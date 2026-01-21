România nu este pe lista ţărilor cu dublă cetăţenie în Ucraina. Comunitatea românească vorbeşte de discriminare
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, care a intrat în vigoare în data de 16 ianuarie 2026, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, potrivit Agerpres. Legea adoptată de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, care a intrat în vigoare în data de 16 ianuarie 2026, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, potrivit Agerpres. Legea adoptată de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de
Sunt premise ca tariful pentru gaz să scadă cu peste 10%, anunță șeful Moldovagaz, Vadim Ceban # Ziua
Tariful pentru gazele naturale ar trebui să scadă cu peste 10%, susține directorul Moldovagaz, Vadim Ceban. Acesta declară că datorită prețurilor de achiziție din 2024, care au fost în reducere, există premise clare ca tarifele pentru consumatori să scadă și că, în general, 2026 va fi un an cu prețuri stabile pe piața regională. „Aceste
Un nou accident feroviar în Spania. Un mort și zeci de răniți după ce un zid s-a prăbușit peste un tren # Ziua
Un nou accident feroviar grav a avut loc în Spania, la doar două zile după catastrofa din sudul țării soldată cu zeci de victime. De această dată, tragedia s-a produs în apropierea orașului Gelida, situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Barcelona. Potrivit informațiilor transmise de agenția EFE, un tren de navetiști a fost
O adolescentă de 14 ani, originară din R. Moldova, dispărută într-un oraș de lângă Paris. Familia o caută de șase zile # Ziua
O adolescentă de 14 ani, Marilena Raru, originară din R. Moldova, a dispărut fără urmă în orașul Le Raincy din zona metropolitană a Parisului. Familia o caută cu disperare de șase zile, fiind publicate mesaje pe paginile online ale diasporei din Franța, dar și pe grupurile franceze specializate de pe rețelele de socializare unde sunt
The Telegraph: Norvegia își avertizează cetățenii să se pregătească pentru confiscări de proprietăți în timp de război # Ziua
Autoritățile militare din Norvegia au trimis mii de notificări către cetățeni, avertizând că armata ar putea rechiziționa locuințe, vehicule și alte bunuri în eventualitatea izbucnirii unui război cu Rusia. Potrivit oficialilor, măsura face parte dintr-un plan de pregătire pentru situații de criză majoră, relatează The Telegraph. Armata norvegiană a precizat că aproximativ 13.500 de „rechiziții
Un angajat al Penitenciarului din Brănești, reținut de polițiști. Acesta ar fi transmis informații și obiecte interzise unor deținuți # Ziua
Un angajat al Penitenciarului nr. 18 din satul Brănești, raionul Orhei, a fost reținut azi de Inspectoratul Național de Investigații. Despre acest lucru a anunțat Administrația Națională a Penitenciarelor, care susține că a inițiat și o anchetă internă pentru a investiga acțiunile angajatului. „Menționăm că, la această etapă, detalii suplimentare pot fi oferite exclusiv de
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local va fi gratuit. Potrivit Primăriei, inițiativa vine ca măsură de atenuare a efectelor majorării taxelor și impozitelor locale la nivelul țării. Autoritățile din Arad au menționat că măsura este și o formă de valorificare a investițiilor majore realizate în ultimii ani, pentru
Lavrov: Danemarca nu este o parte „naturală” a Groenlandei. Moscova compară importanța insulei cu cea a Crimeei # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Groenlanda nu reprezintă o parte „naturală" a Danemarca, susținând că apartenența insulei la regatul danez este rezultatul unui proces de colonizare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului activității diplomației ruse în 2025. „Groenlanda nu a fost inițial parte nici a
Trump a anulat semnarea la Davos a acordului de 800 de miliarde de dolari privind reconstrucția Ucrainei după război # Ziua
Statele Unite și Ucraina nu vor semna la Forumul Economic Mondial de la Davos acordul privind reconstrucția postbelică a Ucrainei, estimat la 800 de miliarde de dolari, așa cum era planificat inițial, a relatat Axios, citând o sursă ucraineană. Potrivit acesteia, documentul urma să fie semnat de președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, însă întâlnirea
Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii, cauzate cel mai des de virusuri, a crescut, săptămâna trecută, cu 67 la sută. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Sănătate Publică care precizează că, în perioada 12 – 18 ianuarie, au fost înregistrate aproximativ 3200 de cazuri, cele mai multe în rândul copiilor. În aceste condiții,
Căldura se scumpește la Comrat. Prețul agentului termic va fi mai mare cu 16 la sută decât până acum # Ziua
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat crește cu 16%, până la 3 745 de lei/Gcal (fără TVA). Majorarea a fost aprobată marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN. Potrivit hotărârii, tariful va crește cu 523 de lei față de nivelul actual de 3 222 de lei/Gcal (fără TVA), iar echivalentul
Von der Leyen promovează, la Davos, „independența europeană”, în contrast cu viziunea lui Trump # Ziua
Într-un moment în care alianța transatlantică traversează una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii, președintele Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, a urcat pe scena principală a Forumului Economic Mondial de la Davos pentru a pleda pentru ceea ce a numit o nouă formă de „independență europeană", ca răspuns la schimbările majore care
VIDEO | Nici la ședința de astăzi a CMC nu a fost examinat bugetul Chișinăului. Consilierii PAS și PSRM au părăsit sala de ședințe # Ziua
Consilierii municipali din Chișinău nu au mai ajuns să dezbată bugetul Capitalei, deși proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de marți, 20 ianuarie. Se întâmplă după ce aleșii locali din fracțiunile PAS și PSRM au părăsit sala de ședințe. Consilierii MAN din Chișinău i-au acuzat pe aleșii PAS și PSRM că
VIDEO | Macron, mesaj dur la Davos în contextul tensiunilor cu Trump: „Preferăm respectul în locul intimidării” # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis marți un mesaj ferm la Forumul Economic Mondial de la Davos, pe fondul escaladării tensiunilor diplomatice și comerciale cu administrația președintelui american Donald Trump. „Preferăm respectul în locul intimidării", a declarat liderul de la Paris, într-o aluzie clară la presiunile exercitate de Washington asupra Europei, relatează Euronews. Discursul lui
FOTO | Activistul PAS Radu Dutcovici, acuzat de înșelăciune. Pe seama durerii unor familii, acesta ar fi inventat povești false pentru a colecta bani pe rețelele de socializare # Ziua
Cunoscutul activist PAS pe rețelele de socializare Radu Dutcovici este acuzat că ar fi implicat în mai multe scheme de înșelăciune a moldovenilor din diasporă. Pe seama durerii unor familii nevoiașe, acesta ar fi inventat povești false pentru a colecta bani, sume care ar fi ajuns în buzunarul activistului. Toată schema este descrisă într-un articol
VIDEO | Diplomație în stil finlandez. Stubb îi propune lui Trump o pauză la saună pentru detensionarea disputei privind Groenlanda # Ziua
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, susține că o vizită la saună alături de Donald Trump ar putea contribui la detensionarea disputelor legate de Groenlanda, într-o notă ironică. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației The Washington Post, la Davos, unde liderul de la Helsinki a glumit că, uneori, „este util să încetinești ritmul, să mergi
Ce înseamnă „Fondul Moldova", aprobat la finele anului trecut de Senatul României? Care ar fi costurile Reunirii, pe care ar trebui să le suporte România, pentru a integra spațiul dintre Prut și Nistru? Cum arată astăzi relațiile moldo-române, în noul context geopolitic, și la ce ar trebui să fim atenți? Răspunsurile le aflați de la
VIDEO | Macron, cu ochelari de soare la Davos, la câteva zile după apariția cu „ochiul tigrului” # Ziua
La câteva zile după ce a apărut în public cu un ochi vizibil înroșit, președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost surprins marți la Forumul Economic Mondial de la Davos purtând ochelari de soare. Episodul vine după apariția lui Macron, joi, 15 ianuarie, la baza aeriană din Istres, unde ochiul drept al președintelui era vizibil
Un bărbat, condamnat pentru că a șantajat o femeie cu publicarea unor fotografii intime. Timp de de 6 ani, victima i-a dat 34.000 de euro # Ziua
