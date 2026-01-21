Bugetul Procuraturii pentru 2026, aprobat de CSP

Veridica.md, 21 ianuarie 2026 11:40

Bugetul Procuraturii pentru anul curent depășește 519 milioane de lei, cu 15 milioane de lei mai mult decât în 2025.

Acum 30 minute
11:40
11:30
Israelul se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump Veridica.md
După Franţa, astăzi, Suedia a anunţat că nu va participa la iniţiativa preşedintelui american.
Acum o oră
11:20
Republica Moldova solicită sprijinul României pentru finalizarea Acordului privind repatrierea minorilor neînsoţiţi Veridica.md
Miniştrii de resort au discutat despre cooperarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale, cu accent pe protecţia copilului şi sprijinirea reformelor instituţionale.
11:00
Două partide riscă să fie dizolvate din cauza că nu au prezentat rapoartele financiare Veridica.md
Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.
Acum 2 ore
10:10
România analizează implicaţiille aderării la Carta Consiliului pentru Pace, idee lansată de preşedintele american, Donald Trump Veridica.md
Evaluarea îşi propune să stabilească gradul de compatibilitate a noii iniţiative cu angajamentele pe care Bucureştiul le are, deja, în special în cadrul ONU, OSCE şi Uniunii Europene.
10:00
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu delegația României la Davos Veridica.md
La Forumul Economic Mondial, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a mai întâlnit cu omologii săi din Croația, Liechtenstein și Luxemburg.
Acum 4 ore
09:30
Aproape trei sferturi dintre români spun că au destul de puţină, foarte puţină sau nu au deloc încredere în justiţie Veridica.md
„Evoluţia negativă a percepţiei privind aplicarea egală a legii indică o eroziune accelerată a legitimităţii instituţionale, cu potenţial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic” – avertizează sociologii.
08:10
Asasinul fostului premier japonez Shinzo Abe, condamnat la închisoare pe viaţă Veridica.md
Tetsuya Yamagami l-a împușcat pe Abe în plină zi cu o armă confecționată artizanal, în timp ce fostul lider ținea un discurs de campanie în stradă.
Acum 6 ore
06:30
SUA anunță sechestrarea unui al șaptelea petrolier în Marea Caraibilor Veridica.md
Blocada impusă de Washington navelor având legături cu Venezuela rămâne în vigoare.
Acum 24 ore
20:40
Vladimir Plahotniuc, vizat într-un nou dosar penal Veridica.md
Procurorii au deschis un nou dosar penal pe numele fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, pentru presupuse fapte de fals în acte.
19:00
Guvernatorul Californiei, discurs extrem de dur la adresa lui Donald Trump Veridica.md
Gavin Newsom i-a avertizat pe europeni că Trump îi manipulează și „îi ia de proști”.
13:40
Moscova: ministrul de Externe, Serghei Lavrov, și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, critică Republica Moldova Veridica.md
Chișinăul a anunțat că îndeplinește formalitățile necesare pentru a finaliza retragerea din așa-zisa Comunitate a Statelor Independente (CSI), dominată de Rusia.
12:10
Guvernul de la Chișinău demarează reforma administrativ-teritorială Veridica.md
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat lansarea consultărilor publice.
Ieri
11:10
R. Moldova începe procedura de retragere completă din CSI Veridica.md
Potrivit Ministrului de Externe, Mihai Popșoi, autoritățile vor denunța Acordul de fondare și statutul CSI.
10:40
Două persoane au murit din cauza frigului în Transnistria Veridica.md
Elevii din unele școli din Tiraspol și Grigoriopol spun că sunt nevoiți să învețe în săli de clasă extrem de reci.
10:30
Dorin Damir, reținut după condamnarea la trei ani de închisoare Veridica.md
Finul de cununie al fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, a fost găsit vinovat de abuz de serviciu și fals în acte
10:30
Scăderea prețurilor la petrol și gaze naturale a crescut deficitul bugetar al Rusiei Veridica.md
Pentru prima dată, Rusia își va reduce cheltuielile pentru apărare în 2026, cu aproximativ 10% față de 2025.
