Cum n-o dai! (19) - Abator!

14:00

Regiunea transnistreană continuă să se afle în stare de urgență în economie, activitatea uzinelor este limitată, iar durata lecțiilor în școli – redusă. Dar, chiar fiind în această situație dificilă, Tiraspolul a atacat Chișinăul pentru declarațiile privind un ipotetic referendum pentru unirea cu România ale Maiei Sandu și vrea ca în școli să fie predată „educația patriotică”.