Un bărbat de 34 de ani, fost deținut, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce, timp de șase ani, a șantajat o femeie, stabilită în Italia, cu publicarea unor fotografii intime. În toată această perioadă, fiind supusă amenințărilor periodice, victima i-a transmis inculpatului peste 34 de mii de euro. Potrivit anchetei, din
Lavrov: NATO se pregătește serios de război cu Rusia. „Pe scena globală se joacă după regula celui mai puternic” # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că statele membre NATO se pregătesc „în mod serios" pentru un conflict cu Rusia, invocând declarațiile liderilor europeni și ale conducerii alianței. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă ample, dedicate bilanțului activității diplomației ruse în 2025. „Obiectivul de a provoca Rusiei o înfrângere
Parlamentul intră în sesiunea de primăvară începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede convocarea deputaților. Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al legislativului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Sesiunea de toamnă 2025 a Parlamentului s-a încheiat în 31 decembrie. Regulamentul Parlamentului
Emisarul special al lui Vladimir Putin a ajuns la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegației SUA # Ziua
Reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru cooperare investițional-economică externă, Kirill Dmitriev, a anunțat că a ajuns la Davos, unde urmează să se întâlnească cu emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, a transmis acesta pe platforma X. Dmitriev și-a însoțit postarea de o imagine cu mesajele „unde globaliștii discută prăbușirea globalismului"
AIEA: Stații electrice ucrainene esențiale pentru siguranța nucleară, afectate de atacurile Rusiei. Cernobîl, fără alimentare externă # Ziua
Mai multe stații electrice ucrainene esențiale pentru siguranța nucleară au fost afectate de activitatea militară pe scară largă din această dimineață, a declarat directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) Rafael Mariano Grossi, într-o postare pe platforma X. Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără alimentare externă cu energie electrică, iar liniile
VIDEO | E bine să cumpărăm apartamente în 2026? Veaceslav Ioniță: Piața imobiliară intră într-o perioadă de turbulențe # Ziua
După o prăbușire în 2025, piața imobiliară din Chișinău va înregistra o ușoară înviorare, prognozează expertul economic al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, în prima jumătate de an va urma o perioadă de turbulențe, care ar putea chiar să producă și o ușoară scădere a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens"
VIDEO | Fracțiunea Partidului Nostru propune scutirea primăriilor de taxe pentru bunurile obținute prin donații # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru din Parlament a înregistrat un proiect de lege care vizează scutirea autorităților publice locale de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile primite cu titlu gratuit. Inițiativa are ca scop reducerea birocrației și facilitarea accesului primăr
Săptămâna trecută, medicii de la urgență au înregistrat peste 40 de cazuri de hipotermie și degerături # Ziua
Specialiștii de la urgență anunță că a crescut semnificativ numărul pacienților care au avut de suferit în urma temperaturilor joase din ultima perioadă. Săptămâna trecută, peste 40 de persoane au avut nevoie de intervenția medicilor de urgență, după ce au suferit hipotermii și degerături, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Instituțiea precizează că, […] Articolul Săptămâna trecută, medicii de la urgență au înregistrat peste 40 de cazuri de hipotermie și degerături apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski confirmă amânarea vizitei la Davos: „În acest moment aleg Ucraina, nu forumurile economice” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu se deplasează deocamdată la Forumul Economic Mondial de la Davos, rămânând la Kiev pentru a coordona intervențiile autorităților după atacul masiv lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice. Zelenski a subliniat că prioritatea absolută este gestionarea situației din țară. „Fără îndoială, în acest caz aleg Ucraina, nu forumurile […] Articolul Zelenski confirmă amânarea vizitei la Davos: „În acest moment aleg Ucraina, nu forumurile economice” apare prima dată în ZIUA.md.
