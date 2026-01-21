Cum n-o dai! (19) - Abator!
Valeriu Chiveri s-a întâlnit cu primarii localităților Molovata Nouă și Cocieri, sate care rămân izolate când râul Nistru îngheață și feribotul își sistează activitatea.
În eventualitatea unei situaţii de urgenţă pe teritoriul acestei ţări, cetăţenii români sunt sfătuiţi să apeleze numărul unic (Poliţie, Serviciu Ambulanţă, Pompieri) - 111.
O femeie cu dublă cetățenie, germană și ucraineană, arestată pentru spionaj în beneficiul Rusiei # Veridica.md
Potrivit parchetului de la Berlin, a fost în contact cu ambasada rusă cel puțin din noiembrie 2023.
Măsura preventivă este în vigoare până pe 22 februarie.
AUR are mai mult decât dublu față de PSD, al doilea clasat.
Premierul Munteanu, la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii” # Veridica.md
În cadrul panelului de discuții dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, prim-ministrul a subliniat importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității.
Regiunea transnistreană continuă să se afle în stare de urgență în economie, activitatea uzinelor este limitată, iar durata lecțiilor în școli – redusă. Dar, chiar fiind în această situație dificilă, Tiraspolul a atacat Chișinăul pentru declarațiile privind un ipotetic referendum pentru unirea cu România ale Maiei Sandu și vrea ca în școli să fie predată „educația patriotică”.
DEZINFORMARE: Autoritățile de la Chișinău interzic accesul rușilor în Republica Moldova # Veridica.md
Cetățenii ruși, care vor să ajungă în Republica Moldova, sunt supuși discriminării, hărțuirii și unui tratament inadecvat din partea autorităților de la Chișinău, fiindu-le interzis accesul în țară, susține propaganda Kremlinului.
În aceste zile de iarnă grea - mercurul termometrului coborând noaptea spre -20 de grade -, gândul ne duce inevitabil la suferințele ucrainenilor. Noi cum am suporta frigul de -25 C, ca în Ucraina, dacă rachetele rusești ar nimeri în cele două centrale termice din Chișinău?
Cum a reacționat propaganda rusă la declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România? # Veridica.md
Declarațiile președintei Maia Sandu făcute pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics” în care spunea că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum în acest sens a generat probabil cele mai mari dezbateri și discuții la acest subiect din ultimul timp, inclusiv la nivel internațional.
Bugetul Procuraturii pentru anul curent depășește 519 milioane de lei, cu 15 milioane de lei mai mult decât în 2025.
După Franţa, astăzi, Suedia a anunţat că nu va participa la iniţiativa preşedintelui american.
Republica Moldova solicită sprijinul României pentru finalizarea Acordului privind repatrierea minorilor neînsoţiţi # Veridica.md
Miniştrii de resort au discutat despre cooperarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale, cu accent pe protecţia copilului şi sprijinirea reformelor instituţionale.
Două partide riscă să fie dizolvate din cauza că nu au prezentat rapoartele financiare # Veridica.md
Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.
România analizează implicaţiille aderării la Carta Consiliului pentru Pace, idee lansată de preşedintele american, Donald Trump # Veridica.md
Evaluarea îşi propune să stabilească gradul de compatibilitate a noii iniţiative cu angajamentele pe care Bucureştiul le are, deja, în special în cadrul ONU, OSCE şi Uniunii Europene.
La Forumul Economic Mondial, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a mai întâlnit cu omologii săi din Croația, Liechtenstein și Luxemburg.
Aproape trei sferturi dintre români spun că au destul de puţină, foarte puţină sau nu au deloc încredere în justiţie # Veridica.md
„Evoluţia negativă a percepţiei privind aplicarea egală a legii indică o eroziune accelerată a legitimităţii instituţionale, cu potenţial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic” – avertizează sociologii.
Tetsuya Yamagami l-a împușcat pe Abe în plină zi cu o armă confecționată artizanal, în timp ce fostul lider ținea un discurs de campanie în stradă.
Blocada impusă de Washington navelor având legături cu Venezuela rămâne în vigoare.
Procurorii au deschis un nou dosar penal pe numele fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, pentru presupuse fapte de fals în acte.
Gavin Newsom i-a avertizat pe europeni că Trump îi manipulează și „îi ia de proști”.
