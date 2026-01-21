UE alocă Republicii Moldova 8 milioane de euro din bugetul de 1,9 miliarde pentru ajutor umanitar în 2026
Cotidianul, 21 ianuarie 2026 17:50
Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova 8 milioane de euro din bugetul total de 1,9 miliarde de euro destinat ajutorului umanitar în anul 2026, a anunțat astăzi Comisia Europeană într-un comunicat oficial. Potrivit instituției europene, cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către Africa și Orientul Mijlociu, în timp ce 145 de milioane …
• • •
Acum 10 minute
18:00
România și Republica Moldova își aliniază politicile de mediu și energie: dialog strategic la Chișinău pentru integrarea europeană # Cotidianul
Politicile de mediu, securitatea energetică și tranziția verde, sunt câteva din subiectele unui dialog de nivel înalt desfășurat la Chișinău, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova. Oficialii de la București și Chișinău, alături de experți și reprezentanți ai mediului de afaceri și societății civile, au discutat soluții concrete pentru armonizarea legislației și implementarea …
Acum 30 minute
17:50
17:40
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu Marta Kos, la Davos, despre accelerarea creșterii economice și aderarea Moldovei la UE # Cotidianul
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, despre măsurile Guvernului de la Chișinău pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în calea spre aderarea la UE. „Sprijinul pe care îl primim de la partenerii noștri ne oferă încredere că drumul …
Acum 2 ore
16:10
Kiev, în pragul unei crize umanitare: atacurile Rusiei au lăsat jumătate de oraș fără căldură, apă și electricitate # Cotidianul
Capitala Ucrainei se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade ale iernii, după ce atacurile masive lansate de Rusia au avariat grav infrastructura energetică. Fără electricitate, încălzire și apă, sute de mii de locuitori ai Kievului sunt afectați, în timp ce temperaturile scad până la minus 18 grade Celsius. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a …
Acum 4 ore
15:40
VIDEO | Daniel Gheorghe: „Astăzi, România și Republica Moldova sunt două state europene. Însă, ele reprezintă o singură țară, România eternă” # Cotidianul
Reconstrucția Ucrainei, condamnarea regimului de la Moscova și reunificarea Republicii Moldova cu România. Sunt câteva dintre subiectele abordate de parlamentarul român, Daniel Gheorghe, în cadrul conferinței de Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România-Ucraina-Republica Moldova. Daniel Gheorghe a subliniat că sprijinirea Ucrainei nu este doar o obligație politică, ci una morală …
15:10
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii” # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avertizat, la Forumul Economic de la Davos, că războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina continuă să afecteze securitatea și stabilitatea întregii regiuni, inclusiv Republica Moldova. Șeful Executivului a subliniat că doar cooperarea dintre state poate preveni noi crize și poate asigura pacea și dezvoltarea economică. În cadrul unui panel dedicat …
14:50
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară” # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară” a fost pronunțată miercuri, 21 ianuarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în absența inculpatului, care a refuzat să fie escortat în fața instanței. Măsura preventivă va intra …
14:30
Valeriu Chiveri: Localitățile afectate de sistarea bacului de la Molovata vor fi aprovizionate cu produse esențiale # Cotidianul
Situația din localitățile Molovata Nouă, Corjova și Cocieri, afectate de suspendarea activității bacului de peste Nistru, este în prezent sub control, însă autoritățile rămân în alertă, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după o vizită de lucru efectuată pe 21 ianuarie în zonă.vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri Oficialul a discutat cu primarii localităților de …
Acum 6 ore
14:00
VIDEO | România își reafirmă sprijinul militar pentru Republica Moldova. Ce spune generalul Gheorghiță Vlad despre un posibil conflict # Cotidianul
România va continua să sprijine Republica Moldova în consolidarea capacității sale de apărare, inclusiv prin asistență militară, chiar dacă statul vecin nu beneficiază de protecția directă a NATO. Declarația a fost făcută de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, din …
13:50
Radu Dutcovici, după dezvăluirile ZdG: „Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro”. Cel puțin unei persoane i-a fost returnată donația # Cotidianul
„Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro, bani care au fost utilizați exclusiv pentru ajutorarea persoanelor și familiilor nevoiașe. Activitatea mea a fost și este una transparentă, desfășurată în timp, cu beneficiari reali”, a declarat Radu Dutcovici într-o reacție publică după apariția anchetei ZdG, care arată că acesta ar fi …
13:30
Biciclist ucis de un microbuz la Florești, surprins de camerele video. Accident mortal și la Ungheni: un pieton lovit pe trecere # Cotidianul
Un biciclist în vârstă de 68 de ani a murit după ce a fost lovit de un microbuz în localitatea Prodănești, raionul Florești. Impactul fatal a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Potrivit poliției, microbuzul de marca Mercedes era condus de un bărbat de 35 de ani. În urma coliziunii, biciclistul a decedat …
12:50
Atenție pentru moldovenii din Italia: erori la locul nașterii în actele de identitate. Ambasada explică ce trebuie de făcut # Cotidianul
Ambasada Republicii Moldova la Roma informează că unii cetățeni moldoveni se confruntă cu probleme în actele de identitate eliberate de autoritățile italiene. Mai exact, în documente, locul de naștere este trecut ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși persoanele respective sunt născute pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit misiunii diplomatice, în urma demersurilor făcute de Ambasada …
12:40
Alegerile din Găgăuzia, blocate din cauza unei scheme ilegale: CSJ suspendă activitatea comisiei electorale create de Adunarea Populară # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a pus pe pauză organizarea alegerilor din Găgăuzia, după ce a suspendat executarea hotărârilor prin care Adunarea Populară din Găgăuzia a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală”. Decizia instanței este irevocabilă și reprezintă un verdict dur asupra unei construcții juridice considerate ilegale, care risca să compromită întregul proces …
Acum 8 ore
11:40
VIDEO | Șeful Moldovagaz anunță posibile ieftiniri la gaz: tariful ar putea scădea semnificativ # Cotidianul
Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale în perioada următoare. Conducerea Moldovagaz anunță existența unor condiții favorabile pentru reducerea tarifelor, pe fondul unor prețuri de achiziție mai mici decât cele din anul trecut. Declarații în acest sens a făcut directorul interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei emisiuni de la RealitateaTV. „Sunt …
10:30
Permisele moldovenești, recunoscute în Franța. Șoferii din diaspora scapă de examene și birocrație # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor beneficia, în curând, de proceduri simplificate pentru recunoașterea permiselor de conducere moldovenești. Adunarea Națională a Franței a votat, în unanimitate, Acordul bilateral privind recunoașterea acestor documente. Acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea sa de către președintele Franței, Emmanuel Macron. Odată aplicat, moldovenii vor putea solicita obținerea …
10:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu delegația României de la Davos: „Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice” # Cotidianul
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos …
Acum 12 ore
10:00
Controale inopinate la benzinării. Inspectorii de stat au descins la mai multe stații de alimentare după sesizări privind motorina de proastă calitate # Cotidianul
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a declanșat controale inopinate la mai multe stații de alimentare cu combustibil din țară, după ce zeci de șoferi au reclamat posibile probleme legate de calitatea motorinei. Inspectorii verifică dacă operatorii economici respectă cerințele legale privind standardele de calitate ale carburanților, iar în cazul în …
Ieri
17:30
Trei partide, sancționate de CEC pentru lipsa rapoartelor financiare: „ȘANSĂ”, PACE și Forța de Alternativă, vizate de proceduri contravenționale # Cotidianul
Partidul Politic „ȘANSĂ”, Partidul Acasă Construim Europa (PACE) și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei nu au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025. Astfel, agenții constatatori din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC) au inițiat procese contravenționale în privința acestor formațiuni politice, comunică Moldpres. CEC a luat act de …
17:20
Ion Sturza despre „prăbușirea” pieței imobiliare: „Nu e o tragedie. Piața imobiliară e aici. Nu fuge nicăieri” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza a reacționat la informațiile privind prăbușirea pieței imobiliare din Republica Moldova, respingând mesajele alarmiste apărute în spațiul public și criticând interpretările speculative ale situației economice. Într-o postare publică, Sturza susține că scăderea tranzacțiilor nu echivalează cu un colaps al pieței, ci reflectă o ajustare firească într-un sector extrem de volatil. Reacția …
