Atac rusesc cu drone asupra Odesei: un om rănit, clădiri avariate
Veridica.md, 19 ianuarie 2026 09:30
Au fost înregistrate pagube la o instalație de „infrastructură critică”.
Acum 30 minute
09:30
Acum 4 ore
06:30
Discuţiile vor continua la Forumul Economic Mondial de la Davos, care începe astăzi.
Acum 6 ore
05:10
Antonio José Seguro este urmat de liderul de extremă dreaptă André Ventura, potrivit exit poll-urilor.
Acum 24 ore
18:00
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de taxe vamale suplimentare pentru acestea.
16:20
DEZINFORMARE: Bruxellesul își face armată ca să reprime statele care vor să iasă din UE # Veridica.md
Liderii europeni invocă amenințarea rusă ca pretext pentru a construi o armată europeană menită să-i reprime pe cei care vor să părăsească UE, potrivit presei pro-Kremlin.
15:20
Breaking news sau nu? Declarația președintei Maia Sandu, făcută în podcastul de limbă engleză “The rest is politics”, difuzat pe 12 ianuarie a.c., privind un ipotetic referendum de unire a Republicii Moldova cu România, a scos de la naftalină o temă care nu mai este de multă vreme în “mainstream-ul” ideilor politice. De altfel, un referendum la care Maia Sandu ar fi votat “DA” pentru (re)unirea cu România.
14:20
Statele Unite ale Americii trebuie să dețină Groenlanda, afirmă președintele Donald Trump încă din primul său mandat. Deși cererile sale au fost respinse de liderii Groenlandei și Danemarcei, stat membru al Alianței Nord Atlantice, Casa Albă vorbește tot mai apăsat despre preluarea insulei după intervenția militară din Venezuela de la începutul anului.
12:10
Comisia Europeană afirmă că acordul cu Mercosur ajută fermierii români să-şi majoreze exporturile în blocul comercial sud-american # Veridica.md
15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe piețele de acolo.
11:07
Așa-zisele autorități instalate de trupele de invazie ale Moscovei acuză un atac inamic.
10:30
Ar fi recuperat „barajul de pe Eufrat, cel mai mare” din țară.
Ieri
09:00
De pe 24 februarie 2022, rușii bombardează zilnic.
17 ianuarie 2026
18:20
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene şi ex-premier italian Mario Draghi a primit prestigiosul Premiu Charlemagne 2026 # Veridica.md
E recunoscut pe scară largă pentru salvarea monedei euro de la colaps.
16:50
Lidera în exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania și se va stabili în Polonia # Veridica.md
Hotărârea survine după ce autoritățile de la Vilnius au decis să micşoreze fondurile alocate pentru protecția sa.
15:40
Rețeaua Storm-1516 afiliată Kremlinului continuă campaniile de dezinformare privind R. Moldova (Raport Stratcom) # Veridica.md
În perioada post-electorală, Federația Rusă și-a reconfigurat vectorii și recalibrat instrumentele de manipulare, urmărind în continuare obiectivul strategic de a bloca integrarea europeană a R. Moldova.
15:40
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, susţine că autoritățile din republica islamică trebuie să „le frângă spatele rebelilor” # Veridica.md
El califică protestele antiguvernamentale drept „un complot american”.
14:40
Drona găsită în preajma satului Nucăreni, din raionul Telenești, este de model Gerbera, la fel ca și ultimele depistate pe teritoriul R. Moldova, a anunțat Poliția. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni.
14:10
Aderarea României la OCDE ar avea un impact comparabil cu admiterea în NATO şi Uniunea Europeană – susţine ministrul Finanţelor în guvernul de la Bucureşti, Alexandru Nazare # Veridica.md
El mai spune că aceasta ar aduce o viaţă mai bună pentru românii din România şi pentru cei care muncesc şi trăiesc în alte colţuri ale lumii.
14:10
Curtea Constituțională respinge sesizarea lui Gorgan privind retragerea distincțiilor de stat # Veridica.md
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, cu privire la retragerea distincțiilor de stat
13:20
Potrivit Kievului, vor să-i lase pe ucraineni fără încălzire și gaz în timpul sezonului rece.
11:10
Dispozitivul a fost depistat de un vânător care a alertat autoritățile.
10:50
Ministerul de Externe a invocat rolul său în aprofundarea parteneriatului strategic cu Franța.
10:20
România și Republica Moldova au convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare în domeniul sănătății # Veridica.md
În urma vizitei ministrului român al sănătății la Chișinău, România și Republica Moldova au decis să își consolideze cooperarea în domeniul sănătății.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Între 600 și 800 de invitați vor participa la ceremonia de la Asuncion.
06:50
Volodimir Zelenski a declarat că este posibil ca un acord să fie semnat în cadrul FEM, la Davos.
16 ianuarie 2026
22:10
Autoritățile au preferat să evite declanșarea încă unei campanii de luat la oaste cu de-a sila, care ar fi condus la un nou exod al rușilor în străinătate.
21:30
Iluminatul stradal va fi redus la 20% din capacitate.
21:10
Potrivit ministerului Apărării de la București, relația bilaterală rămâne una construită pe încredere, angajament şi un dialog firesc între parteneri care împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi o responsabilitate comună pentru viitorul regiunii.