Moscova: ministrul de Externe, Serghei Lavrov, și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, critică Republica Moldova # Veridica.md
Chișinăul a anunțat că îndeplinește formalitățile necesare pentru a finaliza retragerea din așa-zisa Comunitate a Statelor Independente (CSI), dominată de Rusia.
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat lansarea consultărilor publice.
Potrivit Ministrului de Externe, Mihai Popșoi, autoritățile vor denunța Acordul de fondare și statutul CSI.
Elevii din unele școli din Tiraspol și Grigoriopol spun că sunt nevoiți să învețe în săli de clasă extrem de reci.
Finul de cununie al fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, a fost găsit vinovat de abuz de serviciu și fals în acte
Pentru prima dată, Rusia își va reduce cheltuielile pentru apărare în 2026, cu aproximativ 10% față de 2025.
Zelenski anunță capturarea unui cetățean rus bănuit de uciderea unor prizonieri de război ucraineni # Veridica.md
Crimele ar fi avut loc pe fondul luptelor din regiunea rusă Kursk din toamna anului 2024.
Alexandru Munteanu va fi însoțit în Elveția, de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053.
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
Un bărbat din Republica Moldova, dat în urmărire internaţională, a fost reţinut de poliţiştii români de frontieră # Veridica.md
E acuzat de fals şi uz de fals.
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în perioada 18-20 ianuarie.
Maia Sandu: Țara noastră este alături de Spania care deplânge această pierdere teribilă # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanță în legătură cu accidentul ferioviar din Spania.
România, invitată să devină membră a aşa-numitului Consiliu pentru Pace, o iniţiativă lansată de preşedintele american, Donald Trump # Veridica.md
Statele ar urma să aibă mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente, în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari.
Au fost înregistrate pagube la o instalație de „infrastructură critică”.
Discuţiile vor continua la Forumul Economic Mondial de la Davos, care începe astăzi.
Antonio José Seguro este urmat de liderul de extremă dreaptă André Ventura, potrivit exit poll-urilor.
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de taxe vamale suplimentare pentru acestea.
DEZINFORMARE: Bruxellesul își face armată ca să reprime statele care vor să iasă din UE # Veridica.md
Liderii europeni invocă amenințarea rusă ca pretext pentru a construi o armată europeană menită să-i reprime pe cei care vor să părăsească UE, potrivit presei pro-Kremlin.
Breaking news sau nu? Declarația președintei Maia Sandu, făcută în podcastul de limbă engleză “The rest is politics”, difuzat pe 12 ianuarie a.c., privind un ipotetic referendum de unire a Republicii Moldova cu România, a scos de la naftalină o temă care nu mai este de multă vreme în “mainstream-ul” ideilor politice. De altfel, un referendum la care Maia Sandu ar fi votat “DA” pentru (re)unirea cu România.
Statele Unite ale Americii trebuie să dețină Groenlanda, afirmă președintele Donald Trump încă din primul său mandat. Deși cererile sale au fost respinse de liderii Groenlandei și Danemarcei, stat membru al Alianței Nord Atlantice, Casa Albă vorbește tot mai apăsat despre preluarea insulei după intervenția militară din Venezuela de la începutul anului.
Comisia Europeană afirmă că acordul cu Mercosur ajută fermierii români să-şi majoreze exporturile în blocul comercial sud-american # Veridica.md
15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe piețele de acolo.
Așa-zisele autorități instalate de trupele de invazie ale Moscovei acuză un atac inamic.
Ar fi recuperat „barajul de pe Eufrat, cel mai mare” din țară.
De pe 24 februarie 2022, rușii bombardează zilnic.
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene şi ex-premier italian Mario Draghi a primit prestigiosul Premiu Charlemagne 2026 # Veridica.md
E recunoscut pe scară largă pentru salvarea monedei euro de la colaps.
Lidera în exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania și se va stabili în Polonia # Veridica.md
Hotărârea survine după ce autoritățile de la Vilnius au decis să micşoreze fondurile alocate pentru protecția sa.
Rețeaua Storm-1516 afiliată Kremlinului continuă campaniile de dezinformare privind R. Moldova (Raport Stratcom) # Veridica.md
În perioada post-electorală, Federația Rusă și-a reconfigurat vectorii și recalibrat instrumentele de manipulare, urmărind în continuare obiectivul strategic de a bloca integrarea europeană a R. Moldova.