16:20
Igor Dodon critică retragerea Moldovei din CSI: „Țara noastră riscă o tragedie similară Ucrainei” # Cotidianul
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a ales din nou tribuna presei de stat ruse pentru a ataca deciziile autorităților de la Chișinău. Într-un interviu acordat agenției TASS, apropiată Kremlinului, Dodon a criticat retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), calificând măsura drept „contrară intereselor cetățenilor”. Dodon a calificat anunțul făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai …
15:40
Procurorii solicită încă 30 de zile de arest pentru Vladimir Plahotniuc. Ședința are loc în lipsa inculpatului # Cotidianul
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile. Demersul, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 25 ianuarie, este examinat astăzi de magistrați, în lipsa fostului lider democrat. La ședința de judecată nu s-au prezentat nici cei trei martori ai apărării care urmau să fie audiați. Este vorba despre …
15:10
Peste 104 milioane de lei au fost rambursate investitorilor care au procurat obligațiuni de stat prin platforma evms.md, marcând finalizarea cu succes a primului ciclu investițional derulat în acest format digital. Potrivit Ministerului Finanțelor, rambursarea integrală a sumelor investite și a dobânzilor aferente confirmă siguranța și eficiența mecanismului de investiții în valori mobiliare de stat. …
14:40
VIDEO | În Parlament ar putea fi constituită o Comisie de etică. Igor Grosu: Vrem să asigurăm un proces legislativ deschis și corect # Cotidianul
Parlamentul ar putea institui o Comisie de etică cu participarea societății civile, ca parte a unui pachet mai larg de reforme menite să sporească transparența, integritatea și corectitudinea procesului legislativ. Inițiativa este prevăzută în Carta Parlamentului Curat 2025, lansată astăzi la Chișinău. Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat că autoritățile lucrează la revizuirea regulilor ce …
13:50
Viktor Ianukovici, fost președinte al Ucrainei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare printr-o sentință pronunțată pe 20 ianuarie 2026 de Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei. Instanța l-a găsit vinovat de însușirea ilegală a unui teren din fondul forestier al statului, situat pe teritoriul consiliului sătesc Suholuccia, regiunea Kiev. Potrivit hotărârii judecătorești, Viktor Ianukovici …
13:30
Reforma Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede, între altele, divizarea în societăți separate: infrastructură, pasageri și marfă. Serviciile de transport al persoanelor și mărfurilor ar urma să fi preluate de un agent economic, iar infrastructura feroviară, una critică pentru stat, va …
13:00
VIDEO | Alexandru Tănase critică mesajele triumfaliste despre integrarea europeană: „Dacă nu vrei să culegi dezamăgiri, nu semăna așteptări exagerate” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că susține parcursul european al Republicii Moldova, însă critică dur modul în care autoritățile și oficialii europeni au comunicat acest proces în context electoral, alimentând așteptări nerealiste în rândul cetățenilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Moldova Live” de la Exclusiv TV. „Sunt un partizan …
12:00
Peskov: Retragerea Republicii Moldova din CSI nu a surprins Moscova. „Participarea era înghețată de mult timp” # Cotidianul
Anunțul autorităților de la Chișinău privind retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu a fost o surpriză pentru Federația Rusă. Declarația a fost făcută de secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor. Potrivit acestuia, implicarea Republicii Moldova în structurile CSI era practic suspendată de mai mult timp. „Nu, acest …
11:50
Dunărea, coridor strategic de transport: România și Republica Moldova accelerează proiectele portuare și podurile de frontieră # Cotidianul
Republica Moldova și România pregătesc o transformare strategică a Dunării și a infrastructurii de frontieră, cu scopul de a asigura un transport predictibil, mai ieftin și integrat în circuitele europene de marfă și pasageri. Autoritățile de la Chișinău și București anunță investiții coordonate în navigația fluvială, porturi și poduri noi peste Prut, menite să consolideze …
11:40
Un soldat s-ar fi rănit prin împușcare cu arma din dotare, la Florești. Ce spune Ministerul Apărării # Cotidianul
