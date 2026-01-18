Breaking fake news: De ce vrea Trump Groenlanda? (TVR1)

Veridica.md, 18 ianuarie 2026 14:20

Statele Unite ale Americii trebuie să dețină Groenlanda, afirmă președintele Donald Trump încă din primul său mandat. Deși cererile sale au fost respinse de liderii Groenlandei și Danemarcei, stat membru al Alianței Nord Atlantice, Casa Albă vorbește tot mai apăsat despre preluarea insulei după intervenția militară din Venezuela de la începutul anului.

Statele Unite ale Americii trebuie să dețină Groenlanda, afirmă președintele Donald Trump încă din primul său mandat. Deși cererile sale au fost respinse de liderii Groenlandei și Danemarcei, stat membru al Alianței Nord Atlantice, Casa Albă vorbește tot mai apăsat despre preluarea insulei după intervenția militară din Venezuela de la începutul anului.
