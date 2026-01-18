Breaking fake news: De ce vrea Trump Groenlanda? (TVR1)

09:50

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că măsura anunțată de autoritățile SUA, privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai R. Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026, este parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.