10:20
Zelenski anunță capturarea unui cetățean rus bănuit de uciderea unor prizonieri de război ucraineni Veridica.md
Crimele ar fi avut loc pe fondul luptelor din regiunea rusă Kursk din toamna anului 2024.
10:00
Premierul Republicii Moldova participă la Forumul Economic Mondial de la Davos Veridica.md
Alexandru Munteanu va fi însoțit în Elveția, de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.
19 ianuarie 2026
15:00
Un român, rănit ușor în accidentul feroviar din Spania Veridica.md
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053.
14:30
Verificat - Moldova 1, Ediția din 16 ianuarie 2026 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
14:30
Un bărbat din Republica Moldova, dat în urmărire internaţională, a fost reţinut de poliţiştii români de frontieră Veridica.md
E acuzat de fals şi uz de fals.
12:20
Președintele Albaniei, în vizită oficială la Chișinău Veridica.md
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în perioada 18-20 ianuarie.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Maia Sandu: Țara noastră este alături de Spania care deplânge această pierdere teribilă Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanță în legătură cu accidentul ferioviar din Spania.
09:50
România, invitată să devină membră a aşa-numitului Consiliu pentru Pace, o iniţiativă lansată de preşedintele american, Donald Trump Veridica.md
Statele ar urma să aibă mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente, în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari.
09:30
Atac rusesc cu drone asupra Odesei: un om rănit, clădiri avariate Veridica.md
Au fost înregistrate pagube la o instalație de „infrastructură critică”.
06:30
Ucraina apreciază negocierile cu SUA drept &#34;substanțiale&#34; Veridica.md
Discuţiile vor continua la Forumul Economic Mondial de la Davos, care începe astăzi.
05:10
Candidatul socialist câștigă primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia Veridica.md
Antonio José Seguro este urmat de liderul de extremă dreaptă André Ventura, potrivit exit poll-urilor.
18 ianuarie 2026
18:00
Declarație de susținere pentru Groenlanda din partea a 8 state europene Veridica.md
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de taxe vamale suplimentare pentru acestea.
16:20
DEZINFORMARE: Bruxellesul își face armată ca să reprime statele care vor să iasă din UE Veridica.md
Liderii europeni invocă amenințarea rusă ca pretext pentru a construi o armată europeană menită să-i reprime pe cei care vor să părăsească UE, potrivit presei pro-Kremlin.
15:20
Atenție pe scări cu pianul Unirii! Cât e pragmatism și cât e emoție? Veridica.md
Breaking news sau nu? Declarația președintei Maia Sandu, făcută în podcastul de limbă engleză “The rest is politics”, difuzat pe 12 ianuarie a.c., privind un ipotetic referendum de unire a Republicii Moldova cu România, a scos de la naftalină o temă care nu mai este de multă vreme în “mainstream-ul” ideilor politice. De altfel, un referendum la care Maia Sandu ar fi votat “DA” pentru (re)unirea cu România.
14:20
Breaking fake news: De ce vrea Trump Groenlanda? (TVR1) Veridica.md
Statele Unite ale Americii trebuie să dețină Groenlanda, afirmă președintele Donald Trump încă din primul său mandat. Deși cererile sale au fost respinse de liderii Groenlandei și Danemarcei, stat membru al Alianței Nord Atlantice, Casa Albă vorbește tot mai apăsat despre preluarea insulei după intervenția militară din Venezuela de la începutul anului.
12:10
Comisia Europeană afirmă că acordul cu Mercosur ajută fermierii români să-şi majoreze exporturile în blocul comercial sud-american Veridica.md
15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe piețele de acolo.