Primăria Chișinău vrea mai multe acorduri de înfrățire cu orașele elene. O delegație a Parlamentului din Grecia, întrevedere cu Ion Ceban # Ziua
Stabilirea și extinderea parteneriatelor dintre municipiul Chișinău și orașe din Grecia, dezvoltarea urbană, a culturii, turismului, precum și implementarea proiectelor cu impact social și economic au fost principalele subiecte abordate în cadrul unei întrevederi dintre primarul Chișinăului, Ion Ceban, și o delegație din Republica Elenă, condusă de deputatul Maximos Charakopoulos, Secretar General și șef al […] Articolul Primăria Chișinău vrea mai multe acorduri de înfrățire cu orașele elene. O delegație a Parlamentului din Grecia, întrevedere cu Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia a vizat stații electrice ale centralelor nucleare din Ucraina. Atac cu peste 300 de drone și peste 30 de rachete # Ziua
Un atac masiv al Rusiei, desfășurat în noaptea de 20 ianuarie, a lovit mai multe regiuni ale Ucrainei, vizând inclusiv stații de transformare care deservesc centralele nucleare, și a provocat întreruperi pe scară largă ale electricității, apei și încălzirii, au anunțat autoritățile ucrainene, relatează Kyiv Independent. Forțele ruse au atacat capitala Kiev și regiunea Kiev, […] Articolul Rusia a vizat stații electrice ale centralelor nucleare din Ucraina. Atac cu peste 300 de drone și peste 30 de rachete apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Din punct de vedere economic, unirea cu România ar avantaja în primul rând antreprenorii din R. Moldova # Ziua
Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că reunirea Republicii Moldova cu România ar avea efecte pozitive clare, în special pentru agenții economici din stânga Prutului. El a recunoscut că, deși nu se consideră unionist, avantajele sunt evidente, deoarece am câștiga o piață imensă și acces direct pe piețele europene, ceea ce ar permite o dezvoltare rapidă […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță: Din punct de vedere economic, unirea cu România ar avantaja în primul rând antreprenorii din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Casa Albă nu a stabilit până în acest moment o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, relatează Politico. Potrivit publicației, 21 ianuarie este considerată o zi-cheie, când liderii așa-numitei „Coaliției de Voință” urmează să se întâlnească cu Trump pentru a-i cere sprijinul […] Articolul Politico: Casa Albă nu a programat deocamdată o întâlnire Trump–Zelenski la Davos apare prima dată în ZIUA.md.
Trump anunță discuții privind Groenlanda în Elveția: „Este esențială pentru securitatea națională și globală” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile privind Groenlanda vor avea loc în Elveția, în marja reuniunii Forumului Economic Mondial de la Davos. Anunțul a fost făcut pe platforma Truth Social, după o convorbire telefonică pe care Trump a descris-o drept „foarte bună” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit lui Trump, părțile […] Articolul Trump anunță discuții privind Groenlanda în Elveția: „Este esențială pentru securitatea națională și globală” apare prima dată în ZIUA.md.
Un militar al unei unități din Florești s-a împușcat cu arma din dotare. Soldatul, angajat în bază de contract, s-a rănit în urma accidentului, transmite Ministerul Apărării. Cazul a avut loc azi-dimineață, la ora 10.50, în timpul executării serviciului. Poliția investighează cazul, iar Ministerul Apărării a dispus organizarea unei anchete de serviciu. Amintim că, în […] Articolul Anchetă la Ministerul Apărării, după ce un militar din Florești s-a rănit cu arma din dotare apare prima dată în ZIUA.md.
Palatul Elysee confirmă autenticitatea mesajului trimis de Macron lui Trump: Un summit G7 cu participarea Rusiei, propus joi la Paris # Ziua
Palatul Elysee a confirmat autenticitatea mesajului personal trimis de președintele Franței, Emmanuel Macron, omologului său american, Donald Trump, transmite ANSA. Mesajul a fost făcut public de Trump pe platforma Truth Social pe 20 ianuarie. În text, Macron propune organizarea unei reuniuni G7 la Paris, pe 22 ianuarie, și sugerează invitarea unor observatori, printre care reprezentanți […] Articolul Palatul Elysee confirmă autenticitatea mesajului trimis de Macron lui Trump: Un summit G7 cu participarea Rusiei, propus joi la Paris apare prima dată în ZIUA.md.
