii întinse se așteaptă ceață slabă. Vîntul va fi slab.În timpul zilei, în sudul țării se așteaptă -2...0 °C, în zonele centrale -4...-2 °C, iar în regiunile nordice -10...-5 °C.În timpul nopții, temperatura va scădea pînă la -17 -12 °C.
Acum 12 ore
06:30
Victor Marahovschi: „Dacă cuvîntul „molodeț” este periculos pentru țară, atunci de ce există chatul parlamentar „Kenții”?” # Noi.md
Autoritățile din Moldova dau dovadă de principialitate selectivă, atunci cînd hotărăsc cine poate pronunța anumite cuvinte și cine nu. Dacă cuvîntul „molodeț” este considerat periculos pentru țară, atunci ce înseamnă pentru ea chatul parlamentar „Kenții”? Dar dacă aceasta nu este o problemă, atunci guvernarea ar trebui să înceteze să se prefacă că îi pasă de limbă, cultură și valori.Această op
05:30
Pavel Midrigan, despre declarația de unire a Maiei Sandu: "Și ce se întîmplă cu statul R. Moldova, dispare?" # Noi.md
"Un președinte de țară nu are dreptul moral, în primul rînd, să pledeze pentru dispariția statului, pe care îl conduce". De această părere este Pavel Midrigan, avocat, doctor în politologie, lector universitar, care a comentat pentru Noi.md declarațiile Maiei Sandu privind faptul că ar vota pentru unirea țării noastre cu România în cazul unui referendum.Pavel Midrigan menționează că o astfel d
05:30
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local va fi gratuit.Potrivit Primăriei, inițiativa vine ca măsură de atenuare a efectelor majorării taxelor și impozitelor locale, transmite ipn.mdAutoritățile din Arad au menționat că măsura este și o formă de valorificare a investițiilor majore realizate în ultimii ani, pentru modernizarea și creșterea atr
04:30
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat crește cu 16%, pînă la 3 745 de lei/Gcal (fără TVA).Majorarea a fost aprobată marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite ipn.mdPotrivit hotărîrii, tariful va crește cu 523 de lei față de nivelul actual de 3 222 de lei/Gcal (fără TVA), iar echivalentul acestuia calculat în kWh este de 3,22 lei (făr
03:30
Aproape 357 de mii de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova # Noi.md
La sfîrșitul anului trecut, în Registrul de stat al populației erau luați la evidență 364 885 de locuitori domiciliați în regiunea transnistreană.Dintre aceștia, aproape 357 de mii dețin cetățenia Republicii Moldova, transmite ipn.mdPotrivit datelor Agenției Servicii Publice, din totalul persoanelor, 298 851 dețin acte de identitate de uz intern, iar 337 516 pașaport al cetățeanului Republ
02:30
Șase localități din Republica Moldova au primit, în anul 2025, autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor, în cadrul unui program de sprijin destinat consolidării siguranței comunităților locale.Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Sta
Acum 24 ore
01:30
Biologi austrieci au demonstrat, în premieră, că animalele domestice din această specie sînt capabile să folosească unelte în mod intenţionat.Veronika obişnuieşte să apuce cu dinţii obiecte lungi, precum mături, crengi sau greble, pe care le utilizează pentru a se scărpina în zone greu accesibile. Observaţia a stat la baza unui studiu realizat de Alice Auersperg şi Antonio Osuna Mascaro, de la
01:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a documentat o tentativă de transportare nedeclarată a sumei de 22.000 de euro, în cadrul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău–Kiev, la postul vamal Palanca.Mijloacele financiare au fost găsite în bagajul unui pasager în timpul verificărilor vamale.Suma a fost ridicată, iar cazul este examinat conform legislației în vigoare.