11:07
Sute de așezări din sudul ocupat al Ucrainei n-au curent electric Veridica.md
Așa-zisele autorități instalate de trupele de invazie ale Moscovei acuză un atac inamic.
10:30
Armata siriană susține că avansează în fața gherilei autonimiste kurde Veridica.md
Ar fi recuperat „barajul de pe Eufrat, cel mai mare” din țară.
09:00
Război în Ucraina: o tânără de 20 de ani ucisă, un copil de șapte ani rănit Veridica.md
De pe 24 februarie 2022, rușii bombardează zilnic.
17 ianuarie 2026
18:20
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene şi ex-premier italian Mario Draghi a primit prestigiosul Premiu Charlemagne 2026 Veridica.md
E recunoscut pe scară largă pentru salvarea monedei euro de la colaps.
16:50
Lidera în exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania și se va stabili în Polonia Veridica.md
Hotărârea survine după ce autoritățile de la Vilnius au decis să micşoreze fondurile alocate pentru protecția sa.
15:40
Rețeaua Storm-1516 afiliată Kremlinului continuă campaniile de dezinformare privind R. Moldova (Raport Stratcom) Veridica.md
În perioada post-electorală, Federația Rusă și-a reconfigurat vectorii și recalibrat instrumentele de manipulare, urmărind în continuare obiectivul strategic de a bloca integrarea europeană a R. Moldova.
15:40
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, susţine că autoritățile din republica islamică trebuie să „le frângă spatele rebelilor” Veridica.md
El califică protestele antiguvernamentale drept „un complot american”.
14:40
Drona găsită la Nucăreni este de model Gerbera Veridica.md
Drona găsită în preajma satului Nucăreni, din raionul Telenești, este de model Gerbera, la fel ca și ultimele depistate pe teritoriul R. Moldova, a anunțat Poliția. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni.
14:10
Aderarea României la OCDE ar avea un impact comparabil cu admiterea în NATO şi Uniunea Europeană – susţine ministrul Finanţelor în guvernul de la Bucureşti, Alexandru Nazare Veridica.md
El mai spune că aceasta ar aduce o viaţă mai bună pentru românii din România şi pentru cei care muncesc şi trăiesc în alte colţuri ale lumii.
14:10
Curtea Constituțională respinge sesizarea lui Gorgan privind retragerea distincțiilor de stat Veridica.md
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, cu privire la retragerea distincțiilor de stat
13:20
Război în Ucraina: ruşii ar mai fi ocupat două sate Veridica.md
Potrivit Kievului, vor să-i lase pe ucraineni fără încălzire și gaz în timpul sezonului rece.
11:10
Dronă de mari dimensiuni găsită lângă un sat din raionul Telenești Veridica.md
Dispozitivul a fost depistat de un vânător care a alertat autoritățile.
10:50
Ambasadoarea R. Moldova în Franța a fost desemnată Diplomatul Anului 2025 Veridica.md
Ministerul de Externe a invocat rolul său în aprofundarea parteneriatului strategic cu Franța.
10:20
România și Republica Moldova au convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare în domeniul sănătății Veridica.md
În urma vizitei ministrului român al sănătății la Chișinău, România și Republica Moldova au decis să își consolideze cooperarea în domeniul sănătății.
07:10
Astăzi, în Paraguay, se semnează acordul UE - Mercosur Veridica.md
Între 600 și 800 de invitați vor participa la ceremonia de la Asuncion.
06:50
Negociatori ucraineni și americani se întâlnesc, astăzi, la Miami Veridica.md
Volodimir Zelenski a declarat că este posibil ca un acord să fie semnat în cadrul FEM, la Davos.
16 ianuarie 2026
22:10
Armata rusă ar fi semnat aproape jumătate de milion de contracte de recrutare în 2025 Veridica.md
Autoritățile au preferat să evite declanșarea încă unei campanii de luat la oaste cu de-a sila, care ar fi condus la un nou exod al rușilor în străinătate.