Un tânăr de 25 de ani a fugit din închisoare. Acesta era deținut la Penitenciarul nr. 4 din Cricova # Ziua
Un deținut, în vârstă de 25 de ani, este dat în căutare de Administrația Națională a Penitenciarelor, după ce, luni, la ora 14.00, a evadat. Acesta era deținut în Penitenciarul nr. 4 din Cricova. Tânărul a fugit în timp ce se afla locul de muncă din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. AND precizează că este […] Articolul Un tânăr de 25 de ani a fugit din închisoare. Acesta era deținut la Penitenciarul nr. 4 din Cricova apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează pe fondul speculațiilor că își va lansa propriul partid # Ziua
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni că va demisiona, alimentând speculațiile că intenționează să își creeze propria formațiune politică pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate, după ce guvernul precedent a căzut luna trecută, relatează Reuters. Radev, al cărui mandat urma să expire în ianuarie 2027, a declarat că va depune cererea de demisie […] Articolul Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează pe fondul speculațiilor că își va lansa propriul partid apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Aurora boreală vizibilă la nivel global după o erupție solară extrem de puternică. Fenomenul, observat inclusiv în România și R. Moldova # Ziua
O furtună geomagnetică extrem de puternică, de nivel G4.7, a provocat apariția aurorelor polare în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv la latitudini neobișnuit de joase, potrivit platformei astronomice Spaceweather. Fenomenul a fost generat de o erupție solară anormală, al cărei nor de particule a ajuns de la Soare la Pământ în doar 25 de ore, […] Articolul VIDEO | Aurora boreală vizibilă la nivel global după o erupție solară extrem de puternică. Fenomenul, observat inclusiv în România și R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Guvernul Republicii Moldova anunță lansarea unor consultări publice ample privind reforma administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Executivului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, obiectivul este construirea unor primării puternice, localități mai dezvoltate și servicii publice mai bune. Forma finală a proiectului va fi decisă, potrivit lui, exclusiv în urma consultărilor. „Vom […] Articolul VIDEO | Guvernul lansează consultări publice privind reforma administrativ-teritorială apare prima dată în ZIUA.md.
Două vârstnice și un bărbat au murit în urma unor incendii provocate de sobe supraîncălzite și aparate electrice folosite incorect # Ziua
Sobele supraîncălzite și aparatele electrice utilizate incorect fac noi victime. Un bărbat, de 66 de ani, din raionul Fălești și o femeie, în vârstă de 83 de ani, din raionul Soroca, au murit în urma unor incendii provocate de sobele din locuințe, care au fost suprasolicitate. Potrivit IGSU, bărbatul din satul Pruteni, raionul Fălești, a […] Articolul Două vârstnice și un bărbat au murit în urma unor incendii provocate de sobe supraîncălzite și aparate electrice folosite incorect apare prima dată în ZIUA.md.
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea oară. Distincția reconfirmă angajamentul companiei de a crea un mediu de muncă în care oamenii să se simtă motivați și inspirați să se dezvolte profesional. Directorul Philip Morris Moldova, Elena Naumenko susține că certificarea Angajator de Top demonstrează că angajații sunt cea mai […] Articolul Philip Morris celebrează 30 de ani în R. Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Mihai Popșoi anunță că din primăvară nu vom mai fi, oficial, în CSI: Vom denunța acordurile de bază # Ziua
După aproape doi ani de la anunțul liderului PAS, Igor Grosu, privind inițierea retragerii din CSI, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, anunță că procesul ar putea fi încheiat la sfârșitul iernii prin denunțarea celor trei acorduri care au stat la baza fondării acestei structuri regionale. Șeful diplomației spune că avizarea acestor denunțări are loc acum […] Articolul VIDEO | Mihai Popșoi anunță că din primăvară nu vom mai fi, oficial, în CSI: Vom denunța acordurile de bază apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trump vrea să constituie „Consiliul Păcii” la Davos și pune presiune pe Franța, care ar fi refuzat participarea: „Macron va veni, nu mai e mult la putere” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să semneze joi, 22 ianuarie, la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, documentele de constituire ale așa-numitului „Consiliu al Păcii”, o inițiativă prezentată inițial ca un plan de reconstrucție pentru Fâșia Gaza, dar care stârnește tot mai multe rezerve în rândul aliaților occidentali, relatează CNBS. Potrivit Bloomberg, […] Articolul VIDEO | Trump vrea să constituie „Consiliul Păcii” la Davos și pune presiune pe Franța, care ar fi refuzat participarea: „Macron va veni, nu mai e mult la putere” apare prima dată în ZIUA.md.
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc azi Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre profeți # Ziua
În 20 ianuarie, în calendarul ortodox neîndreptat, este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos în râul Iordan. Ioan Botezătorul este cinstit a doua zi după Sărbătoarea Botezul Domnului Iiisus Hristos. Biserica a rânduit ca după unele mari sărbători ale […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc azi Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre profeți apare prima dată în ZIUA.md.