20:40
Ministerul de Externe de la Moscova le-a recomandat cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova # Veridica.md
Sunt acuzate pretinse cazuri de discriminare.
18:50
Lukoil-Moldova sancționată pentru refuzul de a transfera infrastructura petrolieră statului # Veridica.md
Instituțiile statului au primit un refuz oficial, pe 14 ianuarie, de a semna actul de transmitere-primire a bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău.
15:10
Maia Sandu a semnat astăzi un decret prezidențial în acest sens.
13:40
Un bust al poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu, a fost amplasat în scuarul din faţa Universităţii Naţionale din Ujhorod, în Transcarpatia # Veridica.md
Potrivit consulatului de la Slatina, „este o recunoaştere a rădăcinilor adânci ale culturii române în această regiune şi un semn al continuităţii unei identităţi care a dăinuit în ciuda vremurilor”.
13:10
Autoritățile lituaniene au acuzat serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, că a încercat să incendieze o fabrică # Veridica.md
Același grup de sabotori ar fi plănuit atacuri similare în România, Polonia și Cehia.
12:40
R. Moldova a preluat președinția Consiliului Europei; tramvaiele din Strasbourg afișează culorile naționale # Veridica.md
Rețeaua de tramvaie din Strasbourg, una dintre cele mai vechi și mari din Europa, a fost decorată pentru a marca preluarea președinției rotative a Consiliului Europei de către R. Moldova
12:10
Cazurile implică reclamații privind lipsa accesului la instanțe legale, restricții asupra libertății de exprimare și întrunire, încălcări ale dreptului de proprietate și restricții ale libertății de circulație, potrivit Promo-LEX.
11:00
Oficial UE: R. Moldova depășește toate statele candidate la implementarea Planului de Creștere # Veridica.md
„Dacă ar fi să fac un clasament al succesului statelor candidate în implementarea Planului de Creștere, R. Moldova ar fi pe primul loc”, a declarat Gert Jan Koopman, director general din cadrul Comisiei Europene.
10:40
Alexandru Florin Rogobete, a avut o întrevedere cu omologul său din R. Moldova, Emil Ceban
10:20
De ce au respins procurorii audierea lui Platon împotriva lui Plahotniuc? (O sintenă a săptămânii) # Veridica.md
Procurorii au respins cererea lui Veaceslav Platon privind audierea sa în calitate de martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul Plahotniuc și fostul său consilier, Serghei Iaralov, vor fi audiaţi ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”/ „Sacoşa” în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită.
10:00
Yoon Suk Yeol a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni legate de încercarea sa eșuată de a impune legea marțială.
09:50
Spectaculoasa operațiune specială de capturare a președintelui venezuelian Nicolas Maduro, realizată de către trupele de elită americane, a ținut „capul de afiș” al evenimentelor internaționale de la începutul acestui an.
09:50
Militarii americani au ucis, pe 3 ianuarie în Caracas, 32 de membri ai forțelor cubaneze, responsabili de securitatea lui Nicolas Maduro.
09:40
Budapesta i-a acordat azil politic fostului ministru polonez al justiției, acuzat de delapidare de justiția de la Varșovia.
15 ianuarie 2026
19:50
Delegația R. Moldova în CUC cere Tiraspolului să nu îngrădească libera circulație pentru aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari, situate în stânga Nistrului # Veridica.md
Cinci localități de pe Platoul Cocieri – Molovata-Nouă, Roghi, Cocieri, Vasilevca și Corjova, rămân izolate după sistarea circulației feribotului din cauza gheții pe Nistru.
18:00
Cererea depusă de acesta a fost respinsă de instanța de judecată.
16:50
Cetățenii moldoveni din Iran, îndemnați să părăsească republica islamică și să-și semnaleze prezența la Ambasada din Baku # Veridica.md
Cetățenii moldoveni pot părăsi Iranul pe cale aeriană, prin curse regulate, sau pe cale terestră prin Turcia sau Armenia, precizează MAE.
16:10
Nicușor Dan: Republica Moldova – o prioritate esenţială de politică externă pentru România # Veridica.md
România va sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova, a declarat președintele Nicușor Dan, la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.
15:10
Starea de urgență în economie este cauzată în special de incertitudinea livrărilor de gaze. Mai multe întreprinderi industriale din regiune și-au suspendat activitatea.
12:40
Sunt o mare admiratoare a colecției permanente de la Muzeul Național de Artă a Moldovei, unde am remarcat că sunt prezente lucrările mai multor artiste care s-au exprimat prin pictură, sculptură, ceramică și textile.
11:20
Ultimii zece ani au redesenat profund sectorul vitivinicol din Republica Moldova. Datele oficiale indică o reducere constantă a suprafețelor viticole, o producție instabilă, puternic influențată de factorii climatici, dar și o transformare lentă a structurii exporturilor.
10:30
Presupusul autor, un bărbat din Eritreea cu antecedente penale, a fost arestat în timp ce încerca să fugă de la locul incidentului.
09:50
Ieri, Moscova a anunţat că nu este interesată de un armistițiu, ci doar de încheierea conflictului în termenii săi.