Un militar prin contract al Armatei Naționale a fost rănit, luni, 20 ianuarie, în urma unei împușcături produse cu arma din dotare, în timpul executării serviciului, într-o unitate militară din garnizoana Florești. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, incidentul s-a produs la ora 10:50. La fața locului au intervenit imediat serviciile competente, iar cazul a …
11:30
Veaceslav Platon, audiat ca martor în dosarul Stoianoglo. Anunță dezvăluiri despre o presupusă colaborare între PAS și Plahotniuc # Cotidianul
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este vizat fostul procuror general Alexandr Stoianoglo. Audierea este programată pentru data de 22 ianuarie, la ora 14:00, și se va desfășura în regim online, în cadrul unei ședințe de judecată la Judecătoria Buiucani. Platon se află în …
11:20
Capcană pe aplicația Grindr: tânăr bătut, jefuit și abandonat într-o pădure. Avertisment pentru comunitatea LGBT # Cotidianul
Un tânăr a ajuns în stare gravă după ce o întâlnire aranjată prin aplicația Grindr s-a transformat într-o capcană violentă. Cazul, făcut public de directoarea organizației Genderdoc-M, Angelica Frolov, scoate la iveală riscurile reale la care sunt expuși bărbații gay și readuce în prim-plan pericolul infracțiunilor motivate de prejudecată. Potrivit informațiilor prezentate, incidentul s-a produs …
11:20
Un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 000 de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe …
11:20
Alexandru Tănase: Ieșirea Republicii Moldova din CSI, cel mai important eveniment al ultimului deceniu # Cotidianul
Dacă intenția autorităților de a demara procesul de ieșire a R. Moldova din CSI este sinceră, acesta va fi cel mai important eveniment al deceniului. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în contextul anunțului făcut de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, privind denunțarea a trei acorduri fundamentale …
11:10
Ziarul de Gardă: Radu Dutcovici, „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori, acuzat că a strâns bani de la diasporă, folosind aceeași poveste falsă, ani la rând. Banii nu ajungeau la familia pentru care se colectau # Cotidianul
„Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?” Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă …
11:00
VIDEO | Mihai Popșoi: O apropiere periculoasă a Rusiei de granițele Republicii Moldova ar putea determina autoritățile să ia în calcul reunirea cu România # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii Republicii Moldova cu România, după modelul anului 1918, în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele țării și ar amenința suveranitatea, integritatea teritorială și siguranța cetățenilor. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii „La 360 …
10:50
VIDEO | Autostrada Unirii intră în Republica Moldova. Lucrările încep în teren din primăvara lui 2027 # Cotidianul
Autostrada Unirii va trece Prutul și va ajunge oficial în Republica Moldova, marcând un moment istoric pentru conectarea infrastructurală dintre Chișinău, București și Uniunea Europeană. Lucrările în teren urmează să înceapă în primăvara anului 2027. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, în cadrul emisiunii Punctul …
19 ianuarie 2026
19:30
VIDEO | Republica Moldova părăsește definitiv CSI. Mihai Popșoi: procesul este în desfășurare # Cotidianul
Republica Moldova face pasul decisiv spre ieșirea definitivă din Comunitatea Statelor Independente. Autoritățile au demarat procedura de denunțare a celor trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței la CSI, documente ce vor fi examinate de Parlament chiar la începutul noii sesiuni. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-o emisiune de …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit cărora ar vota „da” în cazul unui referendum pentru Unirea cu România, au fost urmate de poziții similare exprimate de prim-ministrul Alexandru Munteanu, de deputați din fracțiunea PAS, de persoane importante din Executiv, precum și de formatori de opinie sau experți politici. Aceste luări de poziție …
17:10
VIDEO | Consilierii MAN din CMC resping acuzațiile PAS și anunță acțiuni în instanță: „Primăria nu are ce desecretiza” # Cotidianul
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău respinge acuzațiile lansate de consilierii PAS privind presupuse legături ale Primăriei Chișinău cu structuri din Federația Rusă și califică declarațiile drept „minciuni și manipulări”. Consilierii MAN susțin că toate documentele semnate de Primăria Chișinău sunt publice și anunță că vor întreprinde acțiuni legale pentru calomnie și defăimare. Consiliera municipală …
17:00