Atac masiv asupra Kievului. Peste 5.600 de blocuri au rămas fără căldură, iar malul stâng al orașului – fără apă # Ziua
Un nou atac asupra capitalei Ucrainei a lăsat fără încălzire 5.635 de blocuri de locuințe, a anunțat primarul Kievului, Vitalii Kliciko. Potrivit acestuia, aproape 80% dintre imobilele afectate sunt clădiri în care furnizarea agentului termic fusese reluată după atacurile din 9 ianuarie. Kliciko a precizat că, până aseară, din aproximativ 6.000 de clădiri, doar 16 […] Articolul Atac masiv asupra Kievului. Peste 5.600 de blocuri au rămas fără căldură, iar malul stâng al orașului – fără apă apare prima dată în ZIUA.md.
Slujbe de mulțumire în toate bisericile ortodoxe românești, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziua
Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, marcată anual în 24 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română va organiza un program liturgic special, dedicat celebrării acestui moment fundamental din istoria poporului român, anunță Patriarhia într-un comunicat. Astfel, sâmbătă, 24 ianuarie, începând cu ora 09:00, la Catedrala Patriarhală din București va fi săvârșită […] Articolul Slujbe de mulțumire în toate bisericile ortodoxe românești, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române apare prima dată în ZIUA.md.
Patru nepalezi, angajați ilegal la o fermă din raionul Nisporeni. Șeful întreprinderii și străinii urmează să fie sancționați # Ziua
Șeful unei ferme de păsări de lângă satul Bărboieni, raionul Nisporeni, a angajat ilegal patru bărbați din Nepal. Poliția de Frontieră, care a depistat cazul, precizează că străinii dețin acte de ședere legală și de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, însă documentele nu le oferă dreptul de activitate la asemenea întreprinderi. Cei patru nepalezi lucrau […] Articolul Patru nepalezi, angajați ilegal la o fermă din raionul Nisporeni. Șeful întreprinderii și străinii urmează să fie sancționați apare prima dată în ZIUA.md.
Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, merge la Davos pentru a se întâlni cu membri ai delegației SUA # Ziua
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va călători în această săptămână în stațiunea elvețiană Davos, unde urmează să aibă întâlniri cu membri ai delegației Statelor Unite în marja World Economic Forum (WEF), au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu vizita, sub protecția anonimatului. Informația apare în contextul reluării contactelor diplomatice legate […] Articolul Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, merge la Davos pentru a se întâlni cu membri ai delegației SUA apare prima dată în ZIUA.md.
În Găgăuzia începe perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la scrutinul pentru Adunarea Populară # Ziua
În două zile, în Găgăuzia începe perioada de depunere a documentelor pentru participarea la alegerile în Adunarea Populară, programate pentru 22 martie. În acest context, instituția electorală locală a examinat și aprobat deciziile privind pregătirea și desfășurarea scrutinului, transmite IPN. Astfel, recepționarea documentelor pentru grupurile de inițiativă va avea loc în perioada 21 ianuarie-10 februarie, […] Articolul În Găgăuzia începe perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la scrutinul pentru Adunarea Populară apare prima dată în ZIUA.md.
Autoritățile spaniole au declarat trei zile de doliu național în urma gravei catastrofe feroviare produse în sudul țării. Garda Civilă a Spaniei a publicat imagini aeriene filmate din elicopter de la locul accidentului, care surprind amploarea distrugerilor. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, și-a anulat participarea la reuniunea anuală a Forumului Mondial de la Davos, pentru a […] Articolul VIDEO | Spania declară trei zile de doliu național după catastrofa feroviară apare prima dată în ZIUA.md.
Primăria Chișinău va cumpăra un pachet integrat de echipamente și vehicule specializate pentru curățarea, întreținerea și modernizarea infrastructurii de drenaj urban a râului Bîc. Achiziția urmează să fie făcută în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru care municipalitatea a lansat o licitație internațională, transmite IPN. Potrivit edilului Ion Ceban, […] Articolul Albia râului Bîc va fi reabilitată. Primăria Chișinău lansează o licitație internațională apare prima dată în ZIUA.md.