VIDEO | Fracțiunea PAS din CMC solicită explicații lui Ion Ceban după apariția unor informații despre conexiuni cu ofițeri FSB # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău solicită desecretizarea documentelor semnate de Primăria Chișinău cu structuri din Federația Rusă și explicații publice din partea primarului Ion Ceban. Cererea vine în contextul unor informații apărute în dosare penale, investigații jurnalistice și declarații oficiale care, potrivit PAS, ridică suspiciuni privind securitatea statului. Președinta fracțiunii …
16:30
Dorin Damir, finul de cununie al lui Plahotniuc, condamnat la 3 ani de închisaore în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Cotidianul
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare, …
16:20
VIDEO | Ion Ceban, chemat să-l apere pe Dodon în dosarul „Kuliok”. Veteranii PSRM ajung în fața Curții Supreme de Justiție # Cotidianul
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și fosta prim-ministră Zinaida Greceanîi vor fi audiați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă. Decizia a fost luată astăzi de Curtea Supremă de Justiție. Instanța a admis audierea a 36 de martori propuși de avocații lui Dodon, dintr-un total …
15:50
VIDEO | Zaharova atacă din nou Chișinăul cu narative de protocol: „românizare forțată” și pierderea suveranității # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac propagandistic la adresa Republicii Moldova și a președintei Maia Sandu, reluând teorii vechi ale Kremlinului despre identitate, limbă și „amenințări inventate”. Zaharova a susținut că obiectivul real al conducerii de la Chișinău ar fi fost, încă de la venirea la …
15:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, care se va desfășura în perioada 19–23 ianuarie, sub genericul „Un spirit al dialogului”. În marja evenimentului, premierul va avea întrevederi cu lideri politici și reprezentanți ai marilor companii internaționale, urmărind promovarea …
15:00
Chișinău și București accelerează proiectele de infrastructură: poduri, căi ferate și conexiuni europene # Cotidianul
Republica Moldova și România își propun să treacă la proiecte concrete în domeniul infrastructurii de transport. Acesta a fost mesajul principal al întrevederii dintre viceprim-ministrul Vladimir Bolea și secretarul de stat român Irinel Ionel Scrioșteanu, discuțiile vizând extinderea conexiunilor rutiere, feroviare și fluviale dintre cele două state și integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de …
13:50
România, aproape să preia Portul Giurgiulești. Tranzacție de 62 de milioane de dolari, contestată în instanță # Cotidianul
România face pași decisivi pentru preluarea controlului asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești. Compania de stat Administrația Porturilor Maritime Constanța a depus o ofertă de aproximativ 62 de milioane de dolari pentru achiziția operatorului portuar Danube Logistics, tranzacție care urmează să fie aprobată de acționari și care a stârnit deja un conflict juridic în România, potrivit …
13:30
N-apucase bine să se stingă jarul declarației președintei Maia Sandu despre eventuala Unire cu România, că mecanismul nostru colectiv de alarmă s-a pornit din nou. O altă „bulă”, care de această dată poartă un antet american: includerea Republicii Moldova de către Departamentul de Stat al SUA pe lista celor 75 de state pentru care se …
13:10
VIDEO | Evlaviosul Dodon s-a scufundat din nou în „apele sfinte” ale Rusiei și în discursul „unității spirituale” cu Moscova # Cotidianul
Socialistul Dodon își confirmă încă o dată statutul de pelerin fidel al Federației Ruse, alegând să marcheze sărbătoarea Botezului Domnului nu în Republica Moldova, ci la una dintre cele mai cunoscute mănăstiri rusești, situată la doar câțiva pași de Cercul Polar. Tradiția scufundărilor de Bobotează este reluată, la fel și mesajele bine-cunoscute despre „unitatea spirituală” …
13:00
Albania îndeamnă Moldova să recunoască independența Kosovo: „Sperăm că veți reconsidera această problemă” # Cotidianul
Albania îndeamnă Republica Moldova să facă pasul politic de recunoaștere a independenței Kosovo. Mesajul a fost transmis de președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, alături de președinta Maia Sandu. Liderul de la Tirana a apreciat sprijinul acordat de Chișinău procesului de integrare europeană a Kosovo, dar a subliniat …
12:40
Secretarul de stat german, Bernhard Kotsch: Germania va sprijini în continuare alinierea Republicii Moldova la acquisul UE # Cotidianul
Germania a susținut constant parcursul european al Republicii Moldova, atât la nivel politic, cât și prin cooperare practică, afirmă secretarul de stat german, Bernhard Kotsch. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că Berlinul va continua să ofere expertiză la nivel înalt și sprijin specializat pe anumite capitole ale acquisului comunitar, pentru a consolida instituțiile moldovenești și …
